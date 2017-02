Nasce il 27 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

274 - Costantino I, imperatore romano 1347 - Alberto V d'Este, nobile 1429 - Giovanni Antonio Campano, vescovo italiano 1486 - Caitanya, mistico indiano 1550 - Ludovico Settala, medico italiano 1572 - Francesco II di Lorena 1575 - Giovanni Adolfo di Holstein-Gottorp 1575 - Anna di Holstein-Gottorp, nobile tedesca 1606 - Laurent de La Hyre, pittore francese 1607 - Giovan Francesco Loredan, scrittore italiano 1622 - Carel Fabritius, pittore olandese 1630 - Roc Brasiliano, pirata olandese 1635 - Fadrique Ponce de León, militare spagnolo 1657 - Juan Álvaro Villazón, cardinale spagnolo 1659 - William Sherard, botanico inglese 1667 - Ludwika Karolina Radziwiłł 1683 - Anne Churchill, nobile inglese 1691 - Edward Cave, editore e tipografo inglese 1703 - Sidney Beauclerk, politico inglese 1724 - Federico Michele di Zweibrücken-Birkenfeld 1732 - Jean de Boisgelin de Cucé, cardinale francese 1738 - Ivan Sergeevič Barjatinskij, diplomatico russo 1738 - Francesco d'Aquino, politico italiano 1746 – Gian Francesco Fortunati, compositore italiano 1746 - Louis Gohier, politico francese 1748 - Anders E. Sparrman, naturalista svedese 1755 - Fortunata Sulgher, poetessa italiana 1756 - Il'ja A. Bezborodko, politico russo 1767 - Jacques Dupont de l'Eure, politico francese 1768 - Federico Bianchi, generale austriaco 1768 - Bartolomeo Franzosini, compositore italiano 1769 - Juraj Palkovič, poeta slovacco 1772 - Pier Francesco Brunaccini, arcivescovo italiano 1776 - Andrea Nozzari, tenore italiano 1780 - Giuseppe Cusi, architetto italiano 1781 - Giovanni Foscolo, militare italiano 1782 - Jeanne Haze, religiosa belga 1789 - Urbain Audibert, botanico francese 1791 - Vincenzo Tineo, botanico italiano 1793 - Baldomero Espartero, politico spagnolo 1793 - Gerlando Marsiglia, pittore italiano 1799 - Edward Belcher, esploratore britannico 1799 - Frederick Catherwood, fotografo inglese 1802 - Elisabetta Alessandrina di Württemberg 1806 - Giuseppe Imperiali, politico italiano 1806 - Paul Lacroix, giornalista francese 1807 - Henry W. Longfellow, scrittore statunitense 1809 - Camillo Brambilla, numismatico italiano 1809 - Giancarlo Cornay, missionario francese 1812 - Samo Chalupka, poeta slovacco 1812 - Pieter Harting, botanico olandese 1815 - Giovanni Battista Fauché, patriota italiano 1818 - Charles Gordon-Lennox, britannico 1819 - Raffaele Ferlotti, baritono italiano 1820 - Bartolomeo Bezzi Castellini, patriota italiano 1821 - Cristoforo Bonavino, teologo italiano 1821 - Paulus Stephanus Cassel, storico tedesco 1825 - Luis de Madrazo, pittore spagnolo 1825 - Guillaume Sourrieu, cardinale francese 1830 - Emilio Pascale, politico italiano 1831 - Nikolaj Nikolaevič Ge, pittore russo 1832 - Melanie von Metternich-Winneburg 1835 - Giuseppe Guerzoni, patriota italiano 1836 - Russell A. Alger, politico statunitense 1837 - Francesca Alexander, scrittrice statunitense 1838 - Aleksandr Michajlovič Lermontov, generale russo 1838 - Josefine Gallmeyer, attrice e cantante austriaca 1841 - Numa Preti, scrittore francese 1844 - Franz Schönaich, politico austriaco 1846 - Franz Mehring, politico tedesco 1847 - Ellen Terry, attrice britannica 1848 - Charles Parry, compositore inglese 1850 - Henry Huntington, imprenditore statunitense 1851 - Agostino Luigi Devoto, militare statunitense 1851 - James Churchward, scrittore britannico 1851 - Sof'ja S. Meščerskaja, nobildonna russa 1854 - Erulo Eroli, pittore italiano 1855 - Roberto Silva Renard, politico cileno 1855 - Jakub Schikaneder, pittore ceco 1856 - Alfred Einhorn, chimico tedesco 1856 - Isabella von Croy 1856 - Mattia Battistini, baritono italiano 1857 - Albert Meyer, fotografo tedesco 1859 - Aleksandr Dmitrievič Šeremetev, nobile russo 1859 - Bertha Pappenheim, giornalista austriaca 1859 - Cecil Spring Rice, diplomatico irlandese 1859 - Giulio Cesare Tassoni, politico italiano 1859 - Tommaso Casini, storico italiano 1861 - Carlo di Svezia, nobile 1861 - Giovanni Ninni, chirurgo italiano 1861 - Pierre Batiffol, storico francese 1861 - Vittorino Cannavina, politico italiano 1862 - Anastasios Metaxas, architetto greco 1863 - George Herbert Mead, filosofo statunitense 1863 - Joaquín Sorolla, pittore spagnolo 1864 - Alice Davenport, attrice statunitense 1865 - Timothée Jordan, crickettista britannico 1865 - Jacques Mieses, scacchista tedesco 1867 - Irving Fisher, economista statunitense 1867 - Wilhelm Peterson-Berger, compositore svedese 1868 - Pietro Burgatti, matematico italiano 1871 - Gustav Waldau, attore tedesco 1872 - Alexandru Vaida-Voevod, politico rumeno 1873 - Giuseppe Bertani, politico italiano 1874 - Francis Macdonald Cornford, poeta inglese 1874 - Francesco Pacelli, avvocato italiano 1875 - Volodimir Filatov, medico ucraino 1877 - Joseph Grinnell, zoologo statunitense 1877 - Chaim Rumkowski, polacco 1878 - Edward Powell Carr, atleta statunitense 1879 - Arturo Reggio, politico italiano 1879 - Romeo Gallenga Stuart, politico italiano 1881 - Luitzen Brouwer, matematico olandese 1882 - Clotide Rometti, politico italiano 1882 - George Terwilliger, regista statunitense 1884 - Alexandre Arnoux, poeta francese 1885 - Dante Conte, pittore italiano 1885 - Angelo Faggi, politico italiano 1886 - Hugo Black, politico statunitense 1887 - Giuseppe Monnanni, giornalista italiano 1888 - Arthur Schlesinger Sr.,storico statunitense 1888 - Hedwig Conrad-Martius, filosofa tedesca 1888 - Lotte Lehmann, soprano tedesco 1888 - Richard Kohn, calciatore austriaco 1888 - Roberto Assagioli, psichiatra italiano 1889 - Nino Donati, imprenditore italiano 1890 - Freddie Keppard, musicista statunitense 1890 - Friedrich Wilhelm Krüger, militare tedesco 1890 - Giuseppe Ricciotti, archeologo italiano 1891 - Giovanni Braschi, politico italiano 1891 - David Sarnoff, imprenditore statunitense 1892 - William Demarest, attore statunitense 1893 - Rodolfo De Angelis, attore italiano 1895 - Carlo Farini, politico italiano 1895 - Edward Brophy, attore statunitense 1895 - Ferdinand Heim, generale tedesco 1895 - Rodolfo Llopis, politico spagnolo 1897 - Marian Anderson, contralto statunitense 1897 - Bernard Lyot, astronomo francese 1899 - Charles Herbert Best, medico canadese 1899 - Ian Keith, attore statunitense 1900 - Evert Lundquist, calciatore svedese 1900 - Julián Acuña Galé, botanico cubano 1900 - Palmiro Foresi, politico italiano 1901 - Egle Marini, artista, pittrice e poetessa italiana 1901 - Marino Marini, artista, scultore e pittore italiano 1901 - Robert Usher, scenografo statunitense 1901 - Paola Zancani