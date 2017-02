Accade il 24 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 24 febbraio Il 24 febbraio è il 55º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 310 giorni alla fine dell'anno (311 negli anni bisestili) • 303 – L'imperatore romano Galerio pubblica l'editto che dà il via alla persecuzione dei cristiani sotto il suo regno • 1525 – Battaglia di Pavia: Francesco I di Francia è sconfitto e preso prigioniero dalle milizie imperiali • 1530 – Incoronazione imperiale di Carlo V d'Asburgo, a Bologna • 1582 – Papa Gregorio XIII annuncia il calendario gregoriano • 1607 – Prima rappresentazione de L'Orfeo di Claudio Monteverdi nel Palazzo Ducale di Mantova • 1826 – Firma del Trattato di Yandaboo, che segna la fine della prima guerra birmana • 1836 – Samuel Colt ottiene il brevetto per il revolver Colt • 1839 – William Otis ottiene il brevetto per la scavatrice a vapore • 1848 – Re Luigi Filippo di Francia abdica • 1917 – Prima guerra mondiale: all'ambasciatore statunitense nel Regno Unito viene consegnato il telegramma Zimmermann, nel quale la Germania si impegna a restituireNuovo Messico, Texas, e Arizona al Messico se questo dichiara guerra agli USA • 1918 – L'Estonia si proclama indipendente dalla Russia • 1922 – Va in scena al Teatro Manzoni di Milano la prima dell'Enrico IV di Pirandello • 1945 – Il premier egiziano Ahmed Maher Pasha viene ucciso nel parlamento dopo aver letto un decreto • 1946 – Juan Domingo Perón viene eletto presidente dall'Argentina • 1980 – A Lake Placid, negli Stati Uniti, si chiudono i XIII Giochi olimpici invernali • 1981 – Buckingham Palace annuncia il fidanzamento del Principe Carlo del Galles con Lady Diana Spencer • 1991 - Durante la guerra del Golfo inizia l'offensiva terrestre per la liberazione del Kuwait da parte della Coalizione • 2002 – Si chiudono i XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City • 2003 - Muore a Roma Alberto Sordi • 2010 – iTunes Store vende la 10 miliardesima canzone.

