Nasce il 1º marzo Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Nasce il 1º marzo La lista contiene circa 810 persone Misa, cantante e attrice giapponese Marco Valerio Marziale, poeta romano Macario Sakay, rivoluzionario filippino 40 - Marco Valerio Marziale, poeta romano 757 - Hisham ibn Abd al-Rahman 1105 - Alfonso VII di León, sovrano 1261 - Hugh le Despenser, I conte di Winchester 1385 - Nicola da Guardiagrele, pittore italiano 1418 - Domenico Colombo, mercante italiano 1445 - Sandro Botticelli, pittore italiano 1456 - Ladislao II di Boemia 1494 - Francesco da Sangallo, scultore italiano 1494 - Bacchiacca, pittore italiano 1525 - Giulio I Cybo-Malaspina, politico 1547 - Rudolph Göckel, filosofo tedesco 1552 - Anna di Jülich-Kleve-Berg, principessa 1554 - William Stafford, inglese 1567 - Nicolas Bergier, storico francese 1573 - Kaspar von Hohenems, politico austriaco 1577 - Richard Weston, politico britannico 1585 - Jean de Saint-Bonnet, nobile francese 1593 - Franz von Wartenberg, cardinale tedesco 1596 - Federico di Sassonia-Weimar, tedesco 1597 - Jean della Faille, matematico francese 1611 - John Pell, matematico e linguista inglese 1616 - Maurizio Cazzati, compositore italiano 1622 - Jan Beerstraaten, pittore olandese 1624 - Jean de La Quintinie, agronomo francese 1644 - Simon Foucher, filosofo francese 1647 - Giovanni de Britto, missionario portoghese 1648 - Giuseppe Del Papa, medico italiano 1653 - Pacifico da San Severino, religioso italiano 1656 - Maria Caterina d'Este, principessa italiana 1683 - Carolina di Brandeburgo-Ansbach 1686 - Domenico Antonio Thun, vescovo italiano 1690 - Vittorio Amedeo I di Savoia-Carignano 1690 - Silvio Valenti Gonzaga, cardinale italiano 1691 - Domenico Vandelli, scienziato italiano 1708 - Elia Vincenzo Buzzi, scultore italiano 1709 - William Bentinck, nobile inglese 1714 - Aleksandr Menšikov, nobile e russo 1721 - Juan Crespi, missionario spagnolo 1732 - William Cushing, giudice statunitense 1735 - Diego Gregorio Cadello, cardinale italiano 1742 - Orazio Antonio Cappelli, politico italiano 1744 - Charles Joseph Dugua, generale francese 1746 - Cesare Majoli, naturalista italiano 1754 - Giuseppe Capocasale, filosofo italiano 1757 - Alexis Boyer, anatomista francese 1760 - François Buzot, politico francese 1766 - Ernst zu Münster, politico tedesco 1768 - Pierre Coudrin, presbitero francese 1769 - François-Séverin Marceau, generale francese 1770 - Louis-Pierre Montbrun, generale francese 1773 - Carlo Marin, poeta italiano 1774 - Maddalena di Canossa, religiosa italiana 1779 - Giuseppe Diotti, pittore italiano 1786 - Franz von Pillersdorf, politico ceco 1788 - George Ledwell Taylor, architetto inglese 1789 - John Ramsay McCulloch, economista scozzese 1790 - Enrico XIX di Reuss-Greiz 1791 - Manuel Carpio, scrittore messicano 1794 - William J. Worth, generale statunitense 1798 - Jean Champagnac, scrittore francese 1798 - Luisa Federica di Anhalt-Dessau 1798 - Maria Clementina d'Asburgo-Lorena 1799 - Jonathan Carl Zenker, botanico tedesco 1804 - Franz Hanfstaengl, fotografo tedesco 1806 - Francesco Stocco, patriota italiano 1807 - Franz Xaver Fieber, botanico tedesco 1807 - Marie de Chabrières, militare francese 1807 - Wilford Woodruff, missionario statunitense 1810 - Fryderyk Chopin, pianista polacco 1810 - Pietro Torrigiani, politico italiano 1812 - Augustus Northmore Pugin, designer inglese 1812 - Nicolae Crețulescu, politico rumeno 1813 - Friedrich Bürklein, architetto tedesco 1813 - Paolo Pellicano, patriota italiano 1814 - Rosendo Salvado, vescovo spagnolo 1817 - Albin Dunajewski, cardinale polacco 1817 - Giovanni Duprè, scultore italiano 1819 - François Richard, cardinale francese 1819 - Władysław Taczanowski, zoologo polacco 1821 - Joseph Reinkens, vescovo tedesco 1824 - Donald Stewart, militare britannico 1824 - Louis Pandellé, entomologo francese 1825 - Enrico Falciai Fossombroni, politico italiano 1825 - Enrico Fossombroni, politico italiano 1825 - Giuseppe Ghedina, pittore italiano 1825 - Louis Alfred Briosne, attivista francese 1826 - Giovanni Mazzucconi, missionario italiano 1826 - Francesco Nullo, patriota italiano 1829 - Antonius von Thoma, arcivescovo tedesco 1831 - John Thynne, diplomatico inglese 1832 - Friedrich Grützmacher, violoncellista tedesco 1833 - Clemente Marchisio, presbitero italiano 1834 - Tito Chelazzi, pittore italiano 1835 - Matthias Scheeben, scrittoretedesco 1837 - Georg Ebers, egittologo tedesco 1837 - Ion Creangă, scrittore romeno 1837 - William D. Howells, scrittore statunitense 1838 - Gabriele dell'Addolorata, religioso italiano 1838 - Luigi Bruzzano, scrittore italiano 1839 - Luigi Pelloux, politico italiano 1839 - Agostino da Montefeltro, francescano italiano 1841 - Blanche Bruce, politico statunitense 1841 - Luigi Luzzatti, economista italiano 1841 - Napoleone Leumann, imprenditore svizzero 1841 - Romualdo Marenco, compositore italiano 1841 - Salvatore Fusco, politico italiano 1842 - Nikolaos Gysis, pittore greco 1842 - Wilhelm Jordan, scienziato tedesco 1844 - Giulio Rubini, politico italiano 1846 - Alfred Roll, pittore francese 1846 - Emil Pfeiffer, medico tedesco 1846 - Niccolò Giannotta, editore italiano 1846 - Vasilij Vasil'evič Dokučaev, geografo russo 1848 - Augustus Saint-Gaudens, scultore statunitense 1848 - Robert Smith, calciatore scozzese 1849 - Ugo Dainelli, matematico italiano 1850 - Rafaela Porras y Ayllón, religiosa spagnola 1851 - Arthur Fitzroy Paget, scrittore britannico 1851 - Edward Ponsonby, storico britannico 1852 - Théophile Delcassé, politico francese 1855 - Adolfo Apolloni, scultore italiano 1855 - Camillo Pecci, militare italiano 1855 - George Ramsay, calciatore scozzese 1855 - Hugo Ribbert, patologo tedesco 1858 - Alfonso Cassini, attore italiano 1858 - Georg Simmel, filosofo tedesco *1860 - Gerolamo Gerini, militare italiano 1863 - Alberto Favara, compositore italiano 1863 - Aleksandr Golovin, pittore russo 1863 - Alessandro Mattioli Pasqualini, politico italiano 1866 - Ferruccio Calonghi, latinista italiano 1867 - Giuseppe Gervasini, presbitero italiano 1868 - Sophie Chotek von Chotkowa, nobile ceca 1868 - Achille Paroche, tiratore francese 1868 - Adolfo Wildt, scultore italiano 1869 - Pietro Canonica, scultore italiano 1869 - Zaccaria Treves, medico italiano 1870 - Eugène Michel Antoniadi, astronomo greco 1870 - Nilo Borgia, monaco italiano 1870 - Filippo Corsi, politico italiano 1871 - Arthur Surridge Hunt, egittologo inglese 1871 - Ernst Leitz II, imprenditore tedesco 1871 - Oskar Heinroth, biologo tedesco 1874 - Arturo Balestrieri, giornalista italiano 1875 - Achille Gaggia, politico italiano 1875 - Sigurður Eggerz, politico islandese 1876 - Elsa di Württemberg 1876 - Olga di Württemberg 1876 - Henri de Baillet-Latour, dirigente sportivo belga 1880 - Vittorio Putti, chirurgo italiano 1880 - Lytton Strachey, scrittore britannico 1880 - Arthur Wear, tennista statunitense 1880 - Florence Natol, attrice canadese 1882 - Hans Mayer Heuberger, calciatore tedesco 1883 - Arthur Pasquier, ciclista francese 1884 - Erich Cohn, scacchista tedesco 1885 - Lionel Atwill, attore britannico 1886 - Filippo Andrea VI Doria Pamphili, politico italiano 1886 - Oskar Kokoschka, pittore austriaco 1886 - Marlise Ludwig, attrice tedesca 1887 - Pavel Vladimirovič Argeev, ufficiale russo 1887 - Georg-Hans Reinhardt, generale tedesco 1888 - Oreste Bonomelli, politico italiano 1888 - Nino Daniele, giornalista italiano 1888 - Ildebrando Tacconi, storico italiano 1888 - Eliot Stannard, sceneggiatore inglese 1889 - Crivel, cantante italiano 1890 - Albano Corneli, politico italiano 1890 - Johannes Duiker, architetto olandese 1890 - Heinz Hilpert, attore tedesco 1892 - Pierre Abraham, giornalista francese 1892 - Ryūnosuke Akutagawa, scrittore giapponese 1892 - Pierre Chayriguès, calciatore francese 1892 - Attilio Matricardi, aviatore italiano 1893 - Mercedes de Acosta, scrittrice statunitense 1893 - Edlef Köppen, scrittore tedesco 1894 - Gabriele Marzano, archeologo italiano 1894 - Hans Orlowski, pittore 1894 - Leonida Schiona, aviatore italiano 1894 - Guido Puccio, giornalista italiano 1895 - Marcelle Cahn, artista francese 1895 - Domenico Matteucci, tiratore italiano 1896 - Dan Able Kimball, politico statunitense 1896 - Dimitri Mitropoulos, pianista greco 1896 - Harry Winston, gioielliere statunitense 1897 - Shoghi Effendi 1898 - Umberto Lilloni, pittore italiano 1898 - Ingar Pedersen, calciatore norvegese 1899 - Erich von Zelewski, militare tedesco 1899 - Alfredo Mario Ferreiro, poeta uruguaiano 1899 - Michael Paulsen, calciatore norvegese 1899 - Ralf Törngren, politico finlandese 1900 - Eraldo Da Roma, montatore italiano 1901 - Wilhelm Schmalz, generale tedesco 1901 - Guido Frette, architetto italiano 1903 - Peggy Pollard, scrittrice britannica 1904 - Glenn Miller, trombonista statunitense 1904 - Antun Saade, politico libanese 1905 - Guglielmo d'Assia-Philippsthal-Barchfeld 1905 - Giovanni Tassoni, antropologo italiano 1905 - József Turay, calciatore ungherese 1906 - Phạm Văn Đồng, politico vietnamita 1906 - Milutin Ivković, calciatore jugoslavo 1906 - Fernando Giudicelli, calciatore brasiliano 1907 - Béla Barényi, ingegnere austro-ungarico 1907 - Detto Dalmastro, politico italiano 1907 - Antonín Vodička, calciatore cecoslovacco 1909 - Lois Moran, attrice statunitense 1910 - Archer Martin, biochimico britannico 1910 - David Niven, attore britannico 1910 - Vittorino Veronese, politico italiano 1911 - Harry Golombek, scacchista inglese 1911 - Rina Ketty, cantante francese 1912 - Giuseppe Anedda, musicista italiano 1912 - Gerald Emmett Carter, cardinale canadese 1912 - Mario Genta, calciatore italiano 1912 - Kjell Pettersen, calciatore norvegese 1912 - Joseph Reinhardt, musicista belga 1912 - Lino Curci, poeta italiano 1912 - Alfredo Piacibello, partigiano italiano 1913 - Slobodan Anđelković, calciatore jugoslavo 1913 - Giovanna Bortolato, cestista italiana 1913 - Ólafur Jóhannesson, politico islandese 1913 - Hans Schwartz, calciatore tedesco 1913 - Max Tosi, poeta italiano 1914 - Bianca Ambrosetti, ginnasta italiana 1914 - Barrett Deems, batterista statunitense 1914 - Ralph Waldo Ellison, scrittore statunitense 1914 - Iacob Felecan, calciatore rumeno 1914 - Dario Galli, poeta italiano 1914 - Mauk Weber, calciatore olandese 1914 - Athos Zontini, atleta e calciatore italiano 1915 - Gustave Choquet, matematico francese 1915 - Gianni Leoni, pilota motociclistico italiano 1915 - Aldo Paone, calciatore italiano 1916 - Gaetano Costa, magistrato italiano 1916 - Isaac Roberto López, calciatore argentino 1916 - Georgi Pačedžiev, calciatore bulgaro 1916 - Ken Wharton, pilota automobilistico inglese 1917 - Giuseppe Arezzi, calciatore italiano 1917 - Mario Celso, inventore italiano 1917 - Ralph J. Gleason, musicologo statunitense 1917 - Robert Lowell, poeta statunitense 1917 - Raymond Rasch, compositore statunitense 1917 - Fadwa Tuqan, poetessa palestinese 1918 - Marie Louise Berneri, scrittrice italiana 1918 - Sabri Ergun, turco 1918 - Else Fischer, ballerina svedese 1918 - João Goulart, politico brasiliano 1918 - Gladys Spellman, politica statunitense 1918 - Duncan White, atleta singalese 1920 - Simon Ignatius Pimenta, cardinale indiano 1920 - Yvan Quenin, cestista francese 1921 - Achille Ardigò, politico italiano 1921 - Jack Clayton, regista inglese 1921 - Terence J. Cooke, cardinale statunitense 1921 - Rosendo Hernández, calciatore spagnolo 1921 - Giuseppe Piromalli, criminale italiano 1921 - Giovanni Pramaggiore, calciatore italiano 1921 - Richard Wilbur, poeta statunitense 1921 - Ferruccio Rossi-Landi, filosofo italiano 1921 - Carlotta d'Asburgo-Lorena 1922 - Luís Pérez, allenatore di calcio brasiliano 1922 - Beppe Fenoglio, scrittore italiano 1922 - Vittorio Mario Giuliani, partigiano italiano 1922 - Giuseppe Palanti, imprenditore italiano 1922 - Yitzhak Rabin, politico israeliano 1922 - Emilio Rosini, politico italiano 1922 - Fred Scolari, cestista statunitense 1922 - Giuseppe Taffarel, attore italiano 1923 - Albino Alverà, sciatore italiano 1923 - Emilio Carton, calciatore italiano 1923 - Vladimir Gel'fand, scrittore ucraino 1923 - Proferio Grossi, pittore italiano 1923 - Antonio Ivaldi, calciatore italiano 1923 - Sergio Stanzani, politico italiano 1923 - Luigino Tessaro, calciatore italiano 1923 - Bruno Zanettin, esploratore italiano 1924 - Lucine Amara, soprano statunitense 1924 - Elena Cernei, mezzosoprano romeno 1924 - Donald K. Slayton, astronauta statunitense 1925 - Lucien Carr, giornalista statunitense 1925 - Rudolf Leopold, collezionista austriaco 1925 - Alexandre do Nascimento, cardinale angolano 1925 - Zenny de Azevedo, cestista brasiliano 1926 - Renato Borsoni, attore italiano 1926 - Luigi Carzino, calciatore italiano 1926 - Cesare Danova, attore italiano 1926 - Jozef Medový, presbitero slovacco 1926 - Pete Rozelle, dirigente sportivo statunitense 1927 - George Ogden Abell, astronomo statunitense 1927 - Harry Belafonte, attore statunitense 1927 - Odette Drand, schermitrice francese 1927 - Rino Formica, politico italiano 1927 - Claude Gensac, attrice francese 1927 - Bill Gunston, giornalista britannico 1927 - Vicente Piccio, Jr., generale filippino 1928 - Robert Dienst, calciatore austriaco 1928 - Seymour Papert, matematico sudafricano 1928 - Jacques Rivette, regista francese 1928 - Gianbattista Zuddas, pugile italiano 1929 - Robert Conrad, attore statunitense 1929 - Tullio Contiero, presbitero italiano 1929 - Luigi Granelli, politico italiano 1929 - Nico Naldini, scrittore italiano 1929 - José Luiz Santos de Azevedo, cestista brasiliano 1929 - János Simon, cestista ungherese 1930 - Félix Antonio Benegas, calciatore paraguaiano 1930 - Jean-Pierre Kress, calciatore francese 1930 - Giuseppe Miotello, pittore italiano 1930 - Gastone Nencini, ciclista italiano 1930 - Claudio Racca, regista italiano 1931 - Armando Carini, attore italiano 1931 - Lamberto Dini, politico italiano 1931 - Donato Lamorte, politico italiano 1931 - Aluísio Francisco da Luz, calciatore brasiliano 1932 - Richard Boucher, calciatore francese 1932 - Amleto Frignani, calciatore italiano 1932 - Antonio Pelle, criminale italiano 1932 - Luigi Petroselli, giornalista italiano 1933 - Albino Cocco, attore italiano 1934 - Benito Atzei, carabiniere italiano 1934 - Jean-Michel Folon, illustratore belga 1934 - Joan Hackett, attrice statunitense 1934 - Carlo Regalia, calciatore italiano 1934 - Achito Vivas, calciatore colombiano 1935 - Yola Ramírez, tennista messicana 1936 - Zarenu Alamango, calciatore maltese 1936 - Renato Corti, vescovo cattolico italiano 1936 - Paris Dell'Unto, politico italiano 1936 - Jean-Edern Hallier, scrittore francese 1936 - Georgina Spelvin, attrice statunitense 1937 - Giuseppe Ciani, scrittore italiano 1937 - Boris Andreevič Uspenskij, filologo russo 1938 - Tuiatua Tamasese Efi, politico samoano 1938 - Giovanni De Censi, banchiere italiano 1938 - Tibor Palánkai, economista ungherese 1938 - Rafael Valle, cestista portoricano 1938 - Guido Ziccone, politico italiano 1938 - Habib al-'Adli, politico egiziano 1939 - Roberto Bisacco, attore italiano 1939 - Leo Brouwer, compositore cubano 1939 - Giuliano Di Bernardo, filosofo italiano 1939 - Otto Luttrop, calciatore tedesco 1939 - Cvetan Todorov, filosofo bulgaro 1940 - Jürgen Brecht, schermidore tedesco 1940 - David Broome, cavaliere britannico 1940 - Ralph Towner, chitarrista, statunitense 1941 - László Felkai, pallanuotista ungherese 1941 - Armand Forcherio, calciatore monegasco 1941 - Hans Lagerwall, schermidore svedese 1941 - Stefano Piano, storico italiano 1941 - Maaja Ranniku, scacchista estone 1941 - Donnie Walsh, allenatore di basket statunitense 1941 - Slobodan Štambuk, vescovo cattolico croato 1942 - Piero Alberto Capotosti, giurista italiano 1942 - Paolo Ferrario, calciatore italiano 1942 - Louis Gerstner, manager statunitense 1942 - Michael Giles, batterista britannico 1942 - Bernhard Heitz, vescovo tedesco 1942 - Jörg Jarnut, storico tedesco 1942 - Kathleen Jordon Gregory, attrice statunitense 1942 - Renato Nicolini, politico italiano 1942 - Biagio Tempesta, politico italiano 1943 - Gil Amelio, informatico statunitense 1943 - Mauro Checcoli, cavaliere italiano 1943 - José Ángel Iribar, calciatore spagnolo 1943 - Akinori Nakayama, ginnasta giapponese 1943 - Rašid Alievič Sjunjaev, astronomo russo 1943 - Piet Veerman, cantante olandese 1943 - Umberto Volpati, calciatore italiano 1944 - Buddhadeb Bhattacharjee, politico indiano 1944 - Colin Crouch, sociologo inglese 1944 - Roger Daltrey, attore britannico 1944 - Roberto Gasparroni, calciatore italiano 1944 - Josephine Hart, scrittrice irlandese 1944 - Walther Jervolino, pittore italiano 1944 - Trondur Patursson, pittore e scultore danese 1945 - Burning Spear, cantante giamaicano 1945 - Dirk Benedict, attore statunitense 1945 - Gianfranco De Bernardi, calciatore italiano 1945 - Sergio Pellizzaro, calciatore italiano 1945 - Mar″jan Plachetko, calciatore sovietico 1945 - Tom Segev, scrittore, giornalista israeliano 1945 - Wilfried Van Moer, calciatore belga 1945 - Fernando Alzaga, vescovo spagnolo 1946 - Elvin Bethea, giocatore football statunitense 1946 - Jan Kodeš, tennista cecoslovacco 1946 - Barbara Lory, cantante e attrice italiana 1946 - László Pusztai, calciatore ungherese 1947 - Norman Connors, batterista statunitense 1947 - Totis Filakouris, calciatore greco 1947 - Leonard Mann, attore italiano 1947 - Alan Thicke, attore canadese 1948 - Alfio Krancic, disegnatore italiano 1948 - Antonio Serena, politico italiano 1948 - Hamlet İsaxanlı, poeta azero 1949 - Daniela Brancati, giornalista italiana 1949 - Zoia Ceaușescu, matematica rumena 1949 - George Connelly, calciatore scozzese 1949 - Amedeo Crippa, calciatore italiano 1949 - Martin Disler, pittore, scultore svizzero 1949 - Giuseppe Fini, politico italiano 1949 - Lamberto Giorgi, conduttore televisivo italiano 1949 - Francesco Kunderfranco, cestista italiano 1950 - Rosalba Cesini, politica italiana 1950 - Ali Kemal Denizci, calciatore turco 1950 - Gerhard Kleppinger, calciatore tedesco 1950 - Willie Long, cestista statunitense 1950 - Dave Marsh, critico musicale statunitense 1950 - Nick Mike-Mayer, calciatore italiano 1950 - Phil Alden Robinson, regista statunitense 1950 - Giuseppe Valarioti, politico italiano 1951 - Deb Fischer, politica statunitense 1951 - Birger Jensen, calciatore danese 1951 - Antonio Muñoz, tennista spagnolo 1951 - Scott Ross, organista statunitense 1951 - Zdeněk Rygel, calciatore cecoslovacco 1952 - Martin O'Neill, calciatore nordirlandese 1952 - Brian Winters, cestista statunitense 1953 - Rolf Danneberg, atleta tedesco 1953 - Marilde Provera, politica italiana 1953 - Carlos Queiroz, allenatore di calcio portoghese 1953 - Heinz Stettler, bobbista svizzero 1953 - Chuck Zito, attore statunitense 1954 - Luisella Albanella, politica italiana 1954 - Catherine Bach, attrice statunitense 1954 - Ron Howard, attore statunitense 1954 - Lorraine H.Lieberson, mezzosoprano statunitense 1954 - Minervino Pietra, calciatore portoghese 1954 - Emma Scaunich, atleta italiana 1954 - Passepartout, fumettista italiano 1955 - Enzo Avitabile, cantautore italiano 1955 - Carlo Briani, attore italiano 1955 - Claudio Corti, ciclista italiano 1955 - Georg Fluckinger, slittinista austriaco 1955 - Gene Gnocchi, attore italiano 1955 - Maria Carmela Lanzetta, politica italiana 1955 - Timothy Laurence, ammiraglio britannico 1955 - Denis Mukwege, attivista del Congo 1955 - John Olive, cestista statunitense 1955 - Matthew Rolston, fotografo statunitense 1955 - Clara Sánchez, scrittrice spagnola 1956 - Franco Anselmi, terrorista italiano 1956 - Timothy Daly, attore statunitense 1956 - Dalia Grybauskaitė, politica lituana 1956 - Mandy Niklaus, schermitrice tedesca 1956 - Jan Van der Roost, compositore belga 1956 - Ken'ichi Yajima, attore giapponese 1957 - Rustam Minnichanov, politico russo 1958 - Debbie Halvorson, politica statunitense 1958 - Nik Kershaw, cantautore inglese 1958 - Maria Gabriella Pinto, politico italiano 1958 - Wally Rank, cestista statunitense 1958 - Manou Scheitler, calciatore lussemburghese 1958 - Andreas Stavrou, calciatore cipriota 1959 - Chris Engler, cestista statunitense 1959 - Nick Griffin, politico inglese 1959 - Richard Lowenstein, regista australiano 1960 - Roberto Ciufoli, attore italiano 1960 - Fabrizio Giannini, manager italiano 1960 - Sheikh Abdul Qayum, accademico britannico 1961 - Mehmed Bečirovič, allenatore di basket sloveno 1961 - David Cantero, giornalista spagnolo 1961 - Michelino Davico, politico italiano 1961 - Koichi Hashiratani, calciatore giapponese 1961 - Lynn Hill, arrampicatrice statunitense 1961 - Greg Olson, allenatore football statunitense 1961 - Mike Rozier, giocatore football statunitense 1962 - Russell Coutts, velista neozelandese 1962 - Christine Mayn, attrice italiana 1962 - Ingo Naujoks, attore tedesco 1962 - Kevin Tsai, scrittore taiwanese 1962 - Francesca Zaccariotto, politica italiana 1963 - Rob Affuso, batterista statunitense 1963 - Thomas Anders, cantante tedesco 1963 - Francesco Casapiccola, architetto italiano 1963 - Adrian Hadley, rugbista gallese 1963 - William Menezes, calciatore brasiliano 1963 - Piero Montecchi, cestista italiano 1963 - Angelo Musone, pugile italiano 1963 - Ubaldo Righetti, calciatore italiano 1963 - Russell Wong, attore statunitense 1964 - Sean Gilder, attore inglese 1964 - Paul Le Guen, calciatore francese 1964 - Luis Medina Cantalejo, arbitro di calcio spagnolo 1964 - Maurizio Randazzo, schermidore italiano 1965 - Hwangbo Kwan, calciatore sudcoreano 1965 - Charles Beckman, tennista statunitense 1965 - Franco Cava, musicista brasiliano 1965 - Chris Eigeman, attore statunitense 1965 - Jonathan Glazer, regista britannico 1965 - Booker Huffman, wrestler statunitense 1965 - Emil Săndoi, calciatore rumeno 1966 - Phillip Blond, teologo inglese 1966 - Randy Hultgren, politico statunitense 1966 - Maurizio Pellegrino, calciatore italiano 1966 - Zack Snyder, regista statunitense 1966 - Delphine de Vigan, scrittrice francese 1967 - Gilad Bloom, tennista israeliano 1967 - Tino Bonk, bobbista tedesco 1967 - Antonella Carta, calciatrice italiana 1967 - Stuart Conquest, scacchista britannico 1967 - George Eads, attore statunitense 1967 - Massimo Giovanelli, rugbista italiano 1967 - Isabelle Patissier, alpinista francese 1967 - Aron Winter, calciatore olandese 1968 - Vincenzo Diglio, attore italiano 1968 - Eloy Fritsch, tastierista italiano 1968 - Sergej Ljačov, atleta russo 1968 - Pasquale Logiudice, calciatore italiano 1968 - Marco Merlo, calciatore italiano 1969 - Jana Bode, slittinista tedesca 1969 - Javier Bardem, attore spagnolo 1969 - Vincenzo Esposito, cestista italiano 1969 - Christophe Horlaville, calciatore francese 1970 - Yolanda Griffith, cestista statunitense 1970 - Orhan Kaynak, calciatore turco 1970 - Kim Jeong-gwan, schermidore sudcoreano 1970 - Carlos María Morales, calciatore uruguaiano 1970 - Coralie Simmons, pallanuotista statunitense 1971 - Thomas Adès, pianista inglese 1971 - Tyler Hamilton, ciclista statunitense 1971 - Allen Johnson, atleta statunitense 1971 - Scott King, modello statunitense 1971 - Didrik Marksten, sciatore norvegese 1971 - Dick Norman, tennista belga 1971 - Ottavio Oro, militare italiano 1972 - Felecia, attrice pornografica statunitense 1972 - Yo-Sam Choi, pugile sudcoreano 1972 - Fabio Geda, scrittore italiano 1972 - Último Guerrero, wrestler messicano 1972 - Raoul Torresi, fotografo italiano 1972 - Phonepadith Xayavong, calciatore laotiano 1973 - Jack Davenport, attore inglese 1973 - Zsolt Hornyák, calciatore slovacco 1973 - Sabrina Colle, attrice italiana 1973 - Samuel Ipoua, calciatore camerunese 1973 - Russ Millard, cestista statunitense 1973 - Ryan Peake, cantante canadese 1973 - Chris Webber, cestista statunitense 1974 - Cara Buono, attrice statunitense 1974 - Michal Dragoun, scacchista ceco 1974 - Mark-Paul Gosselaar, attore statunitense 1974 - Yang Hee-Seung, cestista sudcoreano 1974 - Radim Kučera, calciatore ceco 1974 - Alex Magallanes, calciatore peruviano 1974 - Romina Mondello, attrice italiana 1974 - Natalia Titova, ballerina russa 1975 - Cristian Jeandet, calciatore argentino 1975 - Oleksandr Kravchenko, pentatleta ucraino 1975 - Francesco Mazzariol, rugbista italiano 1975 - Valentina Monetta, cantante sammarinese 1975 - Alice Russell, cantante britannica 1975 - María José Suárez, modella spagnola 1975 - Toni Vidigal, calciatore portoghese 1976 - Marte Alexander, cestista statunitense 1976 - Alex Debón, pilota motociclistico spagnolo 1976 - Begoña García, cestista spagnola 1976 - Srđan Jovanović, cestista serbo 1976 - Luke Mably, attore britannico 1976 - Goran Obradović, calciatore serbo 1976 - Valerio Vermiglio, pallavolista italiano 1976 - Tiffany Walker, attrice pornografica irlandese 1977 - Nikki Andersson, attrice pornografica ungherese 1977 - Saleh Bakri, attore palestinese 1977 - Leszek Blanik, ginnasta polacco 1977 - Rens Blom, atleta olandese 1977 - Thomas Breivik, calciatore norvegese 1977 - Esther Cañadas, attrice spagnola 1977 - Loïc Le Marrec, pallavolista francese 1977 - Tobia Loriga, pugile italiano 1977 - Dejan Nemec, calciatore sloveno 1978 - Jensen Ackles, attore statunitense 1978 - Pablo Albertinazzi, cestista argentino 1978 - Marco Cattaneo, giornalista italiano 1978 - Marcus Di Rollo, britannico 1978 - Cristian Ionescu, calciatore rumeno 1978 - Liya Kebede, supermodella etiope 1978 - Z'micer Lichtarovič, calciatore bielorusso 1978 - Stefan Nimke, pistard tedesco 1978 - Runar Normann, calciatore norvegese 1978 - Geoff Owens, cestista statunitense 1979 - Gavin Glinton, calciatore britannico 1979 - Mikkel Kessler, pugile danese 1979 - Sampo Koskinen, calciatore finlandese 1979 - Adelia Marra, pattinatrice italiana 1979 - Fernando Montiel, pugile messicano 1979 - Samuel Okunowo, calciatore nigeriano 1979 - Chris Owens, cestista statunitense 1979 - Giacomo Rigoni, pallavolista italiano 1979 - Magüi Serna, tennista spagnola 1979 - Erik Sundin, calciatore svedese 1979 - Katrin Zeller, fondista tedesca 1980 - Shahid Afridi, crickettista pakistano 1980 - Gennaro Bracigliano, calciatore francese 1980 - Carlos Curbelo, politico statunitense 1980 - Diego Gavilán, calciatore paraguaiano 1980 - Rhys Griffiths, calciatore gallese 1980 - Sercan Güvenışık, calciatore turco 1980 - Raoul Kouakou, calciatore ivoriano 1980 - Lars Lafton, calciatore norvegese 1980 - Licia Nunez, attrice italiana 1980 - Djimi Traoré, calciatore maliano 1980 - Rudolf Urban, calciatore slovacco 1981 - Kim Dong-Soo 1981 - Ana Hickmann, modella brasiliana 1981 - Adam LaVorgna, attore statunitense 1981 - Mike Lenzly, cestista britannico 1981 - Jorrie Muller, rugbista sudafricano 1981 - Will Power, pilota automobilistico australiano 1981 - Julio César Serrano, calciatore argentino 1981 - Ottó Szabó, calciatore slovacco 1981 - Sergio Sánchez, cestista spagnolo 1982 - Enrique Corrales, calciatore spagnolo 1982 - Travis Diener, cestista statunitense 1982 - Danuta Dmowska, schermitrice polacca 1982 - Leryn Franco, atleta paraguaiana 1982 - Kathleen Olsovsky, pallavolista statunitense 1982 - Juanma Ortiz, calciatore spagnolo 1982 - Aleksandr Sokolov, pallavolista russo 1982 - Wojciech Szymanek, calciatore polacco 1983 - Claudio Coralli, calciatore italiano 1983 - Lupita Nyong'o, attrice keniota 1983 - Davey Richards, wrestler statunitense 1983 - Hideo Tanaka, calciatore giapponese 1983 - Shawn Toovey, attore statunitense 1983 - Daniel Carvalho, calciatore brasiliano 1984 - Claudio Bieler, calciatore argentino 1984 - Rob Brown, attore statunitense 1984 - Dmitrij Michajlovič Dobroskok, tuffatore russo 1984 - Al-Sayed Hamdy, calciatore egiziano 1984 - Brandon Heath, cestista statunitense 1984 - Patrick Helmes, calciatore tedesco 1984 - Samuel Hnanyine, calciatore francese 1984 - Boško Janković, calciatore serbo 1984 - Søren Jensen, calciatore danese 1984 - Tomáš Kóňa, calciatore slovacco 1984 - Sanharib Malki, calciatore siriano 1984 - Naima Mora, ballerina statunitense 1984 - David Paul Murphy, calciatore inglese 1984 - Björn Runström, calciatore svedese 1984 - Dominic Salcido, pugile statunitense 1984 - Anon Sangsanoi, calciatore thailandese 1985 - Terenzo Bozzone, triatleta neozelandese 1985 - Thaer Bawab, calciatore giordano 1985 - Dario Giuseppetti, pilota motociclistico tedesco 1985 - Andreas Ottl, calciatore tedesco 1985 - Mohanad Salem, calciatore emiratino 1986 - Maximiliano Bajter, calciatore uruguaiano 1986 - George Baysah, calciatore liberiano 1986 - José Carvallo, calciatore peruviano 1986 - Ettore Ewen, wrestler statunitense 1986 - Sylwia Jaśkowiec, fondista polacca 1986 - Ajsel Kujović, calciatore svedese 1986 - Jonathan Spector, calciatore statunitense 1986 - Fabrizio Zambrella, calciatore svizzero 1987 - Luciano Aued, calciatore argentino 1987 - Sammie, cantante statunitense 1987 - Kyle Greenwood, wrestler canadese 1987 - K.C. Rivers, cestista statunitense 1987 - Kesha, cantautrice e rapper statunitense 1988 - Dudu Biton, calciatore israeliano 1988 - Giorgia Galletti, calciatrice italiana 1988 - Lindsay Japal, modella britannica 1988 - Dick Kauma, calciatore francese 1988 - Curtis Marsh, giocatore football statunitense 1988 - Nolan Roux, calciatore francese 1988 - Jarvis Varnado, cestista statunitense 1989 - Jack Clarke, pilota automobilistico britannico 1989 - Tenille Dashwood, wrestler australiana 1989 - Mason Foster, giocatore football statunitense 1989 - Daniele Greco, atleta italiano 1989 - Ilias Haddad, calciatore olandese 1989 - Robert Herrera, calciatore uruguaiano 1989 - Guðmundur Kristjánsson, calciatore islandese 1989 - Fehmi Mert Günok, calciatore turco 1989 - Daniella Monet, attrice statunitense 1989 - Sean Rooney, calciatore australiano 1989 - Phillip Thomas, giocatore football statunitense 1989 - Carlos Vela, calciatore messicano 1989 - Alexis Wangmene, cestista camerunese 1990 - Anes Haurdić, calciatore bosniaco 1990 - Brendan Robinson, attore statunitense 1990 - Bruno Peres, calciatore brasiliano 1990 - Eric Mathoho, calciatore sudafricano 1990 - Harry Eden, attore inglese 1990 - James Lomas, attore britannico 1990 - Jessica Cecchini, modella italiana 1990 - Li Runming, pallavolista cinese 1990 - Lucas Sasha, calciatore brasiliano 1990 - Marco Del Lungo, pallanuotista italiano 1990 - Ronald Nored, cestista statunitense 1990 - Valentinos Sielis, calciatore cipriota 1990 - Zhang Nan, giocatore di badminton cinese 1991 - Chiara Voloninno, calciatrice italiana 1991 - Dejan Musli, cestista serbo 1991 - Ekaterina Poistogova, atleta russa 1991 - Gonzalo Orlando Díaz, calciatore argentino 1991 - Jia Zongyang, sciatore freestyle cinese 1991 - José Ruvalcaba, tuffatore messicano 1991 - Mathias Autret, calciatore francese 1991 - Milad Beigi, taekwondoka iraniano 1991 - Rubén Fernández Andújar, ciclista spagnolo 1991 - Sophie Stuckey, attrice inglese 1991 - William Morais, calciatore brasiliano 1992 - Alwyn George, calciatore indiano 1992 - Dylan Teuns, ciclista belga 1992 - Harold Cummings, calciatore panamense 1992 - Joao Plata, calciatore ecuadoriano 1992 - Khyle Marshall, cestista statunitense 1992 - Mohamed Ibrahim, calciatore egiziano 1992 - Rohit Chand, calciatore nepalese 1992 - Tomas Walsh, atleta neozelandese 1993 - Alison Lopes Ferreira, calciatore brasiliano 1993 - Annette Jacky Messomo, calciatrice camerunese 1993 - Carlos Luque, calciatore argentino 1993 - Chanatip Sonkham, taekwondoka thailandese 1993 - Curtis Good, calciatore australiano 1993 - Gwion Edwards, calciatore gallese 1993 - Jordan Veretout, calciatore francese 1993 - Josh McEachran, calciatore inglese 1993 - Juan Bernat, calciatore spagnolo 1993 - Lucas Melano, calciatore argentino 1993 - Michael Conforto, giocatore di baseball statunitense 1993 - Rodrigo Ureña, calciatore cileno 1993 - Tin Karamatić, calciatore croato 1993 - Zinedine Ferhat, calciatore algerino 1994 - Alonso Hernández, calciatore statunitense 1994 - David Babunski, calciatore macedone 1994 - Hassan Ali Mohamed, calciatore somalo 1994 - Justin Bieber, attore canadese 1994 - Lubambo Musonda, calciatore zambiano 1994 - Maximilian Philipp, calciatore tedesco 1994 - Robert Aghasaryan, scacchista armeno 1994 - Tyreek Hill, giocatore football statunitense 1994 - Xu Ruoya, pallavolista cinese 1994 - Yang Jie, pallavolista cinese 1994 - Zana Allée, calciatore francese 1995 - Genta Miura, calciatore giapponese 1995 - Hussein Ibrahim Adan, calciatore somalo 1995 - Lubambo Musonda, calciatore zambiano 1995 - Roy Gelmi, calciatore svizzero 1996 - Brando Pacitto, attore italiano 1996 - Rubio Rubin, calciatore statunitense 1996 - Sage Northcutt, artista marziale statunitense 1996 - Veronica Yoko Plebani, italiana 1996 - Ye Shiwen, nuotatrice cinese 1998 - Tai Xiaohu, tuffatore cinese tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: