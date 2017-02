Nasce il 26 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Nasce il 26 febbraio La lista contiene circa 720 persone 1361 - Venceslao di Lussemburgo 1418 - Cristoforo di Baviera 1524 - Giorgio Corner, vescovo italiano 1535 - Marcantonio Colonna, ammiraglio italiano 1585 - Federico Cesi, scienziato italiano 1586 - Niccolò Cabeo, filosofo italiano 1587 - Stefano Landi, compositore italiano 1619 - Francesco Morosini, doge 1625 - Carlo Celano, letterato italiano 1625 - Giovanni Cinelli Calvoli, letterato italiano 1629 - Archibald Campbell, politico scozzese 1633 - Gustavo Adolfo di Meclemburgo-Güstrow 1650 - Tomás Marín de Poveda, generale spagnolo 1665 - Giorgio di Nassau-Idstein, nobile tedesco 1671 - Anthony Ashley Cooper, politico inglese 1672 - Agostino Calmet, abate francese 1677 - Nicola Fago, compositore italiano 1679 - Claude des Places, presbitero francese 1684 - Giovanni Biavi, scrittore italiano 1696 - Carlo De Dominicis, architetto italiano 1697 - Edward Thompson, politico inglese 1707 - Mariano Arciero, presbitero italiano 1712 - Nasir Jang Mir Ahmad 1714 - Biagio Bellotti, organista italiano 1715 - Claude-Adrien Helvétius, filosofo francese 1720 - Giovanni Albani, cardinale italiano 1725 - William Bouverie, politico inglese 1726 - Luigi Valadier, orafo italiano 1729 - Anders Chydenius, filosofo finlandese 1729 - Bonaventura Corti, botanico italiano 1730 - Johann Peter Wagner, architetto tedesco 1740 - Giambattista Bodoni, tipografo italiano 1745 - Ferdinando Gasparo Turrini, organista italiano 1746 - Maria d'Asburgo-Lorena, sovrana austriaca 1748 - Luigi Fortis, gesuita italiano 1751 - Giuseppe Orus, veterinario italiano 1754 - Girolamo Fenaroli Avogadro, politico italiano 1754 - Ferdinando Marescalchi, politico italiano 1755 - Pietro Pallotta, liutaio italiano 1756 - Diego Guicciardi, politico italiano 1756 - Christian Frederik Hansen, architetto danese 1770 - Antonín Reicha, compositore ceco 1772 - Gerhard von Kügelgen, pittore tedesco 1775 - Adolf Stieler, cartografo tedesco 1781 - José María Calatrava, politico spagnolo 1782 - Louise Scholastique, nobildonna francese 1786 - François Arago, astronomo francese 1787 - André Coindre, presbitero francese 1792 - Caleb Smith Woodhull, politico statunitense 1793 - Maurizio Rorà di Lucerna, politico italiano 1799 - Saturnino Collantes, nobile spagnolo 1799 - Émile Clapeyron, fisico francese 1800 - Lucius Lyon, politico statunitense 1800 - Francesco Mensi, pittore italiano 1802 - Victor Hugo, poeta francese 1806 - Francesco Saverio Massimo, cardinale italiano 1807 - Théophile-Jules Pelouze, chimico francese 1807 - Alessandro Gandini, musicista italiano 1808 - Honoré Daumier, pittore e scultore francese 1810 - Giovanni Antonio Vanoni, pittore svizzero 1810 - Giuseppe Zurria, matematico italiano 1812 - Harry Grey, VIII conte di Stamford 1814 - Giuseppe Lillo, compositore italiano 1815 - Christian Bartholmèss, scrittore francese 1815 - Giovanni Aldega, musicista italiano 1817 - Alessandro Rizza, naturalista italiano 1820 - Giuseppe Nuvolari, imprenditore italiano 1821 - Francesco Ciaccio, patriota italiano 1821 - Félix Ziem, pittore francese 1822 - Pasquale Miglioretti, scultore italiano 1823 - Gustav Schillingsfürst, cardinale tedesco 1823 - Joseph LeConte, geologo statunitense 1823 - Vincenzo Dorsa, scrittore italiano 1824 - Luisa Battistotti Sassi, patriota italiana 1824 - Emil Victor Langlet, architetto svedese 1829 - Levi Strauss, imprenditore tedesco 1831 - Filippo Marchetti, compositore italiano 1832 - John George Nicolay, scrittore statunitense 1834 - Sebastiano Richiardi, zoologo