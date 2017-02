Nasce il 28 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Nasce il 28 febbraio La lista contiene circa 750 persone 1155 - Enrico il Giovane 1261 - Margherita di Scozia, nobile scozzese 1462 - Giovanna la Beltraneja 1518 - Francesco di Valois 1533 - Michel de Montaigne, politico francese 1534 - Alberico I Cybo-Malaspina 1552 - Joost Bürgi, astronomo svizzero 1567 - Eleonora de' Medici 1573 - Elias Holl, architetto tedesco 1580 - Orazio Giustiniani, cardinale italiano 1580 - Giovanni Srofenaur, trombettista italiano 1616 - Kaspar Förster il Giovane, cantante tedesco 1616 - Federico d'Assia-Darmstadt, cardinale tedesco 1619 - Giuseppe Felice Tosi, organista italiano 1627 - Aubrey de Vere, militare inglese 1644 - Cristina Federica di Württemberg 1662 - Carlo I Federico di Luxembourg, generale francese 1674 - Christian Gyldenlove, generale danese 1675 - Guillaume Delisle, cartografo francese 1678 - Ludovico Rusconi Sassi, architetto italiano 1683 – René Ferchault de Réaumur, scienziato francese 1690 - Aleksej Petrovič Romanov 1697 - Caio Domenico Gallo, storico italiano 1698 - Sigismund III von Schrattenbach, arcivescovo austriaco 1704 - Hans Hermann von Katte, militare prussiano 1708 - Jacopo Tartarotti, letterato e storico italiano 1712 - Louis-Joseph de Montcalm, generale francese 1713 - Louis-Auguste-Augustin d'Affry, ufficiale francese 1714 - Gioacchino Conti, cantante italiano 1724 - George Townshend, ufficiale inglese 1725 - Carlo Thaon di Sant'Andrea 1726 - Vasilij Jakovlevič Čičagov, esploratore russo 1727 - Giovanni Nani, vescovo cattolico italiano 1728 - Eleonora Maria Teresa di Savoia 1728 - Thomas Pelham, politico inglese 1728 - William Bagot, I barone Bagot, politico inglese 1734 - Dorothea Storm-Kreps, illustratrice olandese 1735 - Alexandre Vandermonde, matematico francese 1742 - Giovan Battista Corniani, critico italiano 1743 - Carolina d'Orange-Nassau 1743 - René Just Haüy, religioso francese 1744 - Sebastiano Ayala, politico italiano 1747 - John Tyler Senior, politico statunitense 1748 - Giovanni Maironi da Ponte, scienziato italiano 1750 - Roman Ignacy Potocki, filosofo polacco 1757 - Antonio Gabriele Severoli, cardinale italiano 1757 - Domenico Buttaoni, vescovo cattolico italiano 1757 - Federica di Schlieben, nobile tedesca 1759 - Pietro Caprano, cardinale italiano 1761 - Pierre Broussonet, naturalista francese 1764 - Luisa Sanfelice, nobildonna italiana 1765 - Domenico Scinà, storico italiano 1776 - Carlo Alberto III di Hohenlohe - Schillingsfürst, principe 1777 - Mateja Nenadović, religioso serbo 1783 - Alexis Billiet, politico italiano 1784 - Isabella Colbran, soprano spagnola 1785 - Carlo Vidua, esploratore italiano 1787 - Josef Ludwig von Armansperg, politico tedesco 1799 - Ignaz von Döllinger, storico tedesco 1800 - Giambattista Verani, zoologo francese 1804 - Teobaldo Cesari, abate italiano 1808 - Elias Parish Alvars, arpista britannico 1809 - Giuseppe Borselli, politico italiano 1810 - Annibale Ranuzzi, geografo italiano 1812 - Berthold Auerbach, scrittore tedesco 1813 - Ignazio De Genova di Pettinengo, politico italiano 1813 - Pomare IV, regina 1814 - William Henry Giles Kingston, scrittore britannico 1819 - Ryszard Berwiński, scrittore polacco 1820 - Alceste De Lollis, letterato italiano 1820 - Elisha Kane, esploratore statunitense 1820 - John Tenniel, pittore e illustratore inglese 1823 - Federico Francesco II di Meclemburgo-Schwerin 1823 - Ernest Renan, storico francese 1824 - Antonio Allievi, politico italiano 1824 - Karl-Maria Kertbeny, scrittore ungherese 1825 - Aleksej Sergeevič Uvarov, archeologo russo 1825 - Berthold Carl