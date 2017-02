Nasce il 24 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Nasce il 24 febbraio La lista contiene circa 750 persone 1103 - Toba, imperatore giapponese 1304 - Ibn Battuta, esploratore marocchino 1360 - Amedeo VII di Savoia, nobile 1463 - Pico della Mirandola, filosofo italiano 1480 - Cristina Ciccarelli, monaca italiana 1500 - Carlo V d'Asburgo, sovrano 1503 - Johann Gropper, cardinale tedesco 1510 - Costanzo II Sforza 1519 - Francesco I di Guisa, condottiero francese 1535 - Eleonora di Roucy, nobile 1536 - Papa Clemente VIII, papa 1547 - Don Giovanni d'Austria, diplomatico spagnolo 1557 - Mattia d'Asburgo 1567 - Enrico von Thurn-Valsassina, generale ceco 1580 - Matthias Hoe von Hoenegg, pastore tedesco 1592 - Maciej Kazimierz Sarbiewski, poeta polacco 1593 - Henry de Vere, militare britannico 1597 - Vincent Voiture, poeta francese 1604 - Elena Cassandra Tarabotti, scrittrice italiana 1613 - Mattia Preti, pittore italiano 1619 - Charles Le Brun, pittore francese 1625 - Francesco D'Andrea, politico italiano 1628 - Paolo Spinola, politico italiano 1643 - Orazio Marinali, scultore italiano 1660 - John Murray, politico scozzese 1662 - Rocco Stella, nobile e militare italiano 1667 - Paolo Mattia Doria, filosofo italiano 1671 - Donato Creti, pittore italiano 1678 - Maria di Borbone-Condé, nobile francese 1689 - Pietro Paolo Conti, cardinale italiano 1709 - Jacques de Vaucanson, artista francese 1721 - John McKinly, politico statunitense 1722 - John Burgoyne, politico inglese 1735 - René-Louis de Girardin, scrittore francese 1736 - Cristiano Federico di Brandeburgo-Ansbach 1744 - Fëdor Fëdorovič Ušakov, ammiraglio russo 1746 - Uno von Troil, religioso svedese 1749 - Mary Eleanor Bowes, nobildonna inglese 1766 - Samuel Wesley, organista inglese 1767 - Buddha Loetla Nabhalai, siamese 1768 - Jean-Blaise Martin, cantante lirico francese 1771 - Johann Baptist Cramer, pianista inglese 1772 - Bernardino Dalponte, patriota austriaco 1772 - William H. Crawford, politico statunitense 1773 - Giuseppe Rivelli, poeta italiano 1774 - Adolfo, duca di Cambridge, nobile 1774 - Archibald Constable, editore scozzese 1775 - Edward Seymour, XI duca di Somerset 1776 - Mario Pieri, letterato greco 1780 - Ludovico Prosseda, pittore italiano 1785 - Manuel Rodríguez Erdoíza, politico cileno 1786 - Wilhelm Grimm, scrittore tedesco 1787 - Marguerite-Joséphine Weimer, attrice francese 1788 - Johan Christian Dahl, pittore norvegese 1793 - Mathias Arminjon, politico sabaudo 1793 - Livio Mariani, politico, storico italiano 1794 - María Manuela Kirkpatrick, nobildonna spagnola 1796 - Bernardo Quaranta, archeologo italiano 1797 - Samuel Lover, scrittore irlandese 1805 - Giovanni Battista Piazzoni, politico italiano 1808 - Jean de Witte, archeologo belga 1809 - Asa Fitch, entomologo statunitense 1809 - Edwin von Manteuffel, generale tedesco 1810 - Luisa Amalia Paladini, educatrice italiana 1811 - Edward D. Baker, politico statunitense 1811 - Eugène-Melchior Péligot, chimico francese 1815 - Angelo Marescotti, economista e politico italiano 1816 - Timothy Otis Howe, politico statunitense 1817 - Auguste-Alexandre Ducrot, generale francese 1817 - Heinrich Eduard von Lade, banchiere tedesco 1821 - Julius Christoph Zech, astronomo tedesco 1822 - Francesco Auriti, politico italiano 1822 - Juan Clemente Zenea, scrittore cubano 1824 - Edward Adams, naturalista inglese 1824 - Domenico Damis, patriota, politico italiano 1824 - Henri Alfred Jacquemart, scultore francese 1826 - Maria Rosa Flesch, religioso tedesca 1826 - Theo van Sandenburg, politico olandese 1829 - Friedrich Spielhagen, scrittore tedesco 1830 - Karolina Světlá, scrittrice ceca 1831 - Leo von Caprivi, politico tedesco 1832 - Gaetano Giorgio Gemmellaro, geologo italiano 1833 - Eduard Taaffe, politico austriaco 1835 - Julius Vogel, politico britannico 1836 - Winslow Homer, pittore statunitense 1837 - Algernon Freeman-Mitford, scrittore inglese 1837 - Rosalía de Castro, scrittrice spagnola 1840 - Jean-Baptiste Berthier, presbitero francese 1841 - Carl Gräbe, chimico tedesco 1841 - Galeazzo Massari, politico italiano 1841 - Luigi Majnoni d'Intignano, politico italiano 1842 - Arrigo Boito, compositore italiano 1842 - Émile Brugsch, archeologo tedesco 1843 - Teófilo Braga, politico portoghese 1843 - Luigi Musini, politico italiano 1847 - Ricciotti Garibaldi, politico italiano 1848 - Grant Allen, scrittore canadese 1851 - Hermann Paasche, politico tedesco 1852 - George Moore, scrittore irlandese 1855 - Konstantin Veličkov, scrittore bulgaro 1855 - Adolph Stöhr, filosofo austriaco 1858 - Alphonse de Dixmude, generale belga 1858 - Arnold Dolmetsch, musicista francese 1858 - Maria Luisa Larisch-Wallersee 1859 - George Edwin Patey, ammiraglio inglese 1862 - Maximilian von Schwartzkoppen, ufficiale prussiano 1863 - Umberto Cagni di Bu Meliana, esploratore italiano 1864 - José Pardo y Barreda, politico peruviano 1864 - Oscar Ricciardi, pittore italiano 1866 - Arthur Pearson, giornalista britannico 1866 - Giuseppe Giusti Sinopoli, drammaturgo italiano 1866 - Hubert Van Innis, arciere belga 1866 - Pëtr Nikolaevič Lebedev, fisico russo 1868 - Édouard de Rothschild, banchiere francese 1870 - Jules-Géraud Saliège, cardinale francese 1871 - Ercole Agliardi, giornalista italiano 1872 - Gustave Sandras, ginnasta francese 1872 - Hans Junkermann, attore tedesco 1872 - John Arthur Jarvis, nuotatore britannico 1874 - George Botsford, compositore statunitense 1874 - Honus Wagner, giocatore di baseball statunitense 1875 - Alfred Agache, urbanista francese 1875 - Raffaele Chiurazzi, poeta italiano 1876 - Giuseppe Della Gherardesca, politico italiano 1876 - Victor Moore, attore statunitense 1877 - Charles Lalo, filosofo francese 1877 - Romeo Bernotti, politico italiano 1879 - Gaetano Perusini, medico italiano 1879 - Herman Teirlinck, scrittore belga 1879 - Mario Donati, chirurgo italiano 1880 - Einar Arnórsson, politico islandese 1880 - J.P. McGowan, attore australiano 1880 - Joseph Spencer, nuotatore statunitense 1880 - Samuel Hoare, politico britannico *1881 - Lajos Gönczy, atleta ungherese 1882 - Eqrem Libohova, politico albanese 1882 - Rudolf Lindmayer, lottatore austriaco 1882 - Luisa d'Orléans, principessa francese 1883 - Amleto Giovanni Cicognani, cardinale italiano 1884 - William Theodore Heard, cardinale scozzese 1884 - Kenneth Hunt, e calciatore inglese 1885 - Giovanna Cigoli, attrice italiana 1885 - Cesare Franco, organista italiano 1885 - Chester Nimitz, ammiraglio statunitense 1885 - Domenicano Tondi, scrittore e poeta italiano 1885 - Stanisław Witkiewicz, scrittore polacco 1886 - Luigi Foscolo Benedetto, storico italiano 1886 - Wally Hardinge, calciatore inglese 1887 - Wilhelm Brekke, calciatore norvegese 1887 - Boris Kostić, scacchista jugoslavo 1889 - Aleksej Denisovič Dikij, attore russo 1889 - Suzanne Bianchetti, attrice francese 1889 - Paolo De Michelis, politico italiano 1889 - Albin Stenroos, atleta finlandese 1890 - Marjorie Main, attrice statunitense 1890 - Fred Sersen, artista statunitense 1891 - Giulio Martinat, generale italiano 1892 - Ruggero Maineri, calciatore italiano 1893 - Dirk Boonstra, poliziotto olandese 1893 - Christian Dell, designer tedesco 1894 - Willie Moretti, criminale italiano 1895 - Sanzio Blasi, scultore italiano 1895 - Giuseppe Verzì, magistrato italiano 1896 - Cesare Cardini, cuoco italiano 1896 - Vsevolod Ivanov, scrittore russo 1896 - Richard Thorpe, regista statunitense 1897 - Henri Frankfort, archeologo olandese 1898 - Ezio Coppa, politico italiano 1898 - Hubert Houben, atleta tedesco 1898 - Kurt