italiano 1834 - Giuseppe Sciuti, pittore italiano 1835 - Richard Andree, geografo tedesco 1836 - Davide Consiglio, politico italiano 1836 - Elihu Vedder, poeta statunitense 1841 - Evelyn Baring, politico inglese 1842 - Camille Flammarion, astronomo, francese 1842 - Nikolaus Dürkopp, imprenditore tedesco 1843 - Placido Cerri, insegnante italiano 1845 - Berardo Candida Gonzaga, storico italiano 1846 - Buffalo Bill, attore statunitense 1849 - Franz Christian Boll, medico tedesco 1851 - Emilio Sineo, politico italiano 1852 - Laurids Jensen-Kjær, tiratore danese 1852 - John Harvey Kellogg, medico statunitense 1853 - Carlo Alessandro Conighi, ingegnere italiano 1856 - Aurelio Magnani, clarinettista italiano 1860 - Giovanni Beltrami, giornalista italiano 1860 - Luigi Pellizzo, arcivescovo cattolico italiano 1861 - Adolph Lestina, attore statunitense 1861 - Ferdinando I di Bulgaria 1861 - Godfrey L. Cabot, imprenditore statunitense 1866 - Aurelio Galli, cardinale italiano 1867 - Ugo Ancona, docente e politico italiano 1868 - Venceslau Brás, avvocato e politico brasiliano 1869 - Alberto di Schleswig-Holstein, principe inglese 1869 - Nadežda Krupskaja, rivoluzionaria russa 1869 - Olphert Stanfield, calciatore nordirlandese 1869 - Rosalind Bingham, nobildonna irlandese 1870 - Thomas Byles, presbitero inglese 1874 - Emma Dunn, attrice statunitense 1874 - Gabrielle Bossis, mistica francese 1874 - Mario Caserini, attore italiano 1874 - Nikolaj Sergeevič Korotkov, chirurgo russo 1875 - Milan Neralić, schermidore croato 1875 - Richard Wetz, compositore tedesco 1875 - Rinaldo Beretta, storico italiano 1876 - Agustín Pedro Justo, politico argentino 1877 - Antonio Chiaramonte Bordonaro, diplomatico italiano 1877 - Celestina Boninsegna, soprano italiano 1877 - Giuseppe Gola, botanico italiano 1877 - Rudolph Dirks, fumettista statunitense 1878 - Emmy Destinn, soprano ceco 1879 - Frank Bridge, violista britannico 1879 - Frank Greer, canottiere statunitense 1879 - Paul Grümmer, violoncellista tedesco 1880 - Mario Caracciolo di Feroleto, generale italiano 1880 - Lionel Logue, scienziato australiano 1880 - Gyula Strausz, atleta ungherese 1880 - Kenneth Edgeworth, astronomo irlandese 1882 - Costantino Bresciani Turroni, politico italiano 1882 - Husband Kimmel, ammiraglio statunitense 1882 - Umberto Cisotti, fisico italiano 1882 - Walther Lucht, militare tedesco *1883 - Nigel Barker, atleta australiano 1884 - Alberto Batori, scacchista italiano 1884 - Harry Benham, attore statunitense 1884 - Francesco Borgongini Duca, cardinale italiano 1884 - Michele De Pietro, politico italiano 1884 - Massimo Rocca, politico italiano 1884 - Emil Rothe, ginnasta statunitense 1885 - Aleksandras Stulginskis, politico lituano 1885 - Eugen Kipp, calciatore tedesco 1885 - José de la Riva-Agüero y Osma, storico peruviano 1886 - Clarissa Selwynne, attrice inglese 1887 - Fratelli Calvi, militare italiano 1887 - Grover C. Alexander, giocatore di baseball statunitense 1888 - Mario Castoldi, ingegnere italiano 1888 - Gladden James, attore statunitense 1888 - John Leipold, compositore statunitense 1889 - Galeno Ceccarelli, chirurgo italiano 1889 - Ernst Rokosch, calciatore tedesco 1890 - Achille Funi, pittore italiano 1890 - Fred Thomson, attore statunitense 1890 - Chance M. Vought, progettista statunitense 1891 - Valerio Abbondio, poeta svizzero 1891 - Carlo Carcano, calciatore italiano 1891 - Enrico Mazzola, pittore italiano 1891 - Paolo Scheidler, calciatore italiano 1892 - Helge Ekroth, calciatore svedese 1893 - Vittorio Ambrosini, giornalista italiano 1893 - Wallace Fard Muhammad, predicatore e religioso statunitense 1894 - Wilhelm Bittrich, generale tedesco 1894 - Tiny Sandford, attore cinematografico statunitense 1896 - Ilean Hume, attrice canadese 1896 - Andrej Aleksandrovič Ždanov, politico sovietico 1897 - Romolo Costa, attore e doppiatore italiano 1898 - František Krejčí, calciatore cecoslovacco 1898 - Konstantin Biebl, poeta ceco 1898 - Merrill De Maris, fumettista statunitense 1898 - Aleksander Jabłoński, fisico polacco 1899 - Marcel Dangles, calciatore francese 1899 - Gustavo Gay, calciatore italiano 1899 - Max Petitpierre, politico svizzero 1900 - Jean Negulesco, attore statunitense 1900 - Tommaso Spasari, politico italiano 1901 - József Braun, calciatore ungherese 1901 - Werner Kaegi, storico svizzero 1902 - Vercors, scrittore francese 1902 - Giuseppe Facoetti, calciatore italiano 1902 - Sante Ferrato, ciclista italiano 1902 - Massimo Olivetti, imprenditore italiano 1903 - Giuseppe Gabrielli, progettista italiano 1903 - Giulio Natta, ingegnere italiano 1903 - Orde Charles Wingate, generale britannico 1904 - Agostino Di Stefano Genova, politico italiano 1904 - Luigi Ferrero, calciatore italiano 1905 - Robert Byron, scrittore inglese 1905 - Giovanni Battista Gianquinto, politico italiano 1905 - Maurice Raizman, scacchista francese 1905 - Milly, cantante e attrice italiana 1906 - Édouard Artigas, schermidore francese 1906 - Joseph Beresford, calciatore inglese 1906 - Madeleine Carroll, attrice britannica 1906 - Egidio Vagnozzi, cardinale italiano 1907 - John Bowlby, psicologo britannico 1907 - Shiro Teshima, calciatore giapponese 1907 - Dub Taylor, attore statunitense 1908 - Tex Avery, regista statunitense 1908 - Salvatore Foderaro, politico italiano 1908 - Jean-Pierre Wimille, pilota automobilistico francese 1909 - Gunnar Andersen, sciatore norvegese 1909 - Claude Cahen, storico francese 1909 - August Lehmann, calciatore svizzero 1909 - Michel Tapié, critico d'arte francese 1909 - Talal di Giordania, sovrano giordano 1910 - Albino Cuppo, cestista italiano 1910 - Daniël Noteboom, scacchista olandese 1910 - Ferdinando Santarello, calciatore italiano 1910 - Vic Woodley, calciatore inglese 1910 - Carlo Pontiggia, calciatore italiano 1911 - Henri De Pauw, pallanuotista belga 1911 - Walter Georg Kühne, paleontologo tedesco 1911 - Tarō Okamoto, scrittore giapponese 1911 - Albina Osipowich, nuotatrice statunitense 1912 - Iuliu Bodola, calciatore rumeno 1912 - Dane Clark, attore statunitense 1912 - Assia Noris, attrice italiana 1913 - Carla Gavazzi, soprano italiano 1913 - Minoru Honda, astronomo giapponese 1913 - David Looker, bobbista britannico 1913 - Laura Nucci, attrice italiana 1913 - Ferruccio Ratti, calciatore italiano 1913 - Fanfulla, attore e comico italiano 1914 - Robert Alda, attore statunitense 1914 - Antonio Cardile, pittore, scultore italiano 1915 - Raffaele Anguilla, calciatore italiano 1916 - Jackie Gleason, attore statunitense 1916 - Alberto Guidi, politico italiano 1917 - Robert La Caze, pilota automobilistico francese 1917 - Hans Mengel, calciatore tedesco 1917 - Bertil Nordahl, calciatore svedese 1918 - Osmar Maderna, pianista argentino 1918 - Theodore Sturgeon, scrittore statunitense 1919 - Frank Donovan, calciatore gallese 1919 - Rie Mastenbroek, nuotatrice olandese 1920 - Hilmar Baunsgaard, politico danese 1920 - Renzo Chiodi, calciatore italiano 1920 - Giovanni Battista Columbu, politico italiano 1920 - Henri Crolla, chitarrista italiano 1920 - Michael Pate, attore australiano 1920 - Tony Randall, attore statunitense 1921 - Betty Hutton, attrice e cantante statunitense 1921 - Berardo Lanciaprima, calciatore italiano 1921 - Angelo Mangiarotti, urbanista italiano 1922 - William Baumol, economista statunitense 1922 - Raffaele Guaita, calciatore italiano 1922 - Margaret Leighton, attrice inglese 1922 - Renato Polselli, regista italiano 1922 - Karl Aage Præst, calciatore danese 1923 - Giuseppe Borzellino, magistrato italiano 1924 - Freda Betti, mezzosoprano francese 1924 - Paolo Heusch, regista italiano 1924 - Chuck Mrazovich, cestista statunitense 1924 - Tex Ritter, cestista statunitense 1924 - Antonio Secchi, fotografo italiano 1924 - Noboru Takeshita, politico giapponese 1925 - Tullio Pitacco, cestista italiano 1926 - Flora Carabella, attrice italiana 1926 - Verne Gagne, giocatore football statunitense 1926 - Konstantin Križevskij, calciatore sovietico 1926 - H.M. 1926 - Vittoria Mongardi, cantante italiana 1926 - Angiola Maria Romanini, storica italiana 1926 - Pasquale Simonetti, criminale italiano 1926 - Cynthia Stone, attrice statunitense 1926 - Saverio Ungheri, scultore italiano 1926 - Miroslava, attrice cecoslovacca 1927 - Gian Mario Albani, politico italiano 1927 - Bo Lindgren, scacchista svedese 1927 - Piero Vivarelli, regista italiano 1928 - Fats Domino, pianista statunitense 1928 - Anatolij Filipčenko, cosmonauta sovietico 1928 - Odo Marquard, filosofo tedesco 1928 - Ariel Sharon, politico israeliano 1928 - Giorgio Torelli, giornalista italiano 1929 - Paolo Ferrari, attore, italiano 1929 - Ron Hayes, attore statunitense 1929 - Evgenij Ivanovič Sal'cyn, pallanuotista sovietico 1929 - Emanuele Severino, filosofo italiano 1930 - Lazar' Naumovič Berman, pianista russo 1930 - Giulio Cardini, scultore italiano 1930 - Robert Francis, attore statunitense 1930 - Carl Haas, pilota automobilistico statunitense 1930 - Vic Janowicz, giocatore di baseball statunitense 1930 - Vladimir Kesarev, calciatore sovietico 1931 - Ally MacLeod, calciatore scozzese 1931 - Nicola Molè, politico italiano 1931 - Claude Piron, psicologo svizzero 1931 - René Seghini, calciatore argentino 1931 - Henri Serre, attore francese 1932 - Johnny Cash, attore statunitense 1933 - Ljubomyr Huzar, cardinale ucraino 1934 - Giuseppe Chiaravalloti, politico italiano 1934 - Eugenio Gaburri, psicoanalista italiano 1934 - Joe Holup, cestista statunitense 1934 - Mohammed Lakhdar-Hamina, regista algerino 1935 - Knut Brogaard, calciatore norvegese 1935 - Roman Malinowski, politico polacco 1935 - Artur Rasizadə, politico azero 1935 - Dorval Rodrigues, calciatore brasiliano 1936 - Bent Løfqvist, calciatore danese 1936 - José da Cruz Policarpo, cardinale portoghese 1936 - Nevio Varglien, calciatore italiano 1937 - Tevester Anderson, cestista statunitense 1937 - Walter Armanini, politico italiano 1937 - Tates Locke, cestista statunitense 1937 - Alberto Valsecchi, calciatore italiano 1938 - Brian Kilby, atleta britannico 1938 - Róbert Kisuczky, calciatore ungherese 1939 - Danilo Sarugia, giornalista italiano 1939 - Wilson Simonal, cantante brasiliano 1939 - Chuck Wepner, pugile statunitense 1940 - Vadim Kapranov, cestista sovietico 1940 - Mario Novelli, attore italiano 1940 - Whitney Smith, disegnatore statunitense 1941 - Vincent Landel, arcivescovo francese 1941 - Alberto Mari, calciatore italiano 1941 - Franco Meloni, politico italiano 1941 - Giovanni Perich, scrittore italiano 1941 - Umberto Piersanti, poeta italiano 1941 - Carla Maria Puccini, attrice italiana 1942 - Jozef Adamec, calciatore cecoslovacco 1943 - Claudio Cicogna, fumettista italiano 1943 - Bill Duke, attore statunitense 1943 - Dante Ferretti, scenografo italiano 1943 - Bob Hite, cantante statunitense 1943 - Kazimira Prunskienė, politica lituana 1943 - Albert Russo, scrittore belga 1944 - Vanna Busoni, attrice italiana 1944 - Dossie Easton, scrittrice statunitense 1944 - Volodymyr Kaplyčnyj, calciatore sovietico 1944 - Michael Köhler, slittinista tedesco 1944 - John Rahn, fagottista statunitense 1944 - John Sleeuwenhoek, calciatore inglese 1944 - Giovanni Viel, politico italiano 1945 - Giannīs Iōannidīs, politico greco 1945 - Jan Klijnjan, calciatore olandese 1946 - Colin Bell, calciatore inglese 1946 - Willy Brokamp, calciatore olandese 1946 - Mario Brugnera, calciatore italiano 1946 - Antonio Cripezzi, cantante italiano 1946 - Roman Jakóbczak, calciatore polacco 1946 - Bingo Smith, cestista statunitense 1946 - Ahmed Zewail, chimico e fisico egiziano 1947 - Giulio Costantini, hockeista italiano 1947 - Rodolfo Maltese, chitarrista italiano 1947 - Sandie Shaw, cantante britannica 1948 - Ruy Castro, giornalista brasiliano 1948 - Priscilla Lopez, attrice statunitense 1949 - Simon Crean, politico australiano 1949 - Elizabeth George, scrittrice statunitense 1949 - Emma Kirkby, soprano inglese 1949 - Giusto Lo Piparo, attore italiano 1950 - Jonathan Cain, tastierista statunitense 1950 - Andrzej Celiński, politico polacco 1950 - Helen Clark, politica neozelandese 1950 - Betty-Ann Grubb, tennista statunitense 1951 - Vladimir Barnašov, biatleta russo 1951 - Ricardo Cano, tennista argentino 1951 - Stanislav Erëmin, cestista sovietico 1951 - Silvano Gelli, calciatore italiano 1951 - Ramón Heredia, calciatore argentino 1951 - María Bordiú y Franco, nobile spagnola 1952 - Mario Baudino, giornalista italiano 1952 - Pietro Caracciolo, scrittore italiano 1952 - John Giblin, bassista scozzese 1952 - Sebastião Filho, calciatore brasiliano 1952 - Raúl Nogués, calciatore argentino 1952 - Luka Peruzović, calciatore jugoslavo 1952 - Biagio Propato, poeta italiano 1953 - Michael Bolton, cantautore statunitense 1953 - Barbara Niven, attrice statunitense 1953 - Dino Porrini, ciclista italiano 1954 - Filippo Bubbico, politico italiano 1954 - Recep Tayyip Erdoğan, politico turco 1954 - Leon de Winter, scrittore olandese 1954 - Ernesto Augusto di Hannover, nobile tedesca 1955 - Lorenzo Frison, calciatore italiano 1955 - Andreas Maislinger, storico austriaco 1955 - Gianni Mauro, attore italiano 1955 - Junki Takegami, sceneggiatore giapponese 1956 - Milan Babić, politico serbo 1956 - Michel Houellebecq, scrittore francese 1956 - Giampaolo Mazza, calciatore sammarinese 1957 - Marco Beasley, tenore italiano 1957 - Joe Mullen, hockeista statunitense 1957 - Massimo Nicolucci, politico italiano 1957 - Keena Rothhammer, nuotatrice statunitense 1957 - Dariusz Wódke, schermidore polacco 1958 - Paul Ackford, giornalista britannico 1958 - Greg Germann, attore statunitense 1958 - Susan Helms, astronauta statunitense 1958 - Timothy M. Kaine, politico statunitense 1958 - Sadri Khiari, giornalista tunisino 1959 - Chuck Aleksinas, cestista statunitense 1959 - Rolando Blackman, cestista statunitense 1959 - Ahmet Davutoğlu, politico turco 1959 - Alessandro Zaninelli, calciatore italiano 1960 - Corrado Ariaudo, imprenditore italiano 1960 - Jaz Coleman, cantante britannico 1960 - Gabriele Frigato, politico italiano 1960 - Elmar Pichler Rolle, politico italiano 1961 - Louis-Paul Mfédé, calciatore camerunese 1961 - Souleyman Sané, calciatore senegalese 1962 - Maurizio Biondi, cestista italiano 1962 - Andrea Nurcis, scultore e pittore italiano 1962 - Atiq Rahimi, scrittore afghano 1962 - Rubén Sosa, calciatore a 5 argentino 1963 - Bernardo Redín, calciatore colombiano 1963 - Milko Ǵurovski, calciatore macedone 1964 - Fabián Basualdo, calciatore argentino 1964 - Mark Dacascos, attore statunitense 1964 - Petăr Hubčev, calciatore bulgaro 1965 - Alison Armitage, attrice britannica 1965 - Hernán Díaz, calciatore argentino 1965 - Kai Lagesen, calciatore norvegese 1965 - Juan Trigos, compositore messicano 1966 - Jennifer Grant, attrice statunitense 1966 - Najwa Karam, cantante libanese 1966 - Urs Kälin, sciatore svizzero 1966 - Carlos Montoya, calciatore colombiano 1966 - Kenji Suda, sciatore giapponese 1966 - Tina Thörner, copilota di rally svedese 1967 - Roberta Cardarelli, giornalista italiana 1967 - Currie Graham, attore canadese 1967 - Kazuyoshi Miura, calciatore giapponese 1967 - Giuseppe Porzio, pallanuotista italiano 1967 - Rainer Rauffmann, calciatore tedesco 1967 - Daniele Vicari, regista italiano 1968 - Dmitrij Baškevič, calciatore uzbeko 1968 - Tim Commerford, bassista statunitense 1968 - Nicola Gennaro, architetto italiano 1968 - Gaudenzio Godioz, fondista italiano 1968 - Wim Kiekens, calciatore belga 1968 - Ed Quinn, attore statunitense 1968 - Luis Miguel Salvador, calciatore messicano 1969 - Christine Auten, doppiatrice statunitense 1969 - Wang Dan, attivista cinese 1969 - Ander Garitano, calciatore spagnolo 1969 - James Wearmouth, calciatore anglo-verginiano 1970 - Predrag Danilović, cestista jugoslavo 1970 - Ángel Luis, calciatore spagnolo 1970 - Linda Brava, violinista finlandese 1970 - Cathrine Lindahl, giocatrice di curling svedese 1970 - Heli Rantanen, atleta finlandese 1970 - Fitzroy Simpson, calciatore giamaicano 1970 - Travis Smith, illustratore statunitense 1970 - Carina Wiese, attrice tedesca 1971 - Lirio Abbate, giornalista italiano 1971 - Erykah Badu, attrice statunitense 1971 - Krysti Lynn, attrice pornografica statunitense 1971 - Max Martin, manager svedese 1971 - Hélène Ségara, cantante francese 1972 - Pierluigi Bresciani, hockeista italiano 1972 - Auro Bruni, attivista italiano 1972 - Stefano Fattori, calciatore italiano 1972 - Keith Ferguson, attore statunitense 1972 - Victor Huang, cantante malese 1972 - Iñaki Hurtado, calciatore spagnolo 1972 - Clint McDaniel, cestista statunitense 1972 - Jonny Quinn, batterista britannico 1972 - Oliver Wakeman, tastierista britannico 1973 - ATB, musicista tedesco 1973 - Tricia Bader, cestista statunitense 1973 - Jonas Björler, bassista svedese 1973 - Samantha Ceroni, calciatrice italiana 1973 - Marshall Faulk, giocatore football statunitense 1973 - Chiara Muti, attrice italiana 1973 - Ole Gunnar Solskjær, calciatore norvegese 1973 - Małgorzata Szumowska, regista polacca 1973 - Jenny Thompson, nuotatrice statunitense 1974 - Maurizio Checcucci, atleta italiano 1974 - Sébastien Loeb, pilota automobilistico francese 1974 - Magno Mocelin, calciatore brasiliano 1974 - Lola Shoneyin, scrittrice nigeriana 1974 - Martina Zellner, biatleta tedesca 1975 - Tunde Adebimpe, cantante statunitense 1975 - Aleksandr Bočarov, ciclista russo 1975 - Gianluca Cestaro, fumettista italiano 1975 - Raul Cestaro, fumettista italiano 1975 - Stefano Donno, scrittore italiano 1975 - Drew Goddard, regista statunitense 1975 - Lisa Hanna, modella giamaicana 1975 - Elena de' Grimani, fumettista italiana 1975 - Tonči Žilić, calciatore croato 1976 - Stefano D'Aste, pilota automobilistico italiano 1976 - Deborah Gelisio, tiratrice italiana 1976 - Tony Gonzalez, giocatore football statunitense 1976 - Kyle Hamilton, canottiere canadese 1976 - Ante Jazić, calciatore canadese 1976 - Mauro Lustrinelli, calciatore svizzero 1976 - Ky-Mani Marley, attore giamaicano 1976 - Patrik Siegl, calciatore ceco 1976 - Attila Vári, pallanuotista ungherese 1976 - Stanislav Vlček, calciatore ceco 1977 - Syria, cantante italiana 1977 - Léider Preciado, calciatore colombiano 1977 - Greg Rikaart, attore statunitense 1977 - Tim Thomas, cestista statunitense 1977 - James Wan, regista, sceneggiatore malese 1977 - Shane Williams, rugbista britannico 1978 - Tom Beck, attore tedesco 1978 - Eleonora Cimbro, politica italiana 1978 - Abdoulaye Diagne-Faye, calciatore senegalese 1978 - Kate Hooper, pallanuotista australiana 1978 - Viktor Horváth, pentatleta ungherese 1978 - Mohammed Noor, calciatore saudita 1978 - Lavor Postell, cestista statunitense 1978 - Nathan Sharpe, rugbista australiano 1978 - Rachel Veltri, attrice statunitense 1979 - Livio Beshir, attore italiano 1979 - Richard Egington, canottiere britannico 1979 - Steve Evans, calciatore gallese 1979 - Stefan Giglio, calciatore maltese 1979 - Bjarni Guðjónsson, calciatore islandese 1979 - Shauntay Hinton, attrice statunitense 1979 - Pascal Kalemba, calciatore del Congo 1979 - Pedro Mendes, calciatore portoghese 1979 - Corinne Bailey Rae, cantautrice britannica 1980 - Steve Blake, cestista statunitense 1980 - Ming Dao, attore taiwanese 1980 - Martin Jakubko, calciatore slovacco 1980 - Nicky Jam, cantante portoricano 1980 - Júlio e Souza, calciatore brasiliano 1980 - Milan Šperl, fondista ceco 1981 - Tomislav Dujmović, calciatore croato 1981 - Robert Mathis, giocatore football statunitense 1981 - Jean-Pascal Mignot, calciatore francese 1981 - Michael James Stewart, calciatore scozzese 1981 - Alex Uhlmann, cantautore lussemburghese 1981 - Sharon Van Etten, cantautrice statunitense 1981 - Zach Wells, calciatore statunitense 1981 - Damion Williams, calciatore giamaicano 1981 - Tanja Ćirov, cestista serba 1982 - Li Na, tennista cinese 1982 - Mario Austin, cestista statunitense 1982 - Damián Giménez, calciatore argentino 1982 - Bojan Neziri, calciatore serbo 1982 - Nate Ruess, cantautore statunitense 1982 - Jenni Screen, cestista australiana 1982 - Brian Shaw, sollevatore statunitense 1982 - Johnny Thomsen, calciatore danese 1983 - Sergej Bykov, cestista russo 1983 - Képler Lima Ferreira, calciatore brasiliano 1983 - Yamna Lobos, ballerina cilena 1983 - Erin McLeod, calciatrice canadese 1983 - Kara Monaco, modella statunitense 1983 - Mikael Yourassowsky, calciatore belga 1984 - Emmanuel Adebayor, calciatore togolese 1984 - Alex De Angelis, pilota motociclistico sammarinese 1984 - TJ Grant, artista marziale canadese 1984 - Víctor Mareco, calciatore paraguaiano 1984 - Espen Ruud, calciatore norvegese 1984 - Timea Szijjártová, cestista slovacca 1984 - Aleksandar Todorovski, calciatore macedone 1984 - Murat Tosun, calciatore turco 1984 - Eñaut Zubikarai, calciatore spagnolo 1985 - Gee Atherton, biker britannico 1985 - Fahad Awadh, calciatore kuwaitiano 1985 - Shiloh Fernandez, attore statunitense 1985 - Bastien Geiger, calciatore svizzero 1985 - Iwo Kitzinger, cestista polacco 1985 - Fernando Llorente, calciatore spagnolo 1985 - Sanya Richards-Ross, atleta statunitense 1985 - Matthew Sadler, calciatore inglese 1985 - Torey Thomas, cestista statunitense 1985 - Josh Wagenaar, calciatore canadese 1985 - Leandro de Jesus, calciatore brasiliano 1986 - Pascal Bieler, calciatore tedesco 1986 - Paweł Grischok, calciatore polacco 1986 - Tim Jamison, giocatore football statunitense 1986 - Hannah Kearney, sciatrice statunitense 1986 - Leila Lopes, modella angolana 1986 - Nacho Monreal, calciatore spagnolo 1986 - Georg Niedermeier, calciatore tedesco 1986 - Teresa Palmer, attrice australiana 1986 - Levan Pantsulaia, scacchista georgiano 1986 - Vaidas Slavickas, calciatore lituano 1986 - Elif Ulaş, hockeista turca 1986 - Crystal Kay, cantante giapponese 1986 - Astrid van der Veen, cantante olandese 1986 - Grigorij Čirkin, calciatore russo 1987 - Kim Seng-Yong, calciatore giapponese 1987 - Fábio Ervões, calciatore portoghese 1987 - Saad Attiya, calciatore iracheno 1987 - Julia Bond, attrice pornografica statunitense 1987 - Francesco Casisa, attore italiano 1987 - James Feldeine, cestista statunitense 1987 - Ole Christoffer Heieren Hansen, calciatore norvegese 1987 - Darrius Heyward-Bey, giocatore football statunitense 1987 - Juraj Kucka, calciatore slovacco 1987 - Pia Carmen Lionetti, arciera italiana 1987 - Margherita Magnani, atleta italiana 1987 - Marc Mboua, calciatore camerunese 1987 - Ricardo Noir, calciatore argentino 1987 - Mehrdad Pooladi, calciatore iraniano 1987 - Jean-Philippe Sabo, calciatore francese 1987 - Francesco Stanco, calciatore italiano 1987 - Pavel Moroz, pallavolista russo 1987 - Andrea Šušnjara, cantante croata 1988 - Olga Calpajiu, attrice moldava 1988 - Matteo Ciofani, calciatore italiano 1988 - Brittnee Cooper, pallavolista statunitense 1988 - Yeon-Koung Kim, pallavolista sudcoreana 1988 - Sven Kums, calciatore belga 1988 - Garrett Muagututia, pallavolista statunitense 1988 - Marcus Nilsson, calciatore svedese 1988 - David Joel Williams, calciatore australiano 1988 - Deniz Yılmaz, calciatore tedesco 1989 - Ditmar Biçaj, calciatore albanese 1989 - Kennedy Igboananike, calciatore nigeriano 1989 - Marwan Mohsen, calciatore egiziano 1989 - Iván Moreno, pilota motociclistico spagnolo 1989 - Laura Nicholls, cestista spagnola 1989 - Gabriel Obertan, calciatore francese 1989 - James Wilson, calciatore gallese 1990 - Aleksandar Miljković, calciatore serbo 1990 - Baptiste Buntschu, calciatore svizzero 1990 - Djibril Tamsir Paye, calciatore guineano 1990 - Eiður Aron Sigurbjörnsson, calciatore islandese 1990 - Gabriel Matei, calciatore rumeno 1990 - Giada Di Camillo, calciatrice italiana 1990 - Greg Van Roten, giocatore football statunitense 1990 - Guido Pizarro, calciatore argentino 1990 - Leon Radošević, cestista croato 1990 - Manoel Carvalho, calciatore brasiliano 1990 - Nikola Jakimovski, calciatore macedone 1990 - Sergi Enrich, calciatore spagnolo 1991 - Anton Tinnerholm, calciatore svedese 1991 - Björn Bergmann Sigurðarson, calciatore islandese 1991 - Caitlin Leverenz, nuotatrice statunitense 1991 - Chandler Catanzaro, giocatore football statunitense 1991 - CL, rapper, cantante sudcoreana 1991 - Elisabetta Priante, giocatrice di squash italiana 1991 - Emanuela Di Crosta, attrice italiana 1991 - Henk Veerman, calciatore olandese 1991 - Kevin Plawecki, giocatore di baseball statunitense 1991 - Luca Catellani, pallavolista italiano 1991 - Rhyan Grant, calciatore australiano 1991 - Ryan Carrethers, giocatore football statunitense 1991 - Thierry Rua Moutinho, calciatore portoghese 1992 - Dmïtrïý Mïroşnïçenko, calciatore kazako 1992 - Janick Kamber, calciatore svizzero 1992 - Jaqıp Qojamberdı, calciatore kazako 1992 - Leandro González Pirez, calciatore argentino 1992 - Matz Sels, calciatore belga 1992 - Nikolaj Lazarev, pallanuotista russo 1992 - Stefan Mugoša, calciatore montenegrino 1992 - Toby Sebastian, attore britannico 1993 - Aaron Jones, calciatore inglese 1993 - Giuseppe Vicino, canottiere italiano 1993 - Jesé, calciatore spagnolo 1993 - Kennard Backman, giocatore football statunitense 1993 - Maria Ehrich, attrice tedesca 1993 - Morgan Brian, calciatrice statunitense 1993 - Sykes Garro, calciatore 1993 - Tiago Ilori, calciatore portoghese 1994 - Ahmet Çalık, calciatore turco 1994 - Anthony Watson, rugbista britannico 1994 - Jordan King, pilota automobilistico britannico 1994 - Tommaso Arrigoni, calciatore italiano 1995 - Clayton Murphy, atleta statunitense 1995 - Dávid Ivan, calciatore slovacco 1995 - Jesse Edge, calciatore neozelandese 1996 - Dennis Salanović, calciatore liechtensteinese 1996 - Kurt Zammit, calciatore maltese 1996 – Marie Candassamy, schermitrice francese 1996 - Oussama Idrissi, calciatore olandese 1996 - Runar Espejord, calciatore norvegese 1997 - Albian Ajeti, calciatore svizzero 1997 - Giulia Angelina, pallavolista italiana 1997 - Malcom de Oliveira, calciatore brasiliano 1997 - Ni Shiqun, scacchista cinese 1998 - 