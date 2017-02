Nasce il 25 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 25 febbraio La lista contiene circa 780 persone 1337 - Venceslao I di Lussemburgo 1398 - Xuande, imperatore cinese 1475 - Edoardo di York, principe inglese 1498 - Francesco di Saluzzo 1514 - Ottone di Waldburg, cardinale tedesco 1540 - Henry Howard, nobile britannico 1552 - Maddalena di Lippe 1561 - Edward Talbot, politico inglese 1591 - Friedrich Spee, gesuita tedesco 1593 - Antonio da Virgoletta, missionario italiano 1622 - Cristiano Luigi di Brunswick-Lüneburg 1628 - Chiara Clemenza di Maillé, nobile 1629 - Francesco Ermanno di Sassonia-Lauenburg 1635 - Valeriano di Nassau-Usingen, nobile tedesco 1643 - Ahmed II, sultano ottomano 1644 - Erdmute Sofia di Sassonia 1651 - Quirinus Kuhlmann, mistico tedesco 1675 - Maria d'Assia-Rotenburg, principessa tedesca 1681 - Edelberto dalla Nave, architetto italiano 1682 - Giovanni Battista Morgagni, patologo italiano 1683 - Jakob Benzelius, teologo svedese 1692 - Karl Ludwig von Pöllnitz, scrittore tedesco 1707 - Carlo Goldoni, scrittore italiano 1709 - Giordano Riccati, matematico italiano 1711 - John Perceval, politico inglese 1714 - René Nicolas de Maupeou, politico francese 1725 - Karl Wilhelm Ramler, poeta tedesco 1726 - Guglielmina d'Assia-Kassel 1727 - Charles Gabriel de la Croix, generale francese 1728 - John Wood il Giovane, architetto inglese 1728 - Vittoria d'Assia-Rotenburg, principessa tedesca 1729 - Alfonso Airoldi, religioso italiano 1729 - Gaspar Oswald, religioso ungherese 1739 - Johann Rudolf Meyer, imprenditore svizzero 1746 - Charles C. Pinckney, politico statunitense 1747 - Giovanni Gallarati Scotti, cardinale italiano 1749 - John Chetwynd-Talbot, politico inglese 1749 - André Saint André, politico francese 1753 - Frances Twysden, nobildonna inglese 1758 - Luigi Bossi, archivista italiano 1768 - Friedrich Adelung, linguista tedesco 1773 - Jacobo FitzJames Stuart, nobile spagnolo 1777 - Fleury François Richard, pittore francese 1778 - José de San Martín, generale argentino 1780 - Thomas Turton, accademico inglese 1790 - Juan Álvarez Mendizábal, politico spagnolo 1792 - Johann Lehmann, botanico tedesco 1794 - Barthélémy de Meylandt, politico belga 1794 - Gerrit Schimmelpenninck, politico olandese 1800 - Theodor Panofka, archeologo tedesco 1801 - Samuel Medary, politico statunitense 1802 - Francesco di Paola del Liechtenstein, principe tedesco 1806 - Giovanni Battista Cassinis, politico italiano 1806 - Friedrich Welwitsch, botanico austriaco 1809 - George W. Cullum, militare statunitense 1810 - Paolina di Württemberg 1811 - Giuseppe Alinovi, pittore italiano 1812 - Carl Christian Hall, politico danese 1812 - Giuseppe Petroni, politico italiano 1815 - Antonio De Martino, politico italiano 1816 - Giovanni Morelli, politico italiano 1817 - Bartolomeo Pacca il Giovane, cardinale italiano 1818 - Maria di Borbone-Due Sicilie, principessa italiana 1819 - Peter Friedhofen, presbitero tedesco 1820 - Joseph Marie Piétri, politico francese 1823 - Gaetano Sangiorgi, politico italiano 1825 - Domenico Galaverna, scrittore italiano 1825 - Vladimir Tizengauzen, orientalista tedesco 1826 - Giuseppe Andrea Angeloni, politico italiano 1829 - Alexander von Bülow, politico tedesco 1829 - Felice Rignon, politico italiano 1832 - Karl Bartsch, filologo tedesco 1835 - Romeo Bozzetti, patriota italiano 1835 - Masayoshi Matsukata, politico giapponese 1835 - Osbert Salvin, naturalista inglese 1836 - Giovanni Zampironi, farmacista italiano 1836 - Pauline von Metternich 1839 - Léon Ollé-Laprune, filosofo francese 1841 - Giovanni De Lotto, intagliatore italiano 1841 - Pierre-Auguste Renoir, pittore francese 1842 - Karl May, scrittore tedesco 1844 - Leó Frankel, politico ungherese 1844 - Mario Rapisardi, poeta italiano 1845 - George Reid, politico