Stampa E-mail Nasce il 29 febbraio La lista contiene circa 220 persone 1468 - Papa Paolo III, papa 1528 - Alberto V di Baviera, nobile tedesco 1528 - Domingo Bañez, teologo spagnolo 1556 - Aurelio Lomi, pittore italiano 1576 - Antonio Neri, artigiano italiano 1632 - Juriaen van Streeck, pittore olandese 1692 - John Byrom, poeta e inventore inglese 1758 - Domenico Bruni, cantante lirico italiano 1784 - Leo von Klenze, architetto tedesco 1788 - Louis de Rohan-Chabot, cardinale francese 1792 - Gioachino Rossini, compositore italiano 1792 - Károly Andrássy, politico ungherese 1796 - Giovanni Moriggia, pittore italiano 1804 - Hércules Florence, inventore francese 1808 - Hugh Falconer, geologo scozzese 1812 - Robert W. Stewart, pastore protestante scozzese 1820 - Lewis Swift, astronomo statunitense 1824 - Onofrio Abbate, scrittore italiano 1824 - Stjepan Mitrov Ljubiša, scrittore serbo 1832 - Augusto Baccelli, politico italiano 1840 - Giulio Adamoli, politico italiano 1840 - John Philip Holland, ingegnere irlandese 1852 - Georgij di Leuchtenberg, principe russo 1852 - Jules Alexandre Daveau, botanico francese 1856 - Arturo Garzes, attore italiano 1860 - Herman Hollerith, ingegnere statunitense 1860 - Ferdinando Resta Pallavicino, politico italiano 1864 - Eduardo Boner, giornalista italiano 1864 - Adolf Wölfli, pittore svizzero 1868 - Augusto Serena, storico italiano 1868 - Romualdo Giani, filosofo italiano 1868 - Ugo Brizi, botanico italiano 1872 - Nicolai Rygg, economista norvegese 1876 - Enrico Bayon, entomologo italiano 1884 - Chester Barnett, attore statunitense 1884 - Frederick Grace, pugile britannico 1884 - Marcel Granet, sociologo francese 1884 - Riccardo Pentimalli, militare italiano 1888 - Domenico Tardini, cardinale italiano 1888 - Gustav Sandberg, calciatore svedese 1888 - Gyula Kertész, calciatore ungherese 1888 - Virgilio Milani, scultore italiano 1892 - Arsène Alancourt, ciclista francese 1892 - Augusta Savage, scultrice statunitense 1892 - Gaetano Castelfranchi, fisico italiano 1892 - Leandro Arpinati, politico italiano 1892 - Vilmos Apor, vescovo cattolico ungherese 1896 - Leo Kanner, psichiatra austriaco 1896 - Morarji Desai, politico indiano 1896 - Vladimir Rudol'fovič Fogel', compositore russo 1896 - William A. Wellman, regista statunitense 1900 - Angelo Righetti, scultore italiano 1904 - Attilio Rucano, compositore italiano 1904 - Ino Savini, musicista italiano 1904 - Jimmy Dorsey, clarinettista statunitense 1904 - Rukmini Devi, danzatrice indiana 1908 - Angelo Scala, partigiano italiano 1908 - Balthus, pittore francese 1908 - Mario Malatesta, calciatore italiano 1908 - Masahiro Makino, attore giapponese 1908 - Victor Von Hagen, storico statunitense 1912 - Ferruccio Ghidini, calciatore italiano 1912 - Remo Wolf, incisore italiano 1912 - Taiichi Ōno, ingegnere giapponese 1916 - James Donovan, politico statunitense 1916 - Dinah Shore, cantante, attrice statunitense 1920 - Arthur Franz, attore statunitense 1920 - Fëdor Aleksandrovič Abramov, scrittore russo 1920 - Howard Nemerov, poeta statunitense 1920 - Johann Waldbach, poliziotto tedesco 1920 - John Chaney, cestista statunitense 1920 - Lorenzo Lodi, docente e pittore italiano 1920 - Marisa Fiordaliso, cantante italiana 1920 - Michèle Morgan, attrice francese 1920 - Valerio Rolando Boesso, politico italiano 1924 - Andrzej Maria Deskur, cardinale polacco 1924 - Carlos Romero, politico salvadoregno 1924 - David Beattie, politico neozelandese 1924 - Gunnar Johansson, calciatore svedese 1924 - Pierre Sinibaldi, calciatore francese 1924 - Vladimir Krjučkov, politico sovietico 1928 - Joss Ackland, attore inglese 1928 - Gustau Biosca, allenatore di calcio e calciatore spagnolo 1928 - Michele Campione, giornalista italiano 1928 - Giuseppe Josca, scrittore e giornalista italiano 1928 - Seymour Papert, matematico sudafricano 1928 - Roberto Rosone, banchiere italiano 1928 - Tempest Storm, attrice statunitense 1932 - Andrea Bassi, allenatore di calcio italiano 1932 - Gene Golub, informatico statunitense 1932 - Masten Gregory, pilota automobilistico statunitense 1932 - Nane Zavagno, artista italiano 1932 - Reri Grist, soprano statunitense 1936 - Aldo Berti, attore italiano 1936 - Aleksej Mamykin, calciatore sovietico 1936 - Alex Rocco, attore statunitense 1936 - Henri Richard, hockeista canadese 1936 - Jack Lousma, astronauta statunitense 1936 - Willy Reitgassl, calciatore tedesco 1940 - Antonio Enrico Canepa, politico italiano 1940 - Bartolomeo di Costantinopoli, arcivescovo greco 1940 - Francesco Da Col, bobbista italiano 1940 - Harvey Jason, attore inglese 1940 - Hideo Ochi, karateka giapponese 1940 - József Szabó, calciatore sovietico 1940 - Margit Carstensen, attrice tedesca 1940 - Mario Velarde, calciatore messicano 1940 - Sergio Piermanni, militare italiano 1944 - Dennis Farina, attore statunitense 1944 - Luciano Rigato, calciatore italiano 1944 - Oleksandr Moroz, politico ucraino 1944 - Paolo Eleuteri Serpieri, fumettista italiano 1944 - Phyllis Frelich, attrice statunitense 1944 - Vincenzo Garraffa, politico italiano 1948 - Chung Un-chan, politico sudcoreano 1948 - Geoff Nicholls, chitarrista britannico 1948 - Gino Ferretti, accademico italiano 1948 - Jirō Akagawa, romanziere giapponese 1948 - Ken Foree, regista statunitense 1948 - Kerry Walker, attrice australiana 1948 - Martin Suter, scrittore svizzero 1948 - Patricia A. McKillip, scrittrice statunitense 1948 - Yanti Somer, attrice finlandese 1952 - Bart Stupak, politico statunitense 1952 - Fiorenzo Barindelli, imprenditore italiano 1952 - Kazuo Oga, regista giapponese 1952 - Mohamed Khedis, calciatore algerino 1952 - Oswaldo Payá, politico cubano 1952 - Raisa Smetanina, fondista sovietica 1952 - Raúl González Rodríguez, atleta messicano 1952 - Rayno Seegers, tennista sudafricano 1952 - Tim Powers, scrittore statunitense 1956 - Aileen Wuornos, serial killer statunitense 1956 - John Randy Taraborrelli, giornalista statunitense 1956 - Mauro Matteucci, fantino italiano 1956 - Mimí Ardú, attrice argentina 1956 - Tamaz Kostava, calciatore sovietico 1960 - Anthony Robbins, attore statunitense 1960 - Giuseppe Favale, vescovo italiano 1960 - Khaled, cantante algerino 1960 - Richard Ramirez, serial killer statunitense 1964 - Alfredo Costantino, calciatore italiano 1964 - Amirouche Lalili, calciatore a 5 algerino 1964 - Antonella Ponziani, attrice 1964 - Carmel Busuttil, calciatore maltese 1964 - Davide Zoggia, politico italiano 1964 - Elisabetta Caporale, giornalista italiana 1964 - Giorgio Mancini, danzatore italiano 1964 - Henrik Sundström, tennista svedese 1964 - Larisa Pelešenko, atleta russa 1964 - Marek Leśniak, calciatore polacco 1964 - Ola Lindgren, pallamanista svedese 1968 - Bryce Paup, giocatore football statunitense 1968 - Carlo Genta, giornalista italiano 1968 - Chucky Brown, cestista statunitense 1968 - Félix García Casas, ciclista spagnolo 1968 - Marco Sinigaglia, calciatore italiano 1968 - Pete Fenson, giocatore di curling statunitense 1972 - Antonio Sabàto Jr., attore italiano 1972 - Barbara Kornfeld, giornalista statunitense 1972 - Dave Williams, cantante statunitense 1972 - Leonardo Lopasso, pallamanista italiano 1972 - Magnus Kihlstedt, calciatore svedese 1972 - Mike Pollitt, calciatore britannico 1972 - Oleksandr Paljanycja, calciatore ucraino 1972 - Pedro Sánchez, politico spagnolo 1972 - Saul Williams, attore statunitense 1972 - Sylvie Lubamba, showgirl italiana 1976 - Gehad Grisha, arbitro di calcio egiziano 1976 - Ja Rule, rapper e attore statunitense 1976 - Katalin Kovács, canoista ungherese 1976 - Malik Moore, cestista statunitense 1976 - Milaim Rama, calciatore svizzero 1976 - Rosalia Messina, cestista italiana 1976 - Tausha Mills, cestista statunitense 1976 - Tinoi Christie, calciatore neozelandese 1976 - Vonteego Cummings, cestista statunitense 1980 - Andrea Stoppini, tennista italiano 1980 - Bojan Vučinić, calciatore bosniaco 1980 - Çağdaş Atan, calciatore turco 1980 - Gianluca Aureliano, arbitro di calcio italiano 1980 - Ivan Goi, pilota motociclistico italiano 1980 - Michail Mouroutsos, taekwondoka greco 1980 - Patrick Côté, artista marziale canadese 1980 - Peter Scanavino, attore statunitense 1980 - Rubén Plaza, ciclista spagnolo 1980 - Simon Gagné, hockeista canadese 1980 - Taylor Twellman, calciatore statunitense 1980 - Vanessa Jung, attrice tedesca 1984 - Ádám Decker, pallanuotista ungherese 1984 - Brian Savoy, cestista argentino 1984 - Cam Ward, hockeista canadese 1984 - César Leuenberger, cestista argentino 1984 - Cullen Jones, nuotatore statunitense 1984 - Darren Ambrose, calciatore inglese 1984 - Giedrius Tomkevičius, calciatore lituano 1984 - Laura Asadauskaitė, pentatleta lituana 1984 - Nuria Martínez, cestista spagnola 1984 - Pierre Pourtalet, pallavolista francese 1984 - Roger Vidosa, sciatore andorrano 1984 - Sklero Mc, compositore italiano 1984 - Stefano Pesoli, calciatore italiano 1988 - Benedikt Höwedes, calciatore tedesco 1988 - Fabiano de Freitas, calciatore brasiliano 1988 - Lena Gercke, modella tedesca 1988 - Mikel Balenziaga, calciatore spagnolo 1988 - Pauline Kwalea, atleta salomonese 1988 - Scott Golbourne, calciatore inglese 1988 - Stefania Tarenzi, calciatrice italiana 1988 - Viktor Prodell, calciatore svedese 1992 - Aleksandrina Najdenova, tennista bulgara 1992 - Eric Kendricks, giocatore football statunitense 1992 - Guadalupe González, modella paraguaiana 1992 - Jessica Long, nuotatrice statunitense 1992 - Jessie Usher, attore statunitense 1992 - Perry Kitchen, calciatore statunitense 1992 - Saphir Taïder, calciatore francese 1996 - Ofelia Malinov, pallavolista italiana 