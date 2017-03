Nasce il 3 marzo Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Nasce il 3 marzo La lista contiene circa 810 persone Giovanni dei conti di Segni, cardinale italiano 1265 - Gemma Donati, moglie di Dante Alighieri 1440 - Cleofe Borromeo Gabrielli, poetessa italiana 1455 - Giovanni II del Portogallo 1455 - Ascanio Maria Sforza Visconti, cardinale italiano 1500 - Reginald Pole, cardinale cattolico inglese 1506 - Luigi d'Aviz, principe portoghese 1520 - Mattia Flacio Illirico, teologo tedesco 1526 - Astorre Baglioni, condottiero italiano 1529 - Alexandru II Mircea 1561 - Camillo Procaccini, pittore italiano 1577 - Nicolas Trigault, gesuita francese 1583 - Edward Herbert, filosofo e poeta inglese 1583 - Anna d'Assia-Darmstadt, nobile 1589 - Gijsbert Voet, teologo olandese 1597 - Giovanni Alfonso Enriquez de Cabrera 1606 - William Davenant, poeta britannico 1631 - Enrico Vialardi di Villanova, vescovo italiano 1632 - Teofilo Macchetti, compositore italiano 1649 - John Floyer, medico inglese 1652 - Thomas Otway, drammaturgo inglese 1663 - Nicolas Siret, organista francese 1667 - Jacob Heinrich von Flemming, politico tedesco 1674 - Friedrich von Buchheim, vescovo tedesco 1700 - Charles-Joseph Natoire, pittore francese 1709 - Andreas Sigismund Marggraf, chimico tedesco 1720 - Vitaliano Borromeo, cardinale italiano 1736 - Michail Ivanovič Daškov, diplomatico russo 1746 - Izabela Fleming, principessa polacca 1748 - Hyacinthe de Casanova, politico francese 1754 - Giuseppe Compagnoni, letterato italiano 1756 - William Godwin, scrittore britannico 1765 - Francesco Alberi, pittore italiano 1768 - Vincenzo Brunacci, matematico italiano 1772 - Bartolomeo Bortolazzi, compositore italiano 1776 - Louise Sébastienne Danton Dupin, francese 1785 - Giovanni Ricordi, editore musicale italiano 1788 - Fernando Estévez, urbanista spagnolo 1793 - William Charles Macready, attore inglese 1793 - Charles Sealsfield, giornalista austriaco 1797 - Ferdinando Bianchi, patriota italiano 1802 - Adolphe Nourrit, tenore francese 1803 - Alexandre-Gabriel Decamps, pittore francese 1803 - Giovanni Spano, archeologo italiano 1803 - Melchiorre Murenu, poeta italiano 1803 - Norberto Rosa, poeta italiano 1804 - Fedele Caggiano, scultore italiano 1805 - Jonas Furrer, avvocato svizzero 1805 - Eugène Bléry, disegnatore francese 1809 - Paola Frassinetti, religiosa italiana 1811 - Luigi Bonazzi, storico teatrale italiano 1814 - Louis Buvelot, pittore svizzero 1818 - Tommaso Lauri, politico italiano 1819 - Giovanni Ruggeri della Torre, politico italiano 1819 - Gustave de Molinari, economista belga 1821 - Erich Correns, pittore tedesco 1822 - Bernhard Hammer, politico svizzero 1823 - Gyula Andrássy il Vecchio, politico ungherese 1826 - Paolo De Gruttis, presbitero italiano 1829 - Rita e Cristina Parodi 1829 - Carl von Siemens, imprenditore tedesco 1831 - Gioacchino La Lomia, missionario italiano 1831 - George Pullman, imprenditore statunitense 1832 - Giuseppe Basini, politico italiano 1832 - Luigi Macchi, cardinale italiano 1837 - Guglielmo Calderini, architetto italiano 1837 - Jacques Duchesne, generale francese 1838 - George William Hill, astronomo statunitense 1839 - Jamshedji Tata, imprenditore indiano 1840 - Capo Giuseppe, condottiero nativo americano 1841 - John Murray, oceanografo britannico 1845 - Georg Cantor, matematico tedesco 1846 - Edoardo Brizio, archeologo italiano 1847 - Alexander Graham Bell, inventore statunitense 1848 - Frank McLaury, criminale statunitense 1848 - Antonio Ronzon, letterato e storico italiano 1849 - Hermann Eichhorst, patologo svizzero 1850 - Almerico Meomartini, scrittore italiano 1850 - Gaetano Zoppi, generale italiano 1850 - Zdenko Hans Skraup, chimico ceco 1852 - Ernest Cassel, banchiere tedesco 1853 - James Stopford, nobile irlandese 1855 - Carl von Bassewitz-Levetzow, politico tedesco 1859 - Charles-Lucien Lépine, inventore francese 1860 - Pietro Stagno Monroy d'Alcontres, politico 1861 - Račo Petrov, generale e politico bulgaro 1863 - Arthur Machen, scrittore gallese 1863 - Arturo Rietti, pittore italiano 1867 - Guy Rose, pittore statunitense 1868 - Émile-Auguste Chartier, giornalista francese 1868 - Guglielmo Grassi, vescovo italiano 1869 - Henry Wood, musicista inglese 1870 - Lloyd Lonergan, regista statunitense 1870 - Géza Maróczy, scacchista ungherese 1871 - Maurice Garin, ciclista italiano 1872 - Benjamin Minge Duggar, botanico statunitense 1872 - Georges Jourdan, schermidore francese 1874 - Ernesta Michelangeli, scrittrice italiana 1876 - Antonio Pecoraro, organista italiano 1876 - Georges Guillain, neurologo francese 1876 - Maria di Grecia, principessa greca 1876 - Yosafat Kotsylovs'kyi, vescovo ucraino 1877 - Biagio Autieri, poeta italiano 1877 - Jón Þorláksson, politico islandese 1878 - Joseph Dilg, lottatore statunitense 1879 - George Wilkinson, nuotatore britannico 1879 - Louis Delaunoij, schermidore olandese 1879 - Vindizio Pesenti, pittore e scultore italiano 1880 - Alain C. White, scacchista statunitense 1880 - Florence Auer, attrice statunitense 1880 - Miltiades Manno, calciatore ungherese 1880 - Romolo Putelli, storico italiano 1880 - Yōsuke Matsuoka, politico giapponese 1882 - Charles Ponzi, truffatore italiano 1882 - Kazimierz Bartel, politico polacco 1882 - Seiu Ito, pittore giapponese 1882 - Vito Artale, generale italiano 1883 - Gyula Csortos, attore ungherese 1883 - František Drtikol, fotografo ceco 1884 - Michael Rohde, calciatore danese 1885 - Antonietta di Anhalt 1885 - Aldo Baldassarri, giurista italiano 1885 - Charles Riddy, canottiere canadese 1885 - Myrtle Stedman, attrice statunitense 1886 - Dario Maestrini, scienziato italiano 1886 - Guido Grandi, entomologo italiano 1886 - James Friskin, pianista scozzese 1886 - Luigi Costanzo, presbitero italiano 1887 - Edgardo Lami Starnuti, politico italiano 1887 - Francesco Mauro, politico italiano 1887 - Kurt Wolff, giornalista tedesco 1888 - Leslie Hofton, calciatore inglese 1888 - Mario Bonetti, ammiraglio italiano 1889 - Alfred Gruenther, generale statunitense 1889 - Angelo Tonini, atleta e calciatore italiano *1890 - Edmund Lowe, attore statunitense 1891 - Ezio Carabella, musicista italiano 1891 - Arthur Drewry, dirigente sportivo inglese 1891 - Federico Moreno Torroba, compositore spagnolo 1891 - Damaskinos Papandreou, politico greco 1893 - Ileana Leonidoff, attrice russa 1893 - Beatrice Wood, pittrice statunitense 1894 - Ethel Grandin, attrice statunitense 1895 - Giovanni De Toni, pediatra italiano 1895 - Moshe Feinstein, rabbino lituano 1895 - Ragnar Frisch, economista norvegese 1895 - Juanita Hansen, attrice statunitense 1895 - Vittorio Mascheroni, musicista italiano 1895 - Matthew Ridgway, generale statunitense 1895 - Ernie Collett, hockeista su ghiaccio canadese 1896 - Luigi Lusignani, militare italiano 1896 - Roy Franklin Nichols, storico statunitense 1896 - Ulises Saucedo, arbitro di calcio boliviano 1897 - Jocelyn Toynbee, storica britannica 1898 - Emil Artin, matematico austriaco 1899 - Raffaele Pieragostini, partigiano italiano 1899 - Jurij Karlovič Oleša, scrittore russo 1900 - Edna Best, attrice britannica 1900 - Ruby Dandridge, attrice statunitense 1900 - Edoardo Catto, calciatore italiano 1900 - Johannes Quasten, teologo tedesco 1901 - Rosolino Bua, attore italiano 1901 - Claude Choules, militare inglese 1901 - Giovanni Soglian, linguista italiano 1901 - Walter Spence, nuotatore guyanese 1901 - Gwen Wakeling, costumista statunitense 1901 - Corentin Louis Kervran, francese 1902 - Emilio Baldanello, attore italiano 1902 - Eunice Murray, e scrittrice statunitense 1902 - Bruno Falck, imprenditore italiano 1903 - Adrian, costumista statunitense 1903 - Piero Pastore, calciatore italiano 1903 - Anders Rydberg, calciatore svedese 1903 - Livio Semelli, calciatore italiano 1903 - Fortunato Zoppas, vescovo cattolico italiano 1903 - Emilio Battista, politico italiano 1904 - Michele Alboreto, scrittore, calciatore italiano 1904 - Egidio De Franceschi, calciatore italiano 1904 - Warren Kealoha, nuotatore statunitense 1904 - Mayo Methot, attrice statunitense 1904 - Igino Righetti, avvocato italiano 1904 - Alexandrina Maria da Costa, mistica portoghese 1906 - Albert Barthélémy, ciclista francese 1906 - Barney Bigard, clarinettista