Montuoro, archeologa italiana 1902 - Anker Hansen, calciatore norvegese 1902 - Enrico Forneris, calciatore italiano 1902 - Ethelda Bleibtrey, nuotatrice statunitense 1902 - Gene Sarazen, golfista statunitense 1902 - Giulio Parise, esoterista italiano 1902 - John Steinbeck, scrittore statunitense 1902 - Lúcio Costa, architetto brasiliano 1902 - Marie Eline, attrice statunitense *1903 - Fernand Gambiez, storico francese 1903 - Reginald Gardiner, attore inglese 1903 - Hans Rohrbach, matematico tedesco 1903 - Joseph Soloveitchik, rabbino bielorusso 1903 - Grethe Weiser, attrice tedesca 1903 - Gustave Wuyts, atleta belga 1904 - Italo Breviglieri, calciatore italiano 1904 - James T. Farrell, scrittore statunitense 1904 - Michele Giampietro, filatelista italiano 1904 - André Leducq, ciclista francese 1904 - Jacques Mairesse, calciatore francese 1905 - Franchot Tone, attore statunitense 1907 - Mildred Bailey, cantante statunitense 1907 - Hermann Buse, ciclista tedesco 1907 - Paula Wiesinger, sciatrice italiana 1907 - Paul Wyatt, nuotatore statunitense 1907 - Momčilo Đujić, politico serbo 1908 - Werner Hartenstein, ufficiale tedesco 1909 - Väinö Myllyrinne 1910 - Joan Bennett, attrice statunitense 1910 - Nicola Catalano, giurista italiano 1910 - Franco Di Majo, ingegnere italiano 1910 - Joseph Leo Doob, matematico statunitense 1910 - Clarence Johnson, ingegnere statunitense 1910 - Genrich Kasparjan, scacchista armeno 1910 - Wolfgang Preiss, attore tedesco 1911 - Momčilo Đokić, calciatore jugoslavo 1912 Lawrence Durrell, scrittore britannico Gaspar Pinto, calciatore portoghese Joan Haslip, giornalista britannica 1913 Luigi Cosattini, partigiano italiano Paul Ricœur, filosofo francese Kazimierz Sabbat, politico polacco Irwin Shaw, drammaturgo statunitense 1914 Winifred Atwell, pianista britannica Gian Battista Cagna, calciatore italiano 1915 - Giuseppe Cenni, aviatore italiano 1916 - Renato Ghezzi, calciatore italiano 1917 - John Connally, politico statunitense 1918 Paolo Alatri, politico italiano Mario Bertuzzi, calciatore italiano Camillo Girotti, calciatore italiano 1919 Enrico Brustia, calciatore italiano Chick Halbert, cestista statunitense Dante Petri, calciatore italiano 1920 Julian Jaynes, psicologo statunitense Ernesto Sandroni, calciatore italiano Carlo Sorcinelli, partigiano italiano 1921 Marcello D'Olivo, urbanista italiano Michael Fox, attore statunitense Willy Kyrklund, scrittore svedese Francesco Lozzi, calciatore italiano Giuseppe Patroni Griffi, regista italiano Turi Scalia, attore italiano Rodolfo Sonego, sceneggiatore italiano Elio Zagato, designer italiano 1922 Vasco Bendini, pittore italiano Enzo Correggioli, pugile italiano Wilfred Doerner, cestista statunitense Massinet Sorcinelli, cestista brasiliano 1923 Flavio Cecconi, calciatore italiano Dexter Gordon, sassofonista statunitense 1924 Leonardo Cabizza, cantante italiano Loris Ciullini, giornalista italiano Emanuele Massari, calciatore italiano 1925 Vittorino Chiusano, politico italiano Lorenzo Colpo, calciatore italiano Kenneth Koch, poeta statunitense 1926 Sjaak Alberts, calciatore olandese David Hubel, neuroscienziato canadese Roger Wheeler, imprenditore statunitense 1927 Eletto Alessandri, fantino italiano August Chełkowski, politico polacco Ugo Guarino, disegnatore italiano Jarl Kulle, attore svedese Guy Mitchell, cantante statunitense Remo Pianezzi, ciclista svizzero Efraín Sánchez, calciatore colombiano Peter Whittle, matematico neozelandese 1928 René Clemencic, flautista austriaco Alfred Hrdlicka, disegnatore austriaco Lino Innocenti, politico italiano 1929 Stefan Kudelski, ingegnere polacco Djalma Santos, calciatore brasiliano 1930 Giancarlo Cadè, calciatore italiano Joanne Woodward, attrice statunitense 1931 Walter Santesso, attore e regista italiano Cesare Zamboni, calciatore italiano 1932 Joaquín Murillo, calciatore spagnolo László Sárosi, calciatore ungherese Elizabeth Taylor, attrice britannica 1933 Stan Anderson, calciatore inglese Raymond Berry, giocatore football statunitense Livio Vacchini, architetto svizzero 1934 Ralph Nader, attivista statunitense Renzo de' Vidovich, politico italiano 1935 Mirella Freni, soprano italiano Sergio Notarnicola, calciatore italiano 1936 Ron Barassi, giocatore di football australiano Nino Fiore, cantante italiano Roger Michael Mahony, cardinale statunitense Virginia Maskell, attrice britannica Lloyd Sharrar, cestista statunitense 1937 Barbara Babcock, attrice statunitense Aslan Usojan, criminale russo 1938 Giuseppe Barucco, calciatore italiano Pascale Petit, attrice francese Jake Thackray, cantautore britannico Rosanna Yanni, attrice argentina 1939 Silvana Giacobini, giornalista italiana José Cardona, calciatore honduregno Don McKinnon, politico neozelandese P. H. Moriarty, attore britannico Yoshihiko Osaki, nuotatore giapponese Peter Revson, pilota automobilistico statunitense Franco Sbarro, designer italiano Gabriele Scappi, calciatore italiano Velimir Sombolac, calciatore jugoslavo Kenzō Takada, designer giapponese Anna Moroni, cuoca italiana 1940 Bill Hunter, attore australiano Friedel Rausch, calciatore tedesco 1941 Paddy Ashdown, politico britannico Giovanni Caberlotto, imprenditore italiano Charlotte Stewart, attrice statunitense Gabriel Zubeir Wako, cardinale sudanese 1942 Mike Bailey, calciatore inglese Enzo Boschi, geofisico italiano Robert Grubbs, chimico statunitense Maurizio Mattei, arbitro di calcio italiano Petko A. Petkov, scacchista bulgaro Miguel Ángel Santoro, calciatore argentino Klaus-Dieter Sieloff, calciatore tedesco Ugo Trivellato, statistico italiano Blandine Verlet, clavicembalista francese 1943 Jimmy Burns, chitarrista statunitense Gabriele Cantagallo, calciatore italiano Morten Lauridsen, musicista statunitense Roberto Meraviglia, politico italiano Jimmy Nicholson, calciatore nordirlandese Carlos Parreira, allenatore di calcio brasiliano 1944 Mal, cantante britannico Ken Grimwood, scrittore statunitense Roger Scruton, filosofo britannico 1945 Carl Anderson, attore statunitense Giulio Anselmi, giornalista italiano Arturo Bertuccioli, calciatore italiano Daniel Olbrychski, attore polacco Alfonso Principato, carabiniere italiano 1946 Giulio Achille De Capitani, politico italiano Armando Gnisci, critico letterario italiano Thomas Hauser, scrittore statunitense Rod Knowles, cestista statunitense Lita Liem, tennista indonesiana 1947 Giuseppe Bertolucci, regista italiano Jacques Cachemire, cestista francese Walt Gilmore, cestista statunitense Alan Guth, fisico e cosmologo statunitense Hans Thomas Hakl, editore austriaco Wil Jones, cestista statunitense Gidon Kremer, violinista lettone Mike Montgomery, allenatore di basket statunitense Aron Schmidhuber, arbitro di calcio tedesco 1948 Seraphim di Glastonbury, vescovo inglese Enrique Cerezo, produttore spagnolo Wolfgang Köpcke, pentatleta tedesco Alec Lindsay, calciatore inglese Andrea Papini, politico italiano 1949 Sergio Bagatti, calciatore italiano Rosalinda Galli, attrice italiana Božena Miklošovičová, cestista cecoslovacca Debra Monk, attrice e cantante statunitense 1950 Eugenio Duca, politico italiano Franco Moschino, stilista italiano Danilo Preto, manager italiano Karl Trojer, sciatore italiano 1951 Fulvio Bacchelli, pilota di rally italiano Giorgio Gennari, calciatore italiano Steve Harley, cantautore britannico Janet Steinbeck, nuotatrice australiana Walter de Silva, designer italiano 1952 Antonio Custra, poliziotto italiano Toninho Quintino, calciatore brasiliano Dwight Jones, cestista statunitense Lionello Massimelli, calciatore italiano Walter Niedermayr, artista italiano Shogo Tomiyama, produttore giapponese 1953 Seretse Ian Khama, politico botswano Aleksandr Kuzovkov, scacchista russo Yolande Moreau, attrice e regista belga Gabriela Svobodová, fondista cecoslovacca 1954 Ali Reza Ghesghayan, calciatore iraniano Bahram Mavaddat, calciatore iraniano Thylias Moss, poetessa statunitense Mark Neumann, politico statunitense Neal Schon, chitarrista statunitense 1955 Peter Christopherson, designer inglese Jaime Duarte, calciatore peruviano Rainhard Fendrich, cantante austriaco Haroon Ismail, tennista zimbabwese Antonino Mangiacavallo, politico italiano Lenka Nechvátalová, cestista cecoslovacca Belus Prajoux, tennista cileno 1956 - Meena Keshwar Kamal, attivista afghana 1957 Danny Antonucci, fumettista canadese Adrian Smith, chitarrista britannico Timothy Spall, attore britannico Rob de Castella, atleta australiano 1958 Naas Botha, rugbista sudafricano Max Crivello, fumettista italiano Maggie Hassan, politica statunitense Hugo de León, calciatore uruguaiano John Metgod, calciatore olandese Nancy Spungen 1959 Giordano Berti, scrittore italiano Akira Jimbo, batterista giapponese Juan Alberto Cruz, calciatore honduregno Giuseppe Novelli, biologo italiano Maria Piera Pastore, politica italiana Johnny Van Zant, cantante statunitense 1960 Pär Arvidsson, nuotatore svedese Norm Breyfogle, fumettista statunitense Andrés Gómez Santos, tennista ecuadoriano István Udvardi, pallanuotista ungherese Raffaele Volpi, politico italiano 1961 Massimo Giacon, designer italiano Erminio Perocco, regista italiano Nikolaj Smirnov, pallanuotista ucraino Terence Stansbury, cestista statunitense James Worthy, cestista statunitense 1962 Adam Baldwin, attore statunitense Chiya Fujino, scrittrice giapponese Andy Kubert, fumettista statunitense Grant Show, attore statunitense Scarlett, cantante britannica Marcelo Álvarez, tenore argentino 1963 Nasty Suicide, chitarrista finlandese Charlie Allan, attore britannico Francesco Cancellotti, tennista italiano Paolo Crucitti, calciatore italiano Barbara Dare, attrice pornografica statunitense Gregg Marshall, allenatore di basket statunitense Massimo Riva, cantautore italiano Stéphane Sednaoui, regista francese 1964 Paolo Catalano, atleta italiano Maria Tindara Gullo, politica italiana Rainer Henkel, nuotatore tedesco Thomas Lange, canottiere tedesco Frank Menz, cestista tedesco John Pyper-Ferguson, attore canadese 1965 Sandra Cecchini, tennista italiana Pedro Chaves, pilota automobilistico portoghese Sandro Danelutti, calciatore italiano Noah Emmerich, attore statunitense Luca Massaccesi, taekwondoka italiano Alfredo Peyretti, regista italiano Oliver Reck, calciatore tedesco Andrea Schopp, giocatrice di curling tedesca Maggie Siu, attrice cinese 1966 Deidre Holland, attrice pornografica olandese Baltasar Kormákur, attore islandese Donal Logue, attore canadese Japhet N'Doram, calciatore ciadiano Bill Oakley, sceneggiatore statunitense Saffet Sancaklı, calciatore turco 1967 Jonathan Ive, designer britannico Dănuț Lupu, calciatore rumeno Andrea Pellizzari, disc jockey italiano Dmitrij Popov, calciatore sovietico 1968 Gaetano Di Vaio, regista italiano Riccardo Michieletto, pallavolista italiano Ståle Solbakken, calciatore norvegese Elisa Uga, schermitrice italiana Loy Vaught, cestista statunitense 1969 Celeste Brancato, attrice italiana Matilde Brandi, ballerina italiana J.D. Jackson, cestista canadese Gareth Llewellyn, gallese Stuart MacBride, scrittore scozzese John Peter Sloan, attore inglese Jürgen Sommer, calciatore statunitense 1970 Jiāng Fēng, calciatore cinese Patricia Petibon, soprano francese Cristina Rivellini, cestista italiana Jörg Teuchert, pilota motociclistico tedesco 1971 Charles Baker, attore statunitense Marianella Bargilli, attrice italiana Derren Brown, artista britannico Jon Brown, atleta britannico Christian Ciech, sportivo italiano David Rikl, tennista ceco 1972 Richard Coyle, attore britannico Claudio Gigante, storico italiano Michaël Paquay, pilota motociclistico belga Kenneth Storvik, calciatore norvegese Ai Uchikawa, doppiatrice giapponese Susan Yeagley, attrice statunitense 1973 Peter Andre, cantante britannico Massimo Codol, ciclista italiano Chiara Iezzi, cantautrice italiana Aleksej Lezin, pugile russo Li Bingbing, attrice cinese Satu Salonen, fondista finlandese Ali Tabatabaee, cantante iraniano Goran Vujević, pallavolista montenegrino 1974 Matteo Baiocchi, calciatore italiano Eddy Carazas, calciatore peruviano Massimiliano Civica, regista italiano Colin Edwards, pilota motociclistico statunitense Carte Goodwin, politico statunitense Mövlud Mirəliyev, judoka azero Maja Murić, tennista jugoslava Filippo Timi, scrittore, attore italiano 1975 Silvio Gigena, cestista argentino Aitor González, ciclista spagnolo Christopher B. Landon, regista statunitense Íngrid Pons, cestista spagnola Jonathan Quinn, giocatore football statunitense Richard Rojas, calciatore boliviano Cristian Sanavia, pugile italiano Germán Scarone, cestista argentino Oumar Traoré, calciatore senegalese Brandon Williams, cestista statunitense 1976 Cecilia Capriotti, attrice italiana Virna De Angeli, atleta italiana Vitalij Denisov, fondista russo Enrico Fantini, calciatore italiano Rhea Harder, attrice tedesca Koge-Donbo, fumettista giapponese Barry Opdam, calciatore olandese Sergej Semak, calciatore russo Yukari Tamura, cantante giapponese Marco Antonio Verni, atleta cileno 1977 Mavis Fan, cantante e attrice taiwanese Ben Green, matematico britannico Lance Hoyt, wrestler statunitense Jennifer Isacco, bobbista italiana Dário Monteiro, calciatore mozambicano 1978 James Beattie, calciatore inglese Simone Di Pasquale, ballerino italiano Carlos Escobar, calciatore honduregno K'akhaber K'aladze, politico georgiano Adam Kinzinger, politico statunitense Takashi Miyazawa, ciclista giapponese Thomas Pesquet, astronauta francese Ismael Santiago, calciatore spagnolo Emelie Öhrstig, fondista svedese 1979 Karin Blaser, sciatrice alpina austriaca Kang Doo, attore, cantante sudcoreano Anna Vania Mello, pallavolista italiana Andrzej Niedzielan, calciatore polacco Pavel Novotný, cestista ceco Philip Opiyo, calciatore keniota Alba Rohrwacher, attrice italiana Dillon Sheppard, calciatore sudafricano Christian Timm, calciatore tedesco 1980 Subait Khater, calciatore emiratino Škumbin Arslani, calciatore macedone Brandon Beemer, attore statunitense Chelsea Clinton, imprenditrice statunitense Debbie Flood, canottiera britannica Nathan Healey, tennista australiano Iván Hernández, calciatore spagnolo Rodolfo Mojica, calciatore costaricano Ryuta Sato, attore giapponese Don Diablo, cantante olandese Marco Teani, calciatore italiano Bobby V, cantante statunitense 1981 Stefanie Böhler, fondista tedesca Matteo Cerami, regista italiano Pascal Feindouno, calciatore guineano Evi Goffin, cantante belga Natalie Grandin, tennista sudafricana Josh Groban, cantante, attore statunitense Aġvan Mkrtčyan, calciatore armeno Élodie Ouédraogo, atleta belga Juan Riedinger, attore canadese Andrés Rodríguez, cestista portoricano Ilaria Spada, attrice italiana Robert de Pinho de Souza, calciatore brasiliano 1982 Luca Arzuffi, chitarrista italiano Daniele Martinelli, calciatore italiano Brandon Rogers, hockeista statunitense Bruno Soares, tennista brasiliano 1983 Duje Draganja, nuotatore croato Devin Harris, cestista statunitense Kate Mara, attrice statunitense Mohammed Nabus, giornalista libico Anthony Seratelli, giocatore di baseball statunitense Vítězslav Veselý, atleta ceco 1984 Yasser Al Mosailem, calciatore saudita Alessia Amendola, attrice italiana James Augustine, cestista statunitense Giovanni Bartolucci, calciatore italiano Akseli Kokkonen, sciatore finlandese Monica Magnarini, calciatrice italiana David Noel, cestista statunitense Lotta Schelin, calciatrice svedese Denard Span, giocatore di baseball statunitense 1985 Faouzi Mubarak Aaish, calciatore marocchino Otman Bakkal, calciatore olandese Dinijar Biljaletdinov, calciatore russo Eduardo Cruz, musicista e cantante spagnolo Joan Lascorz, pilota motociclistico spagnolo Nicole Linkletter, modella statunitense Mirella Liuzzi, politica italiana Thiago Neves, calciatore brasiliano 1986 Nicky Anosike, cestista statunitense Birhanu Bogale, calciatore etiope Folarin Campbell, cestista statunitense Jennifer Farley, personaggio televisivo statunitense Daniel Gibson, cestista statunitense Arnbjørn Hansen, calciatore faroese Dragan Jelič, calciatore sloveno Jonathan Cícero Moreira, calciatore brasiliano Ronald Mulder, pattinatore olandese Michel Mulder, pattinatore olandese Felipe Perrone, pallanuotista brasiliano 1987 Romain Armand, calciatore francese Aldo Curti, cestista camerunese Florence Kiplagat, atleta keniota Miha Kuerner, sciatore sloveno Kristian Marmor, calciatore estone Maximiliano Moralez, calciatore argentino Sandy Paillot, calciatore francese Juraj Piroska, calciatore slovacco Akram Salim, calciatore sudanese Luca Tedeschi, calciatore italiano Milenko Tepić, cestista serbo Dalibor Volaš, calciatore sloveno Renan Barão, artista marziale brasiliano 1988 - Davide Cesini, pallanuotista italiano 1988 - Dawit Estifanos, calciatore etiope 1988 - Gábor Gyömbér, calciatore ungherese 1988 - Fabrice N'Guessi, calciatore del Congo 1988 - Cory Nelms, giocatore football statunitense 1988 - Iain Ramsay, calciatore australiano 1988 - Youssef Sekour, calciatore marocchino 1989 - Koo Ja-Cheol, calciatore sudcoreano 1989 - Charles Johnson, giocatore football statunitense 1989 - Stephen Kiprotich, atleta ugandese 1989 - Nina Løseth, sciatrice norvegese 1989 - Dayane Mello, modella brasiliana 1989 - Loïc Poujol, calciatore francese 1989 - Xiao Xun, cantante, attrice taiwanese 1989 - Vitalij Ljuks, calciatore kirghiso 1990 - Chandler Jones, giocatore football statunitense 1990 - Facundo Bagnis, tennista argentino 1990 - Juan Cornejo, calciatore cileno 1990 - Kim Young-Gwon, calciatore sudcoreano 1990 - Lindsey Morgan, attrice statunitense 1990 - Marta Torrejón, calciatrice spagnola 1990 - Maryna Hančarova, ginnasta bielorussa 1990 - Matic Fink, calciatore sloveno 1990 - Megan Young, modella e attrice filippina 1990 - Michal Frydrych, calciatore ceco 1990 - Sam Martin, giocatore football statunitense 1990 - Santiago Zurbriggen, calciatore argentino 1990 - Teal Bunbury, calciatore canadese 1991 - Antone Exum, giocatore football statunitense 1991 - Bigna Windmüller, sciatrice svizzera 1991 - David Texeira, calciatore uruguaiano 1991 - Eddie Hernández, calciatore honduregno 1991 - Hiroshi Ibusuki, calciatore giapponese 1991 - Juan David Cabezas, calciatore colombiano 1991 - Laura Gamba, atleta italiana 1991 - Leandro Gelpi, calciatore uruguaiano 1992 - Andrea Grassi, hockeista svizzero 1992 - Ángel Patrick, calciatore panamense 1992 - Callum Wilson, calciatore inglese 1992 - Fernando Canesin, calciatore brasiliano 1992 - Filip Krajinović, tennista serbo 1992 - Jairo González, calciatore messicano 1992 - Jaka Brodnik, cestista sloveno 1992 - Jake Ryan, giocatore football statunitense 1992 - Jannis Potouridis, calciatore greco 1992 - Jimmy Vicaut, atleta francese 1992 - Joel Indermitte, calciatore estone 1992 - Jonjo Shelvey, calciatore inglese 1992 - Léo Lacroix, calciatore svizzero 1992 - Massimo Stano, atleta italiano 1992 - Patrick Heckmann, cestista tedesco 1992 - Ryan Jack, calciatore scozzese 1992 - Terry Poole, giocatore football statunitense 1993 - Alphonse Areola, calciatore francese 1993 - Andrés Villena, pallavolista spagnolo 1993 - Elizabeth McMahon, pallavolista statunitense 1993 - Luigi Hernandez, calciatore britannico 1993 - Natela Dzalamidze, tennista russa 1993 - Ryder Matos, calciatore brasiliano 1993 - TaShawn Thomas, cestista statunitense 1994 - Andraž Šporar, calciatore sloveno 1994 - Andrea Fondelli, pallanuotista italiano 1994 - Henri Battilani, sciatore italiano 1994 - Hou Yifan, scacchista cinese 1994 - Ovidiu Popescu, calciatore rumeno 1995 - Djigui Diarra, calciatore maliano 1995 - Jack Seargant, calciatore britannico 1995 - Kōsuke Nakamura, calciatore giapponese 1995 - Osvaldo Arroyo, calciatore argentino 1995 - Sergej Milinković-Savić, calciatore serbo 1995 - Tomáš Souček, calciatore ceco 1996 - Isak Ssewankambo, calciatore svedese 1996 - Luis Abram, calciatore peruviano 1996 - Marta Bassino, sciatrice alpina italiana 1998 - Elisa Balsamo, ciclista su strada italiana 1998 - Cheng Meng, calciatore cambogiano 