Accade il 29 febbraio

Il 29 febbraio (previsto solo negli anni bisestili) è il 60º giorno del Calendario Gregoriano. Mancano 306 giorni alla fine dell'anno.

Un anno che ha il 29 febbraio è, per definizione, un anno bisestile.

Nel calendario gregoriano, questa data cade negli anni divisibili per quattro (ad esempio, 1992, 1996, 2004, 2008 o 2012), ma non in quelli divisibili per cento (1800, 1900), se non per 400 (ovvero il 2000 è stato bisestile).

Nel precedente calendario giuliano la regola era più semplice: avevano il 29 febbraio tutti gli anni divisibili per quattro.

I giorni della settimana di un anno bisestile si ripetono ciclicamente ogni 400 anni.

Nella tabella sono riportate il numero di volte in cui cade il 29 febbraio per ogni giorno della settimana per i 97 giorni bisestili esistenti in un ciclo di 400 anni.

Domenica 13 volte

Lunedì 15 volte

Martedì 13 volte

Mercoledì 15 volte

Giovedì 13 volte

Venerdì 14 volte

Sabato 14 volte

Totale 97

Il 29 febbraio viene detto giorno bisestile, anche se nel Calendario Romano era il 24 febbraio ad essere aggiunto, prendendo il nome di giorno "bissextile", ovvero un sesto giorno extra nel cammino che portava alle calende di marzo.

I Romani, comprendendo la necessità di un giorno extra, scelsero in particolare il 24 febbraio, solo perché seguiva l'ultimo giorno del loro anno, che in quel periodo della storia era, naturalmente, il 23 febbraio.

• 1712 - In Svezia il 29 febbraio è seguito dal 30 febbraio, allo scopo di abolire il calendario svedese e tornare al Calendario Giuliano

• 1720 - La regina Ulrike Eleonora di Svezia abdica

• 1848 - Viene promulgata la Costituzione palermitana, firmata da Ferdinando II, Re del Regno delle due Sicilie.

• 1940 - La Finlandia inizia i negoziati di pace della Guerra d'inverno

• 1944 - Seconda guerra mondiale: le Isole dell'Ammiragliato vengono invase dagli statunitensi guidati dal generale Douglas Mac Arthur, nel corso dell'Operazione Brewer

• 1960 - Un terremoto uccide un terzo della popolazione di Agadir in Marocco. L'evento sarà al centro del romanzo Agadir di Mohammed Khaïr-Eddine

• 2000 - Viene pubblicata la versione 1.0.0 del software R

• 2004 - Una rivolta popolare obbliga il presidente di Haiti, Jean-Bertrand Aristide, a lasciare il paese.