statunitense 1906 - Artur Lundkvist, scrittore svedese 1907 - Federico Cantú Garza, pittore messicano 1907 - Segundo Durandal, calciatore boliviano 1908 - Constant Joacim, calciatore belga 1909 - Lorenzo De Antiquis, cantastorie italiano 1909 - Piero Pavesio, pianista e cantante italiano 1909 - Gerardo Ottani, calciatore italiano 1910 - Kittens Reichert, attrice statunitense 1911 - Clifford Fagan, arbitro di pbasket statunitense 1911 - Jean Harlow, attrice statunitense 1911 - Kristian Henriksen, calciatore norvegese 1911 - Benvenuto Ronzani, calciatore italiano 1912 - Sereno Gianesello, calciatore italiano 1912 - Roberto Manni, pittore italiano 1912 - Aldo Mei, presbitero italiano 1913 - Teodosio Aimoni, politico italiano 1913 - Hugo Lamanna, calciatore argentino 1913 - Luis Miró, calciatore e spagnolo 1913 - Harold J. Stone, attore statunitense 1914 - Július Bešina, calciatore slovacco 1914 - Asger Jorn, pittore danese 1915 - Ugo Drago, aviatore italiano 1915 - Elia Marcelli, regista italiano 1916 - José Calvo, attore spagnolo 1916 - Paul Halmos, statistico ungherese 1918 - Fernand Buyle, calciatore belga 1918 - Arthur Kornberg, biochimico statunitense 1918 - Emilio Legnani, militare italiano 1918 - Arnold Newman, fotografo statunitense 1918 - Fritz Thiedemann, cavaliere tedesco 1918 - San Yu, politico birmano 1919 - Henri Hermans, cestista belga 1920 - James Doohan, attore canadese 1920 - Denis Mack Smith, storico britannico 1921 - Diana Barrymore, attrice statunitense 1921 - André Neury, calciatore svizzero 1921 - Isabella Quarantotti, scrittrice italiana 1921 - Adone Stellin, calciatore italiano 1922 - Norma Barbolini, partigiana italiana 1922 - Nándor Hidegkuti, calciatore ungherese 1922 - Vasilij Nikitič Mitrochin, agente segreto sovietico 1922 - Jay Presson Allen, scrittrice statunitense 1922 - Kazimierz Serocki, compositore polacco 1923 - Marcello Martana, attore italiano 1923 - Doc Watson, cantautore statunitense 1924 - Tomiichi Murayama, politico giapponese 1924 - Omero Tognon, calciatore italiano 1925 - Giacomo Benevelli, scultore italiano 1925 - Geo Antonio Palandri, politico italiano 1925 - Ignazio Schino, giornalista italiano 1925 - Joe Sentieri, cantautore italiano 1926 - Lys Assia, cantante svizzera 1926 - Cathy Downs, attrice statunitense 1926 - James Merrill, poeta statunitense 1926 - Quinto Parmeggiani, attore italiano 1927 - Pierre Aubert, politico svizzero 1927 - Carla Cerati, scrittrice italiana 1927 - Paolo Checchi, cestista italiano 1927 - William Kurelek, scrittore e pittore canadese 1927 - Tommy McCook, sassofonista giamaicano 1927 - Ferenc Nyers, calciatore apolide 1927 - Carlo Pes, chitarrista italiano 1928 - Francesco Biamonti, scrittore italiano 1928 - Aleksandar Gec, cestista jugoslavo 1928 - Gudrun Pausewang, scrittrice tedesca 1928 - Alfred Reinhardt, calciatore tedesco 1928 - Jean Rustin, pittore francese 1929 - Néstor Carballo, calciatore uruguaiano 1929 - Elio Ciol, fotografo italiano 1929 - Nikos Mamangakis, compositore greco 1930 - Keiiti Aki 1930 - Pete Darcey, cestista statunitense 1930 - Ion Iliescu, ingegnere e politico rumeno 1930 - Ben Ormenese, pittore e scultore italiano 1930 - Mario Spagnol, editore italiano 1931 - Willy Holzmüller, calciatore tedesco 1931 - Aldo Nardi, calciatore italiano 1931 - Mario Pitocco, pittore italiano 1932 - Richard Liberty, attore statunitense 1932 - Gianni Seghedoni, calciatore italiano 1933 - Dario Del Corno, grecista italiano 1933 - Jimmy Garrison, contrabbassista statunitense 1933 - Alfredo Landa, attore spagnolo 1933 - Tomás Milián, attore cubano 1933 - Franco Sarnari, pittore italiano 1934 - Lino De Petrillo, calciatore italiano 1934 - Nick Edel, pittore italiano 1934 - Jacek Kuroń, politico polacco 1934 - Luciano Lualdi, cantante italiano 1934 - Gia Scala, attrice britannica 1934 - Jenny Staley, tennista australiana 1934 - Yasuo Takamori, calciatore giapponese 1935 - Malcolm Anderson, tennista australiano 1935 - Ibrahim Aslan, scrittore egiziano 1935 - Salvatore Bartolotta, carabiniere italiano 1935 - Isarco Ravaioli, attore italiano 1935 - Michael Walzer, filosofo statunitense 1935 - Želju Želev, politico bulgaro 1936 - Oreste Magni, ciclista italiano 1936 - Achille Occhetto, politico italiano 1936 - Alfredo Paglione, mecenate italiano 1936 - Maurizio Taddei, archeologo italiano 1937 - Vittorio Bissi, calciatore e allenatore italiano 1937 - Sidney Coleman, fisico statunitense 1937 - Bobby Driscoll, attore statunitense 1937 - Walter Graf, bobbista svizzero 1937 - Tsukasa Hosaka, calciatore giapponese 1937 - Dino Leonetti, fumettista italiano 1937 - Kevin O'Halloran, nuotatore australiano 1937 - Eddie Perkins, pugile statunitense 1938 - Bruno Bozzetto, regista italiano 1938 - Frank Radovich, cestista statunitense 1938 - Marco Ricci, pittore italiano 1939 - El Camborio, ballerino italiano 1939 - Eugenio Bruschini, calciatore italiano 1939 - Aventino Frau, politico italiano 1939 - Ariane Mnouchkine, regista francese 1939 - Robert Shaye, attore statunitense 1940 - Perry Ellis, stilista statunitense 1940 - Kai Nilsen, calciatore norvegese 1940 - Jean-Paul Proust, politico francese 1940 - Svetozar Vujović, calciatore jugoslavo 1941 - Walter Albini, stilista italiano 1941 - David Darling, violoncellista statunitense 1941 - Manfred Geisler, calciatore tedesco 1941 - Ivo Ghezze, hockeista italiano 1941 - André Guy, calciatore francese 1941 - Vlado Milunić, architetto ceco 1942 - Cristina Amadei, cantante italiana 1942 - Uladzimir Kavalënak, cosmonauta sovietico 1942 - Antonio Rosino, scacchista italiano 1942 - Bruno Vilar, attore italiano 1943 - Enzo Bianchi, religioso italiano 1943 - Paul Cook, politico statunitense 1943 - John Gardiner, cestista australiano 1943 - Alfonso Franco Grassi, designer italiano 1943 - Hernán Huarache Mamani, scrittore peruviano 1943 - Jim Jarvis, cestista statunitense 1943 - Franco Rosati, calciatore italiano 1943 - Aeronwy Thomas, scrittrice inglese 1943 - Ivo Vajgl, politico sloveno 1943 - Marco Vannini, biologo italiano 1944 - Don Carlos, cestista statunitense 1944 - Alessandro Galleani, fisioterapista italiano 1944 - Donata Govoni, atleta italiana 1944 - Arvid Knutsen, calciatore norvegese 1944 - Andrea Melodia, giornalista italiano 1945 - Isidoro Alverà, hockeista italiano 1945 - Gaetano De Cosmo, politico italiano 1945 - Bruno Filippini, cantante italiano 1945 - Ettore Gotti Tedeschi, banchiere italiano 1945 - Ronald Mallett, fisico statunitense 1945 - George Miller, regista australiano 1945 - Maurizio Moretti, calciatore italiano 1945 - Rafael Santana, calciatore spagnolo 1946 - James Craig Adamson, astronauta statunitense 1946 - Kyriakos Apostolidis, calciatore greco 1946 - Ejup Ganić, politico bosniaco 1946 - Giorgio Nardello, calciatore italiano 1946 - Attilio Perotti, calciatore italiano 1947 - Remo Chiosso, autore di giochi italiano 1947 - Billy Evans, cestista statunitense 1947 - Jaakko Kari, politico finlandese 1947 - Ladislav Kuna, calciatore cecoslovacco 1947 - Dino Landini, calciatore italiano 1947 - Paolo Magelli, regista italiano 1947 - Ian O'Brien, nuotatore australiano 1947 - Dennis Shaw, giocatore football statunitense 1947 - Otto Stuppacher, pilota automobilistico austriaco 1947 - Óscar Tabárez, calciatore uruguaiano 1947 - Jennifer Warnes, cantante statunitense 1947 - Willie Wise, cestista statunitense 1948 - Isabella Bossi Fedrigotti, giornalista italiana 1948 - Roger Duquesnoy, cestista francese 1948 - José María Lasa, calciatore spagnolo 1948 - Jackie Mittoo, musicista giamaicano 1948 - Joe Napolitano, regista statunitense 1948 - Snowy White, chitarrista britannico 1949 - Jüri Allik, psicologo estone 1949 - Bonnie Dunbar, astronauta statunitense 1949 - Hreinn Halldórsson, atleta islandese 1949 - Gloria Hendry, attrice statunitense 1949 - Joey Johnston, hockeista canadese 1949 - James Voss, astronauta statunitense 1950 - Beatrice Draghetti, politica italiana 1950 - Tim Kazurinsky, attore statunitense 1950 - Franciszek Niemiec, cestista polacco 1950 - Nitto Palma, politico italiano 1950 - Natale Ripamonti, politico italiano 1950 - Alex Sceberras Trigona, politico maltese 1951 - Trevor Anderson, calciatore nordirlandese 1951 - Hartmuth Behrens, schermidore tedesco 1951 - Valerio Carrara, politico italiano 1951 - Allan Hornyak, cestista statunitense 1951 - Ron Howard, giocatore