Nasce il 23 febbraio La lista contiene circa 680 persone 1373 - Niccolò Albergati, cardinale italiano 1416 - Margherita di Kleve 1417 - Papa Paolo II, papa 1417 - Ludovico IX di Baviera-Landshut 1443 - Mattia Corvino, sovrano ungherese 1526 - Niccolò Caetani di Sermoneta, cardinale italiano 1526 - Gonçalo da Silveira, gesuita portoghese 1530 - Onofrio Panvinio, storico italiano 1540 - Edvige di Brandeburgo 1606 - Giorgio di Nassau-Siegen, nobile tedesco 1621 - Giacinto Brandi, pittore italiano 1633 - Charles Patin, medico francese 1633 - Jacopo Morigia, cardinale italiano 1633 - Samuel Pepys, politico inglese 1646 - Tokugawa Tsunayoshi, militare giapponese 1648 - Arabella Churchill 1649 - John Blow, organista inglese 1670 - Mattheus Terwesten, pittore olandese 1680 - Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, navigatore francese 1682 - Cristiano di Sassonia-Weissenfels 1685 - Georg Friedrich Händel, compositore tedesco 1689 - Samuel Bellamy, pirata britannico 1701 - Giuseppe Mattia Borgnis, pittore italiano 1708 - Carlo di Meclemburgo-Strelitz, nobile 1708 - Maria del Verbo Incarnato, religiosa italiana 1712 - Conte di Saint-Germain, avventuriero francese 1730 - Christian Joseph Lidarti, musicista austriaco 1730 - Giulio Giuseppe Mozzi, politico italiano 1738 - Stefano Bonsignori, vescovo cattolico italiano 1740 - Jacopo Alessandro Calvi, pittore italiano 1744 - Jan van Os, pittore olandese 1744 - Mayer Amschel Rothschild, banchiere tedesco 1747 - Otto Henrik Nordenskiöld, ammiraglio svedese 1749 - Gertrud Elisabeth Mara, soprano tedesco 1750 - Caterina di Sonderburg-Beck, nobildonna tedesca 1751 - Henry Dearborn, politico statunitense 1754 - David August von Apell, musicista tedesco 1756 - Lorenzo Litta, cardinale italiano 1760 - Luisa Palma Mansi, scrittrice italiana 1762 - Claude Legrand, generale francese 1769 - Paolina di Anhalt-Bernburg 1770 - Antonio Pallotta, cardinale italiano 1776 - Aleksej Grigor'evič Ščerbatov, nobile russo 1778 - Pier Damiano Armandi, generale italiano 1778 - Alexandrine de Bleschamp, nobile francese 1779 - Johann Kaspar Aiblinger, compositore tedesco 1779 - Ottavio di Hannover, principe inglese 1792 - José Joaquín de Herrera, politico messicano 1800 - Adelaide di Schaumburg-Hoym 1800 - William Jardine, naturalista scozzese 1801 - Filippo Luigi Polidori, letterato italiano 1802 - Luigi Cibrario, storico, magistrato italiano 1803 - Alessandrina di Prussia 1806 - Manfredo Fanti, politico italiano 1808 - William Howard, pastore protestante inglese 1811 - Vincenzo Luccardi, scultore italiano 1813 - Camillo Trombetta, magistrato italiano 1813 - Franz Delitzsch, teologo tedesco 1814 - Marcantonio V Borghese, italiano 1814 - Saverio Gerbino, vescovo cattolico italiano 1816 - Pietro Maestri, statistico italiano 1817 - George Frederic Watts, pittore inglese 1818 - Antonio Fontanesi, pittore italiano 1820 - Jakob Stämpfli, politico svizzero 1821 - Amos T. Akerman, politico statunitense 1821 - Agostino Bausa, cardinale italiano 1822 - Román de Castro, politico portoricano 1822 - Giovanni Battista de Rossi, archeologo italiano 1823 - John Braxton Hicks, medico inglese 1824 - Federico Quercia, filologo italiano 1826 - Alexander von Metz, generale austriaco 1827 - Raffaele La Valletta, cardinale italiano 1830 - Giuseppe Dezza, patriota italiano 1830 - Clovis Dupont, attivista francese 1831 - Hendrik Willem Mesdag, pittore olandese 1832 - Francesco Biangardi, scultore italiano 1834 - Domenico Augimeri, pittore italiano 1834 - Emanuele