Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Accade il 27 febbraio Il 27 febbraio è il 58º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 307 giorni alla fine dell'anno (308 negli anni bisestili) • 380 - Editto di Tessalonica • 1511 - Friuli, Rivolta del Crudele giovedì grasso (Crudel Joibe Grasse in friulano) • 1593 – Giordano Bruno è incarcerato nel palazzo del Sant'Uffizio a Roma • 1594 – Enrico IV di Francia viene incoronato a Notre-Dame. • 1821 – A Parigi, il ministro Corbière emana le Ordinanze, che parificano le scuole ecclesiastiche ed introducono un potere di sorveglianza dei vescovi per quel che concerne la religione. • 1844 – La Repubblica Dominicana riconquista la libertà dopo la dominazione haitiana • 1900 - Viene fondato il Partito Laburista; • 1917 - Rivoluzione di febbraio: i bolscevichi occupano la residenza zarista a San Pietroburgo • 1933 – Incendio del Reichstag: L'edificio del parlamento tedesco a Berlino, il Reichstag, viene incendiato • 1940 – Viene scoperto il carbonio-14, un isotopo radioattivo del carbonio. • 1945 - Battaglia di Fabbrico (paesino in provincia RE) morirono Leo Morellini, Piero Foroni e Luigi Bosatelli. • 1976 – Il Sahara Occidentale dichiara l'indipendenza • 1990 – Lettonia: viene ripristinata la bandiera lettone in uso prima dell'annessione all'URSS. • 1991 – Guerra del Golfo: il presidente statunitense George H. W. Bush annuncia che il Kuwait è stato liberato • 1994 – Si chiudono a Lillehammer, in Norvegia, i XVII Giochi olimpici invernali • 1996 – Fanno il loro debutto in Giappone i Pokémon, grazie ai videogiochi Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu sviluppati da Nintendo • 2010 – Il Cile è colpito da un terremoto di magnitudo 8.8 Mw tutti pazzi per la Civita Vai su