football statunitense 1951 - Mario Pasik, attore argentino 1951 - Ennio Pellegrini, calciatore italiano 1951 - Teresa Petrangolini, attivista italiana 1952 - Floyd Allen, cestista statunitense 1952 - Cornelius Cash, cestista statunitense 1952 - Randy Gradishar, giocatore football statunitense 1952 - Ângela Vieira, attrice brasiliana 1952 - Kazuki Ōmori, regista giapponese 1953 - Zico, calciatore brasiliano 1953 - Aram Asatryan, cantante armeno 1953 - Roberto Osvaldo Díaz, calciatore argentino 1953 - Robyn Hitchcock, cantautore e chitarrista inglese 1953 - Brian Kerr, allenatore di calcio irlandese 1953 - Giorgio Mele, politico italiano 1953 - Francesco Schiavone, criminale italiano 1954 - Karole Armitage, danzatrice statunitense 1954 - Jean-Louis Basei, rugbista italiano 1954 - Nicoletta Bauce, cantautrice italiana 1954 - Giuliano Cazzolato, ciclista italiano 1954 - Edoardo Erba, regista italiano 1954 - Michael Gibson, rugbista irlandese 1954 - Robert Gossett, attore statunitense 1954 - Marin Mustață, schermidore rumeno 1954 - Jaroslav Netolička, calciatore cecoslovacco 1954 - Arturo Rodas, compositore ecuadoriano 1954 - Bawai Soro, vescovo cattolico iracheno 1954 - Ona Zee, attrice pornografica statunitense 1955 - Vincent Bradford, schermitrice statunitense 1955 - Fiorello Cortiana, politico italiano 1955 - Gianfranco Ganau, politico italiano 1955 - Alejandro González Rojas, calciatore costaricano 1955 - Bheki Mseleku, musicista sudafricano 1955 - Gabriele Ratti, calciatore italiano 1955 - Andreas Schulz, copilota di rally tedesco 1956 - Zbigniew Boniek, calciatore polacco 1956 - Paolo Micioni, disc jockey italiano 1956 - Francesco Paolantoni, attore italiano 1956 - Gunter Pauli, scrittore belga 1957 - Atli Eðvaldsson, calciatore islandese 1957 - Kypros Damianou, calciatore cipriota 1957 - Chris Lewis, tennista neozelandese 1957 - Roberto Messa, scacchista italiano 1957 - Jeff Rona, compositore statunitense 1957 - Petro Ruçi, calciatore albanese 1957 - Mario Simeoli, cestista italiano 1958 - Gianni Alemanno, politico italiano 1958 - Bob Bradley, allenatore di calcio statunitense 1958 - Luciano Ciocchetti, politico italiano 1958 - Bachar Kouatly, scacchista francese 1958 - Kan'ichi Kurita, doppiatore giapponese 1958 - Haris Mohamed, calciatore iracheno 1958 - Johnny Moore, cestista statunitense 1958 - Marino Palese, calciatore italiano 1958 - Miranda Richardson, attrice britannica 1958 - Paulo Rosas, giocatore di calcio a 5 brasiliano 1958 - Gianni Stecchi, atleta italiano 1959 - Matthias Buse, sciatore tedesco 1959 - Vagiz Chidijatullin, calciatore sovietico 1959 - Taylor Nichols, attore statunitense 1959 - Olivier Rabourdin, attore francese 1959 - Anna Rita Sparaciari, schermitrice italiana 1959 - Duško Vujošević, allenatore di basket montenegrino 1959 - Romeo Zondervan, calciatore olandese 1959 - María de los Santos, cestista cubana 1960 - Luigi Bianco, arcivescovo cattolico italiano 1960 - Thomas Bürgler, sciatore alpino svizzero 1960 - Vincenzo Ceccarelli, politico italiano 1960 - Per Holmertz, nuotatore svedese 1960 - Loris Pradella, calciatore italiano 1960 - Muayad Rahyam Aliyan, calciatore kuwaitiano 1960 - Andreas Thiel, pallamanista tedesco 1960 - Gianni Zanon, rugbista italiano 1961 - Vjačeslav Ivanenko, atleta sovietico 1961 - Marcellino Mariucci, attore italiano 1961 - Perry McCarthy, pilota automobilistico britannico 1961 - Dragan Raca, cestista serbo 1961 - Stefano Sbarra, cestista italiano 1961 - Fatima Whitbread, atleta britannica 1961 - Hana Zarevúcká, cestista cecoslovacca 1962 - Daniele Badiali, missionario italiano 1962 - Alessandro Danesin, politico italiano 1962 - Sergejs Jemeļjanovs, calciatore lettone 1962 - Jackie Joyner-Kersee, cestista statunitense 1962 - Elliott Quow, atleta statunitense 1962 - David Schweikert, politico statunitense 1962 - Herschel Walker, bobbista statunitense 1962 - Michael Widenius, informatico finlandese 1963 - Mario Atzori, fumettista italiano 1963 - Maurizio Compagnoni, giornalista italiano 1963 - Martín Fiz, atleta spagnolo 1963 - Cato Holtet, calciatore norvegese 1964 - Raúl Alcalá, ciclista messicano 1964 - Laura Harring, attrice messicana 1964 - Ritsuko Kawai, disegnatore giapponese 1964 - Francisco Javier López, calciatore spagnolo 1964 - Teddy Newton, regista statunitense 1965 - Gioacchino Criaco, scrittore italiano 1965 - Eric DaRe, attore statunitense 1965 - Francesca Del Fabbro, giocatrice di curling italiana 1965 - Oscar Dertycia, calciatore argentino 1965 - Basaula Lemba, calciatore del Congo 1965 - Dragan Stojković, calciatore jugoslavo 1965 - Valdemar Tomaševski, politico polacco 1965 - Tuomo Ylipulli, sciatore finlandese 1966 - Tone Lōc, attore statunitense 1966 - Nacer Abdellah, calciatore marocchino 1966 - Hope Marie Carlton, attrice statunitense 1966 - Claudio Castellini, disegnatore italiano 1966 - Jiří Holubec, biatleta ceco 1966 - Andrea Radici, allenatore di pallavolo italiano 1966 - Tor Thodesen, calciatore norvegese 1966 - Timo Tolkki, chitarrista finlandese 1966 - Caio da Silveira, cestista brasiliano 1967 - Claudio Arbiza, calciatore uruguaiano 1967 - Derek Rocco Barnabei, statunitense 1967 - Uli Bayerschmidt, calciatore tedesco 1967 - Davide Carlo Caparini, politico italiano 1967 - Brent Harding, bassista statunitense 1967 - Iveta Knížková, biatleta ceca 1967 - Naser Orić, militare bosniaco 1967 - Jaime Patricio Ramírez, calciatore cileno 1967 - Aleksandr Volkov, tennista sovietico 1968 - Gisella Donadoni, attrice italiana 1968 - Aitor Garmendia, ciclista spagnolo 1968 - Giuseppe Lanzi, giornalista italiano 1968 - Brian Leetch, hockeista statunitense 1968 - Dan O'Sullivan, cestista statunitense 1968 - Scott Radinsky, cantante statunitense 1968 - Roberto Rao, politico italiano 1968 - Marco Schenardi, calciatore italiano 1968 - Susy Siano, calciatrice italiana 1968 - Jörg Stiel, calciatore svizzero 1969 - Stefano Biglia, fumettista italiano 1969 - Csilla Bátorfi, tennistavolista ungherese 1969 - Erik Hoftun, calciatore norvegese 1970 - Marián Bochnovič, calciatore slovacco 1970 - Julie Bowen, attrice statunitense 1970 - Gabriel Cedrés, calciatore uruguaiano 1970 - Chris Fleming, cestista statunitense 1970 - Federico Giampaolo, calciatore italiano 1970 - Kristine Kunce, tennista australiana 1970 - Tyler Saint, attore pornografico statunitense 1971 - Massimo Ardinghi, tennista italiano 1971 - Daniele Biganzoli, cestista italiano 1971 - Charlie Brooker, giornalista britannico 1971 - Antonella Bucci, cantante italiana 1971 - Christian Eigner, batterista austriaco 1971 - Salvatore Lazzaro, attore italiano 1971 - Pablo Lentini Riva, scrittore italiano 1971 - Olivia Manescalchi, attrice italiana 1971 - Bjarte Engen Vik, sciatore norvegese 1972 - Darren Anderton, calciatore inglese 1972 - Claudia Cerutti, pentatleta italiana 1972 - Petr Luxa, tennista ceco 1972 - Michaël Milon, karateka francese 1972 - Peter O'Leary, arbitro di calcio neozelandese 1972 - Christian Oliver, attore tedesco 1972 - Salvo Pogliese, politico italiano 1972 - Aivars Polis, slittinista lettone 1972 - Christian Terni, calciatore italiano 1972 - Marko Tuomela, calciatore finlandese 1973 - Xavier Bettel, politico lussemburghese 1973 - Michael Hurst, regista inglese 1973 - Matthew Marsden, attore britannico 1973 - Fabrizio Rongione, attore belga 1973 - Barret Swatek, attrice statunitense 1973 - Romāns Vainšteins, ciclista lettone 1974 - Giuseppe Cardone, calciatore italiano 1974 - David Faustino, attore statunitense 1974 - Carlos Güity, calciatore honduregno 1974 - Tomáš Kraus, sciatore ceco 1974 - Igor Perović, cestista serbo 1974 - Jared Rushton, attore statunitense 1974 - Josef Strobl, sciatore austriaco 1974 - Eddy Wata, cantante nigeriano 1975 - David Blanco, ciclista spagnolo 1975 - Claudia Brassard, cestista canadese 1975 - Paola D'Arienzo, attrice italiana 1975 - Sidy Diop, attore italiano 1975 - Abdurahman Kahrimanović, cestista bosniaco 1975 - Johanna Wokalek, attrice tedesca 1976 - Alberto Causin, cestista italiano 1976 - Lannick Gautry, attore francese 1976 - Anica Kovač, modella croata 1976 - Frode Lafton, calciatore norvegese 1976 - Peter Lisicky, cestista statunitense 1976 - Keit Pentus-Rosimannus, politica estone 1976 - Alessandro Politi, attore italiano 1976 - Anita Uwagbale, modella nigeriana 1976 - Joos Valgaeren, calciatore belga 1977 - Naser Al-Omran, calciatore kuwaitiano 1977 - Sidney Moraes, allenatore di calcio brasiliano 1977 - Ronan Keating, cantante irlandese 1977 - Masafumi Kimura, doppiatore giapponese 1977 - Milena Mancini, attrice italiana 1977 - Kumiko Nakano, attrice giapponese 1977 - Todor Stojkov, cestista bulgaro 1977 - Buddy Valastro Junior, cuoco statunitense 1978 - Gabriele Albanesi, regista italiano 1978 - Ruggero Andreozzi, attore italiano 1978 - Erick Bellomo, giocatore di calcio a 5 brasiliano 1978 - Massimiliano Di Lodovico, produttore italiano 1978 - Yuki Hsu, cantante e attrice taiwanese 1978 - Nicolas Kiesa, pilota automobilistico danese 1978 - Miraildes Maciel Mota, calciatrice brasiliana 1978 - Aarti Mann, attrice statunitense 1978 - Magdalena Mielcarz, attrice polacca 1979 - Eugenio Fernando Bila, calciatore mozambicano 1979 - Albert Jorquera, calciatore spagnolo 1979 - Scott MacLeod, rugbista a 15 scozzese 1979 - Emiliano Melis, calciatore italiano 1979 - Venusia Paliotti, calciatrice italiana 1979 - Andrew Triggs Hodge, canottiere britannico 1980 - Anmary, cantante lettone 1980 - Michael Henrich, hockeista su ghiaccio canadese 1980 - Pavel Krmaš, calciatore ceco 1980 - Meiling Melançon, attrice filippina 1980 - Katherine Waterston, attrice statunitense 1981 - Sung Yu-ri, attrice sudcoreana 1981 - Lil' Flip, rapper, attore statunitense 1981 - Pablo Aurrecochea, calciatore uruguaiano 1981 - David Bailey, cestista statunitense 1981 - Ervin Bulku, calciatore albanese 1981 - Dominic Forget, hockeista canadese 1981 - Ondřej Herzán, calciatore ceco 1981 - Miguel Hoyos, calciatore boliviano 1981 - Florian Lechner, calciatore tedesco 1981 - Paul Lloyd Jr., wrestler sudafricano 1981 - Arash Miresmaeili, judoka iraniano 1981 - László Nagy, pallamanista ungherese 1981 - Kári Nielsen, calciatore faroese 1981 - Emmanuel Pappoe, calciatore ghanese 1981 - Cesare Pizzirani, nuotatore italiano 1981 - Antonio Ruggiero, cestista italiano 1981 - Sergio Salvatore, pianista statunitense 1981 - Cristina Scarlat, cantante moldava 1981 - Eduard Stăncioiu, calciatore rumeno 1981 - Karolina Wydra, attrice polacca 1982 - Fernando Livramento, calciatore portoghese 1982 - Jessica Biel, attrice statunitense 1982 - Rafael Martínez, cestista spagnolo 1982 - Mercedes Masohn, attrice svedese 1982 - Antti Munukka, arbitro di calcio finlandese 1982 - Stéphanie Pasterkamp, attrice francese 1982 - Sabino Sansonna, hockeista italiano 1982 - Jordan Stewart, calciatore inglese 1982 - Rafael Bittencourt, calciatore brasiliano 1983 - Manuel Da Tos, hockeista italiano 1983 - Hjalgrím Elttør, calciatore faroese 1983 - Heather Fell, pentatleta britannica 1983 - Keith Kelly, calciatore giamaicano 1983 - Cyril Lemoine, ciclista francese 1983 - Olim Navkarov, calciatore uzbeko 1983 - Daniele Porcu, fantino italiano 1983 - Bruno Zanuto, pallavolista brasiliano 1983 - João Paulo Tavares, pallavolista brasiliano 1984 - Javier Arizmendi, calciatore spagnolo 1984 - Valerio Bernabò, rugbista italiano 1984 - Santonio Holmes, giocatore football statunitense 1984 - Nemanja Jovanović, calciatore serbo 1984 - Petra Lammert, atleta e bobbista tedesca 1984 - Marie-Gaïané Mikaelian, tennista svizzera 1984 - Aleksandr Sëmin, hockeista russo 1984 - Anri du Toit, cantante sudafricana 1985 - Quiarol Arzú, calciatore honduregno 1985 - Rıdvan Baygut, taekwondoka turco 1985 - Josipa Bura, cestista croata 1985 - David Davies, nuotatore britannico 1985 - Nathalie Kelley, attrice peruviana 1985 - Sam Morrow, calciatore nordirlandese 1985 - Femi Opabunmi, calciatore nigeriano 1985 - Robert Vaden, cestista statunitense 1985 - Mariel Zagunis, schermitrice statunitense 1986 - Denis Glavina, calciatore croato 1986 - Issama Mpeko, calciatore del Congo 1986 - Pauline Macabies, biatleta francese 1986 - Florian Marange, calciatore francese 1986 - James Mays, cestista statunitense 1986 - Mouhcine Moutouali, calciatore marocchino 1986 - Stacie Orrico, cantante statunitense 1986 - Antonis Rikka, calciatore greco 1986 - Maria Aurora Salvagno, atleta italiana 1986 - Edwin Soi, atleta keniota 1986 - Patrick Steuerwald, pallavolista tedesco 1986 - Mehmet Topal, calciatore turco 1986 - Francesco