Notarbartolo, politico italiano 1834 - Giovanni Marangoni, patriota italiano 1834 - Gustav Nachtigal, esploratore tedesco 1835 - Bernardo Celentano, pittore italiano 1838 – Luigi Durand de la Penne, politico italiano 1842 - Karl von Hartmann, filosofo tedesco 1842 - Carl Lieberman, chimico tedesco 1845 - Alfonso del Brasile, principe 1846 - Luigi Denza, compositore italiano 1848 - George Montgomerie, nobile scozzese 1850 - Julian Ochorowicz, scrittore polacco 1850 - César Ritz, imprenditore svizzero 1851 - Frederick Warde, attore britannico 1855 - Arthur Humble Evans, ornitologo britannico 1856 – Friederich von Kleudgen, pittore tedesco 1858 - Angelo Pavia, politico italiano 1861 - Leo Stein, drammaturgo austriaco 1861 - Henry Braid Wilson, ammiraglio statunitense 1863 - Luigi Capotosti, cardinale italiano 1863 - Franz von Stuck, illustratore tedesco 1865 - Barney Dreyfuss, dirigente sportivo statunitense 1866 - José Castañeda, politico colombiano 1866 - Antonio d'Orléans, nobile spagnolo 1867 - Dionigi Scano, saggista italiano 1868 - Henry Bergman, attore statunitense 1868 - William E. Burghardt Du Bois, storico statunitense 1871 - Uberto Visconti di Modrone, imprenditore italiano 1873 - Neil Gibson, calciatore scozzese 1873 - Liang Qichao, giornalista cinese 1874 - Konstantin Päts, politico estone 1876 - Senjuro Hayashi, politico giapponese 1876 - Antonino Russo Giusti, drammaturgo italiano 1877 - Alpinolo Magnini, ceramista italiano 1877 - Pie Eugène Neveu, vescovo cattolico francese 1877 - Frederic L. Paxson, storico statunitense 1878 - Federico Morozzo della Rocca, militare italiano 1878 - Kazimir Severinovič Malevič, pittore russo 1880 - Roberto Forges Davanzati, politico italiano 1880 - Remo Gambelli, generale italiano 1881 - Tito Brandsma, presbitero olandese 1882 - Antonino D'Agata, politico italiano 1882 - Max Hainle, nuotatore tedesco 1882 - B. Traven, scrittore tedesco 1883 - Adolfo II di Schaumburg-Lippe, sovrano tedesco 1883 - Karl Jaspers, filosofo tedesco 1884 - Kazimierz Funk, chimico polacco 1885 - Elemér Gorondy-Novak, generale ungherese 1886 - Ventura García Calderón, scrittore peruviano 1886 - George Mastrovich, ginnasta statunitense 1887 - Cyril Delevanti, attore britannico 1889 - János Garay, schermidore ungherese 1889 - Musidora, attrice francese 1889 - Victor Fleming, regista statunitense 1891 - Enrichetta Alfieri, religiosa italiana 1891 - Evgenij Pašukanis, giurista sovietico 1893 - Carl Gripenstedt, schermidore svedese 1893 - I. A. Richards, critico inglese 1893 - Michele Guerrisi, scultore italiano 1893 - Roberto Cozzi, militare italiano 1894 - Émile Cornic, schermidore francese 1895 - Archie MacDonald, lottatore britannico *1896 - Jozef Cíger-Hronský, scrittore slovacco 1897 - Walter Denkert, generale tedesco 1897 - Franz Hänsel, calciatore austriaco 1898 - Gerald Frank Anderson, scacchista britannico 1898 - Francesco Fasola, vescovo cattolico italiano 1898 - Fritz Schnürle, calciatore tedesco 1898 - Vittorio Zoppi, diplomatico italiano 1898 - Lucy Morton, nuotatrice britannica 1899 - Erich Kästner, scrittore tedesco 1899 - Vittore Pisani, glottologo italiano 1899 - Francesco Ruspoli, principe italiano 1899 - Norman Taurog, regista statunitense 1900 - David McCrae, calciatore scozzese 1900 - Edoardo Moretti, calciatore italiano 1901 - Federico Chabod, politico italiano 1901 - Erhard Heiden, militare tedesco 1901 - Ivar Lo-Johansson, scrittore svedese 1901 - Roberto Ronca, arcivescovo cattolico italiano 1902 - André Tassin, calciatore francese 1902 - Jacopo Calò Carducci, aviatore italiano 1903 - Julius Fučík, giornalista ceco 1904 - Terence Fisher, regista britannico 1904 - Anton Kaltenberger, bobbista austriaco 1904 - Ottavio Scotti, scenografo italiano 1904 - William L. Shirer, giornalista statunitense 1904 - Leopold Trepper, attivista polacco 1905 - Raffaele Carrieri, scrittore italiano 1907 - Hans von Blumenthal, militare tedesco 1907 - Roberto Cherro, calciatore argentino 1907 - Alberto Chividini, calciatore argentino 1908 - Alfredo Mazzoni, calciatore italiano 1908 - William McMahon, politico australiano 1908 - Pietro Sigismondi, arcivescovo italiano 1908 - Ray Brown, giocatore di baseball statunitense 1909 - Vittorio Botticini, pittore italiano 1910 - Gino Bolognese, calciatore italiano 1910 - Corrado Cagli, artista italiano 1910 - Pier Quarantotti Gambini, scrittore italiano 1911 - Alfred Beeston, arabista britannico 1911 - Mstislav Keldyš, matematico sovietico 1911 - István Závodi, calciatore ungherese 1912 - Ernst Künz, calciatore austriaco 1912 - Dino Limoni, politico italiano 1913 - Salvador Artigas, calciatore spagnolo 1913 - Gheorghe Brandabura, calciatore rumeno 1913 - Charles Leonard, pentatleta statunitense 1913 - Gipo Poggi, calciatore italiano 1914 - Diego Marabelli, ciclista italiano 1914 - Theo Middelkamp, ciclista olandese 1914 - Isaak Pattiwael, calciatore indonesiano 1915 - Heinz Flotho, calciatore tedesco 1915 - Giovanni Fornasini, partigiano italiano 1915 - Alberto Ghergo, politico italiano 1915 - Jon Hall, attore statunitense 1915 - Paul Tibbets, generale statunitense 1918 - Angelo Custode Masciale, politico italiano 1919 - Mario Albertini, politico italiano 1919 - Johnny Carey, calciatore irlandese 1919 - Enzio Cetrangolo, poeta italiano 1919 - Armando William Tamburella, regista italiano 1920 - Benyoucef Benkhedda, politico algerino 1920 - Loris Malaguzzi, pedagogista italiano 1921 - Luigi Dalvit, politico italiano 1921 - Giovan Battista Pellegrini, filologo italiano 1922 - Marcel Fiorini, pittore e incisore francese 1923 - Rafael Addiego Bruno, politico uruguaiano 1923 - Brendan Behan, scrittore irlandese 1923 - Hal Cooper, regista statunitense 1923 - Renato De Carmine, attore italiano 1923 - Dante Lavelli, giocatore football statunitense 1923 - Valentino Martinelli, storico italiano 1923 - Giovanni Spezia, politico italiano 1924 - Roberto Alarcón, calciatore argentino 1924 - Anatolij Bašaškin, calciatore sovietico 1924 - Chuck Hanger, cestista statunitense 1924 - Allan McLeod Cormack, fisico sudafricano 1924 - Mario Petrucciani, critico letterario italiano 1924 - Claude Sautet, regista francese 1925 - Franco Grillone, calciatore italiano 1925 - Filippo Lentini, politico italiano 1925 - Omero Losi, calciatore italiano 1925 - Louis Stokes, politico statunitense 1926 - Luigi De Magistris, cardinale cattolico italiano 1926 - Giulio Girardi, filosofo italiano 1927 - Ennio Antonelli, attore e pugile italiano 1927 - José Bezerra da Silva, cantante brasiliano 1927 - Régine Crespin, soprano francese 1927 - Mirtha Legrand, attrice argentina 1927 - François Müller, calciatore lussemburghese 1927 - Willie Ormond, calciatore scozzese 1928 - Luca Goldoni, giornalista italiano 1928 - Hans Herrmann, pilota automobilistico tedesco 1928 - Vasilij Grigor'evič Lazarev, cosmonauta sovietico 1928 - André Strappe, calciatore francese 1929 - Alessio II, arcivescovo ortodosso russo 1929 - Herbert Mies, politico tedesco 1930 - Goro Shimura, matematico giapponese 1931 - Giovanni Battista Fracassetti, calciatore italiano 1931 - Aldo Sambrell, attore spagnolo 1931 - Marco Savioni, calciatore italiano 1931 - Tom Wesselmann, pittore statunitense 1932 - Majel Barrett, attrice statunitense 1933 - Lee Calhoun, atleta statunitense 1933 - Rino Carlini, calciatore italiano 1933 - George Ryan, politico statunitense 1934 - Linda Cristal, attrice argentina 1934 - Ernesto Guerra, calciatore ecuadoriano 1934 - Jacques Séguéla, pubblicitario francese 1934 - Rino Tommasi, giornalista italiano 1934 - Cosimo Zappelli, alpinista italiano 1935 - Peder Kjær-Andersen, calciatore danese 1935 - Roger Rivière, ciclista francese 1935 - John Truscott, attore australiano 1937 - Christopher Tugendhat, politico britannico 1938 - Willy Colombini, attore italiano 1938 - Giovanni De Angelis, scultore italiano 1938 - Bernard Mayeur, cestista francese 1938 - Jiří Menzel, regista ceco 1938 - Paul Morrissey, regista statunitense 1938 - Diane Varsi, attrice statunitense 1939 - Denis Arndt, attore statunitense 1939 - Josef Feistmantl, slittinista austriaco 1939 - Charles S. Maier, storico statunitense 1939 - Lee Shaffer, cestista statunitense 1940 - Peter Fonda, attore statunitense 1940 - Jackie Smith, giocatore football statunitense 1942 - Frank Odoi, calciatore ghanese 1942 - Dioncounda Traoré, politico maliano 1943 - Fred Biletnikoff, giocatore football statunitense 1944 - Pierre Aubé, storico francese 1944 - Bernard Cornwell, scrittore britannico 1944 - Florian Fricke, musicista tedesco 1944 - Oleg Ivanovič Jankovskij, attore russo 1944 - John Ryan, nuotatore australiano 1944 - John Sandford, giornalista statunitense 1944 - Johnny Winter, cantante statunitense 1945 - Allan Boesak, religioso sudafricano 1945 - Mal Graham, cestista statunitense 1945 - Gary Gray, cestista statunitense 1945 - Gigliola Guerinoni, criminale italiana 1945 - John Halsey, batterista britannico 1945 - Leary Lentz, cestista statunitense 1945 - Giancarlo Salvi, calciatore italiano 1945 - Francesco Scardamaglia, sceneggiatore italiano 1946 - Anatoli Banişevski, calciatore sovietico 1946 - Alberto Colombo, pilota automobilistico italiano 1947 - Salvatore Brullo, botanico italiano 1947 - Maria Teresa Conti, pianista italiana 1947 - Valerij Pustovojtenko, politico ucraino 1948 - Trevor Cherry, calciatore britannico 1948 - Manuel Clarés, calciatore spagnolo 1948 - Ferdinando Di Orio, politico italiano 1948 - Doug Moench, fumettista statunitense 1948 - Edoardo Nevola, attore italiano 1948 - Gabriele Pagliuzzi, politico italiano 1948 - Hiroshi Sugimoto, fotografo giapponese 1949 - Christian Coste, calciatore francese 1949 - Brian Deacon, attore inglese 1949 - Marc Garneau, astronauta canadese 1949 - Hans Kary, tennista austriaco 1949 - Anna-Maria Müller, slittinista tedesca 1949 - Josef Oberhauser, bobbista austriaco 1949 - Bruno Saby, pilota di rally francese 1949 - Rostislav Vojáček, calciatore cecoslovacco 1950 - Jean-Hubert Austin, calciatore haitiano 1950 - Roger Brown, cestista statunitense 1950 - Charles Edge, cestista statunitense 1950 - Laura Olivari, cantante italiana 1950 - Giorgio Stirano, ingegnere italiano 1951 - Shigefumi Mori, matematico giapponese 1951 - Patricia Richardson, attrice statunitense 1951 - Eddie Dibbs, tennista statunitense 1951 - Leonardo Generoso, calciatore italiano 1951 - Ed Jones, giocatore football statunitense 1951 - Kenny Marchant, politico statunitense 1951 - Stefania Rotolo, cantante e ballerina italiana 1951 - Paolo del Bue, banchiere italiano 1952 - Károly Csapó, calciatore ungherese 1952 - Marshall Herskovitz, regista statunitense 1952 - Isabella Savona, attrice italiana 1952 - Zoltán Székely, schermidore ungherese 1952 - Brad Whitford, musicista statunitense 1952 - Sören Åkeby, calciatore svedese 1953 - Alain Michel, pilota motociclistico francese 1953 - Satoru Nakajima, pilota di Formula 1 giapponese 1953 - Ennio Rega, attore italiano 1954 - György Gerendás, pallanuotista ungherese 1954 - Viktor Juščenko, politico ucraino 1954 - Anton Winkler, slittinista tedesco 1955 - Stefano Abbati, attore italiano 1955 - Marco Bellodis, bobbista italiano 1955 - Giorgio Boscolo, calciatore italiano 1955 - Lucio D'Ubaldo, politico italiano 1955 - Howard Jones, cantante britannico 1955 - Elisabetta Pozzi, attrice italiana 1955 - Flip Saunders, cestista, allenatore statunitense 1955 - Giuseppe Sciacca, vescovo cattolico italiano 1956 - Michael Angelo Batio, chitarrista statunitense 1956 - Chiara Guzzonato, cestista italiana 1956 - Józef Piotr Kupny, arcivescovo polacco 1956 - Paul O'Neill, compositore statunitense 1956 - Andy Ritchie, calciatore scozzese 1956 - Silvio Vannucci, attore italiano 1957 - Viktor Markin, atleta sovietico 1957 - Valentine Pelka, attore statunitense 1958 - Maria Gaetana Greco, politica italiana 1958 - Francesca Mazza, attrice teatrale italiana 1958 - David Sylvian, cantante britannico 1959 - Clayton Anderson, astronauta statunitense 1959 - Tiziana Fabbricini, soprano italiano 1959 - Lanfranco Fabriani, scrittore italiano 1959 - Andrea Fumagalli, economista italiano 1959 - Giorgio Starace, diplomatico italiano 1960 - Gloria di Schönburg-Glauchau, nobile tedesca 1960 - Naruhito, principe giapponese 1960 - Simone Boccaccini, terrorista italiano 1960 - Adrian Bumbescu, calciatore rumeno 1960 - Mike Kelly, politico australiano 1960 - Darren Tillis, cestista statunitense 1961 - Lodovica Braida, storica italiana 1961 - Stefano Sani, cantante italiano 1961 - David Warshofsky, attore statunitense 1962 - Luca Campigotto, fotografo italiano 1962 - Jordi Colomer, artista spagnolo 1962 - Olivier Ducastel, regista francese 1962 - John Hatch, cestista canadese 1962 - Dragan Jakovljević, calciatore bosniaco 1962 - Ivo Knoflíček, calciatore cecoslovacco 1962 - Antonello Matarazzo, regista italiano 1962 - Pedro Monzón, calciatore argentino 1963 - Paolo Bordoni, calciatore italiano 1963 - Marco Calvani, allenatore di basket italiano 1963 - Mazureik, calciatore a 5 brasiliano 1963 - Marco Mencarelli, allenatore di pallavolo italiano 1963 - Giacomo Pignataro, accademico italiano 1963 - Uwe Sauer, cestista tedesco 1963 - Andrea Sawatzki, attrice tedesca 1964 - Renata Briano, politico e attivista italiano 1964 - Vincent Chalvon-Demersay, animatore francese 1964 - John Norum, chitarrista e cantante norvegese 1964 - Giò Giò Rapattoni, attrice italiana 1965 - Paolo Bacilieri, scrittore italiano 1965 - Kristin Davis, attrice statunitense 1965 - Michael Dell, imprenditore statunitense 1965 - Andrzej Saramonowicz, giornalista polacco 1965 - Vito Schifani, agente di Polizia italiano 1965 - Helena Suková, tennista ceca 1965 - Veronica Webb, attrice, giornalista statunitense 1965 - Valerij Šmarov, calciatore sovietico 1966 - Michael Arata, attore statunitense 1966 - Danilo Bertazzi, attore italiano 1966 - Alexandre Borges, attore brasiliano 1966 - Alfonso Celotto, scrittore italiano 1966 - Enzo Gambaro, calciatore italiano 1966 - Andrea Mazzon, allenatore di basket italiano 1966 - Didier Queloz, astronomo svizzero 1966 - Vittorio Rifranti, regista italiano 1966 - Eduardo Smith, calciatore ecuadoriano 1966 - John Stephens, giocatore football statunitense 1967 - Tetsuya Asano, calciatore giapponese 1967 - Tamsin Greig, attrice inglese 1967 - Guglielmo Vaccaro, politico italiano 1967 - Chris Vrenna, musicista statunitense 1967 - Nonato, calciatore brasiliano 1968 - Juan Carlos Bazalar, calciatore peruviano 1968 - Johan Gielen, disc jockey belga 1968 - Sonya Hartnett, scrittrice australiana 1969 - Bhagyashree, attrice indiana 1969 - Juan Escarré, hockeista spagnolo 1969 - Mike Flynn, calciatore inglese 1969 - Yuji Hirayama, arrampicatore giapponese 1969 - Thomas Jane, attore statunitense 1969 - Chris Reifert, batterista statunitense 1969 - Marc Wauters, ciclista belga 1970 - Shoko Aida, attrice giapponese 1970 - Nathalie Arthaud, politica francese 1970 - Marie-Josée Croze, attrice canadese 1970 - Valērijs Ivanovs, calciatore lettone 1970 - Paul Anthony Stewart, attore statunitense 1971 - Noel Bailie, calciatore nordirlandese 1971 - Frank Gunn, attore pornografico ungherese 1971 - Risto Kallaste, calciatore estone 1971 - Joe-Max Moore, calciatore statunitense 1971 - Giorgio Prezioso, disc jockey italiano 1971 - Stefano Zarfati, cantautore italiano 1972 - Michael Ausiello, giornalista statunitense 1972 - Djacir Cavalcante Júnior, calciatore a 5 brasiliano 1972 - Michael Meeks, cestista tedesco 1972 - Alessandro Sturba, calciatore italiano 1972 - Jamie Watson, cestista statunitense 1973 - Francesco Bellucci, calciatore italiano 1973 - Arnold Dwarika, calciatore trinidadiano 1973 - Angus Eve, calciatore trinidadiano 1973 - Jeff Nordgaard, cestista statunitense 1974 - Hassen Gabsi, calciatore tunisino 1974 - Robert Grdović, calciatore a 5 croato 1974 - Giorgio Marchesi, attore italiano 1974 - Maurizio Oddo, pallavolista italiano 1974 - Frédéric Pierre, calciatore belga 1975 - Robert Lopez, musicista statunitense 1975 - Callan Mulvey, attore neozelandese 1975 - Bohdan Ulihrach, tennista ceco 1976 - Lorne Balfe, compositore scozzese 1976 - Kelly Macdonald, attrice scozzese 1976 - Susumu Oki, calciatore giapponese 1976 - Víctor Sánchez del Amo, calciatore spagnolo 1976 - Rafael Əmirbəyov, calciatore azero 1977 - Ayhan Akman, calciatore turco 1977 - Frank Head, cantautore italiano 1977 - David Hubáček, calciatore ceco 1977 - Patric Leitner, slittinista tedesco 1977 - Jesús Mendoza Aguirre, calciatore spagnolo 1977 - Dally Randriantefy, tennista malgascia 1977 - Ousmane Tiecoura, calciatore nigerino 1977 - Yu Xin, atleta cinese 1977 - Kristina Šmigun-Vähi, fondista estone 1978 - Jason Byrne, calciatore irlandese 1978 - Kyriakos Chailis, calciatore cipriota 1978 - Antti Kuisma, sciatore finlandese 1978 - Mehdi Labeyrie-Hafsi, cestista francese 1978 - Mariano Messera, calciatore argentino 1978 - Pablo Moldú, cestista argentino 1978 - Morné Nagel, atleta sudafricano 1978 - René Pérez Joglar, rapper portoricano 1978 - Stanislav Vartovník, pallavolista slovacco 1979 - Robin Beauregard, pallanuotista statunitense 1979 - Robert Bednarek, calciatore polacco 1979 - Julie Glass, pattinatrice statunitense 1979 - Sariye Gökçe, cestista turca 1979 - Yodelice, attore francese 1979 - Magdalena Agnieszka Ogórek, politica polacca 1979 - Petio Semaia, calciatore tuvaluano 1979 - Marija Stepanova, cestista russa 1979 - Sascha Zacharias, attrice svedese 1980 - Mathieu Berson, calciatore francese 1980 - Willie Deane, cestista statunitense 1981 - Gareth Barry, calciatore inglese 1981 - LaVell Blanchard, cestista statunitense 1981 - Raphael Botti, calciatore brasiliano 1981 - Daniele Ficagna, calciatore italiano 1981 - Josh Gad, attore statunitense 1981 - Steven Goldstein, pilota automobilistico panamense 1981 - Sophie Lefèvre, tennista francese 1981 - Jeffrey Leiwakabessy, calciatore olandese 1981 - Hal Luscombe, rugbista sudafricano 1981 - Davide Marchini, calciatore italiano 1981 - Cody Mattern, schermidore statunitense 1981 - Thomas Moriggl, fondista italiano 1981 - Kimmo Muurinen, cestista finlandese 1981 - Mai Nakahara, cantante giapponese 1981 - Diego Saccà, rugbista italiano 1981 - Jaakko Tallus, sciatore finlandese 1981 - Charles Tillman, giocatore football statunitense 1982 - Adam Hann-Byrd, attore statunitense 1982 - Kazunori Iio, calciatore giapponese 1982 - Sandora Irvin, cestista statunitense 1982 - Malia Metella, nuotatrice francese 1982 - Jia Perkins, cestista statunitense 1982 - Riikka Sarasoja, fondista finlandese 1983 - Aziz Ansari, attore statunitense 1983 - Moreno Aoas Vidal, calciatore brasiliano 1983 - Mirco Bergamasco, rugbista aitaliano 1983 - Emily Blunt, attrice britannica 1983 - Simon Eder, biatleta austriaco 1983 - Krasimir Gaydarski, pallavolista bulgaro 1983 - Matías Giménez, calciatore argentino 1983 - Jonathan Haagensen, attore brasiliano 1983 - Frank Hansen, calciatore danese 1983 - Bernd Hiemer, pilota motociclistico tedesco 1983 - Mido, calciatore egiziano 1983 - Simona Molinari, cantautrice italiana 1983 - Dijon Thompson, cestista statunitense 1984 - Goizeder Azúa, modella venezuelana 1984 - Brendan Clarke, pilota motociclistico australiano 1984 - Albin Ebondo, calciatore francese 1984 - Raúl Fabiani, calciatore equatoguineano 1984 - Cédric Makiadi, calciatore del Congo 1984 - Juan René Serrano, arciere messicano 1984 - Adrian Trunz, hockeista svizzero 1984 - Olav Tuelo Johannesen, calciatore norvegese 1984 - Andre Ward, pugile statunitense 1985 - Ahmed Mubarak Al-Mahaijri, calciatore omanita 1985 - Francisco Carrazana, calciatore cubano 1985 - Issa Cissokho, calciatore senegalese 1985 - Ephraim Ellis, attore canadese 1985 - Felizarda Jorge, cestista angolana 1985 - Brandon Pettigrew, giocatore football statunitense 1985 - Hendry Thomas, calciatore honduregno 1985 - Yunus Çankaya, cestista turco 1985 - Izabela Żebrowska, pallavolista polacca 1986 - Diego Bogado, calciatore italiano 1986 - Dajana Butulija, cestista serba 1986 - Matt D'Agostini, hockeista su ghiaccio canadese 1986 - Ronny Garbuschewski, calciatore tedesco 1986 - Skylar Grey, cantautrice statunitense 1986 - Kazuya Kamenashi, attore giapponese 1986 - Luca Lechthaler, cestista italiano 1986 - Jerod Mayo, giocatore football statunitense 1986 - Sergeý Ostapenko, calciatore kazako 1986 - Magnum Rolle, cestista bahamense 1986 - Ola Svensson, cantante svedese 1986 - Emerson da Conceição, calciatore brasiliano 1986 - Serhat Çetin, cestista turco 1987 - Edmond Agius, calciatore maltese 1987 - Abdulla Al Bloushi, calciatore emiratino 1987 - Diego Braghieri, calciatore argentino 1987 - Vitalij Denisov, calciatore uzbeko 1987 - Malik Hairston, cestista statunitense 1987 - Olena Kryvytska, schermitrice ucraina 1987 - Christophe Lambert, calciatore svizzero 1987 - Ucha Lobzhanidze, calciatore georgiano 1987 - Theophilus London, rapper statunitense 1987 - Michał Majewski, schermidore polacco 1987 - Sen'Derrick Marks, giocatore football statunitense 1987 - Leandro Souza, calciatore brasiliano 1987 - Christina Staudinger, sciatrice austriaca 1987 - Ab-Soul, rapper statunitense 1987 - Tsukasa Umesaki, calciatore giapponese 1987 - Ming Xue, pallavolista cinese 1987 - Wanderson Carneiro, calciatore brasiliano 1988 - Anne-Sophie Barthet, sciatrice francese 1988 - Jessica Breland, cestista statunitense 1988 - Tarik Elyounoussi, calciatore marocchino 1988 - Nicolás Gaitán, calciatore argentino 1988 - Liviu Ganea, calciatore rumeno 1988 - Michał Kubiak, pallavolista polacco 1988 - Sava Lešić, cestista serbo 1988 - Byron Maxwell, giocatore football statunitense 1988 - Sérgio Manuel Semedo, calciatore portoghese 1988 - Xandão, calciatore brasiliano 1988 - Matic Skube, sciatore alpino sloveno 1988 - Hrvoje Spahija, calciatore croato 1988 - Michalīs Tsairelīs, cestista greco 1989 - Ren Hang, calciatore cinese 1989 - Ahmed Akaïchi, calciatore tunisino 1989 - Arianna Barbieri, nuotatrice italiana 1989 - Chris Conte, giocatore football statunitense 1989 - Aleksandr Denisov, calciatore russo 1989 - Rishaw Johnson, giocatore football statunitense 1989 - Armon Johnson, cestista statunitense 1989 - Courtney Lawes, rugbista britannico 1989 - Halyna Obleščuk, atleta ucraina 1989 - Jérémy Pied, calciatore francese 1989 - Cillian Sheridan, calciatore irlandese 1990 - Alessio Nissolino, doppiatore italiano 1990 - Christian Copelin, attore statunitense 1990 - Da'Quan Bowers, giocatore football statunitense 1990 - Gastón Sauro, calciatore argentino 1990 - Jan Tratnik, ciclista sloveno 1990 - Jéromine Géroudet, sciatrice francese 1990 - José Larduet Gómez, pugile cubano 1990 - Kevin Dorsey, giocatore football statunitense 1990 - Lorenzo Baroni, pilota motociclistico italiano 1990 - Marco Scandella, hockeista canadese 1990 - Nguyen Ngoc Son, scacchista vietnamita 1990 - Nguyen Ngoc Truong Son, scacchista vietnamita 1990 - Paddy John, calciatore liberiano 1990 - Pedro Gallese, calciatore peruviano 1991 - Elisa Lancellotti, pallavolista italiana 1991 - Gerso Fernandes, calciatore guineense 1991 - Jakub Hora, calciatore ceco 1991 - Kévin Rimane, calciatore francese 1991 - Marwan Kabha, calciatore israeliano 1991 - Matej Podlogar, calciatore sloveno 1991 - Ovidijus Varanauskas, cestista lituano 1991 - Patrycja Polak, pallavolista polacca 1991 - Shamarko Thomas, giocatore football statunitense 1992 - Casemiro, calciatore brasiliano 1992 - Daniel Alfei, calciatore gallese 1992 - David Beljavskij, ginnasta russo 1992 - Ermin Alić, calciatore montenegrino 1992 - Kyriakos Papadopoulos, calciatore greco 1992 - Nikoloz Basilashvili, tennista georgiano 1992 - Samantha Mills, tuffatrice australiana 1993 - Andrea Schiavone, calciatore italiano 1993 - Bawırjan Ïslamxan, calciatore kazako 1993 - Diego Rico, calciatore spagnolo 1993 - Gustavo Villarruel, calciatore argentino 1993 - Kasumi Ishikawa, tennistavolista giapponese 1993 - Raúl López Gómez, calciatore messicano 1994 - Brian Lozano, calciatore uruguaiano 1994 - Bruce Musakanya, calciatore zambiano 1994 - Dakota Fanning, attrice statunitense 1994 - Lucas Pouille, tennista francese 1994 - Vincent Valentine, giocatore football statunitense 1995 - Abrahan Alfonso, pallavolista cubano 1995 - Andrew Wiggins, cestista canadese 1995 - Ramsleii Boelijn, calciatore olandese 1996 - D'Angelo Russell, cestista statunitense 1996 - Lucio Compagnucci, calciatore argentino 1996 - Niccolò Antonelli, pilota motociclistico italiano 1997 - Benjamin Henrichs, calciatore tedesco 1997 - Erick Aguirre, calciatore messicano 1997 - Jamal Murray, cestista canadese 1999 - Nia Dennis, ginnasta statunitense 1999 - Beatrice Merlo, calciatrice italiana 2005 - Félix Bossuet, attore francese 2012 - Estelle di Svezia, principessa svedese 