Stampa E-mail Nasce il 4 marzo La lista contiene circa 750 persone Berta Cáceres, ambientalista honduregna Audrey Esparza, attrice statunitense Reginaldo da Piperno, teologo italiano Drew Donaldson, wrestler statunitense Bárbaro Marín, attore cubano 1188 - Bianca di Castiglia, regina 1394 - Enrico il Navigatore, portoghese 1451 - Andrea Torresano, tipografo 1484 - Giorgio di Brandeburgo-Ansbach 1503 - Elisabetta d'Assia 1525 - Henry Carey, I barone Hunsdon, nobile 1537 - Longqing, imperatore cinese 1561 - Ii Naomasa, generale giapponese 1604 - Niccolò Gherardini, biografo italiano 1606 - Erasmo Bartoli, compositore italiano 1610 - William Dobson, pittore inglese 1618 - Giorgio di Nassau-Dillenburg, nobile tedesco 1623 - Jacob van der Does, pittore olandese 1635 - Emilia van Nassau-Beverweerd, olandese 1643 - Fran Krsto Frankopan, politico croato 1655 - Fra' Galgario, pittore italiano 1658 - François de Mailly, cardinale francese 1665 - Philip Königsmarck, militare svedese 1676 - Teresa Cunegonda Sobieska di Polonia 1678 - Antonio Vivaldi, compositore italiano 1682 - Ernesto di Braunschweig-Bevern 1684 - Sante Veronese, cardinale italiano 1691 - Pierre-Herman Dosquet, vescovo belga 1700 - Luigi Augusto di Borbone-Francia 1702 - Jack Sheppard, criminale inglese 1715 - James Waldegrave, nobile inglese 1719 - Giambattista Roberti, scrittore italiano 1729 - Anne d'Arpajon, nobildonna francese 1743 - Salomone Fiorentino, poeta italiano 1745 - Michelangelo Manicone, filosofo italiano 1750 - Jacob Pleydell-Bouverie, nobilee inglese 1756 - Henry Raeburn, pittore scozzese 1764 - Paolo Balsamo, scienziato italiano 1765 - Claire Lacombe, attrice francese 1767 - Francisco Jde Elío, generale spagnolo 1769 - Mehmet Ali, politico albanese 1770 - Christian Zais, urbanista tedesco 1776 - Ignacio Elizondo, generale spagnolo 1776 - Guillaume de Saint-Priest, generale russo 1778 - Robert Emmet, patriota irlandese 1778 - Florestano Pepe, militare italiano 1785 - Sarah Fane, nobildonna inglese 1786 - Amédée Cubières, generale francese 1786 - Agostina d'Aragona, patriota spagnola 1793 - Karl Lachmann, filologo tedesco 1796 - Giuseppe Gabetti, violinista italiano 1800 - Maria di Thurn und Taxis, principessa tedesca 1803 - João Maria do Amaral, politico portoghese 1804 - Domenico Promis, storico italiano 1807 - Luigi Pacinotti, fisico italiano 1811 - John Lawrence, politico britannico 1813 - Federico Rosazza, politico italiano 1814 - Giuseppe Devincenzi, politico italiano 1817 - Edwards Pierrepont, politico statunitense 1819 - Édouard Lagrave, botanico francese 1820 - Francesco Bentivegna, patriota italiano 1820 - Ludwig von Henk, politico tedesco 1822 - Jean Antoine Lissajous, matematico francese 1828 - Carl Johan Anderson, viaggiatore svedese 1831 - Sebastiano Mottura, geologo italiano 1833 - Antoine-Alphonse Chassepot, inventore francese 1835 - John Hughlings Jackson, neurologo britannico 1838 - Luchino Del Mayno, politico italiano 1844 - Domenico Melegatti, imprenditore italiano 1845 - Ottorino Pianigiani, politico italiano 1846 - Giacomo Calleri, politico italiano 1847 - Carl Josef Bayer, chimico austriaco 1847 - Domenico Ferrata, cardinale italiano 1848 - Pasquale Clemente, politico italiano 1849 - Romolo Tittoni, politico italiano 1851 - Giulio Musso, pittore italiano 1851 - Alexandros Papadiamantis, scrittore greco 