australiano 1846 - Giuseppe De Nittis, pittore italiano 1848 - Guglielmo II di Württemberg 1851 - Chris Madsen, poliziotto danese 1855 - Cesário Verde, poeta portoghese 1856 - Enrico Ferri, politico italiano 1856 - Giovanni Di Stefano, geologo italiano 1856 - Matthias Zdarsky, sciatore austriaco 1861 - Santiago Rusiñol, scrittore spagnolo 1865 - Luigi Sapelli, illustratore italiano 1865 - Andranik Ozanian, patriota armeno 1866 - Achille Tellini, geologo italiano 1866 - Benedetto Croce, filosofo italiano 1866 - Charles Hennemann, atleta statunitense 1867 - William Lakin Turner, pittore britannico 1869 - Gustavo Balsamo-Crivelli, scrittore italiano 1869 - Phoebus Levene, biochimico lituano 1871 - Oliver Campbell, tennista statunitense 1871 - Lesja Ukrainka, poetessa ucraina 1872 - Alice Bailly, pittrice svizzera 1873 - Ciro Contini, ingegnere italiano 1873 - Enrico Caruso, tenore italiano 1873 - Renato Brogi, musicista italiano 1874 - Aristide Baghetti, attore italiano 1874 - Ettore Leopardi, politico italiano 1874 - Henri Prost, urbanista francese 1875 - Salvatore Di Marzo, politico italiano 1875 - Karl August Nerger, militare tedesco 1876 - Alduino Emidi, fantino italiano 1876 - Paul Louis Amans Dop, botanico francese 1876 - Philip Graves, giornalista irlandese 1877 - John Robertson, calciatore scozzese 1877 - Karel Toman, giornalista ceco 1877 - Manuel González García, vescovo spagnolo 1878 - Eduard Meijer, nuotatore olandese 1879 - Julius Falkenstein, attore tedesco 1879 - Royal H. Frost, astronomo statunitense 1880 - Sherman Bainbridge, attore statunitense 1881 - Aleksej Ivanovič Rykov, politico russo 1881 - Arthur Stanley Tritton, storico britannico 1881 - Giacomo Attilio Cermenati, politico italiano 1881 - William Zebulon Foster, politico statunitense 1883 - Alice di Albany, principessa 1883 - Eugenio Giovannetti, giornalista italiano 1883 - Herbert Burgess, calciatore inglese 1885 - Alice di Battenberg 1886 - Wesley Harding, calciatore inglese 1886 - Hans Walter Imhoff, calciatore svizzero 1887 - Andrew McNaughton, politico canadese 1888 - Félicien Courbet, pallanuotista belga 1888 - John Foster Dulles, politico statunitense 1888 – Maurice Schilles, pistard francese 1889 - Pierre Failliot, rugbista francese 1889 - Sataro Fukiage, assassino seriale giapponese 1890 - Myra Hess, pianista inglese 1890 - Kiyohide Shima, ammiraglio giapponese 1891 - Barore Sassu, poeta italiano 1891 - Francesco Loi, ginnasta italiano 1891 - Pier Arrigo Barnaba, politico italiano 1891 - Romualdo Ghiglione, ginnasta italiano 1892 - Heinrich Mechling, calciatore tedesco 1892 - Alberto della Ragione, ingegnere italiano *1893 - Alfredo Bertone, attore italiano 1894 - Meher Baba, indiano 1895 - Bert Bell, allenatore di football statunitense 1895 - Tom Buckingham, regista, statunitense 1895 - Pavel Petrovič Petrov-Bytov, regista russo 1896 - Ida Cox, cantante statunitense 1896 - Pasquale Galliano Magno, avvocato italiano 1896 - John Little McClellan, politico statunitense 1896 - Ida Noddack, fisica tedesca 1897 - Renato Sandalli, generale e politico italiano 1898 - William Astbury, fisico inglese 1898 - Doug Livingstone, calciatore scozzese 1899 - Steve Sekely, regista ungherese 1899 - António Pinho, calciatore portoghese 1899 - Leo Weisgerber, linguista tedesco 1900 - Franz Buxbaum, botanico austriaco 1901 - Federico Ghisi, musicologo italiano 1901 - Guido Gianfardoni, calciatore italiano 1901 - Zeppo Marx, attore statunitense 1901 - Giovanni Omiccioli, pittore italiano 1902 - Max Arnow, direttore del casting statunitense 1902 - Vincenzo Carano, calciatore italiano 1902 - Oscar Cullmann, teologo tedesco 1902 - Francesco Malagni, calciatore italiano 1903 - Guillermo Subiabre, calciatore cileno 1904 - Scipione, pittore e scrittore italiano 1905 - Lucien Bernard Lacoste, vescovo francese 1905 - Perry Miller, storico statunitense 1905 - Antonio Sicurezza, pittore italiano 1906 - Vittorio Cannaviello, aviatore italiano 1906 - Ernő Németh, calciatore ungherese 1906 - Boris Papandopulo, compositore croato 1907 - Sabahattin Ali, scrittore, giornalista turco 1907 - Giuseppe Paupini, cardinale italiano 1907 - Wini Shaw, cantante, attrice statunitense 1907 - Livio Tamanini, entomologo italiano 1907 - William Tubbs, attore statunitense 1907 - Aventino Zamboni, calciatore italiano 1907 - Geza Šifliš, calciatore jugoslavo 1908 - George Duning, compositore statunitense 1908 - Heinz Emmerich, calciatore tedesco 1908 - Carlo Martini, pittore italiano 1908 - Frank G. Slaughter, scrittore statunitense 1909 - Édouard Gardère, schermidore francese 1909 - Silvio Geuna, politico, giornalista italiano 1910 - Bob Shankly, calciatore scozzese 1910 - George Campbell Tinning, pittore canadese 1910 - Millicent Fenwick, politica statunitense 1910 - Italo Tomassi, scenografo italiano 1912 - Émile Allais, sciatore francese 1912 - Quinto Bucci, politico italiano 1912 - Giovanni Castioni, pittore italiano 1912 - Enzo Giacchero, politico italiano 1912 - Richard Wattis, attore inglese 1913 - Jim Backus, attore statunitense 1913 - Gert Fröbe, attore tedesco 1913 - Johanne Kolstad, sciatrice norvegese 1914 - Nais Lago, attrice croata 1914 - Jean Petit, calciatore belga 1914 - Ugo Rapalo, compositore italiano 1915 - Nicola Bruscantini, calciatore italiano 1915 - Antonio Canale, fumettista italiano 1915 - Luigi Dardani, vescovo cattolico italiano 1916 - Adolfo Gregoretti, marinaio italiano 1916 - Reinhard Bendix, sociologo tedesco 1916 - Lino Fregosi, calciatore italiano 1917 - Giuseppe Bignami, militare italiano 1917 - Anthony Burgess, scrittore britannico 1917 - RGordon, scrittore di fantascienza britannico 1917 - Brenda Joyce, attrice statunitense 1918 - Barney Ewell, atleta statunitense 1918 - Renzo Giovannoni, calciatore italiano 1918 - Bobby Riggs, tennista statunitense 1919 - Emilio Ferrari, calciatore italiano 1919 - Karl Pribram, medico austriaco 1920 - Jean-Émile Charon, filosofo francese 1920 - Philip Habib, diplomatico statunitense 1921 - Ermenegildo Arena, nuotatore italiano 1921 - Ugo Casiraghi, giornalista italiano 1921 - Marino Di Fonte, calciatore italiano 1921 - Alessandro Ferri, calciatore italiano 1921 - Roman Abelevič Kačanov, regista russo 1921 - Italo Lana, filologo classico italiano 1921 - Pierre Laporte, politico canadese 1921 - Maurice Venezia, partigiano greco 1921 - John Wainwright, scrittore inglese 1922 - Bert Remsen, attore statunitense 1922 - Milt Schoon, cestista statunitense 1922 - TWinter, allenatore di basket statunitense 1923 - Eta Boeriu, scrittrice rumena 1923 - Jón Örn Jónasson, calciatore islandese 1923 - Antimo Negri, filosofo italiano 1923 - Jacob Taubes, rabbino austriaco 1923 - Gene Vance, cestista statunitense 1923 - Ivo Štakula, pallanuotista jugoslavo 1924 - Nelson Bobb, cestista statunitense 1924 - Hugh Huxley, biologo inglese 1924 - Francesco Lacelli, calciatore italiano 1924 - Gino Pistoni, partigiano italiano 1924 - Enzo Sellerio, editore italiano 1926 - Roberto Giammanco, storico italiano 1927 - Léopold Gernaey, calciatore belga 1927 - Dickie Jones, attore statunitense 1927 - Ralph Stanley, musicista statunitense 1927 - Ludovico Tubaro, calciatore italiano 1928 - Paul Elvstrøm, velista danese 1929 - Luigi Traverso, calciatore italiano 1930 - Imre Gyöngyössy, regista ungherese 1930 - Dan Pagis, poeta israeliano 1931 - Lorenzo Acquarone, avvocato italiano 1931 - Eric Edgar Cooke, criminale e serial killer australiano 1931 - Christopher George, attore statunitense 1931 - Alphonse Indelicato, criminale statunitense 1931 - Mario Tortul, calciatore italiano 1932 - Tony Brooks, pilota automobilistico britannico 1932 - Ninni Maina, cantante italiano 1932 - Yvo Molenaers, ciclista belga 1932 - Arnaldo Zambardi, scrittore italiano 1933 - Bengt Lindskog, calciatore svedese 1933 - Carlo Papini, editore italiano 1933 - Stelio Posar, cestista italiano 1934 - Michael Fairman, attore statunitense 1934 - Juan Joya, calciatore peruviano 1934 - Seppo Kuusela, cestista finlandese 1934 - Klaus Thiele, calciatore tedesco orientale 1935 - José Macia, calciatore brasiliano 1936 - Emilio Giannelli, disegnatore italiano 1936 - Peter Hill-Wood, dirigente sportivo inglese 1937 - Mykola Bahlej, cestista sovietico 1937 - Tom Courtenay, attore britannico 1937 - Pier Francesco Guarguaglini, dirigente pubblico italiano 1937 - Severo Sarduy, scrittore cubano 1937 - Gyula Zsivótzky, atleta ungherese 1938 - Maryanne Amacher, compositrice statunitense 1938 - Diane Baker, attrice statunitense 1938 - Herb Elliott, atleta australiano 1938 - Galeazzo Nardini, artista italiano 1938 - Mauro Vestri, attore italiano 1939 - John Leonard, scrittore statunitense 1939 - Carlos Saldías, calciatore argentino 1940 - Luisa Capitanio Santolini, politica italiana 1940 - Béchara Boutros Raï, cardinale libanese 1940 - Kees Smit, calciatore olandese 1941 - Pierluigi Cera, calciatore italiano 1941 - Nedo Sonetti, calciatore italiano 1941 - José Luis Violeta, calciatore spagnolo 1942 - Karen Grassle, attrice statunitense 1942 - Cincinnatus Powell, cestista statunitense 1942 - Ted Taylor, hockeista su ghiaccio canadese 1943 - Aquilino Bonfanti, calciatore italiano 1943 - Liv Christiansen, sciatrice alpina norvegese 1943 - Jack Concannon, giocatore football statunitense 1943 - Giorgos Dedes, calciatore greco 1943 - George Harrison, cantautore britannico 1943 - Wilson da Silva Piazza, calciatore brasiliano 1943 - Julien Stevens, ciclista belga 1944 - Ed Adlum, regista, sceneggiatore statunitense 1944 - François Cévert, pilota automobilistico francese 1944 - Antonio Damasio, psicologo portoghese 1944 - Matt Guokas, cestista statunitense 1944 - Suzanne Kosmas, politica statunitense 1944 - Carlos Pachamé, calciatore argentino 1945 - Rosolino Bianchetti Boffelli, vescovo italiano 1945 - Bruno Divina, calciatore italiano 1945 - Toshikatsu Matsuoka, politico giapponese 1945 - Józef Nowara, schermidore polacco 1945 - Roy Saari, nuotatore statunitense 1945 - Teo Teocoli, attore italiano 1946 - Lucio Bertogna, calciatore italiano 1946 - Anders Besseberg, sciatore norvegese 1946 - Franz Xaver Kroetz, scrittore e attore tedesco 1946 - Jean Todt, dirigente d'azienda francese 1947 - Giuseppe Betori, cardinale italiano 1947 - Vittorio Caporale, calciatore italiano 1947 - Jorge Donn, danzatore argentino 1947 - Lee Evans, atleta statunitense 1947 - Sebastián Fleitas, calciatore paraguaiano 1947 - Enrico La Loggia, politico italiano 1947 - Marc Sautet, scrittore francese 1947 - Eddie Thomson, calciatore scozzese 1947 - Franco Udella, pugile italiano 1947 - Doug Yule, cantante statunitense 1947 - Aljoša Žorga, cestista jugoslavo 1948 - Aldo Busi, scrittore italiano 1948 - Friedrich Koncilia, calciatore austriaco 1949 - Ric Fliehr, wrestler statunitense 1949 - Viktor Vasyl'ovyč Kuznecov, calciatore sovietico 1949 - Amin Maalouf, giornalista libanese 1949 - Paolo Mieli, giornalista italiano 1949 - Nino Minieri, cantautore italiano 1949 - Frank Sampedro, chitarrista statunitense 1949 - Ireen Sheer, cantante inglese 1949 - Mario Vivani, calciatore italiano 1950 - Julián Carrón, linguista spagnolo 1950 - Francisco Ochoa, sciatore spagnolo 1950 - Jurica Jerković, calciatore jugoslavo 1950 - Neil Jordan, regista irlandese 1950 - Néstor Kirchner, politico argentino 1950 - Ole Qvist, calciatore danese 1950 - Emitt Rhodes, scrittore statunitense 1950 - Gonzalo Sagi-Vela, cestista spagnolo 1950 - Benedetto Tudino, scrittore italiano 1951 - Gianpiero Marini, calciatore italiano 1951 - Don Quarrie, atleta giamaicano 1952 - Joey Dunlop, pilota motociclistico britannico 1952 - Torbjörn Taxén, cestista svedese 1953 - Siegfried Anzinger, pittore austriaco 1953 - José María Aznar, politico spagnolo 1953 - Martin Kippenberger, artista tedesco 1953 - Daniel Sada, scrittore messicano 1953 - Milena Santerini, politica italiana 1953 - Amalia Schirru, politica italiana 1954 - Getúlio, calciatore brasiliano 1954 - Peter Fischer, sciatore tedesco 1954 - Bill Flores, politico statunitense 1954 - Tim Floyd, allenatore di basket statunitense 1954 - Beppe Quirici, musicista italiano 1954 - María Alicia Sinigaglia, schermitrice argentina 1955 - Hubert Baumgartner, calciatore austriaco 1955 - Jim Gerlach, politico statunitense 1955 - Geir Herrem, calciatore norvegese 1956 - Davie Cooper, calciatore britannico 1957 - Cindy Brogdon, cestista statunitense 1957 - Gëzim Hajdari, poeta albanese 1957 - Helge Haugen, calciatore norvegese 1957 - Raymond McCreesh, rivoluzionario nordirlandese 1957 - Shane Peacock, giornalista canadese 1957 - Giuseppe Romanini, politico italiano 1958 - Takfarinas, cantante algerino 1958 - Riccardo Cenci, calciatore italiano 1958 - Olivier Dupuis, politico belga 1958 - Jeff Fisher, allenatore di football americano statunitense 1958 - Silvestro Milani, ciclista italiano 1958 - Kurt Rambis, cestista statunitense 1958 - Laurent Schonckert, calciatore lussemburghese 1959 - Aleksej Oktjabrinovič Balabanov, regista russo 1959 - Michail Devjat'jarov, fondista russo 1960 - Rolando Coimbra, calciatore boliviano 1960 - Carlos Malta, musicista brasiliano 1960 - Giuseppe Petito, ciclista italiano 1961 - DJ Ringo, disc jockey italiano 1961 - Todd Blackledge, giocatore football statunitense 1961 - Camilla Baresani, scrittrice italiana 1961 - Giancarlo Camolese, calciatore italiano 1961 - Giorgio Colombo Taccani, compositore italiano 1961 - Joaquin Pinto, schermidore colombiano 1961 - Gaetano Saffioti, imprenditore italiano 1961 - Gualtiero Sigismondi, vescovo cattolico italiano 1961 - Valerio Verbano, attivista italiano 1962 - Raffaello Ducceschi, atleta italiano 1962 - Birgit Fischer, canoista tedesca 1962 - Lysandros Georgamlis, calciatore greco 1962 - Pia Maiocco, bassista statunitense 1962 - Pablo Ricardi, scacchista argentino 1962 - Evladija Slavčeva, cestista bulgara 1962 - Paola Valentini, attrice italiana 1962 - Bridget Wishart, cantante inglese 1963 - Alessandra Buschi, scrittrice italiana 1963 - Abdelfettah Rihati, calciatore marocchino 1964 - Adriano Bacconi, allenatore di calcio italiano 1964 - Michel Bechet, calciatore lussemburghese 1964 - Lee Evans, attore britannico 1964 - Don Majkowski, giocatore football statunitense 1964 - Massimiliano Narducci, tennista italiano 1964 - Luigi Troiani, rugbista italiano 1964 - Nikita Wilson, cestista statunitense 1965 - Brian Baker, chitarrista statunitense 1965 - Mario Michele Giarrusso, politico italiano 1965 - Sylvie Guillem, ballerina francese 1965 - Carrot Top, attore statunitense 1965 - Sandro Tovalieri, calciatore italiano 1965 - Hung Yan-yan, attore cinese 1966 - Massimo Cassani, giornalista italiano 1966 - Alexis Denisof, attore statunitense 1966 - Marc Emmers, calciatore belga 1966 - Hugo Guerra, calciatore uruguaiano 1966 - Samson Kitur, atleta keniota 1966 - Téa Leoni, attrice statunitense 1966 - Lorenzo Leporati, poeta italiano 1966 - Nancy O'Dell, attrice statunitense 1966 - Paul N.J. Ottosson, montatore svedese 1966 - Sam Phillips, attrice, modella statunitense 1966 - Tony Plourde, schermidore canadese 1967 - Jenny Byrne, tennista australiana 1967 - Louise Field, tennista australiana 1967 - Daniel Glazman, programmatore francese 1967 - Julio Granda Zúñiga, scacchista peruviano 1967 - Kevin Keen, calciatore inglese 1967 - Roberto La Barbera, atleta paralimpico italiano 1967 - Nick Leeson, banchiere britannico 1967 - Mireya Luis, pallavolista cubana 1968 - James Blackwell, cestista statunitense 1968 - Massimo Ciocci, calciatore italiano 1968 - Mark Griffin, attore britannico 1968 - Sandrine Kiberlain, attrice francese 1968 - Gabriella Lettini, accademica italiana 1968 - Massimo Parisi, politico italiano 1968 - Oumou Sangaré, cantante maliana 1968 - Evridiki, cantante cipriota 1969 - Nadia Ginetti, politica italiana 1969 - Donald Hodge, cestista statunitense 1969 - Johan Roux, rugbista sudafricano 1969 - Michael Spiteri, calciatore maltese 1969 - Paul Trimboli, calciatore australiano 1969 - Leonard van Utrecht, calciatore olandese 1969 - Harry Zech, calciatore liechtensteinese 1969 - Étienne de Crécy, disc jockey francese 1970 - Dave Brown, giocatore football statunitense 1970 - Gaia De Laurentiis, attrice italiana 1970 - Shaun Goater, calciatore britannico 1970 - Luca Mondini, calciatore italiano 1970 - Beatriz Rico, attrice e ballerina spagnola 1970 - Morten Ørum Pettersen, calciatore norvegese 1971 - Christien Anholt, attore inglese 1971 - Sean Astin, attore e regista statunitense 1971 - Sean O'Haire, wrestler statunitense 1971 - Sabrina Musiani, cantante italiana 1971 - Andrea Navarra, pilota di rally italiano 1971 - Antonio Pinilla, calciatore spagnolo 1971 - Daniel Powter, cantante canadese 1971 - Kaskade, disc jockey statunitense 1971 - Fernon Wibier, tennista olandese 1971 - Morten Wieghorst, calciatore danese 1972 - Franco Ferroni, cestista italiano 1972 - Jaak Mae, fondista estone 1973 - Daryl Gardener, giocatore football statunitense 1973 - Alpha Baldé, calciatore seychellese 1973 - Anson Mount, attore statunitense 1973 - Peter Ndlovu, calciatore zimbabwese 1973 - Gareth Taylor, calciatore britannico 1973 - Alena Zubrylava, biatleta ucraina 1974 - René Bolf, calciatore ceco 1974 - Freddy Fernández, calciatore costaricano 1974 - Peter Guarasci, cestista canadese 1974 - Vanessa Kelly, modella australiana 1974 - Shōtarō Morikubo, doppiatore giapponese 1974 - Max Rendina, pilota di rally italiano 1974 - Ahmet Yıldırım, calciatore turco 1974 - Carlos Magalhães, calciatore portoghese 1975 - Natal'ja Baranova, fondista russa 1975 - Tobias Carlsson, calciatore svedese 1975 - Simone Cercato, nuotatore italiano 1975 - Chelsea Handler, scrittrice statunitense 1975 - Gérald Merceron, rugbista francese 1975 - Damir Milačić, cestista croato 1975 - Katsuji Uezu, pilota motociclistico giapponese 1976 - Mbaye Badji, calciatore senegalese 1976 - Cyril Abidi, kickboxer francese 1976 - Fabrizio Castania, compositore italiano 1976 - Laura Chimenti, giornalista italiana 1976 - Juan Flores, calciatore peruviano 1976 - Danny Fuchs, calciatore tedesco 1976 - Rashida Jones, attrice statunitense 1976 - Samir Muratović, calciatore bosniaco 1976 - Marco Pinotti, ciclista italiano 1976 - Nenad Stojanović, politico svizzero 1976 - Sammy Traoré, calciatore maliano 1976 - Samaki Walker, cestista statunitense 1977 - Wai-Chong Cheong, ciclista cinese 1977 - Sarah Jezebel Deva, cantante britannica 1977 - Josetxo, calciatore spagnolo 1977 - Josh Wolff, calciatore statunitense 1977 - Marian Zeciu, calciatore rumeno 1978 - Lee Kwan-Woo, calciatore sudcoreano 1978 - Luis Liendo, calciatore boliviano 1978 - Yazid Mansouri, calciatore algerino 1978 - Miyako Miyazaki, modella giapponese 1978 - Yūji Nakazawa, calciatore giapponese 1978 - Gianluca Nocentini, calciatore italiano 1978 - Amund Skiri, calciatore norvegese 1978 - Seilala Sua, atleta statunitense 1978 - Claudia Ștef, atleta rumena 1979 - László Bodnár, calciatore ungherese 1979 - Luca Celli, ciclista italiano 1979 - Virginie Dedieu, nuotatrice francese 1979 - Dmitrij Galkin, pentatleta russo 1979 - Karine Guerra, pallavolista brasiliana 1979 - Napoleon Harris, giocatore football statunitense 1979 - Wikus van Heerden, rugbista sudafricano 1979 - Alessia La Monica, doppiatrice italiana 1979 - Shalim Ortiz, attore portoricano 1979 - Ludmila Varmužová, tennista ceca 1979 - Federico Vespa, giornalista italiano 1979 - Jake La Furia, rapper italiano 1979 - Triguinho, calciatore brasiliano 1980 - Mitch, disc jockey, musicista italiano 1980 - Antonio Burks, cestista statunitense 1980 - Silvia Giordano, attrice e cantante italiana 1980 - Muratcan Güler, cestista turco 1980 - Youssouf Hadji, calciatore marocchino 1980 - Laura Hermansen, attrice pornografica britannica 1980 - Rubén Quintana, cestista spagnolo 1980 - Frank Williams, cestista statunitense 1981 - Park Ji-Sung, calciatore sudcoreano 1981 - Alessandro Budel, calciatore italiano 1981 - Renata Colombo, pallavolista brasiliana 1981 - Łukasz Garguła, calciatore polacco 1981 - Shahid Kapoor, attore indiano 1981 - Jamie Lynn, attrice pornografica statunitense 1981 - Simina Mandache, cestista rumena 1981 - Marek Plawgo, atleta polacco 1981 - Pablo Ruiz Barrero, calciatore spagnolo 1981 - Joe Shipp, cestista statunitense 1982 - Han Ga-in, attrice sudcoreana 1982 - Chris Baird, calciatore nordirlandese 1982 - Malepa Bolelang, calciatore botswano 1982 - Kimberly Caldwell, attrice statunitense 1982 - Kasper Degn, hockeista danese 1982 - Hérita Ilunga, calciatore del Congo 1982 - Maria Kanellis, wrestler statunitense 1982 - Maurizio Mariani, arbitro di calcio italiano 1982 - Bert McCracken, cantante statunitense 1982 - Meshal Mubarak, calciatore qatariota 1982 - Flavia Pennetta, tennista italiana 1982 - Rocco Placentino, calciatore canadese 1982 - María Jesús Ruiz, modella spagnola 1982 - Omar Thomas, cestista statunitense 1982 - Hervé Touré, cestista francese 1982 - Anton Volčenkov, hockeista su ghiaccio russo 1983 - Eduardo Alves da Silva, calciatore brasiliano 1983 - Ronny Carlos da Silva, calciatore brasiliano 1983 - Monique Currie, cestista statunitense 1983 - Sylwia Czwojdzińska, pentatleta polacca 1983 - William Ferreira, calciatore uruguaiano 1983 - Ndiyapo Letsholathebe, calciatore botswano 1983 - Mattias Moström, calciatore svedese 1983 - Matt Reoch, calciatore britannico 1983 - Kateřina Smejkalová, modella ceca 1983 - Federica Vitale, nuotatrice italiana 1983 - Petr Šíma, calciatore ceco 1984 - Maria Antonelli, pallavolista brasiliana 1984 - Jacques Faty, calciatore francese 1984 - Heinrich Haussler, ciclista australiano 1984 - Xing Huina, atleta cinese 1984 - Federico Lanzetti, ballerino italiano 1984 - Salomón Libman, calciatore peruviano 1984 - Craig Mackail-Smith, calciatore inglese 1984 - Stefania Positello, pallavolista italiana 1984 - Jole Ruzzini, pallavolista italiana 1984 - João da Silva Pereira, calciatore portoghese 1984 - Didier Ya Konan, calciatore ivoriano 1984 - Manu del Moral, calciatore spagnolo 1984 - Filip Šebo, calciatore slovacco 1985 - Nauzet Alemán, calciatore spagnolo 1985 - Erion Dushku, calciatore albanese 1985 - Gary Forbes, cestista panamense 1985 - Yousif Jaber, calciatore emiratino 1985 - Jundy Maraon, pugile filippino 1985 - Valentino Maxwell, cestista statunitense 1985 - Joakim Noah, cestista statunitense 1985 - Jackson Rodríguez, ciclista venezuelano 1985 - Roberta Scuderi, pallanuotista italiana 1986 - Wan Houliang, calciatore cinese 1986 - Justin Berfield, attore statunitense 1986 - Nabil Dirar, calciatore marocchino 1986 - Carlos Saleiro, calciatore portoghese 1986 - James e Oliver Phelps, attore britannico 1986 - Danny Saucedo, cantante svedese 1986 - Enrique Sola, calciatore spagnolo 1986 - James Starks, giocatore football statunitense 1987 - Yu Hanchao, calciatore cinese 1987 - Fahad Al-Ansari, calciatore kuwaitiano 1987 - Steve De Ridder, calciatore belga 1987 - Priscilla Del Prete, calciatrice italiana 1987 - Natalie Dreyfuss, attrice statunitense 1987 - Mevlüt Erdinç, calciatore turco 1987 - Adrián López Rodríguez, calciatore spagnolo 1987 - Philipp Muntwiler, calciatore svizzero 1987 - Brian Nielsen, calciatore danese 1987 - Andrew Poje, pattinatore canadese 1987 - Claudia Vismara, attrice italiana 1988 - Alberto Chiesa, rugbista a 15 italiano 1988 - Luca Di Matteo, calciatore italiano 1988 - Whitney Dosty, pallavolista statunitense 1988 - Enimarie Fernández, pallavolista portoricana 1988 - Donato Grossi, truccatore italiano 1988 - Rúrik Gíslason, calciatore islandese 1988 - Ivan Kamenov Ivanov, calciatore bulgaro 1988 - Zou Kai, ginnasta cinese 1988 - Gerald McCoy, giocatore football statunitense 1988 - Christian Ponder, giocatore football statunitense 1988 - Chris Sagramola, calciatore lussemburghese 1988 - Daniel Candeias, calciatore portoghese 1989 - Amnay, cantautore e poeta marocchino 1989 - Karim Aït-Fana, calciatore francese 1989 - Milan Badelj, calciatore croato 1989 - Shaun Cummings, calciatore inglese 1989 - Jimmer Fredette, cestista statunitense 1989 - Nádia Gomes Colhado, cestista brasiliana 1989 - Valerică Găman, calciatore rumeno 1989 - Arsen Hajdari, calciatore albanese 1989 - Kana Hanazawa, doppiatrice giapponese 1989 - Liang Chen, tennista cinese 1989 - E'Twaun Moore, cestista statunitense 1989 - Peter Orry Larsen, calciatore norvegese 1989 - Hernán Pérez, calciatore paraguaiano 1989 - Vira Rebryk, atleta ucraina 1989 - Lee Sang-Hwa, pattinatrice sudcoreana 1990 - Alejandra Andreu, modella spagnola 1990 - Ehsan Hajsafi, calciatore iraniano 1990 - Fiorella Carboni, calciatrice italiana 1990 - Hannes Dotzler, fondista tedesco 1990 - Huang Xuechen, sincronetta cinese 1990 - Jeneil Williams, modella giamaicana 1990 - Kim Min-Woo, calciatore sudcoreano 1990 - Kylie Palmer, nuotatrice australiana 1990 - Mariánna Zaharíadi, atleta greca 1990 - Mikael Gabriel, rapper finlandese 1990 - Quentin Serron, cestista belga 1990 - Rafael Romo, calciatore venezuelano 1990 - RaShaun Allen, giocatore football statunitense 1990 - Sammy N'Djock, calciatore camerunese 1990 - Sandro Zurkirchen, hockeista svizzero 1990 - Stefan Della Rovere, hockeista canadese 1990 - Younès Belhanda, calciatore francese 1991 - Adrien Tambay, pilota automobilistico francese 1991 - Arnor Angeli, calciatore belga 1991 - Ashleigh Gentle, triatleta australiana 1991 - Carmen Miloglav, cestista croata 1991 - Gerran Howell, attore britannico 1991 - Lincoln Zvasiya, calciatore zimbabwese 1991 - Lucio Spadaro, nuotatore italiano 1991 - Marco Muraccini, calciatore sammarinese 1991 - Nahir Besara, calciatore svedese 1991 - Rasa Zukauskaite, modella lituana 1991 - Ricardo dos Santos Dias, calciatore portoghese 1991 - Samuel Rosa Gonçalves, calciatore brasiliano 1991 - Shamar Stephen, giocatore football statunitense 1991 - Tony Oller, attore e musicista statunitense 1992 - Ahmad Ibrahim Khalaf, calciatore iracheno 1992 - Amy Ruffle, attrice australiana 1992 - Jorge Cuesta, calciatore ecuadoriano 1992 - Lennart Thy, calciatore tedesco 1992 - Nicole Agnelli, sciatrice alpina italiana 1992 - Thomas Diethart, sciatore austriaco 1993 - Brayan Perea, calciatore colombiano 1993 - Conor Coady, calciatore inglese 1993 - Filip Oršula, calciatore slovacco 1993 - Gonzalo Quiroga, pallavolista argentino 1993 - Juan Nieto, calciatore colombiano 1993 - Panayappan Sethuraman, scacchista indiano 1993 - Rúrik Gíslason, calciatore islandese 1994 - Chevone Marsh, calciatore giamaicano 1994 - Eric Lanini, calciatore italiano 1994 - Eugenie Bouchard, tennista canadese 1994 - Fred VanVleet, cestista statunitense 1994 - Luigi Morciano, pilota motociclistico italiano 1994 - Mike Jones, pilota motociclistico australiano 1994 - Mostafa Fathi, calciatore egiziano 1995 - Arber Zeneli, calciatore svedese 1995 - Christopher Long, calciatore inglese 1995 - Dejan Iliev, calciatore macedone 1995 - Francesca Michielin, cantautrice italiana 1995 - Ksenija Dudkina, ginnasta russa 1995 - Mario Hezonja, cestista croato 1995 - Viktorija Tomova, tennista bulgara 1997 - Isabelle Fuhrman, attrice statunitense 1997 - Kacjaryna Halkina, ginnasta bielorussa 1997 - Santiago Ascacibar, calciatore argentino 1997 - Thon Maker, cestista sudsudanese 1998 - Ismaïla Sarr, calciatore senegalese 1999 - Gianluigi Donnarumma, calciatore italiano 2000 - Tucker Albrizzi, attore statunitense 2000 - Sami Herzog, attore tedesco 