Volpe, calciatore italiano 1987 - Miroslav Dvořák, sciatore ceco 1987 - Jillian Harmon, cestista statunitense 1987 - Elnur Hüseynov, cantante azero 1987 - Jesús Padilla, calciatore messicano 1987 - Li Shanshan, cestista cinese 1987 - Aleksandr Smyšljaev, sciatore freestyle russo 1987 - Jacob Spoonley, calciatore neozelandese 1987 - Rok Straus, calciatore sloveno 1987 - TyDi, disc-jockey australiano 1988 - Riccardo Bocchino, rugbista a 15 italiano 1988 - Rens van Eijden, calciatore olandese 1988 - Timur Gareev, scacchista uzbeko 1988 - Bella Heathcote, attrice australiana 1988 - Jan-Arie van der Heijden, calciatore olandese 1988 - Michael Morrison, calciatore inglese 1988 - Rafael Muñoz Pérez, nuotatore spagnolo 1988 - Vendula Měrková, pallavolista ceca 1988 - Ezinne Okparaebo, atleta norvegese 1988 - Livia Stagni, schermitrice italiana 1988 - Emiliano Tade, calciatore argentino 1988 - Sam Way, modello britannico 1988 - Jason Worilds, giocatore football statunitense 1988 - Sibel Özkan, sollevatrice turca 1989 - Philipp Bargfrede, calciatore tedesco 1989 - Benjamin Chavaillaz, hockeista svizzero 1989 - Boti Goa, calciatore ivoriano 1989 - Shuichi Gonda, calciatore giapponese 1989 - Adrián Gunino, calciatore uruguaiano 1989 - Kian Hansen, calciatore danese 1989 - Shraddha Kapoor, attrice e cantante indiana 1989 - Dušan Katnić, cestista serbo 1989 - Rok Mordej, giocatore di calcio a 5 sloveno 1989 - Erwin Mulder, calciatore olandese 1989 - Ioana Raluca Olaru, tennista rumena 1990 - Anfisa Počkalova, schermitrice ucraina 1990 - Christopher Routis, calciatore francese 1990 - Diletta Crespi, calciatrice italiana 1990 - Emmanuel Rivière, calciatore francese 1990 - Jakub Kudláček, cestista ceco 1990 - Olek Czyż, cestista polacco 1990 - Sarah Kim Gries, attrice tedesca 1990 - Sjarhei Astapčuk, hockeista bielorusso 1990 - Vladimir Janković, cestista serbo 1991 - Adrien Trebel, calciatore francese 1991 - Chiara Lapi, pallavolista italiana 1991 - Dominik Schlumpf, hockeista svizzero 1991 - Elia Sammartin, pilota motociclistico italiano 1991 - Filippo Lanza, pallavolista italiano 1991 - José Luis Moreno Barroso, calciatore spagnolo 1991 - Kaori Kawanaka, arciera giapponese 1991 - Marta Brasi, calciatrice italiana 1991 - Morgan Moses, giocatore football statunitense 1991 - Predrag Stevanović, calciatore serbo 1991 - Quentin Jacquet, pilota motociclistico francese 1991 - Saimon, calciatore brasiliano 1991 - Víctor Elías, attore spagnolo 1992 - Ali Bahjat, calciatore iracheno 1992 - Andrew Donnal, giocatore football statunitense 1992 - Ažbe Jug, calciatore sloveno 1992 - Bobley Anderson, calciatore ivoriano 1992 - Cody Wichmann, giocatore football statunitense 1992 - Devin Smith, giocatore football statunitense 1992 - Fernando Lucas Martins, calciatore brasiliano 1992 - Gloria Hooper, atleta italiana 1992 - Luisa Usenich, calciatrice italiana 1992 - Martin Torp, calciatore norvegese 1992 - Simone Boye Sørensen, calciatrice danese 1993 - Antonio Rüdiger, calciatore tedesco 1993 - Ayşe Cora, cestista turca 1993 - Gabriela Cé, tennista brasiliana 1993 - Josef Dostál, canoista ceco 1993 - Karl Holmberg, calciatore svedese 1993 - Michael Thomas, giocatore football statunitense 1993 - Nemanja Mladenović, calciatore serbo 1993 - Nicole Gibbs, tennista statunitense 1993 - Saeid Mohammadpourkarkaragh, satleta iraniano 1993 - Shahobiddin Zoirov, pugile uzbeko 1994 - Federico Andrada, calciatore argentino 1994 - An Ba-ul, judoka sudcoreano 1994 - Christoffer Mafoumbi, calciatore del Congo 1994 - Dilson Herrera, giocatore di baseball colombiano 1994 - Federico Andrada, calciatore argentino 1994 - Gaetano Monachello, calciatore italiano 1994 - Jonathan Castro Otto, calciatore spagnolo 1994 - Umika Kawashima, attrice giapponese 1995 - Bryan Cristante, calciatore italiano 1995 - Cristian Rodríguez, ciclista spagnolo 1995 - Jari Oosterwijk, calciatore olandese 1995 - Tess Sugnaux, tennista svizzera 1996 - Kadeem Corbin, calciatore trinidadiano 1997 - Camila Cabello, cantautrice statunitense 1997 - Allan de Souza, calciatore brasiliano 1999 - Deanne Rose, calciatrice canadese tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: