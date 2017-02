Accade il 26 febbraio

Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Il 26 febbraio è il 57º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 308 giorni alla fine dell'anno (309 negli anni bisestili) • 364 - I generali dell'esercito romano acclamano imperatore Valentiniano I • 1154 - A Palermo muore Ruggero II di Sicilia primo Re di Sicilia e fondatore del Regno • 1266 - Battaglia di Benevento: le forze francesi di Carlo I d'Angiò sopraffanno una forza combinata tedesco-siciliana • 1561 - Viene fondata la città di Santa Cruz de la Sierra in Bolivia • 1658 - Con la firma del Trattato di Roskilde la Danimarca-Norvegia cede ampi territori alla Svezia. • 1815 - Napoleone fugge dall'isola d'Elba • 1922 - Inizia il governo di Luigi Facta, l'ultimo prima dell'avvento del Fascismo in Italia • 1935 - Viene costituita la Luftwaffe • 1956 - Termina il XX Congresso del PCUS, in cui Nikita Krusciov inizia la "destalinizzazione" dell'URSS • 1982 - Iniziano le trasmissioni di Radio Italia la prima radio privata caratterizzata da una programmazione di sola musica italiana. • 1991 - Guerra del golfo: Su Radio Baghdad, il leader iracheno Saddam Hussein annuncia il ritiro delle truppe irachene dal Kuwait. • 1991 - Tim Berners-Lee rilascia WorldWideWeb, il primo browser ed editor web WYSIWYG. • 1993 - Un'autobomba esplode sotto la torre settentrionale del World Trade Center di New York causando la morte di 6 persone e il ferimento di diverse centinaia • 1999 - Viene lanciato il Pentium III • 2001 - I 15 stati dell'Unione europea firmano il Trattato di Nizza • 2006 - Giornata di chiusura dei XX Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino