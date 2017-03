Nasce il 2 marzo Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 2 marzo La lista contiene circa 730 persone Benedetto da Norcia, monaco italiano Filipa Moniz Perestrello, nobile portoghese 959 - En'yū, imperatore giapponese 1185 - Angelo da Gerusalemme, religioso 1242 - Isabella di Francia 1270 - Giacomo Sciarra Colonna 1305 - Luigi I di Neuchâtel, nobile svizzero 1316 - Roberto II di Scozia 1409 - Giovanni II d'Alençon 1450 - Guido Mazzoni, scultore italiano 1459 - Papa Adriano VI, papa 1481 - Franz von Sickingen, militare tedesco 1513 - Francesco d'Orléans-Longueville 1577 - George Sandys, viaggiatore britannico 1580 - Erasmo Paravicini, vescovo italiano 1585 - Giovanni Macías, religioso spagnolo 1591 - Isabella di Savoia 1603 - Pietro Novelli, architetto italiano 1619 - Marcantonio Giustinian, doge 1635 - Eugenio Maurizio di Savoia-Soissons 1647 - Domenico de Bellis, vescovo italiano 1656 - Jan Frans van Douven, pittore olandese 1658 - Giovanni Battelli, arcivescovo italiano 1672 - Francesco Marescotti Ruspoli, principe italiano 1683 - Hans Reinhold von Fersen, politico svedese 1702 - Enrichetta Maria di Brandeburgo-Schwedt 1703 - Shah Waliullah, teologo e mistico indiano 1705 - Agostino Giuffrida, medico italiano 1707 - Louis-Michel van Loo, pittore francese 1714 - John Hamilton, marinaio britannico 1714 - Hugh Percy, nobile britannico 1737 - Lorenzo Prospero Bottini, cardinale italiano 1739 - Domenico Spinucci, cardinale italiano 1746 - Carolina d'Assia-Darmstadt 1748 - Bernardo Carenzoni, vescovo italiano 1748 - Joseph Fiala, compositore, oboista ceco 1749 - Cesare Guerrieri Gonzaga, cardinale italiano 1756 - Ercole Silva, scrittore italiano 1756 - Vincent Viénot de Vaublanc, politico francese 1759 - Pietro Paoli, matematico italiano 1760 - Camille Desmoulins, giornalista francese 1767 - Tommaso Ronna, vescovo italiano 1767 - Giacomo Mazzini, politico italiano 1769 - DeWitt Clinton, politico statunitense 1770 - Louis Gabriel Suchet, generale francese 1772 - Francesco de Filos, scrittore italiano 1778 - Federica Strelitz, principessa tedesca 1779 - Joel Roberts Poinsett, politico statunitense 1789 - Alessandro Racchetti, giurista italiano 1793 - Sam Houston, politico statunitense 1795 - Luigi Bienaimé, scultore italiano 1796 - Elliott Cresson, filantropo statunitense 1797 – Charles de Champmartin, pittore francese 1797 - Étienne Mulsant, ornitologo francese 1799 - Claude Bacchiocchi, cartografo italiano 1800 - Evgenij Abramovič Baratynskij, poeta russo 1800 - Nicola Spaccapietra, politico italiano 1801 - Alessandro Barnabò, cardinale italiano 1802 - Felice Argenti, patriota italiano 1805 - Alessandro di Anhalt-Bernburg, nobile 1809 - Francesco Cavallari, archeologo italiano 1810 - Papa Leone XIII 1812 - Carl Edvard Rotwitt, politico danese 1813 - George Macfarren, compositore inglese 1814 - Luigi Orlando, politico italiano 1815 - Antonio Buzzolla, compositore italiano 1815 - Charles Pinson, imprenditore francese 1817 - János Arany, poeta ungherese 1818 - Giulio Briccialdi, flautista italiano 1818 - Konstantin von Kaufman, generale russo 1819 - Samuel Brannan, politico statunitense 1820 - Multatuli, scrittore olandese 1824 - Bedřich Smetana, compositore ceco 1828 - Jefferson C. Davis, militare statunitense 1828 - Francesco Rospigliosi Pallavicini, politico italiano 1829 - Laura Acton, nobile italiana 1829 - Carl Schurz, politico statunitense 1830 - Friedrich von Rzikowsky, generale austriaco 1830 - Filippo Berardi, politico italiano 1833 - Giuseppe Carlo Luigi d'Asburgo-Lorena 1833 - Robert St Clair-Erskine, politico scozzese 1834 - Antonio y Azara, cardinale cspagnolo 1836 - John Watson Foster, politico statunitense 1836 - Theodor Nöldeke, storico tedesco 1838 - Giulio Boschi, cardinale italiano 1839 - Ferdinand von Schlör, vescovo tedesco 1842 - Enrique y Rimbau, scrittore spagnolo 1843 - Maria Clotilde di Savoia 1846 - Marie Roze, soprano francese 1846 - Teresa Manetti, religiosa italiana 1851 - William Waldegrave, politico inglese 1854 - Mario Alessi, avvocato e politico italiano 1857 - Achille Loria, economista italiano 1859 - Sholem Aleichem, scrittore statunitense 1860 - Émile Robert, artigiano francese 1863 - Antonio Garella, scultore italiano 1863 - Louis Lask, neurologo tedesco 1863 - Richard von Schmerling, politico austriaco 1864 - Émile Rimailho, ingegnere francese 1865 - Frederick Methvan Whyte, ingegnere olandese 1865 - James McCall, calciatore scozzese 1865 - Ludo Moritz Hartmann, politico austriaco 1866 - John Gray, poeta inglese 1866 - Vincenzo Mangano, politico italiano 1868 - Edmund Schulthess, politico svizzero 1868 - Eduardo Piola Caselli, politico italiano 1868 - Roggero Ferrari Bravo, scrittore italiano 1869 - Arturo Miolati, chimico italiano 1872 - Vittorio Fassone, musicista italiano 1874 - Carl Schlechter, scacchista austriaco 1874 - Alexander N. Winchell, geologo statunitense 1875 - Hans Lietzmann, teologo tedesco 1875 - Augusto Mancini, politico italiano 1876 - Papa Pio XII 1876 - William F. Lewis, atleta statunitense 1877 - Consuelo Vanderbilt 1877 - Giovanni Cicogna, politico italiano 1877 - Luigi Maglione 1877 - Stuart Laidlaw, giocatore di lacrosse canadese 1878 - Pio Paschini, vescovo italiano 1880 - Alfred J. Lotka, statistico statunitense 1880 - Mitsumasa Yonai, politico giapponese 1881 - Ferdinand Vasserot, ciclista francese 1882 - Luigi Repossi, politico italiano 1882 - Karl Zilgas, calciatore tedesco 1883 - Manuel Gamio, archeologo messicano 1883 - Alpinolo Natucci, matematico italiano 1884 - John Laichinger, ginnasta statunitense 1885 - Ivano Ricci, presbitero, storico italiano 1885 - Raffaele De Grada, pittore italiano 1885 - Victor Houteff, predicatore statunitense 1886 - Friedebert Tuglas, giornalista estone 1886 - Henri Massé, arabista francese 1886 - Italo Mario Sacco, politico italiano 1886 - Kurt Grelling, filosofo tedesco 1886 - Leo Geyr von Schweppenburg, generale tedesco 1886 - Vittorio Pozzo, allenatore di calcio italiano 1886 - Willis O'Brien, regista statunitense 1887 - Arturo Stanghellini, scrittore italiano 1890 - Karl Bülowius, generale tedesco 1890 - Lorenzo Gaslini, calciatore e aviatore italiano 1890 - Oscar Egg, ciclista svizzero 1890 - Paul de Kruif, scrittore statunitense *1892 - Felix Bressart, attore tedesco 1893 - Helena Makowska, attrice polacca 1893 - Otto Völker, calciatore tedesco 1894 - Renata Borgatti, pianista italiana 1894 - Aleksandr Ivanovič Oparin, biologo russo 1894 - Minoru Murata, attore giapponese 1895 - Alf Wigert, hockeista svedese 1896 - Clair Bee, allenatore basket statunitense 1896 - Jan de Vries, calciatore olandese 1897 - Jack Hill, calciatore inglese 1897 - Ignaz Maybaum, rabbino austriaco 1897 - Jack White, regista statunitense 1898 - Hughie Ferguson, calciatore scozzese 1899 - Clifford Durr, attivista statunitense 1899 - Alessandro Vallebona, medico italiano 1900 - Morris K. Jessup, scrittore statunitense 1900 - Kurt Weill, musicista e tedesco 1901 - Romildo Mercatelli, calciatore italiano 1901 - Renato Bottacini, calciatore italiano 1901 - Rudolf Jeny, calciatore ungherese 1902 - Moe Berg, agente segreto statunitense 1902 - Edward Condon, fisico statunitense 1902 - Giorgio Favaretto, pianista italiano 1903 - Giovanni Guidi, politico italiano 1904 - Henry Dreyfuss, designer statunitense 1904 - Dr. Seuss, scrittore e statunitense 1905 - Giovanni Colombo, calciatore italiano 1905 - Antonio Zambotto, calciatore italiano 1905 - Marc Blitzstein, compositore statunitense 1906 - Boris Demidovič, matematico sovietico 1906 - Charles Howard, militare britannico 1906 - Pietro Scaglione, magistrato italiano 1906 - Károly Weichelt, calciatore rumeno 1907 - Mario Lazzaroni, calciatore italiano 1908 - Ștefan Barbu, calciatore rumeno 1908 - Walter Bruch, ingegnere tedesco 1908 - Vladimir Vajnštok, regista sovietico 1909 - Dante Maggio, attore italiano 1910 - Raffaele Aurini, bibliotecario, storico italiano 1910 - George Kojac, nuotatore statunitense 1910 - Mario Mammucari, politico italiano 1910 - Aldo Tonti, fotografo italiano 1911 - Mihály Bozsi, pallanuotista ungherese 1911 - József Háda, calciatore ungherese 1911 - Martim, calciatore brasiliano 1912 - Gaetano Falzone, storico italiano 1913 - Georgij Flerov, fisico russo 1913 - Duke Nalon, pilota automobilistico statunitense 1914 - Marzio Bernardinetti, politico italiano 1914 - James Robert Knox, cardinale australiano 1914 - Enzo Magni, fumettista italiano 1914 - Martin Ritt, regista statunitense 1915 - Mario Ageno, fisico italiano 1915 - Giulio Longhi, calciatore italiano 1916 - Giuseppe Romanelli, scultore italiano 1917 - Desi Arnaz, attore statunitense 1917 - David Goodis, scrittore statunitense 1918 - Ned Endress, cestista statunitense 1918 - Elena Gatti Caporaso, politica italiana 1919 - Tibor Florián, scacchista ungherese 1919 - Jennifer Jones, attrice statunitense 1919 - Tamara Tumanova, attrice statunitense 1919 - Giuseppe Vaccarino, filosofo italiano 1920 - Cesare Brunetti, calciatore italiano 1920 - Mario Tozi, calciatore italiano 1920 - François Villiers, regista francese 1921 - Giovanni Cappelletti, scrittore italiano 1921 - Kazimierz Górski, calciatore polacco 1921 - Ernst Haas, fotografo austriaco 1921 - Ghigo Masino, attore italiano 1921 - Troy Melton, attore e stuntman statunitense 1922 - Herbert Ahues, scacchista tedesco 1922 - Reyner Banham, critico d'arte britannico 1922 - Hilarion Capucci, arcivescovo siriano 1922 - Eddie Davis, sassofonista statunitense 1922 - Rafael Lledó, cestista argentino 1922 - Mike McCarron, cestista statunitense 1922 - Plinio Patuelli, calciatore italiano 1922 - Ottorino Paulinich, calciatore italiano 1923 - Basil Hume, cardinale cattolico britannico 1923 - Orrin Keepnews, produttore statunitense 1923 - Robert Michel, politico statunitense 1923 - Hussein Kamel Montasser, cestista egiziano 1923 - Masao Ono, calciatore giapponese 1923 - Lawrence Rainey, funzionario statunitense 1924 - Edgar Bowers, poeta statunitense 1924 - Walter Chiari, attore italiano 1924 - Erhardt Gißke, architetto tedesco 1924 - Laurie Hughes, calciatore inglese 1924 - Sergio Morselli, calciatore italiano 1925 - Lelio Catelli, calciatore italiano 1925 - Fernando Caiado, calciatore portoghese 1926 - Sergio Agnoli, atleta italiano 1926 - Bernard Agré, cardinale cattolico ivoriano 1926 - Alfonso Balcázar, regista spagnolo 1926 - Tina Lagostena Bassi, avvocato italiana 1926 - Franco Lanza, saggista italiano 1926 - Murray Rothbard, politico statunitense 1926 - Dario Scaglione, partigiano italiano 1926 - Alfredo Simonti, calciatore italiano 1927 - John Hazen, cestista statunitense 1927 - Erol Keskin, calciatore turco 1927 - Vanni Lòriga, militare, giornalista italiano 1927 - Tihomir Ognjanov, calciatore jugoslavo 1927 - Alfredo Schiavo, calciatore sportivo italiano 1927 - Roger Walkowiak, ciclista francese 1928 - Alberto Caramella, scrittore italiano 1928 - Francesco Copreni, calciatore italiano 1928 - Piero Mazzarella, attore italiano 1928 - Giovanni Roma, ciclista italiano 1929 - Donald Gosling, ammiraglio inglese 1929 - Ettore Conti, attore italiano 1929 - Robert Orel Dean, militare statunitense 1929 - Franco Delli Colli, fotografo italiano 1929 - Cesare Viazzi, giornalista italiano 1930 - Carlo Molè, politico italiano 1930 - Novello Novelli, attore italiano 1931 - Nozomi Aoki, compositore giapponese 1931 - Paolo Erba, calciatore italiano 1931 - Michail Gorbačëv, politico sovietico 1931 - Giorgio Valentinuzzi, calciatore italiano 1931 - Tom Wolfe, saggista, giornalista statunitense 1932 - Gun Hägglund, giornalista svedese 1933 - Robert Abbott, autore di giochi statunitense 1933 - Meki Megara, pittore e scultore marocchino 1934 - Howard Cassady, giocatore football statunitense 1934 - Joseph Groussard, ciclista francese 1934 - Benedetto Robazza, scultore e pittore italiano 1934 - Doug Watkins, violoncellista statunitense 1935 - Pablo Ansaldo, calciatore ecuadoriano 1936 - Bruno Rosada, critico italiano 1937 - Abdelaziz Bouteflika, politico algerino 1937 - Denny Crum, allenatore di basket statunitense 1937 - Antonio Renna, calciatore italiano 1938 - Ricardo Lagos, politico cileno 1938 - Willy Pasini, psichiatra italiano 1938 - Leopoldo Raimondi, calciatore italiano 1939 - Aristidis Kamaras, calciatore greco 1939 - Pio Manzù, designer italiano 1939 - Claudia Pasini, schermitrice italiana 1939 - Jolanda Rossin, cantante italiana 1940 - Alfredo Barlucchi, cestista italiano 1940 - Umberto Carraro, politico italiano 1940 - Mamnoon Hussain, politico pakistano 1940 - Robert Lloyd, basso inglese 1940 - Lothar de Maizière, politico tedesco 1940 - Timothy Mason, storico britannico 1940 - Billy McNeill, calciatore scozzese 1941 - Jon Finch, attore inglese 1941 - Bert Jacobs, allenatore di calcio olandese 1941 - Gabriella Mondardini, antropologa italiana 1941 - Giandomenico Ongaro, cestista italiano 1941 - Giancarlo Serafini, politico italiano 1942 - Gastone Cecconello, pittore e scultore italiano 1942 - Peter Guber, produttore statunitense 1942 - John Irving, scrittore statunitense 1942 - Luc Plamondon, paroliere canadese 1942 - Lou Reed, cantautore statunitense 1943 - Salvatore Boemi, magistrato italiano 1943 - Francesco Gaetano Caltagirone, imprenditore italiano 1943 - Rosa DeLauro, politica statunitense 1943 - Chuck Hughes, giocatore football statunitense 1943 - Niels Peder Kristensen, entomologo danese 1943 - Juan Carlos Masnik, calciatore uruguaiano 1943 - Tony Meehan, batterista britannico 1943 - Skaidrīte Smildziņa, cestista sovietica 1943 - Peter Straub, scrittore statunitense 1943 - Robert Williams, pittore statunitense 1944 - Ali Bin Nasser, arbitro di calcio tunisino 1944 - Uschi Glas, attrice e cantante tedesca 1945 - Renato Berta, fotografo svizzero 1945 - Roberto Cipriani, sociologo italiano 1945 - Alain Paul Lebeaupin, arcivescovo francese 1945 - Gordon Thomson, attore statunitense 1946 - Girolamo Cannariato, politico italiano 1946 - Ángel Liciardi, calciatore argentino 1946 - Michel Longueville, cestista francese 1947 - Attilio Cubeddu, criminale italiano 1947 - Søren Kragh-Jacobsen, regista, danese 1947 - Jurij Matijasevič, informatico russo 1947 - Viktor Papaev, calciatore sovietico 1947 - Harry Redknapp, calciatore inglese 1948 - Larry Carlton, chitarrista statunitense 1948 - Rory Gallagher, chitarrista irlandese 1948 - Maurizio Laudi, magistrato italiano 1948 - Andrej Dmitrievič Linde, fisico russo 1948 - Gianfelice Rocca, imprenditore italiano 1948 - Harald Rofner, sciatore austriaco 1949 - Severino Saltarelli, attore italiano 1949 - Ezio Candido, calciatore italiano 1949 - Libero Gerosa, teologo svizzero 1949 - Gates McFadden, attrice statunitense 1949 - Terry Anne Meeuwsen, modella statunitense 1949 - Isabelle Mir, sciatrice francese 1949 - Cookie Mueller, scrittrice statunitense 1949 - José Ortega, cardinale messicano 1949 - J. P. R. Williams, tennista britannico 1950 - Abdel Rahim el-Kib, politico libico 1950 - Karen Carpenter, cantante statunitense 1950 - John Reaves, giocatore football statunitense 1950 - Giorgia Trasselli, attrice italiana 1951 - Dean Barrow, politico beliziano 1951 - Adrian Parker, pentatleta britannico 1951 - Lucio Zappacosta, politico italiano 1952 - Laraine Newman, attrice statunitense 1952 - Sergej Stepašin, politico russo 1952 - Andrea Vitali, storico italiano 1953 - Dave Bickler, cantautore statunitense 1953 - Giuseppe Di Costanzo, scrittore italiano 1953 - Russ Feingold, politico statunitense 1953 - Orio Palmer, statunitense 1953 - Eusebio Pedroza, pugile panamense 1954 - Dai Sijie, scrittore cinese 1954 - Robert Haimer, cantante statunitense 1954 - Domenico Lomelo, politico italiano 1954 - Guido Milana, politico italiano 1955 - Shoko Asahara, criminale giapponese 1955 - Alfonso Pascale, saggista italiano 1955 - Ken Salazar, politico statunitense 1955 - Vito Santarsiero, politico italiano 1956 - Mark Evans, bassista australiano 1956 - Olli Isoaho, calciatore finlandese 1956 - Carlo Mazzacurati, regista italiano 1956 - Lucio Nobile, calciatore italiano 1956 - Gary Pearce, rugbista a 15 britannico 1956 - Eduardo Rodríguez Veltzé, politico boliviano 1957 - Marco Balzarotti, attore italiano 1957 - Fabiano Brambilla, calciatore italiano 1957 - Fabrizio Cesetti, politico italiano 1957 - Hansen Clarke, politico statunitense 1957 - Gianfrancesco Lazotti, regista, italiano 1957 - Dario Tomasi, scrittore italiano 1958 - Kevin Curren, tennista statunitense 1958 - Giorgio Melis, calciatore italiano 1958 - Abdullah Musa, calciatore emiratino 1958 - Tullio Tinti, calciatore italiano 1958 - Pedro Uralde, calciatore spagnolo 1958 - Ian Woosnam, golfista gallese 1959 - Bruno Berni, bibliotecario italiano 1959 - Pasquale Casale, calciatore italiano 1959 - Alviero Chiorri, calciatore italiano 1960 - Gabriele Calindri, doppiatore italiano 1960 - Stefano Ferretti, calciatore italiano 1960 - Peter F. Hamilton, autore di fantascienza inglese 1960 - Henri Manders, ciclista olandese 1960 - Debra Marshall, attrice statunitense 1960 - Frank Rohde, calciatore tedesco 1960 - Juan Simón, calciatore argentino 1960 - Michail Vladislavovič Tjurin, cosmonauta russo 1961 - Lauro Bon, cestista italiano 1961 - Julia Calvo, attrice argentina 1961 - József Dzurják, calciatore ungherese 1961 - Sara Mingardo, contralto italiano 1961 - Sergej Silkin, calciatore russo 1962 - Oliviero Bergamini, giornalista italiano 1962 - Jon Bon Jovi, cantante statunitense 1962 - Enrico Faccini, fumettista italiano 1962 - Ulf Findeisen, sciatore tedesco 1962 - Bill Maas, giocatore football statunitense 1962 - Tom Nordlie, allenatore di calcio norvegese 1962 - Scott La Rock, disc jockey statunitense 1962 - Gabriele Tarquini, pilota automobilistico italiano 1963 - Seyed Abtahi, giocatore di calcio a 5 iraniano 1963 - Suzette Charles, modella statunitense 1963 - Michael Payne, cestista statunitense 1963 - Dwayne Polee, cestista statunitense 1964 - Yoo Byung-Ok, calciatore sudcoreano 1964 - Alessandro Benetton, imprenditore italiano 1964 - Peter Cargill, calciatore giamaicano 1964 - Roberto De Francesco, attore italiano 1964 - Laird Hamilton, surfista statunitense 1964 - Jaime Pizarro, politico cileno 1965 - Ami Bera, politico statunitense 1965 - Florent Emilio Siri, regista francese 1965 - Michele Tomasi, apneista italiano 1966 - Stefania Barca, attrice italiana 1966 - Sara Bertelà, attrice italiana 1966 - Nina Morato, cantautrice francese 1966 - Judith Wiesner, tennista austriaca 1966 - Stevie Rachelle, cantante tedesco 1967 - Ignazio Cutrò, imprenditore italiano 1967 - Jean-Philippe Daurelle, schermidore francese 1967 - Jean-François Di Martino, schermidore francese 1967 - Óscar Ferro, calciatore uruguaiano 1967 - Riccardo Luca Guariglia, abate italiano 1967 - Thierry Lacroix, rugbista francese 1967 - Antonio Latella, attore italiano 1967 - Gaetano Morbioli, regista italiano 1967 - Sean Olsson, bobbista britannico 1967 - Gianluca Pierobon, ciclista italiano 1967 - Alexander Vencel, calciatore slovacco 1968 - Rappin' 4-Tay, rapper statunitense 1968 - Alberto Belsué, calciatore spagnolo 1968 - Daniel Craig, attore britannico 1968 - Chris Hülsbeck, compositore tedesco 1968 - Gianluca Ricci, calciatore italiano 1969 - Corinna Betsch, cavallerizza tedesca 1969 - Gianni Iapichino, atleta italiano 1969 - Paola Taverna, politica italiana 1970 - Luca Bechi, allenatore di basket italiano 1970 - Matthieu Costa, attore pornografico francese 1970 - Ciriaco Sforza, calciatore svizzero 1971 - Method Man, attore statunitense 1971 - Adel Abdessemed, artista francese 1971 - Stefano Accorsi, attore italiano 1971 - Massimo Drago, calciatore italiano 1971 - Hajnalka Kiraly, schermitrice ungherese 1971 - Vincenzo Modica, atleta italiano 1971 - Flavio Portaluppi, cestista italiano 1971 - Karel Rada, calciatore ceco 1971 - Manami Toyota, wrestler giapponese 1972 - Kim Do-Keun, calciatore sudcoreano 1972 - Laurent Dufresne, calciatore francese 1972 - Volodymyr Duma, ciclista ucraino 1972 - Natalija Jakušenko, slittinista ucraina 1972 - Sérgio Manoel, calciatore brasiliano 1972 - Claudio Morici, scrittore italiano 1972 - Vittorio Pinciarelli, calciatore italiano 1972 - Mauricio Pochettino, calciatore argentino 1972 - Frank Vanoli, disc jockey italiano 1973 - William Beccaro, giornalista italiano 1973 - Dejan Bodiroga, cestista jugoslavo 1973 - Valérie Donzelli, attrice francese 1973 - Max van Heeswijk, ciclista olandese 1973 - Paul Popowich, attore canadese 1973 - Trevor Sinclair, calciatore inglese 1974 - Mirna Deak, cestista croata 1974 - Ljudmila Furceva, cestista russa 1974 - Damir Glavan, pallanuotista croato 1974 - Patrice Halgand, ciclista francese 1974 - Marcel Jenni, hockeista svizzero 1974 - Ricardo Lucas, calciatore brasiliano 1974 - Wille Makela, giocatore di curling finlandese 1974 - Monika Niederstätter, atleta italiana 1974 - Ante Razov, calciatore statunitense 1974 - Federica Ridolfi, ballerina italiana 1974 - Faith Yang, cantante e modella taiwanese 1975 - El-P, rapper statunitense 1975 - Giuseppe Camuncoli, fumettista italiano 1975 - Daryl Gibson, rugbista neozelandese 1975 - Noriyuki Haga, motociclista giapponese 1975 - Aleksandr Kovalëv, canoista russo 1975 - Juan Antonio Marín, tennista costaricano 1975 - Mc Mazique, cestista statunitense 1975 - Radu Niculescu, calciatore rumeno 1976 - Domenico Botticella, calciatore italiano 1976 - Martin Psenner, slittinista italiano 1976 - França, calciatore brasiliano 1976 - Jeff Wadlow, attore statunitense 1976 - Benjamín Zarandona, calciatore spagnolo 1977 - Dominique Canty, cestista statunitense 1977 - Brian Dunseth, calciatore statunitense 1977 - Fabio Lavagno, politico italiano 1977 - Chris Martin, pianista britannico 1977 - Heather McComb, attrice statunitense 1977 - Stephen Parry, nuotatore britannico 1977 - Giovanni Serao, calciatore italiano 1977 - Gjoko Taneski, cantante macedone 1978 - Cheung Yiu Lun, calciatore hongkonghese 1978 - Nicolás Cambiasso, calciatore argentino 1978 - Sebastian Janikowski, giocatore football statunitense 1978 - Tomáš Kaberle, hockeista ceco 1978 - Miguel Praia, pilota motociclistico portoghese 1978 - Fausto Rossini, calciatore italiano 1978 - Sylwester Szmyd, ciclista polacco 1979 - Damien Duff, calciatore irlandese 1979 - Damien Grégorini, calciatore francese 1979 - Jurij Vasil'evič Jacev, pallanuotista russo 1979 - David Skrela, rugbista francese 1979 - Francesco Tavano, calciatore italiano 1979 - Nicky Weaver, calciatore inglese 1980 - Ingrid Bolsø Berdal, attrice norvegese 1980 - Diego Ciorciari, cestista argentino 1980 - Sunny Lane, pattinatrice statunitense 1980 - Mustapha Mrani, calciatore marocchino 1980 - Chris Powell, attore statunitense 1981 - Kiave, rapper italiano 1981 - Bryce Dallas Howard, attrice statunitense 1981 - Lorelei Lee, scrittrice statunitense 1981 - Solenne Mary, schermitrice francese 1981 - Lance McNaught, wrestler statunitense 1981 - Bojko Mladenov, cestista bulgaro 1981 - Ruslan Nasibulin, schermidore russo 1981 - Romain Sato, cestista centrafricano 1981 - Josh Saunders, calciatore statunitense 1982 - Johan Philip Asbæk, attore danese 1982 - Jillian Camarena-Williams, atleta statunitense 1982 - Iñaki Goitia, calciatore spagnolo 1982 - Delonte Holland, cestista statunitense 1982 - Kevin Kurányi, calciatore tedesco 1982 - Henrik Lundqvist, hockeista su ghiaccio svedese 1982 - Annabel Luxford, triatleta australiana 1982 - Alessandro Nunes Nascimento, calciatore brasiliano 1982 - Kathy Radzuweit, pallavolista tedesca 1982 - Ben Roethlisberger, giocatore football statunitense 1982 - Andrés Rouga, calciatore venezuelano 1982 - Dante Stiggers, cestista statunitense 1982 - Gianluca Testa, attore italiano 1982 - Corey Webster, giocatore football statunitense 1983 - Igor Antón, ciclista spagnolo 1983 - Francesco Dettori, calciatore italiano 1983 - Deuce, rapper statunitense 1983 - Honey Lee, modella sudcoreana 1983 - Lisandro López, calciatore argentino 1983 - Paulo Nagamura, calciatore brasiliano 1983 - Rachel Roxxx, attrice statunitense 1983 - Ryan Shannon, hockeista statunitense 1983 - Greg Watson, hockeista canadese 1984 - Jong Tae-Se, calciatore nordcoreano 1984 - Loredana Iordachioiu, schermitrice rumena 1984 - Hiroto Mogi, calciatore giapponese 1984 - Édson Correia Silva, calciatore portoghese 1984 - Stefan Thurnbichler, sciatore austriaco 1985 - Shen Longyuan, calciatore cinese 1985 - Sylvain Bidart, pilota motociclistico francese 1985 - Reggie Bush, giocatore football statunitense 1985 - Ha Dae-Sung, calciatore sudcoreano 1985 - Andrew Hogg, calciatore maltese 1985 - Robert Iler, attore statunitense 1985 - Naoya Ishigami, calciatore giapponese 1985 - Patrick Makau Musyoki, atleta keniano 1985 - Natia Natia, calciatore samoano americano 1985 - DeMarcus Nelson, cestista statunitense 1985 - Philipp Pamer, regista e sceneggiatore italiano 1985 - Luke Pritchard, cantante e chitarrista britannico 1985 - Jesus Santana Abreu, calciatore spagnolo 1985 - Sun Sopanha, calciatore cambogiano 1985 - Fëdor Trikolič, atleta paralimpico russo 1985 - Jin Xiao, pilota motociclistico cinese 1986 - Ruslan Fomin, calciatore ucraino 1986 - Babacar Gueye, calciatore senegalese 1986 - Denis Halilović, calciatore sloveno 1986 - Petr Jiráček, calciatore ceco 1986 - Deniz Kadah, calciatore turco 1986 - Grzegorz Kosok, pallavolista polacco 1986 - Lorenzo Mata, cestista statunitense 1986 - Sam Messam, calciatore neozelandese 1986 - Ethan Peck, attore statunitense 1986 - Jason Smith, cestista statunitense 1987 - Halldór Björnsson, calciatore islandese 1987 - Modibo Diakité, calciatore francese 1987 - Luciano Dompig, calciatore olandese 1987 - Jonas Jerebko, cestista svedese 1987 - Nana Kitade, cantante giapponese 1987 - Solomon Okoronkwo, calciatore nigeriano 1987 - Nuk'ri Revishvili, calciatore georgiano 1987 - Pau Ribas, cestista spagnolo 1987 - Tresy Taddei, attrice e circense italiana 1987 - Caitlin Thompson, schermitrice statunitense 1987 - Xu Yunqi, pentatleta cinese 1988 - Kate Alexa, cantante australiana 1988 - Edgar Andrade, calciatore messicano 1988 - James Arthur, cantante britannico 1988 - Piotr Grzelczak, calciatore polacco 1988 - Vito Mannone, calciatore italiano 1988 - Bruno Pereirinha, calciatore portoghese 1988 - Matthew Mitcham, tuffatore australiano 1988 - Roland Müller, calciatore filippino 1988 - Dexter Pittman, cestista statunitense 1988 - Chris Rainey, giocatore football statunitense 1988 - Geert Roorda, calciatore olandese 1988 - Yohan Tavares, calciatore francese 1988 - Simon Terodde, calciatore tedesco 1989 - Toby Alderweireld, calciatore belga 1989 - Liatama Amisone, calciatore samoano americano 1989 - Bruno Andrade de Brito, calciatore brasiliano 1989 - Raúl Baena, calciatore spagnolo 1989 - Jean-Frédéric Chapuis, sciatore francese 1989 - Zié Diabaté, calciatore ivoriano 1989 - Nathalie Emmanuel, attrice britannica 1989 - Joey Godee, calciatore olandese 1989 - Marcel Hirscher, sciatore alpino austriaco 1989 - Aleksandra Panova, tennista russa 1989 - Jan Szymański, pattinatore polacco 1989 - José Carlos Tofolo Júnior, calciatore brasiliano 1989 - Shane Vereen, giocatore football statunitense 1990 - Andrea Giampaoli, cestista italiano 1990 - Jeremy Green, cestista statunitense 1990 - Lee Hong-ki, cantante e attore sudcoreano 1990 - Leon Črnčič, calciatore sloveno 1990 - Luis Advíncula, calciatore peruviano 1990 - Malcolm Butler, giocatore football statunitense 1990 - Marc Rzatkowski, calciatore tedesco 1990 - Najib Al-Haddad, calciatore yemenita 1990 - Nicolás López Macri, calciatore argentino 1990 - Rauno Alliku, calciatore estone 1990 - Ryan Allen, giocatore football statunitense 1990 - Timothy van der Meulen, calciatore olandese 1991 - Benjamin Lawrence Gordon, calciatore inglese 1991 - Elyse Taylor, supermodella australiana 1991 - Jamie Ness, calciatore scozzese 1991 - Kofi Danning, calciatore ghanese 1991 - Marc Hornschuh, calciatore tedesco 1991 - Marco Silvestri, calciatore italiano 1991 - Patrick Schwagler, pallavolista statunitense 1991 - Sharam Diniz, supermodella angolana 1991 - Terrence Brooks, giocatore football statunitense 1991 - Tianna Hawkins, cestista statunitense 1992 - Agustín Olivera, calciatore uruguaiano 1992 - Almahdi Ali Mukhtar, calciatore qatariota 1992 - Armando Izzo, calciatore italiano 1992 - Bar Timor, cestista israeliano 1992 - Carl Davis, giocatore football statunitense 1992 - Chaz Green, giocatore football statunitense 1992 - Dion Bailey, giocatore football statunitense 1992 - Dor Mikha, calciatore israeliano 1992 - Evalina van Putten, modella olandese 1992 - Jeff Heuerman, giocatore football statunitense 1992 - Jonathan Meades, calciatore gallese 1992 - Kerem Bulut, calciatore turco 1992 - Lou Jialin, pallavolista cinese 1992 - Maisie Richardson-Sellers, attrice britannica 1992 - Marija Jaremčuk, cantante ucraina 1992 - Nicklas Maripuu, calciatore svedese 1992 - Phuong Soksana, calciatore cambogiano 1993 - Greta Vallotto, calciatrice italiana 1993 - Marija Jaremčuk, cantante ucraina 1993 - Miguel Tavares, pallavolista portoghese 1993 - Nemanja Krstić, cestista serbo 1993 - Nicolás Brussino, cestista argentino 1993 - Pandelela Rinong, tuffatrice malese 1993 - Rúben Bentancourt, calciatore uruguaiano 1994 - Andrea Conti, calciatore italiano 1994 - Lazar Marković, calciatore serbo 1994 - Marko Ćosić, calciatore croato 1994 - Uroš Đurđević, calciatore serbo 1994 - Usman Mohammed, calciatore nigeriano 1995 - Mats Møller Dæhli, calciatore norvegese 1995 - Mike Ott, calciatore filippino 1995 - Paul Hill, rugbista a 15 britannico 1996 - Josip Bašić, calciatore croato 1996 - Lisa Zimmermann, sciatrice tedesca 1996 - Shahbaz Younas, calciatore pakistano 1997 - Becky G, cantante statunitense 1999 - Mario Marchei, atleta italiano 2016 - Oscar di Svezia, principe svedese 