Accade il 28 febbraio Il 28 febbraio è il 59º giorno del Calendario gregoriano Mancano 306 giorni alla fine dell'anno (307 negli anni bisestili) • 202 a.C. – Con l'incoronazione di Gao Zu iniziano i quattro secoli di dominazione della dinastia Han sulla Cina • 457 – L'imperatore romano d'Oriente Leone I nomina i generali dell'impero d'Occidente Ricimero e Maggioriano, responsabili della morte dell'imperatore Avito, magistri militum • 870 – Termina il sesto concilio di Costantinopoli • 1700 – In Svezia il 28 febbraio è seguito dal 1º marzo, creando così il calendario svedese • 1854 – Il Partito Repubblicano statunitense viene fondato a Ripon, Wisconsin • 1861 – Il Colorado viene organizzato come territorio degli Stati Uniti • 1897 – Ranavalona III, ultima regina del Madagascar, è deposta dai francesi • 1922 – L'Egitto ottiene l'indipendenza • 1933 – In Germania viene approvato il Decreto dell'incendio del Reichstag, il giorno dopo l'Incendio del Reichstag • 1935 – Wallace Carothers prepara per la prima volta il nylon • 1947 – Incidente di Taiwan: inizia una rivolta popolare contro la Repubblica di Cina • 1952 – Si chiudono i VI Giochi olimpici invernali a Oslo • 1953 – Alfred Jodl, condannato e impiccato dal processo di Norimberga, è riabilitato postumo. • 1960 – Si chiudono gli VIII Giochi olimpici invernali a Squaw Valley, California • 1983 – L'ultimo episodio di M*A*S*H viene trasmesso negli Stati Uniti, divenendo l'episodio televisivo più visto della storia, con un numero di spettatori superiore ai 100 milioni • 1986 – Olof Palme, primo ministro svedese, viene assassinato a Stoccolma • 1988 – A Calgary, in Canada, si chiudono i XV Giochi olimpici invernali • 1991 – Si conclude la Guerra del Golfo tra Iraq e Kuwait • 2013 – Alle ore 20 CET ha inizio la sede vacante (con la chiusura del portone del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo), in quanto diventa effettiva la rinuncia di Papa Benedetto XVI, annunciata l'11 febbraio 2013. Papa Benedetto XVI si trasferisce temporaneamente a Castel Gandolfo dove risiederà prima di ritirarsi in un monastero di clausura in Vaticano.

