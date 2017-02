Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 25 febbraio Il 25 febbraio è il 56º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 309 giorni alla fine dell'anno (310 negli anni bisestili) • 138 - L'imperatore romano Adriano adotta Antonino Pio, rendendolo suo successore • 1695 - Terremoto di Santa Costanza: l'evento provoca vittime e danni ad Asolo e nei paesi limitrofi. • 1798 - Roma: una folla di popolani trasteverini e monticiani insorge contro la neonata repubblica, ma la sommossa viene sedata dalle armate francesi • 1922 - Nella prigione di St. Pierre a Versailles viene ghigliottinato Henri Désiré Landru seduttore ed omicida di dieci donne, ingannate con la promessa di matrimonio • 1951 - Si svolgono i primi Giochi Panamericani, a Buenos Aires, Argentina • 1952 - Si chiudono a Oslo, in Norvegia, la VI Giochi olimpici invernali • 1964 - Cassius Clay diventa campione mondiale dei pesi massimi a soli 22 anni, sconfiggendo a Miami Sonny Liston per abbandono alla settima ripresa; • 1991 - Guerra del Golfo: un missile Scud iracheno colpisce una caserma statunitense a Dhahran, Arabia Saudita, uccidendo 28 marine • 1995 - Massimo Moratti acquista l'Inter (Football Club Internazionale Milano) • 2008 - a Gravina in Puglia vengono trovati in una cisterna di una casa abbandonata nel centro storico, i corpi mummificati di Francesco e Salvatore Pappalardi, scomparsi il 5 giugno 2006 e probabilmente morti di fame e di freddo.