Tank, ingegnere aeronautico tedesco 1899 - Vincenzo Chiabotto, calciatore italiano 1899 - Hermann Keimel, pittore tedesco 1899 - Luigi Ossoinach, calciatore italiano 1899 - Jacob Presser, scrittore olandese 1900 - Frate Ave Maria, religioso italiano 1900 - Augusto Parboni, calciatore italiano 1902 - Antonino Francaviglia, medico italiano 1902 - Marcel Rochas, stilista e profumiere francese 1902 - Virginio Rosetta, calciatore italiano 1902 - Carlos Vidal, calciatore cileno 1902 - Herbert Warnke, politico tedesco 1903 - Vladimir Bartol, scrittore sloveno 1903 - Giuseppe Galimberti, calciatore italiano 1903 - Otto Martwig, calciatore tedesco 1903 - Riccardo Tornabuoni, calciatore italiano 1903 - Zoltán Zilahi, scacchista ungherese 1904 - Ralph Breyer, nuotatore statunitense 1904 - Giuseppe Caron, politico italiano 1904 - Giorgio De Stefani, tennista italiano 1904 - Tim Graham, attore statunitense 1905 - La Jana, attrice tedesca 1906 - Bertoldo di Baden, nobile tedesco 1906 - Lorenz Huber, calciatore tedesco 1906 - Lev Sedov, attivista sovietico 1907 - Marjorie Courtenay-Latimer, naturalista sudafricana 1907 - Harry C. Schnur, storico tedesco 1908 - Mario Marini, calciatore italiano 1909 - Max Black, filosofo britannico 1909 - August Derleth, scrittore statunitense 1909 - Riccardo Freda, regista italiano 1909 - Milton Frome, attore statunitense 1909 - Abu l-Qasim al-Shabbi, poeta tunisino 1910 - Clyde Hart, pianista statunitense 1910 - Carl Knowles, cestista statunitense 1910 - Hugo Strunz, mineralogista tedesco 1911 - Henk Blomvliet, calciatore olandese 1911 - Aleksandr Goldstein, scacchista polacco 1912 - Giovanni Ferrofino, arcivescovo italiano 1912 - Rodolfo Pichi Sermolli, botanico italiano 1912 - René Portocarrero, pittore cubano 1912 - Jiří Trnka, regista ceco 1912 - Batista Vinatzer, alpinista italiano 1913 - François Bourbotte, calciatore francese 1913 - Richard M. Goodwin, economista statunitense 1913 - Saro Urzì, attore italiano 1914 - Ralph Erskine, architetto inglese 1914 - Virginia Giorgi, ginnasta italiana 1914 - Robert Kinoshita, artista statunitense 1914 - Zachary Scott, attore statunitense 1916 - Guglielmo Gabetto, calciatore italiano 1916 - Jaime Sarlanga, calciatore argentino 1917 - Moe Becker, cestista statunitense 1917 - Aristide Sarti, aviatore italiano 1918 - Camillo De Piaz, religioso italiano 1918 - August Klingler, calciatore tedesco 1918 - Hubert Miller, bobbista statunitense 1919 - Nazario Carlo Bellandi, organista italiano 1919 - Dean Cetrulo, schermidore statunitense 1919 - Bernardo Colombo, statistico italiano 1919 - Nellie Connally, first lady statunitense 1920 - Ann Fortune Smith, nobildonna inglese 1920 - Renato Massari, politico italiano 1920 - Mario Zuccarini, storico italiano 1921 - Edouard Fachleitner, ciclista italiano 1921 - Luigi Nobile, calciatore italiano 1921 - Cesare Presca, calciatore italiano 1921 - Gaston Reiff, atleta belga 1921 - Alessandro Rossi, ingegnere italiano 1921 - Abe Vigoda, attore statunitense 1922 - Silvio Formentin, calciatore italiano 1922 - Richard Hamilton, pittore inglese 1922 - Steven Hill, attore statunitense 1922 - Dave Minor, cestista statunitense 1922 - Giuseppe Molina, calciatore italiano 1922 - Pnina Salzman, pianista israeliana 1923 - Maurice Garrel, attore francese 1923 - Salvatore Ruta, scrittore italiano 1923 - Angelo Uboldi, calciatore italiano 1924 - Chikage Awashima, attrice giapponese 1924 - Teresa Bracco, italiana 1924 - Marija Golubničaja, atleta sovietica 1924 - John Jackson, musicista statunitense 1924 - Erik Nielsen, politico canadese 1925 - Irma Heijting-Schuhmacher, nuotatrice olandese 1925 - Alberto Marson, cestista brasiliano 1925 - Luis Prais, calciatore uruguaiano 1926 - Lucio Abis, politico italiano 1926 - Vinicio Diamanti, attore italiano 1927 - Giuseppe La Grutta, fisiologo italiano 1927 - Almerico Realfonzo, ingegnere italiano 1927 - Emmanuelle Riva, attrice francese 1927 - Karl-Heinz Spikofski, calciatore tedesco 1928 - Al Lettieri, attore statunitense 1929 - Zdzisław Beksiński, pittore polacco 1929 - Andre Gunder Frank, economista tedesco 1929 - Édith Tavert, cestista francese 1930 - Barbaro Conti, poeta italiano 1930 - Fausto Cuocolo, politico italiano 1930 - Barbara Lawrence, attrice statunitense 1931 - Arkadij Bočkarëv, cestista sovietico 1931 - Dominic Chianese, attore statunitense 1931 - Paulo Lopes de Faria, arcivescovo brasiliano 1931 - Marta Marzotto, stilista italiana 1931 - Rocco Salini, politico italiano 1932 - Walter De Rigo, politico italiano 1932 - Jean Kerléo, profumiere francese 1932 - Michel Legrand, compositore francese 1932 - Zell Miller, politico statunitense 1932 - John Vernon, attore canadese 1933 - Judah Folkman, oncologo statunitense 1933 - Aldo Scaramucci, calciatore italiano 1933 - Léon Van Daele, ciclista belga 1934 - Mahbub ul Haq, economista pakistano 1934 - Frank Braña, attore spagnolo 1934 - Bernard Chiarelli, calciatore francese 1934 - Bettino Craxi, politico italiano 1934 - Christos Lambrakis, editore greco 1934 - Luigi Montini, attore italiano 1934 - Bingu wa Mutharika, politico malawiano 1934 - Flemming Nielsen, calciatore danese 1934 - Renata Scotto, soprano italiano 1935 - Boris Lukašík, cestista cecoslovacco 1935 - Antonio Pasinato, calciatore italiano 1936 - William Fulco, gesuita statunitense 1936 - Silvio Grassetti, pilota motociclistico italiano 1936 - Emilio Messina, attore italiano 1936 - Lance Reventlow, pilota automobilistico statunitense 1937 - Adelio Crespi, calciatore italiano 1937 - Jef Jurion, calciatore belga 1938 - James Farentino, attore statunitense 1938 - Philip Knight, dirigente d'azienda statunitense 1938 - Piero Rolla, cantautore italiano 1939 - Franco Barbero, presbitero italiano 1939 - Luigi Franza, politico italiano 1939 - Timothäus Gerresheim, schermidore tedesco 1939 - Bert Marcelo, attore filippino 1939 - Marisa Mell, attrice austriaca 1939 - John Morales, cestista portoricano 1939 - Piergiorgio Sartore, calciatore italiano 1939 - Salama Soliman, critico letterario egiziano 1939 - Yannick Stephan, cestista francese 1940 - Ugolino, cantautore italiano 1940 - Jimmy Ellis, pugile statunitense 1940 - Denis Law, calciatore britannico 1940 - John Lyall, calciatore inglese 1940 - Raúl Magaña, calciatore salvadoregno 1940 - Romano Micelli, calciatore italiano 1940 - Bruno Nicolè, calciatore italiano 1940 - Mario Piave, attore italiano 1940 - Guy Périllat, sciatore francese 1940 - Maria Gabriella di Savoia 1941 - Giuditta Saltarini, attrice italiana 1941 - Luciano Teneggi, calciatore italiano 1942 - Joe Lieberman, politico statunitense 1942 - Mihai Mocanu, calciatore rumeno 1942 - Jenny O'Hara, attrice statunitense 1942 - Bernd Rupp, calciatore tedesco 1942 - Gayatri C. Spivak, filosofa statunitense 1943 - Rinaldo Frezza, calciatore italiano 1943 - François Mazet, pilota automobilistico francese 1943 - Luigi Meroni, calciatore italiano 1943 - Pablo Milanés, cantautore cubano 1943 - Al Tucker, cestista statunitense 1944 - Giorgio Bambini, pugile italiano 1944 - Giorgio Del Bene, attore italiano 1944 - Julie Gregg, attrice statunitense 1944 - Nicky Hopkins, pianista inglese 1944 - José Maestrojuán, cardinale panamense 1944 - Sheila Larken, attrice statunitense 1944 - Nico Orengo, giornalista italiano 1944 - Ivica Račan, politico croato 1944 - David Wineland, fisico statunitense 1944 - Valerij Zykov, calciatore sovietico 1945 - Barry Bostwick, attore statunitense 1945 - Mikael Salomon, regista danese 1945 - Collin Walcott, musicista statunitense 1945 - Sérgio de Toledo Machado, cestista brasiliano 1946 - Elmer Acevedo, calciatore salvadoregno 1946 - Sergio De Gregorio, nuotatore italiano 1946 - Tullio De Piscopo, cantautore italiano 1946 - Ratomir Dujković, calciatore jugoslavo 1946 - Sergio Gori, calciatore italiano 1946 - Grigorij Margulis, matematico russo 1946 - Feliciano Polli, politico italiano 1946 - Michael Radford, regista britannico 1946 - Roni Shuruk, calciatore israeliano 1946 - Marco Tangheroni, storico italiano 1946 - Terry Winograd, informatico statunitense 1947 - Lilly Bonato, cantante italiana 1947 - Marco Brusco, ammiraglio italiano 1947 - Mike Fratello, allenatore di basket statunitense 1947 - Edward James Olmos, attore statunitense 1948 - Luis Galván, calciatore argentino 1948 - Ivar Hoff, allenatore di calcio norvegese 1948 - Bernadette Peters, attrice statunitense 1948 - Walter Smith, calciatore britannico 1948 - Tim Staffell, cantante britannico 1949 - Manuel De Sica, compositore italiano 1949 - Alessandro Fummi, giocatore di curling italiano 1950 - Miguel Arias Cañete, politico spagnolo 1950 - Richard Bandler, psicologo statunitense 1950 - Andrea Castelli, attore italiano 1950 - Sandro Damilano, atleta italiano 1950 - Gerald Gazdar, linguista britannico 1950 - Liborio Liguori, calciatore italiano 1950 - Steve McCurry, fotoreporter statunitense 1950 - George Thorogood, chitarrista statunitense 1951 - Enzo Bianco, politico italiano 1951 - Steve Dawson, bassista britannico 1951 - Stella Pende, giornalista italiana 1951 - Debra Jo Rupp, attrice statunitense 1951 - Helen Shaver, attrice canadese 1951 - Laimdota Straujuma, politica lettone 1952 - Tommy Burleson, cestista statunitense 1952 - Carlo Maria Cordio, musicista italiano 1952 - Fred Dean, giocatore football statunitense 1952 - Edgar Radtke, linguista tedesco 1952 - Sharon Walsh, tennista statunitense 1953 - Rosario Castronovo, calciatore italiano 1953 - Enzo Ghigo, politico italiano 1953 - Mahmoud Guendouz, calciatore algerino 1953 - Anatolij Kožemjakin, calciatore sovietico 1953 - Salah Shahada, guerrigliero palestinese 1954 - Plastic Bertrand, cantante belga 1954 - Jim Borgman, fumettista statunitense 1954 - Gregory Kunde, tenore statunitense 1954 - Sid Meier, informatico statunitense 1955 - Lorenzo Beccati, scrittore italiano 1955 - Stella Carnacina, attrice italiana 1955 - Alessandro D'Alatri, attore italiano 1955 - Silvano Fontolan, calciatore italiano 1955 - Steve Jobs, imprenditore statunitense 1955 - Eddie Johnson, cestista statunitense 1955 - Alain Prost, pilota automobilistico francese 1956 - Judith Butler, filosofa statunitense 1956 - Andreas Constantinou, calciatore cipriota 1956 - Sharon Kane, regista statunitense 1956 - Brenda Remilton, tennista australiana 1957 - Ferdinando Bozzi, calciatore italiano 1957 - Rafael Gordillo, calciatore spagnolo 1957 - İsa Qember, politico azero 1957 - Craig Wittus, tennista statunitense 1957 - Bernd Wunderlich, calciatore tedesco 1958 - Jim Brogan, cestista statunitense 1958 - Gabriele Giordano Caccia, arcivescovo italiano 1958 - Pasquale Cavaliere, politico italiano 1958 - Sammy Kershaw, cantautore statunitense 1958 - Dante Morandi, ciclista italiano 1958 - Mark Moses, attore statunitense 1959 - Oleksandr Bjelostjennyj, cestista sovietico 1959 - Stefano Bortolussi, scrittore italiano 1959 - Beth Broderick, attrice statunitense 1959 - Giuseppe Gigliorosso, regista italiano 1959 - Nils Johan Semb, calciatore norvegese 1960 - Mustafa Arslanović, calciatore jugoslavo 1960 - Wim Balm, calciatore olandese 1960 - David Bar-Hayim, rabbino israeliano 1960 - Lino Damiani, attore italiano 1960 - İqor Ponomaryov, calciatore sovietico 1960 - Fabio Ravezzani, giornalista italiano 1960 - Hans van Leeuwen, calciatore a 5 olandese 1961 - Andrea Augello, politico italiano 1961 - Mario Caldato Jr. tastierista brasiliano 1961 - Angelo Colombo, calciatore italiano 1961 - Giancarlo Corradini, calciatore italiano 1961 - Hillman Curtis, designer statunitense 1961 - Kasi Lemmons, attrice statunitense 1961 - Tyke Peacock, atleta statunitense 1961 - Éric Rochant, regista francese 1961 - Erna Solberg, politica norvegese 1962 - Chris Chocola, politico statunitense 1962 - Silvana Giancola, schermitrice argentina 1962 - Ari Hjelm, calciatore finlandese 1962 - Antonino Pulvirenti, imprenditore italiano 1962 - Michelle Shocked, cantautrice statunitense 1962 - Mario Totaro, pianista italiano 1963 - Carlo di Borbone-Due Sicilie, nobile 1964 - Victor Ferreyra, calciatore argentino 1964 - Todd Field, attore statunitense 1964 - Ute Geweniger, nuotatrice tedesca 1964 - Serge Hélan, atleta francese 1964 - Harry van der Laan, calciatore olandese 1964 - Mićo Martić, calciatore a 5 croato 1964 - Magdy Tolba, calciatore egiziano 1965 - Sanjay Leela Bhansali, regista indiano 1965 - Hans-Dieter Flick, calciatore tedesco 1965 - Alessandro Gassmann, attore italiano 1965 - Bas Rutten, attore olandese 1966 - Lil' Troy, rapper statunitense 1966 - Davide Fontolan, calciatore italiano 1966 - Sven Köhler, calciatore tedesco 1966 - Alain Mabanckou, poeta del Congo) 1966 - LaShun McDaniel, cestista statunitense 1966 - Luca Mercalli, meteorologo italiano 1966 - Ben Miller, comico, attore britannico 1966 - Billy Zane, attore statunitense 1967 - Gigi D'Alessio, cantautore italiano 1967 - Brian P. Schmidt, fisico statunitense 1967 - Fernando Tejero, attore spagnolo 1968 - Francesco Baiano, calciatore italiano 1968 - Monica Casaletto, politica italiana 1968 - William Guerra, calciatore sammarinese 1968 - Mitch Hedberg, comico statunitense 1968 - Emanuele Naspetti, pilota automobilistico italiano 1968 - Emanuele Rastelli, fisarmonicista sammarinese 1968 - Steven St. Croix, attore statunitense 1968 - John Veldman, calciatore olandese 1968 - Martin Wagner, calciatore tedesco 1969 - Barbara Folchitto, attrice italiana 1969 - Goya Toledo, attrice spagnola 1969 - Paul Young, pilota motociclistico australiano 1970 - Katrine Camilleri, avvocato maltese 1970 - Barbara Frale, storica italiana 1970 - Jeff Garcia, giocatore football statunitense 1970 - Morlon Greenwood, giocatore football giamaicano 1970 - Andrea Olivero, politico italiano 1970 - Neil Sullivan, calciatore scozzese 1971 - Leda Battisti, cantautrice italiana 1971 - Josh Bernstein, esploratore statunitense 1971 - Coralina Cataldi Tassoni, attrice italiana 1971 - Irma Ciaramella, attrice italiana 1971 - Massimiliano Farris, calciatore italiano 1971 - Gillian Flynn, scrittrice statunitense 1971 - Alfredo Li Bassi, attore italiano 1971 - Pedro de la Rosa, pilota automobilistico spagnolo 1971 - Ricardo Sánchez, pallanuotista spagnolo 1971 - Deon Thomas, cestista statunitense 1972 - Richard Chelimo, atleta keniota 1972 - Andrés Duarte, calciatore paraguaiano 1972 - Chris Fehn, batterista statunitense 1972 - Sergio Tiempo, pianista argentino 1972 - Arkadij Volodos', pianista russo 1972 - Mohammed Zami, calciatore a 5 malese 1973 - Lorenzo Campani, cantautore italiano 1973 - Antony Dupuis, tennista francese 1973 - Grzegorz Gilewski, arbitro di calcio polacco 1973 - Sonja Oberem, triatleta tedesca 1973 - Philipp Rösler, politico tedesco 1973 - Renzo Tasso, calciatore italiano 1973 - Heather Whitestone, modella statunitense 1973 - Donald Williams, cestista statunitense 1974 - Takuma Aoki, pilota motociclistico giapponese 1974 - Mircea Badea, conduttore televisivo e attore rumeno 1974 - Noah Bernardo, batterista statunitense 1974 - Alberto Colombo, calciatore italiano 1974 - Chad Hugo, musicista statunitense 1974 - Anjanette Kirkland, atleta statunitense 1974 - José Mamede, calciatore portoghese 1974 - Nicola Pavarini, calciatore italiano 1974 - Simeon Rice, giocatore football statunitense 1974 - Antonio Scricco, illustratore italiano 1974 - Bonnie Somerville, attrice statunitense 1974 - Brahim Thiam, calciatore francese 1975 - Serkan Aykut, calciatore turco 1975 - Mikael Bodlore-Penlaez, scrittore francese 1975 - Maurizio Giuliano, giornalista italiano 1975 - Julian Johnsson, calciatore faroese 1975 - Andreu Linares, calciatore a 5 spagnolo 1975 - Joan Linares, calciatore a 5 spagnolo 1975 - Ashley McIsaac, cantautore canadese 1975 - Laure Pequegnot, sciatrice francese 1976 - Grégory Campi, calciatore monegasco 1976 - Crista Flanagan, attrice statunitense 1976 - Nikolas Georgiou, calciatore cipriota 1976 - Barbara Gilbo, cantante italiana 1976 - Yuval Noah Harari, scrittore israeliano 1976 - Zach Johnson, golfista statunitense 1976 - Bradley McGee, ciclista australiano 1976 - Matt Skiba, cantante statunitense 1977 - Maurizia Borri, pallavolista italiana 1977 - Erich Brabec, calciatore ceco 1977 - Floyd Mayweather Jr. pugile statunitense 1977 - Khaled Mohamed, calciatore libico 1977 - Perica Ognjenović, calciatore serbo 1977 - Yksel Osmanovski, calciatore svedese 1977 - Jean-Pierre Vidal, sciatore francese 1978 - Corey Benjamin, cestista statunitense 1978 - Libero De Rienzo, attore italiano 1978 - Jon Fitch, artista marziale misto statunitense 1978 - Nicole Lyn, attrice statunitense 1978 - Yuyuko Takemiya, scrittrice giapponese 1979 - Nicholas Bilotto, hockeista canadese 1979 - Espen Edvardsen, calciatore norvegese 1979 - Aleksej Kulešov, pallavolista russo 1979 - Fábio César Montezine, calciatore brasiliano 1979 - Nicola Padoin, calciatore italiano 1979 - Jochen Strobl, sciatore italiano 1980 - Emma Johnson, nuotatrice australiana 1980 - Roman Andreevič Sludnov, nuotatore russo 1981 - Bruno Aguiar, calciatore portoghese 1981 - Felipe Baloy, calciatore panamense 1981 - Linda Brindisi, artista italiana 1981 - Giácomo Di Giorgi, calciatore venezuelano 1981 - Lleyton Hewitt, tennista australiano 1981 - Jamal Ma'aytah, cestista tedesco 1981 - Mauro Rosales, calciatore argentino 1981 - Bob Sanders, giocatore football statunitense 1981 - César Santin, calciatore brasiliano 1981 - Georg Späth, sciatore tedesco 1981 - Alesana Tuilagi, rugbista samoano 1981 - Jean de Villiers, rugbista sudafricano 1982 - Roberta Giarrusso, attrice italiana 1982 - Klára Koukalová, tennista ceca 1982 - Kevin O'Connor, calciatore irlandese 1982 - Simonas Serapinas, cestista lituano 1982 - Emanuel Villa, calciatore argentino 1983 - Edoardo Fanucci, politico italiano 1983 - Surya Shekhar Ganguly, scacchista indiano 1983 - Santiago González, tennista messicano 1983 - Sophie Howard, modella britannica 1983 - Matt McGinley, batterista statunitense 1983 - Mark McGivern, pallavolista britannico 1983 - Russell Mwafulirwa, calciatore malawiano 1983 - Charlie Peprah, giocatore football statunitense 1983 - Priscila Perales, modella messicana 1983 - Javier Pinola, calciatore argentino 1983 - Samantha Richards, cestista australiana 1983 - Ross Schraeder, cestista statunitense 1983 - Marco Soia, hockeista italiano 1984 - Haliru Alidu, calciatore togolese 1984 - Laura Audere, cestista lettone 1984 - Wilson Bethel, attore statunitense 1984 - Marta Colaiocco, pallanuotista italiana 1984 - Brian Dabul, tennista argentino 1984 - Tom Høgli, calciatore norvegese 1984 - Clivio Piccione, pilota automobilistico monegasco 1984 - Matt Polinsky, wrestler statunitense 1984 - Igor Țîgîrlaș, calciatore moldavo 1985 - Gwen Araujo, statunitense 1985 - Fabian Hertner, orientista svizzero 1985 - Oleksandr Jacenko, calciatore ucraino 1985 - William Kvist, calciatore danese 1985 - Høgni Madsen, calciatore faroese 1985 - Andrew Oyombe, calciatore keniota 1985 - Keith Simmons, cestista statunitense 1986 - Ingūna Butāne, modella lettone 1986 - Milcah Cheywa, atleta keniota 1986 - Didier Crettenand, calciatore svizzero 1986 - Vladimir Golubović, cestista montenegrino 1986 - Aleksandar Ivović, pallanuotista montenegrino 1986 - Thiago Ribeiro, calciatore brasiliano 1986 - Sébastien Rouault, nuotatore francese 1986 - Francesca Valtorta, attrice italiana 1986 - Wojtek Wolski, hockeista su ghiaccio polacco 1987 - Imanol Agirretxe, calciatore spagnolo 1987 - Chan Chaya, calciatore cambogiano 1987 - Chieko Kawabe, attrice giapponese 1987 - Radek Petr, calciatore ceco 1987 - Mario Suárez Mata, calciatore spagnolo 1987 - Christopher Trimmel, calciatore austriaco 1987 - Ashley Walker, cestista statunitense 1987 - Marko Đurković, cestista serbo 1988 - Rodrigue Beaubois, cestista francese 1988 - Admilson Barros, calciatore capoverdiano 1988 - David Magalhães, calciatore angolano 1988 - Levi Hanssen, calciatore faroese 1988 - Michael Johnson, calciatore inglese 1988 - SimplNthala, calciatore malawiano 1988 - Samuel Tsegay, atleta eritreo 1988 - Geoffrey Tulasne, calciatore francese 1989 - Trace Cyrus, chitarrista statunitense 1989 - Juan Falcón, calciatore venezuelano 1989 - Nicole Faverón, modella peruviana 1989 - Craig Forsyth, calciatore scozzese 1989 - Kosta Koufos, cestista statunitense 1989 - Fabio Lovatti, cestista italiano 1989 - Jean Paul Pineda, calciatore cileno 1989 - Aleksandr Prudnikov, calciatore russo 1989 - Xavi Rabaseda, cestista spagnolo 1989 - D.J. Smith, giocatore football statunitense 1989 - Rokevious Watkins, giocatore football statunitense 1990 - Angel Goodrich, cestista statunitense 1990 - Ayub Daud, calciatore somalo 1990 - Bogdan Riznić, cestista serbo 1990 - Caleb McSurdy, giocatore football statunitense 1990 - Christopher Wernitznig, calciatore austriaco 1990 - Derek Wolfe, giocatore football statunitense 1990 - Georges Henri Griffiths, calciatore ivoriano 1990 - Ibrahim Arifović, calciatore serbo 1990 - Jabrayil Hasanov, lottatore azero 1990 - Jordan Todman, giocatore football statunitense 1990 - Randy Krummenacher, pilota motociclistico svizzero 1991 - Christian Kabasele, calciatore belga 1991 - Emily DiDonato, supermodella statunitense 1991 - Francisco Carabalí, calciatore venezuelano 1991 - Henrik Ingebrigtsen, atleta norvegese 1991 - Markus Pink, calciatore austriaco 1991 - Melissa Hoskins, ciclista australiana 1991 - Mitja Nikolić, cestista sloveno 1991 - Nemanja Ubović, pallanuotista serbo 1991 - Nicolas Benezet, calciatore francese 1991 - Semih Kaya, calciatore turco 1991 - Timothy Durwael, calciatore belga 1992 - Antonio Richardson, giocatore football statunitense 1992 - Markus Pink, calciatore austriaco 1992 - Mitja Nikolić, cestista sloveno 1992 - Nemanja Ubović, pallanuotista serbo 1992 - Dominique Easley, giocatore football statunitense 1992 - Dorjsürengiin Sumiyaa, judoka mongola 1992 - Josh Forrest, giocatore football statunitense 1992 - Lee Jong-Ho, calciatore sudcoreano 1992 - Nikos Karelis, calciatore greco 1992 - Oleksij Ševčenko, calciatore ucraino 1992 - Richárd Vernes, calciatore ungherese 1992 - Simone Anzani, pallavolista italiano 1992 - Stefan Aškovski, calciatore macedone 1992 - Yerson Candelo, calciatore colombiano 1992 - Yunus Malli, calciatore tedesco 1993 - David Odiete, rugbista italiano 1993 - Marcelo Espinal, calciatore honduregno 1993 - Ndue Mujeci, calciatore albanese 1993 - Taylor Mackenzie, pilota motociclistico britannico 1993 - Thomás Jaguaribe, calciatore brasiliano 1994 - Amir Rrahmani, calciatore albanese 1994 - Earl Sweatshirt, rapper statunitense 1994 - Jessica Pegula, tennista statunitense 1994 - Levent Gülen, calciatore svizzero 1994 - Ryan Fraser, calciatore scozzese 1994 - Simon Kainzwaldner, slittinista italiano 1995 - Luca Ghiotto, pilota automobilistico italiano 1995 - Nebojša Kosović, calciatore montenegrino 1995 - Brittany Raymond, attrice canadese 1997 - César Montes, calciatore messicano 1997 - Rey Manaj, calciatore albanese 1998 - Remy Gardner, pilota motociclistico australiano tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. 