Seemann, botanico tedesco 1825 - Jean Baptiste Arban, trombettista francese 1828 - Antonio Rotta, pittore italiano 1830 - Robert Kingscote, politico inglese 1831 - Alfonso Gattinara di Breme, politico italiano 1831 - Augusto Righi, politico italiano 1831 - Edward Stone, astronomo britannico 1833 - Alfred von Schlieffen, generale tedesco 1834 - Carlo Lombardi, militare italiano 1835 - Tommaso Corsini, politico italiano 1838 - Nicola Napolitano, brigante italiano 1840 - Carl Menger, economista austriaco 1841 - Albert de Mun, politico francese 1843 - Đorđe Simić, politico serbo 1843 - Guardino Colleoni, politico italiano 1846 - Jambyl Jabayev, poeta kazako 1846 - Giovanni Marinelli, geografo italiano 1848 - Luigi Belli, scultore italiano 1849 - Gaetano Calvi, politico italiano 1849 - Joseph von Mering, medico tedesco 1849 - Julius Perathoner, politico austro-ungarico 1852 - Anton Maria Schwartz, presbitero austriaco 1854 - Elisabetta Sibilla di Sassonia-Weimar-Eisenach 1854 - Cesare Ciani, pittore italiano 1857 - Gennaro di Borbone-Due Sicilie 1857 - Alfred Loisy, storico francese 1858 - Ferdinand Gottschalk, attore inglese 1859 - Florian Cajori, matematico svizzero 1860 - Basil S. de Garmendia, tennista statunitense 1860 - Elliott Roosevelt I, statunitense 1860 - Kaarlo Castrén, politico finlandese 1860 - Mario Ancona, baritono italiano 1863 - Alexis Marie Lépicier, cardinale francese 1863 - Gheorghe Marinescu, neurologo rumeno 1864 - Futabatei Shimei, scrittore giapponese 1865 - Arthur Symons, poeta britannico 1865 - Tsunejirō Tomita, judoka giapponese 1865 - Wilfred Grenfell, missionario inglese 1866 - Luigi Cigersa, militare italiano 1866 - Vjačeslav Ivanovič Ivanov, poeta russo 1868 - Augusto Avancini, politico italiano 1869 - Hans Kundt, generale tedesco 1869 - Gordon Thomas Savage, inglese 1870 - Pilade Gay, politico italiano 1872 - Mehdi Frashëri, politico albanese 1873 - John Allsebrook Simon, politico britannico 1873 - William McMaster Murdoch, marinaio scozzese 1874 - Giovanni Ocio, compositore italiano 1875 - Maurice Renard, scrittore francese 1875 - Tommaso David, militare italiano 1876 - Lily Branscombe, attrice neozelandese 1876 - John A. Carpenter, compositore statunitense 1877 - Albino Jara, militare paraguaiano 1877 - Charles S. Howard, imprenditore statunitense 1877 - Enrico Sacchetti, scrittore italiano 1877 - Henri Breuil, geologo francese 1877 - Sergej Ėduardovič Bortkevič, pianista russo 1878 - Pierre Fatou, matematico francese 1878 - Edoardo Nicolardi, giornalista italiano *1880 - Earle Williams, attore statunitense 1881 - Gino Custer De Nobili, poeta italiano 1881 - Fernand Sanz, ciclista e pugile francese 1882 - Geraldine Farrar, soprano statunitense 1882 - Giovanni Gavarone, armatore italiano 1882 - Teodoro Mariani, canottiere italiano 1882 - José Vasconcelos, politico messicano 1882 - Pádraic Ó Conaire, scrittore irlandese 1883 - Gheorghe Argeșanu, politico rumeno 1883 - Guido Maria Mazzocco, vescovo italiano 1884 - Ants Piip, politico estone 1886 - Victor Boin, schermidore belga 1886 - Gaetano Lama, compositore italiano 1886 - Max Vasmer, glottologo tedesco 1887 - Carlo Durando, ciclista italiano 1888 - Guglielmo Quadrotta, giornalista italiano 1889 - Suzanne Le Bret, attrice francese 1889 - Giuseppe Olivieri, ciclista italiano 1889 - John Todd Zimmer, ornitologo statunitense 1889 - Edmondo Mazzuoli, militare italiano 1889 - Aurelio Padovani, politico italiano 1891 - Julie Wohryzek 1892 - Roman Odzierzyński, politico polacco 1892 - Vittorio Parisi, cantante italiano 1893 - Paolo Denza, pianista italiano 1893 - Sidney Smith, attore e regista statunitense 1894 - Ben Hecht, sceneggiatore statunitense 1894 - Saverio Marra, fotografo italiano 1895 - Louise Lovely, attrice australiana 1895 - Marcel Pagnol, scrittore francese 1895 - Giovanni Terrile, calciatore italiano 1896 - Enrico Mastrobuono, magistrato e storico italiano 1898 - Hugh O'Flaherty, presbitero irlandese 1898 - Molly Picon, attrice statunitense 1898 - Zeki Rıza Sporel, calciatore turco 1900 - Antonio Da Sacco, calciatore italiano 1900 - Francesco Safina, medico italiano 1901 - Linus Pauling, scrittore statunitense 1902 - Frank Couzens, politico statunitense 1902 - Francis Festing, militare britannico 1902 - June Mansfield, danzatrice statunitense 1903 - Giuseppe Martinoli, vescovo cattolico svizzero 1903 - Vincente Minnelli, regista statunitense 1903 - Tullio Rossi, architetto italiano 1904 - Alfred Bohrmann, astronomo tedesco 1904 - Anthony Havelock-Allan, produttore britannico 1905 - Angela Gotelli, politica italiana 1905 - Lucia Valerio, tennista italiana 1906 - Aldo Bertini, storico e critico d'arte italiano 1906 - Paul Groesse, scenografo ungherese 1906 - Josef Molzer, calciatore austriaco 1906 - Bugsy Siegel, criminale statunitense 1907 - Domenico Agusta, imprenditore italiano 1907 - Milton Caniff, fumettista statunitense 1908 - Billie Bird, attrice statunitense 1908 - Dee Brown, scrittore statunitense 1908 - Alexander Golitzen, scenografo statunitense 1908 - Chuck Hyatt, cestista statunitense 1908 - Francesco Russo, storico e religioso italiano 1908 - Albert Scherrer, pilota automobilistico svizzero 1908 - Angelo Ferrario, atleta italiano 1909 - Loris Bulgarelli, aviatore italiano 1909 - Ketti Frings, scrittrice statunitense 1909 - Teiichi Matsumaru, calciatore giapponese 1909 - Frank Righeimer, schermidore statunitense 1909 - Olan Soule, attore statunitense 1909 - Stephen Spender, poeta inglese 1909 - Jock West, pilota motociclistico britannico 1910 - Felix E. Feist, regista statunitense 1910 - Nicolas Rossolimo, scacchista statunitense 1911 - Dennis Burkitt, patologo nordirlandese 1911 - Otakar Vávra, regista ceco 1912 - Bertil di Svezia 1912 - Gérard Blitz, pallanuotista belga 1912 - Clara Petacci 1913 - Tan Mo Heng, calciatore indonesiano 1914 - Élie Bayol, pilota automobilistico francese 1914 - Diana Dei, attrice italiana 1914 - Karl Zuegg, imprenditore italiano 1915 - Amelio Lami, calciatore italiano 1915 - Karl Leisner, presbitero tedesco 1915 - Peter Medawar, zoologo britannico 1915 - Zero Mostel, attore statunitense 1915 - John Profumo, politico britannico 1916 - Arthur Ceuleers, calciatore belga 1916 - Raffaele De Grada, politico italiano 1917 - Odette Laure, attrice francese 1917 - Vittorio Martuscelli, politico italiano 1918 - John Karlin, psicologo sudafricano 1918 - Petar Manola, calciatore jugoslavo 1919 - Ladislav Mňačko, scrittore slovacco 1920 - Alf Kjellin, attore svedese 1921 - Battista Andreoni, calciatore italiano 1921 - Marcel Chevalier, francese 1921 - Pierre Clostermann, aviatore francese 1921 - Renato Lucchi, calciatore italiano 1921 - Saul Zaentz, produttore statunitense 1922 - Valerio Cassani, calciatore italiano 1922 - Mario Cattarini, cestista e calciatore italiano 1922 - Jurij Michajlovič Lotman, linguista russo 1922 - Syd Owen, calciatore britannico 1922 - Albert Ruimschotel, pallanuotista olandese 1922 - Emilio Scanavino, pittore e scultore italiano 1923 - Silla Bettini, attore italiano 1923 - Charles Durning, attore statunitense 1923 - Rudolf Pellar, attore cecoslovacco 1923 - José Quaglio, attore italiano 1924 - Aldo Giordani, cestista, giornalista italiano 1925 - Vincenzo Ferro, attore italiano 1925 - Louis Nirenberg, matematico canadese 1925 - Josef Röhrig, calciatore tedesco 1926 - Svetlana Allilueva, scrittrice sovietica 1926 - Attilio Foti, giornalista italiano 1928 - Tom Aldredge, attore statunitense 1928 - Stanley Baker, attore gallese 1928 - Pietro Fortunato Muraro, generale italiano 1928 - Claude Nigon, schermidore francese 1928 - Walter Tevis, scrittore statunitense 1929 - Alfredo Bonazzi, poeta italiano 1929 - Frank Gehry, architetto canadese 1929 - Michele Marchio, politico italiano 1930 - Leon Cooper, fisico statunitense 1930 - Yngve Karlsen, calciatore norvegese 1931 - Iajuddin Ahmed, politico bengalese 1931 - Pietro Armani, politico italiano 1931 - Gavin MacLeod, attore statunitense 1931 - Dean Smith, cestista statunitense 1932 - Noel Cantwell, calciatore irlandese 1932 - Don Francks, attore canadese 1932 - Enzo Guarini, attore italiano 1932 - Luís Vinício, calciatore brasiliano 1932 - Djoko Rosic, attore serbo 1933 - Oliviero Conti, calciatore italiano 1933 - Sidney J. Furie, regista canadese 1933 - Rein Taagepera, politologo estone 1933 - Juchym Zvjahil's'kyj, politico ucraino 1934 - Luigi Bodi, calciatore italiano 1934 - Willie Bobo, percussionista statunitense 1934 - Maurice Godelier, antropologo francese 1934 - Giorgio Gomelsky, imprenditore georgiano 1934 - Ronnie Moran, calciatore inglese 1934 - Guillermo Sepúlveda, calciatore messicano 1935 - Raúl Vasquez Arellano, calciatore messicano 1935 - Gianfelice Schiavone, calciatore italiano 1937 - Paolo Bonacelli, attore italiano 1937 - Michael Hobbs, militare britannico 1937 - Cocky Mazzetti, cantante italiana 1938 - Martin Olav Sabo, politico statunitense 1938 - Nanni Svampa, attore italiano 1939 - Chögyam Trungpa, filosofo tibetano 1939 - John Fahey, chitarrista statunitense 1939 - Piero Scesa, calciatore italiano 1939 - Trịnh Công Sơn, cantante vietnamita 1939 - Daniel Tsui, fisico cinese 1940 - Mario Andretti, pilota automobilistico italiano 1940 - Makoto Fukui, nuotatore giapponese 1940 - Gloria Paul, attrice britannica 1940 - Joe South, cantautore statunitense 1941 - Wolfgang Blochwitz, calciatore tedesco 1941 - Francesco Brusco, politico italiano 1941 - Suzanne Mubarak, first lady egiziana 1942 - Martin Aigner, matematico austriaco 1942 - Brian Jones, polistrumentista britannico 1942 - Alexander Malta, basso svizzero 1942 - Marina Piazza, sociologa italiana 1942 - Oliviero Toscani, fotografo italiano 1942 - Dino Zoff, calciatore italiano 1943 - Charles Bernstein, compositore statunitense 1943 - Pietro Fuda, politico italiano 1943 - Tommy Kron, cestista statunitense 1943 - António Livramento, hockeista portoghese 1943 - Claudio Mattone, compositore italiano 1943 - Octavio Ocampo, artista messicano 1943 - Poul Popiel, hockeista statunitense 1943 - Richard Romanus, scrittore statunitense 1944 - Kelly Bishop, attrice statunitense 1944 - Leonid Ivanov, cestista sovietico 1944 - Sepp Maier, calciatore tedesco 1944 - Pietro Milio, politico italiano 1944 - Colin Nutley, regista inglese 1944 - Giancarlo Savoia, calciatore italiano 1944 - Storm Thorgerson, designer britannico 1945 - Mimsy Farmer, attrice statunitense 1945 - Bubba Smith, attore statunitense 1946 - Robin Cook, politico britannico 1946 - Hiroshi Ochiai, calciatore giapponese 1946 - Eleftherios Poupakis, calciatore greco 1947 - An'Neris, cantante italiana 1947 - Stephanie Beacham, attrice inglese 1947 - Salvador Cabezas, calciatore salvadoregno 1947 - Michel Dätwyler, sciatore svizzero 1947 - Włodzimierz Lubański, calciatore polacco 1947 - Pasquale Russo, criminale italiano 1947 - Alan Taylor, bassista inglese 1947 - Leung Ting, artista marziale cinese 1948 - Steven Chu, politico statunitense 1948 - Olimpia Di Nardo, attrice italiana 1948 - Mike Figgis, regista inglese 1948 - Kjell Isaksson, atleta svedese 1948 - Antimo Palano, fisico italiano 1948 - Mercedes Ruehl, attrice statunitense 1948 - Alfred Sant, politico maltese 1949 - Jenny Lamy, atleta australiana 1949 - Jozef Plachý, atleta cecoslovacco 1950 - Tom Riker, cestista statunitense 1950 - Andrés Roldán, calciatore cubano 1950 - Antonello Salis, fisarmonicista italiano 1951 - Gustav Thöni, sciatore italiano 1952 - Mauro Agostini, politico italiano 1952 - Sylvia Hatchell, allenatrice di basket statunitense 1953 - Richard Blood, wrestler statunitense 1953 - Ticky Burden, cestista statunitense 1953 - Levir Culpi, calciatore brasiliano 1953 - Roberto Di Caro, giornalista italiano 1953 - Sunny Gouder, calciatore maltese 1953 - José Higueras, tennista spagnolo 1953 - Ingo Hoffmann, pilota automobilistico brasiliano 1953 - Paul Krugman, economista e saggista statunitense 1953 - Mariano Riva, calciatore italiano 1953 - Giovanni Francesco Ugolini, politico sammarinese 1954 - Brian Billick, allenatore football statunitense 1954 - Lubor Blažek, allenatore di basket ceco 1954 - Jean Bourgain, matematico belga 1954 - Giorgio Comaschi, attore italiano 1954 - Silvio Giobellina, bobbista svizzero 1954 - Branko Ivanković, calciatore jugoslavo 1955 - Jimmy Calderwood, calciatore scozzese 1955 - Viviano Guida, calciatore italiano 1955 - Rupert Keegan, pilota di Formula 1 britannico 1955 - Carmen Lasorella, giornalista italiana 1955 - Olav Nysæter, calciatore norvegese 1955 - Urs Odermatt, regista svizzero 1955 - Gudrun Wegner, nuotatrice tedesca 1956 - Adrian Dantley, cestista statunitense 1956 - Celso Gavião, calciatore brasiliano 1956 - Francis Hughes, attivista nordirlandese 1956 - Domenico Innominato, compositore italiano 1956 - Nikita Koškin, chitarrista russo 1956 - Guy Maddin, regista canadese 1956 - Tommy Remengesau, politico palauano 1956 - Åke Skyttevall, cestista svedese 1957 - Jan Ceulemans, calciatore belga 1957 - Ania Pieroni, attrice italiana 1957 - John Turturro, attore statunitense 1958 - Antonio Crusco, calciatore italiano 1958 - Yevgeny Lipeyev, pentatleta sovietico 1958 - Jeanne Mas, attrice francese 1958 - Mark Pavelich, hockeista statunitense 1959 - Gabriella Carlucci, conduttrice televisiva italiana 1959 - Gary Dillon, canadese 1959 - Michel Peiry, criminale e serial killer svizzero 1959 - Mario Porto, cestista italiano 1959 - Massimo Staderoli, pallanuotista italiano 1960 - Mikael Ericsson, pilota di rally svedese 1960 - Salvatore Ferrigno, politico italiano 1960 - Radovan Filipovic, calciatore a 5 australiano 1960 - David Lowe, nuotatore britannico 1960 - Barry McGuigan, pugile irlandese 1960 - Danilo Ronzani, calciatore italiano 1960 - Bettina Spier, attrice tedesca 1960 - Dorothy Stratten, attrice canadese 1960 - Tōru Ōkawa, doppiatore giapponese 1961 - Rae Dawn Chong, attrice canadese 1961 - Giorgio De Trizio, calciatore italiano 1961 - Mark Ferguson, attore australiano 1961 - Maurizio Scelli, politico italiano 1961 - Claudio Sclosa, calciatore italiano 1961 - Lutz Wadehn, cestista tedesco 1961 - Richard Waugh, attore canadese 1962 - Jaime Baeza, calciatore cileno 1962 - Alessandro Gilioli, giornalista italiano 1962 - Carlos Hoyos, calciatore colombiano 1962 - Antonello Riva, cestista italiano 1962 - Steve Tsujiura, hockeista canadese 1962 - Ken Whisenhunt, giocatore football statunitense 1963 - Cristina Alverà, giocatrice di curling italiana 1963 - Cristina Alziati, poetessa italiana 1963 - Claudio Chiappucci, ciclista italiano 1963 - Joey Marella, statunitense 1963 - Pepe Mel, calciatore spagnolo 1964 - Djamolidine Abdoujaparov, ciclista uzbeko 1964 - Klaus Kinigadner, pilota motociclistico austriaco 1964 - Marco Martin, cestista italiano 1964 - Fernando del Valle, tenore statunitense 1965 - Duane Ferrell, cestista statunitense 1965 - Philippe Gaillot, calciatore francese 1965 - Franco Marchegiani, calciatore italiano 1965 - Colum McCann, scrittore irlandese 1965 - Monika Wagner, giocatrice di curling tedesca 1966 - Vincent Askew, cestista statunitense 1966 - Cristina Carmilla, cestista italiana 1966 - Fabio Massimo Colasanti, chitarrista italiano 1966 - Paulo Futre, calciatore portoghese 1966 - Paul Groves, calciatore inglese 1966 - Roar Hansen, allenatore di calcio svedese 1966 - Roman Kosecki, calciatore polacco 1966 - Néstor Lorenzo, calciatore argentino 1966 - Philip Reeve, scrittore inglese 1966 - Edward Shearmur, compositore britannico 1967 - Colin Cooper, calciatore inglese 1967 - Todd Haley, allenatore football statunitense 1967 - Luca Jurman, cantante italiano 1967 - Terry Rymer, pilota motociclistico britannico 1967 - Nadir Şükürov, calciatore azero 1968 - Jorge Enrique Abello, attore colombiano 1968 - Éric Le Chanony, bobbista francese 1968 - Eric Van Meir, calciatore belga 1969 - Robert Sean Leonard, attore statunitense 1969 - Pat Monahan, attore statunitense 1969 - Fabio Nebuloni, pentatleta italiano 1970 - Piermassimiliano Dotto, italiano 1970 - Daniel Handler, scrittore statunitense 1970 - Tangi Miller, attrice statunitense 1970 - Noureddine Morceli, atleta algerino 1971 - Gertrud Bacher, atleta italiana 1971 - Maria Blom, regista svedese 1971 - Chicane, disc-jockey inglese 1971 - Nigel Godrich, produttore discografico inglese 1971 - Claude Grunitzky, giornalista togolese 1971 - Davide Mezzanotti, calciatore italiano 1971 - Sean Sogliano, calciatore italiano 1972 - Adrian Autry, cestista statunitense 1972 - Rory Cochrane, attore statunitense 1972 - Stefania Covello, politica italiana 1972 - Letizia Muratori, giornalista italiana 1972 - Jo Tessem, calciatore norvegese 1972 - Michela Voltan, cestista italiana 1973 - Angela Aycock, cestista statunitense 1973 - Philippe Brunel, calciatore francese 1973 - Eivind Eriksen, calciatore norvegese 1973 - Simone Hankin, pallanuotista australiana 1973 - Nekeshia Henderson, cestista statunitense 1973 - Henka Johansson, batterista svedese 1973 - Raúl Lara, calciatore messicano 1973 - Nicolas Minassian, pilota automobilistico francese 1973 - Natallja Safronnikava, atleta bielorussa 1973 - Alexandre da Silva Mariano, calciatore brasiliano 1973 - Valentina Vicario, attrice italiana 1974 - Amanda Abbington, attrice britannica 1974 - Aristos Aristokleous, calciatore cipriota 1974 - Lee Carsley, calciatore irlandese 1974 - Gianluca Cherubini, calciatore italiano 1974 - Georgia Ellinaki, pallanuotista greca 1974 - Edoardo Gorini, calciatore italiano 1974 - Yi Jing-Qian, tennista cinese 1974 - Alexander Zickler, calciatore tedesco 1975 - Charles Amoah, calciatore ghanese 1975 - Christian Manna, pilota motociclistico italiano 1975 - Enrico Miletto, storico italiano 1975 - Elijah Tana, calciatore zambiano 1975 - Branch Warren, culturista statunitense 1975 - Savo Đikanović, cestista montenegrino 1976 - Aaron Aguilera, wrestler statunitense 1976 - Federica Daga, politica italiana 1976 - Francisco Elson, cestista olandese 1976 - Rogério Fidélis Régis, calciatore brasiliano 1976 - Audun Grønvold, sciatore norvegese 1976 - Sandy Jeannin, hockeista svizzero 1976 - Ali Larter, attrice statunitense 1976 - Ulrik Laursen, calciatore danese 1976 - Maamar Mamouni, calciatore algerino 1976 - Dente, cantautore italiano 1976 - Manuela Tesse, calciatrice calcio italiana 1976 - Anderson de Andrade, calciatore a 5 brasiliano 1976 - Geri Çipi, calciatore albanese 1977 - Godfrey Baniau, calciatore papuano 1977 - Pierre Mignoni, rugbista francese 1977 - Richard Naylor, calciatore britannico 1977 - Walid Osman, calciatore libico 1977 - Vito Postiglione, pilota automobilistico italiano 1977 - Janne Saarinen, calciatore finlandese 1977 - Jo Sungmo, cantante sudcoreano 1977 - Artur Wichniarek, calciatore polacco 1977 - Jason Aldean, cantautore statunitense 1977 - Tarik El Taib, calciatore libico 1978 - Du Ping, calciatore cinese 1978 - Geoffrey Arend, attore statunitense 1978 - Jeanne Cherhal, cantautrice francese 1978 - Rowen Fernández, calciatore sudafricano 1978 - Robert Heffernan, atleta irlandese 1978 - Milan Pacanda, calciatore ceco 1978 - Gabriel Pereyra, calciatore argentino 1978 - Benjamin Raich, sciatore austriaco 1978 - Petur Reinert, arbitro di calcio faroese 1978 - Davy Schollen, calciatore belga 1978 - Jamaal Tinsley, cestista statunitense 1978 - Kevin Windham, pilota motociclistico statunitense 1978 - Mariano Zabaleta, tennista argentino 1979 - Leigh Aziz, cestista statunitense 1979 - Michael Bisping, artista marziale britannico 1979 - Sébastien Bourdais, pilota automobilistico francese 1979 - Amat Escalante, regista messicano 1979 - Ivo Karlović, tennista croato 1979 - Andrij Nesmačnyj, calciatore ucraino 1979 - Primož Peterka, sciatore sloveno 1979 - Marc Salyers, cestista statunitense 1979 - Aleksej Savrasenko, cestista russo 1979 - Remco van der Schaaf, calciatore olandese 1979 - Sander Van Doorn, disc jockey olandese 1979 - Stefan Wessels, calciatore tedesco 1980 - Francimar Barroso, artista marziale brasiliano 1980 - Pascal Bosschaart, calciatore olandese 1980 - Piotr Giza, calciatore polacco 1980 - Charles Halford, attore statunitense 1980 - Georgios Kyriazis, calciatore greco 1980 - Leonardo Patrignani, scrittore italiano 1980 - Sigurd Pettersen, sciatore norvegese 1980 - Christian Poulsen, calciatore danese 1980 - Omar Pouso, calciatore uruguaiano 1980 - Tayshaun Prince, cestista statunitense 1981 - Mark Brown, calciatore scozzese 1981 - Angelo Cervellera, arbitro di calcio italiano 1981 - Abdoulaye Djire, calciatore ivoriano 1981 - Julija Chakimova, schermitrice russa 1981 - Juriander de Rodrigues, calciatore brasiliano 1981 - Nicolas Puydebois, calciatore francese 1981 - Florent Serra, tennista francese 1981 - Roberto Trashorras, calciatore spagnolo 1982 - Jonathan Aspas, calciatore spagnolo 1982 - Martín Galmarini, calciatore argentino 1982 - Alberto Losada, ciclista spagnolo 1982 - Guy Lusadisu, calciatore del Congo 1982 - Elena Slesarenko, atleta russa 1982 - Natal'ja Vodjanova, attrice russa 1983 - James Kwambai, atleta keniota 1983 - Ice La Fox, attrice pornografica statunitense 1983 - Zhong Man, schermidore cinese 1983 - Sara Nordenstam, nuotatrice norvegese 1983 - Ferran Pol, calciatore andorrano 1983 - Adam Shaban, calciatore keniota 1984 - Andrea Cecconi, politico italiano 1984 - Agnieszka Cyl, biatleta polacca 1984 - Noureen DeWulf, attrice statunitense 1984 - Michal Filo, calciatore slovacco 1984 - Josep Maria Guzmán, cestista spagnolo 1984 - Tyler Hildebrand, pallavolista statunitense 1984 - Julian Jenner, calciatore olandese 1984 - Karolína Kurková, supermodella ceca 1984 - Jonathan Carril, calciatore spagnolo 1984 - Fredrik Stoor, calciatore svedese 1984 - Manase Tonga, giocatore football statunitense 1984 - Ellie White, cantautrice rumena 1985 - Baek Ji-Hoon, calciatore sudcoreano 1985 - Charles Swini, calciatore malawiano 1985 - Fabien Camus, calciatore tunisino 1985 - Ben Carlson, pilota motociclistico statunitense 1985 - Víctor Casadesús, calciatore spagnolo 1985 - Marco Cusin, cestista italiano 1985 - Fefe Dobson, cantautrice canadese 1985 - Florent Ghisolfi, calciatore francese 1985 - Valeria Grignano, cestista italiana 1985 - Benjamin Igoe, schermidore statunitense 1985 - Jelena Janković, tennista serba 1985 - Daniela Masseroni, ginnasta italiana 1985 - Diego Ribas da Cunha, calciatore brasiliano 1985 - Doris Schwaiger, pallavolista austriaca 1985 - Ali Traoré, cestista ivoriano 1985 - Rok Urbanc, sciatore sloveno 1986 - Jajá, calciatore brasiliano 1986 - Andrea De Rosa, attore italiano 1986 - Claire Feuerstein, tennista francese 1986 - Ni Hong, schermitrice cinese 1986 - Guy N'dy Assembé, calciatore camerunese 1986 - Thomas Nyrienda, calciatore zambiano 1986 - Grenddy Perozo, calciatore venezuelano 1986 - Yūko Sanpei, doppiatrice giapponese 1986 - Olivia Palermo, attrice statunitense 1986 - Elias Vattis, calciatore cipriota 1987 - Tariku Bekele, atleta etiope 1987 - Antonio Candreva, calciatore italiano 1987 - Édouard Collin, attore francese 1987 - Kerrea Gilbert, calciatore inglese 1987 - Michelle Horn, attrice statunitense 1987 - Josh McRoberts, cestista statunitense 1987 - Armin Niederer, sciatore svizzero 1987 - Brooks Reed, giocatore football statunitense 1987 - Tim Ward, calciatore statunitense 1988 - João Diogo, calciatore portoghese 1988 - Jonas Elmer, calciatore svizzero 1988 - Niklas Espegren, calciatore norvegese 1988 - Anna Hofer, sciatrice italiana 1988 - Markéta Irglová, attrice ceca 1988 - Evgeny Kabaev, calciatore estone 1988 - Lance Laing, calciatore giamaicano 1988 - Elisa Silva, cestista italiana 1989 - Mohamed Chikoto, calciatore nigerino 1989 - Carlos Dunlap, giocatore football statunitense 1989 - Andrea Gasparri, calciatore italiano 1989 - Charles Jenkins, cestista statunitense 1989 - Dean Mason, calciatore montserratiano 1989 - Chiara Milani, attrice italiana 1989 - Jason Pierre-Paul, giocatore football statunitense 1989 - Lars Øvernes, calciatore norvegese 1990 - Anna Muzychuk, scacchista ucraina 1990 - Brek Shea, calciatore statunitense 1990 - Carlos Briones, calciatore equatoguineano 1990 - Gabriele Cicchinelli, rugbista italiano 1990 - Georgina Leonidas, attrice britannica 1990 - Leandro Profico, hockeista su ghiaccio svizzero 1990 - Naama Shafir, cestista israeliana 1990 - Naomi Broady, tennista britannica 1990 - O Jin-Hyok, calciatore nordcoreano 1990 - Sebastian Rudy, calciatore tedesco 1990 - Steve Grand, cantante statunitense 1990 - Vladimir Ivlev, cestista russo 1990 - Yannick Vero, calciatore francese 1991 - Däuren Žatekov, calciatore kazako 1991 - Devin Booker, cestista statunitense 1991 - Medea Verde, nuotatrice italiana 1991 - Sarah Bolger, attrice irlandese 1991 - Stefano Cincotta, calciatore guatemalteco 1992 - Abraham Coronado, calciatore messicano 1992 - Antonio Jakoliš, calciatore croato 1992 - Cristian Brolli, calciatore sammarinese 1992 - Lucie Voňková, calciatrice ceca 1992 - Rasmus Sjöstedt, calciatore svedese 1992 - Ted Bullo, hockeista svizzero 1992 - Vitālijs Jagodinskis, calciatore lettone 1992 - Yasmin Bunter, calciatrice inglese 1993 - Andre Hoffmann, calciatore tedesco 1993 - Christian Günter, calciatore tedesco 1993 - Éder Álvarez Balanta, calciatore colombiano 1993 - Emmelie de Forest, cantante danese 1993 - Jérémy Guarnoni, pilota motociclistico francese 1993 - Marquis Teague, cestista statunitense 1993 - Otar Pkhak'adze, cestista georgiano 1993 - Saeed Al-Mowalad, calciatore saudita 1994 - Jake Bugg, cantante inglese 1994 - Arkadiusz Milik, calciatore polacco 1995 - Madisen Beaty, attrice statunitense 1995 - Matteo Donati, tennista italiano 1995 - Nicole Regnier, calciatrice colombiana 1995 - Quinn Shephard, attrice statunitense 1995 - Thomas Hagn, calciatore tedesco 1996 - Axel Werner, calciatore argentino 1996 - Bjørn Inge Utvik, calciatore norvegese 1996 - Danilo Barbosa da Silva, calciatore brasiliano 1996 - Facundo Alfredo Castro, calciatore argentino 1996 - Lucas Boyé, calciatore argentino 1996 - Stanley Amuzie, calciatore nigeriano 1997 - Kathleen Baker, nuotatrice statunitense 1997 - Virginia Thrasher, tiratrice statunitense 1999 - Luka Dončić, cestista sloveno 