1852 - Giacomo Giri, latinista italiano 1856 - Kotō Bunjirō, sismologo giapponese 1857 - Constantin Coandă, politico rumeno 1858 - Antonio Fradeletto, politico italiano 1859 - John Sands, calciatore inglese 1859 - Leone Wollemborg, politico italiano 1860 - Giuseppe Loretz, ciclista italiano 1860 - Vittorio Zippel, politico italiano 1861 - Curt von Bardeleben, scacchista tedesco 1862 - Jacob Robert Emden, astrofisico svizzero 1863 - Paolo Ajroldi di Robbiate, manager italiano 1863 - Reginald Innes Pocock, zoologo britannico 1865 - Arturo Malignani, inventore italiano 1865 - Eduard Vilde, giornalista estone 1865 - George Macdonogh, militare britannico 1865 - Giovanni Bagaini, giornalista italiano 1866 - Eugène Cosserat, astronomo francese 1867 - Giovanni Cazzani, arcivescovo italiano 1868 - Alejandro Lerroux, politico spagnolo 1868 - Friedrich Wilhelm Kopsch, anatomista tedesco 1869 - Paul Biensfeldt, attore tedesco 1870 - Thomas Sturge Moore, poeta inglese 1870 - Verner Järvinen, atleta finlandese 1872 - Jacques Baudrier, velista francese 1872 - George Leveson-Gower, diplomatico inglese 1874 - J. Barney Sherry, attore statunitense 1874 - Jan Černý, politico cecoslovacco 1874 - Michail Fëdorovič Vladimirskij, politico russo 1875 - Henri Duvernois, scrittore francese 1875 - Mihály Károlyi, politico ungherese 1876 - Alfonso Maria Riberi, archeologo italiano 1876 - Jakob Buchli, ingegnere svizzero 1876 - Léon-Paul Fargue, scrittore francese 1877 - Frank Bornamann, nuotatore statunitense 1877 - Fritz Graebner, etnologo tedesco 1877 - Pavel Bermondt-Avalov, scrittore russo 1878 - Takeo Arishima, scrittore giapponese 1878 - Egbert Van Alstyne, pianista statunitense 1879 - Emil Freymark, atleta statunitense 1879 - Josip Murn Aleksandrov, poeta sloveno 1880 - Channing Pollock, scrittore statunitense 1880 - Lawson Butt, attore britannico 1880 - Riccardo Barilla, imprenditore italiano 1881 - Ettore Felici, arcivescovo cattolico italiano 1881 - Muhammad VII al-Munsif 1881 - Richard C. Tolman, chimico statunitense 1881 - Rollin Feitshans, tennista statunitense 1882 - Angelo Belloni, militare italiano 1882 - Charles Norelius, nuotatore svedese 1882 - Nicolae Titulescu, politico romeno 1882 - Raffaele Petti, politico italiano 1883 - Maude Fealy, attrice statunitense 1883 - Sam Langford, pugile canadese 1885 - Carlo De Simone, generale italiano 1885 - Giuseppe Faè, presbitero italiano 1886 - Ferdinando Bonazzi, aviatore italiano 1886 - Julius Steger, attore, regista austriaco 1886 - Kazimierz Świtalski, politico polacco *1887 - Gustavo di Danimarca 1888 - Natalino Guillaume, attore italiano 1888 - Rafaela Ottiano, attrice italiana 1888 - Stuart Walker, regista statunitense 1889 - Riccardo Ajmone Marsan, calciatore italiano 1889 - Oscar Chisini, matematico italiano 1889 - Werner von Gilsa, ginnasta tedesco 1889 - Oren E. Long, politico statunitense 1889 - Spark Matsunaga, politico statunitense 1889 - Pearl White, attrice statunitense 1890 - Tito Acerbo, militare italiano 1890 - Francesco Chiappelli, artista italiano 1890 - Giuseppe Corazzin, politico italiano 1890 - Renato Ghiselli, calciatore italiano 1890 - Józef Hermanowicz, scrittore bielorusso 1891 - René Barbier, schermidore francese 1891 - Luigi Schingo, pittore e scultore italiano 1891 - Viktor Turžanskij, regista russo 1892 - Wykeham Cornwallis, ufficiale inglese 1892 - Nikolaj Kondrat'ev, economista sovietico 1895 - Édouard Baumann, calciatore francese 1895 - Wilhelm Hansen, calciatore norvegese 1895 - August Oberhauser, calciatore svizzero 1897 - Lorenzo Batlle Pacheco, politico uruguaiano 1898 - Dora Diamant, attrice polacca 1898 - Georges Dumézil, storico francese 1898 - Hans Krebs, generale tedesco 1898 - Fortunato La Camera, politico italiano 1899 - Carlotta di Sassonia-Altenburg 1899 - Liana Del Balzo, attrice italiana 1899 - Victor A. Gangelin, scrittore statunitense 1900 - Désiré Bastin, calciatore belga 1900 – Armando Barnabiti, architetto italiano 1900 - Herbert Biberman, regista statunitense 1901 - Hans Klüver, scacchista tedesco 1902 - Giuseppe Alberti, politico italiano 1902 - Innocente Dugnani, politico italiano 1902 - Gilberto Gilioli, scrittore italiano 1902 - Giulio Stival, attore italiano 1903 - Eva Bernoulli, insegnante svizzera 1903 - Filippo Caracciolo, politico italiano 1903 - Fortunato Lay, giornalista italiano 1903 - Erling Lindberg, calciatore norvegese 1903 - Dorothy Mackaill, attrice inglese 1904 - Luis Carrero Blanco, ammir politico spagnolo 1904 - George Gamow, cosmologo ucraino 1904 - Joseph Schmidt, tenore austro-ungarico 1905 - Pietro Lavè, calciatore italiano 1905 - Antonio Lella, calciatore italiano 1905 - Jorge Pardón, calciatore peruviano 1905 - Hipolito Vacchiano Garcìa, presbitero spagnolo 1905 - Armando Martins, calciatore portoghese 1906 - Phil Davis, fumettista statunitense 1906 - Roberto Mañalich, schermidore cubano 1906 - Georges Ronsse, ciclista belga 1906 - Roberto Mañalich, schermidore cubano 1910 - Tancredo Neves, politico brasiliano 1910 - Gastone Prendato, calciatore italiano 1910 - Muhammad Al Sa'ud, politico saudita 1911 - Giulio Cappelli, calciatore italiano 1911 - Hans von Reitzenstein, militare tedesco 1912 - Afro Basaldella, pittore italiano 1912 - Reto Capadrutt, bobbista svizzero 1912 - Ferdinand Leitner, musicista tedesco 1912 - Carl Marzani, politico statunitense 1912 - Leopoldo Valentini, attore italiano 1913 - Pia Maria d'Orléans-Braganza 1913 - Taos Amrouche, scrittrice berbera 1913 - Jean Bourgoin, fotografo francese 1913 - Giorgio Buila, calciatore italiano 1913 - Sebastiano Carta, pittore e poeta italiano 1913 - John Garfield, attore statunitense 1913 - Gisella Monaldi, attrice italiana 1913 - André Verdet, artista francese 1914 - Robert Bice, attore statunitense 1914 - Gino Colaussi, calciatore italiano 1914 - Mario Formenton, calciatore italiano 1914 - Ward Kimball, animatore statunitense 1915 - Sangad Chaloryu, politico thailandese 1915 - Geoffrey Jackson, scrittore britannico 1915 - Rita Livesi, attrice italiana 1915 - Otto Moll, militare tedesco 1916 - Gilbert Hunt, tennista statunitense 1916 - William Alland, regista statunitense 1916 - Giorgio Bassani, scrittore italiano 1916 - Hans Eysenck, psicologo inglese 1916 - Ermanno Frattini, calciatore italiano 1916 - Tolmino Gios, ciclista italiano 1917 - Al Koran, illusionista inglese 1917 - Werner Lohrer, hockeista svizzero 1918 - Margaret O. duPont, tennista statunitense 1919 - Juan Carlos Muñoz, calciatore argentino 1920 - Alberto D'Aversa, regista italiano 1920 - Jean Lecanuet, politico francese 1920 - Zenonas Puzinauskas, cestista lituano 1920 - Glauco Vanz, calciatore italiano 1921 - Luigi Bertani, calciatore italiano 1921 - Renato Crotti, scrittore italiano 1921 - Renzo Nanni, scrittore italiano 1921 - Dinny Pails, tennista australiano 1922 - Alfio Michelucci, calciatore italiano 1922 - Xenia Stad-de Jong, atleta olandese 1922 - Giuseppe Vairo, calciatore italiano 1922 - Teixeirinha, calciatore brasiliano 1923 - Patrick Moore, astronomo inglese 1923 - Francesco Candioto, politico italiano 1923 - Piero D'Inzeo, cavaliere italiano 1923 - Eugenio Jannelli, politico italiano 1923 - Francesco Savio, regista italiano 1924 - Luigi Amaducci, arcivescovo italiano 1924 - José Antonio de la Loma, regista spagnolo 1924 - Plinio Rolle, calciatore italiano 1925 - Edmond Abelé, vescovo cattolico francese 1925 - Inezita Barroso, attrice brasiliana 1925 - Italo Mancini, filosofo italiano 1925 - Paul Mauriat, musicista francese 1926 - Giorgio Bongiovanni, cestista italiano 1926 - Richard DeVos, imprenditore statunitense 1926 - Pascual Pérez, pugile argentino 1926 - Massimo Zamorani, giornalista italiano 1927 - Thayer David, attore statunitense 1927 - Dick Savitt, tennista statunitense 1927 - Jan van Schijndel, calciatore olandese 1928 - Alan Sillitoe, scrittore inglese 1929 - Luigi Cagni, storico italiano 1929 - Bernard Haitink, musicista olandese 1929 - Harold Hassall, calciatore inglese 1929 - Lek Pervizi, scrittore albanese 1929 - Jurij Sedov, calciatore sovietico 1930 - Giancarlo Barigozzi, sassofonista italiano 1930 - Costantino Belluscio, politico italiano 1930 - Sandro Curzi, giornalista italiano 1930 - François Ludo, calciatore francese 1930 - Miljan Miljanić, allenatore di calcio jugoslavo 1931 - William Henry Keeler, cardinale statunitense 1931 - Danika La Loggia, attrice italiana 1932 - Brunella Bovo, attrice italiana 1932 - Lamberto Giorgis, calciatore italiano 1932 - Ryszard Kapuściński, giornalista polacco 1932 - Miriam Makeba, cantante sudafricana 1932 - Adalberto Minucci, politico italiano 1932 - Ed Roth, artista statunitense 1933 - Elsy Jacobs, ciclista lussemburghese 1933 - Michael Jeffery, imprenditore britannico 1933 - Nino Vaccarella, pilota automobilistico italiano 1933 - Louis Viannet, sindacalista francese 1934 - Barbara McNair, attrice statunitense 1934 - Giovanni Previtali, storico italiano 1934 - Anne Haney, attrice statunitense 1935 - Carlo Casini, politico italiano 1935 - Bent Larsen, scacchista danese 1936 - Jim Clark, pilota automobilistico britannico 1936 - Corrado Pani, attore italiano 1936 - Aribert Reimann, pianista tedesco 1936 - Michele Zappella, psichiatra italiano 1937 - José Araquistáin, calciatore spagnolo 1937 - Pier Giorgio Cazzola, atleta italiano 1937 - Elio Veller, attore italiano 1938 - Anton Balasingham, giornalista singalese 1938 - Alpha Condé, politico guineano 1938 - Rossana Di Lorenzo, attrice italiana 1938 - Angus MacLise, musicista statunitense 1938 - Paula Prentiss, attrice statunitense 1938 - Helga Stroh, schermitrice tedesca 1938 - Anatolij Markovič Žabotinskij, fisico sovietico 1939 - Horst Fantazzini, criminale italiano 1939 - Bruna Lelli, cantante italiana 1939 - Sandra Reynolds Price, tennista sudafricana 1940 - Giulio Ballio, ingegnere italiano 1940 - Ruggero Marino, giornalista italiano 1940 - Volodymyr Morozov, canoista sovietico 1941 - Adrian Lyne, regista britannico 1941 - Lea Melandri, giornalista italiana 1942 - Juan Daniel Cardellino, arbitro di calcio uruguaiano 1942 - Claudio Dematté, economista italiano 1942 - Charles C. Krulak, generale statunitense 1942 - Juan Carlos Oleniak, calciatore argentino 1942 - Nicola Sanese, politico italiano 1942 - Riccardo Sogliano, calciatore italiano 1942 - Frangiskos Sourpis, calciatore greco 1943 - Lucio Dalla, attore italiano 1943 - Gaspare Giudice, politico italiano 1943 - Bruno Jacoboni, calciatore italiano 1943 - Gabriele Mana, vescovo cattolico italiano 1943 - Roberto Manganotto, calciatore italiano 1943 - Carlos Mouriño, imprenditore spagnolo 1943 - Dadá Maravilha, calciatore brasiliano 1943 - Giorgios Vlachos, calciatore greco 1944 - Dušan Bartovič, calciatore cecoslovacco 1944 - André Betta, calciatore francese 1944 - Francisco Rodríguez, calciatore spagnolo 1944 - Harvey Postlethwaite, ingegnere britannico 1944 - Bobby Womack, cantautore statunitense 1945 - Femi Benussi, attrice italiana 1945 - Tara Browne, nobile inglese 1945 - Dieter Meier, cantante svizzero 1945 - Tommy Svensson, calciatore svedese 1945 - Gavin Weightman, giornalista britannico 1945 - Gary Williams, cestista statunitense 1946 - Giuseppe Casarrubea, storico italiano 1946 - Haile Gerima, regista etiope 1946 - Vladimir Kozlov, calciatore sovietico 1946 - Jean-Claude Schmitt, storico francese 1947 - Elio Calcabrini, pugile italiano 1947 - Riccardo Dessì, calciatore italiano 1947 - David Franzoni, sceneggiatore statunitense 1947 - Jan Garbarek, sassofonista norvegese 1947 - Paolo Guerrieri Paleotti, politico italiano 1947 - Gunnar Hansen, attore islandese 1947 - Massimo Milazzo, attore italiano 1947 - Gerhard Werner, pentatleta tedesco 1948 - Shakin' Stevens, cantautore gallese 1948 - Juan Carlos Biondini, cantante argentino 1948 - James Ellroy, scrittore statunitense 1948 - Ernst Håkon Jahr, scrittore norvegese 1948 - Rosella Ottone, politica italiana 1948 - Roberto Pannunzi, criminale italiano 1948 - Boye Skistad, calciatore norvegese 1948 - Brede Skistad, calciatore norvegese 1948 - Chris Squire, bassista britannico 1948 - Edson Damian, vescovo brasiliano 1949 - Massimo Berta, calciatore italiano 1949 - Volodymyr Ivasjuk, cantautore ucraino 1949 - Karel Loprais, pilota di rally ceco 1949 - Barbara Piecha, slittinista polacca 1949 - Sergej Bagapš, politico abcaso 1949 - Jaromír Vlk, atleta cecoslovacco 1950 - Franco Bonato, politico italiano 1950 - Alfredo Fillia, giocatore di biliardo argentino 1950 - Babo Kabasu, calciatore del Congo 1950 - Juca Kfouri, giornalista brasiliano 1950 - Ofelia Medina, attrice messicana 1950 - Ben Pastor, scrittrice italiana 1950 - Rick Perry, politico statunitense 1950 - Ken Robinson, scrittore britannico 1951 - Kenny Dalglish, calciatore britannico 1951 - Pete Haycock, musicista britannico 1951 - Chris Rea, cantante britannico 1952 - Giancarlo Alessandrelli, calciatore italiano 1952 - Erik Håker, sciatore norvegese 1952 - Ronn Moss, attore statunitense 1952 - Umberto Tozzi, cantautore italiano 1953 - Emilio Estefan, musicista cubano 1953 - Llorenç Ferrer, allenatore di calcio spagnolo 1953 - Scott Hicks, regista australiano 1953 - Paweł Janas, calciatore polacco 1953 - Kay Lenz, attrice statunitense 1953 - Luigi Pedrazzini, politico svizzero 1953 - Reinhold Roth, pilota motociclistico tedesco 1953 - Chris Smith, politico statunitense 1954 - Romeu da Silva, calciatore portoghese 1954 - François Fillon, politico francese 1954 - Antti Muurinen, allenatore di calcio finlandese 1954 - Catherine O'Hara, attrice canadese 1954 - Santo Tomaino, pittore italiano 1954 - Adrian Zmed, attore statunitense 1955 - Mark Colleano, attore italiano 1955 - Francesco Esposito, canottiere italiano 1955 - Joey Jones, calciatore britannico 1955 - Marcelo Santos, calciatore brasiliano 1955 - Dominique Pinon, attore francese 1955 - Michele Ragosta, politico italiano 1955 - Shiro Sano, attore giapponese 1956 - Sanžaagijn Bajar, politico mongolo 1956 - Carlos Roberto Gallo, calciatore brasiliano 1956 - Philippe Mahut, calciatore francese 1956 - Marco Palumbo, cestista italiano 1956 - Péter Takács, schermidore ungherese 1957 - Oliviero Garlini, calciatore italiano 1957 - Giorgio Lalle, nuotatore italiano 1957 - Marco Marchi, calciatore italiano 1957 - Mykelti Williamson, attore statunitense 1958 - Per Egil Ahlsen, calciatore norvegese 1958 - Patricia Heaton, attrice statunitense 1958 - Madleen Kane, cantante svedese 1958 - Lennie Lee, artista sudafricano 1958 - Massimo Mascioletti, rugbista italiano 1959 - Plamen Getov, calciatore bulgaro 1959 - Giuseppe Ha Chi-shing, vescovo cinese 1959 - Licinia Lentini, attrice italiana 1959 - Cinzia Leone, attrice italiana 1959 - Irina Strachova, atleta sovietica 1959 - Francesco Straniero Sergio, linguista italiano 1960 - Jody Campbell, pallanuotista statunitense 1960 - José Peseiro, allenatore di calcio portoghese 1960 - John Mugabi, pugile ugandese 1960 - Larry Sengstock, cestista australiano 1961 - Salvador García, calciatore spagnolo 1961 - Ray Mancini, pugile statunitense 1961 - Erwin Resch, sciatore austriaco 1961 - Theodosii Spassov, musicista bulgaro 1961 - Marcello Vernola, politico italiano 1961 - Steven Weber, attore statunitense 1961 - Mahito Ōba, doppiatore giapponese 1962 - Mirsad Baljić, calciatore jugoslavo 1962 - Simon Bisley, fumettista britannico 1963 - Suad Beširević, calciatore sloveno 1963 - Paul Krumpe, calciatore statunitense 1963 - Jason Newsted, cantante statunitense 1963 - Francesco Repice, giornalista italiano 1963 - Daniel Roebuck, attore statunitense 1963 - Alexis Sweet, regista italiano 1964 - Shane Conlan, giocatore football statunitense 1964 - Christian Garnier, cestista francese 1964 - Marcos Górriz, tennista spagnolo 1964 - Fadel Jilal, calciatore marocchino 1964 - Aleksandr Kolotov, pallanuotista russo 1964 - Marco Senise, conduttore televisivo italiano 1964 - Flavio Vanzella, ciclista italiano 1964 - Paolo Virzì, regista italiano 1965 - Paul W. S. Anderson, regista inglese 1965 - Vincent Cobos, calciatore francese 1965 - Gerardo D'Amico, giornalista italiano 1965 - Stacy Edwards, attrice statunitense 1965 - Luigi Gualco, calciatore italiano 1965 - Khaled Hosseini, scrittore statunitense 1965 - Jurij Valentinovič Lončakov, cosmonauta russo 1965 - Luigi Mas, pianista, compositore italiano 1965 - John Murphy, compositore inglese 1965 - Luc Rocheleau, schermidore canadese 1965 - Luca Zanforlin, scrittore italiano 1966 - Grand Puba, rapper statunitense 1966 - Adi Gordon, cestista israeliano 1966 - Kevin Johnson, politico statunitense 1966 - Helmut Mayer, sciatore austriaco 1966 - Dav Pilkey, scrittore statunitense 1966 - Wash Westmoreland, regista britannico 1967 - Michael Andersson, ciclista svedese 1967 - Marco Bizzarri, calciatore italiano 1967 - Carlo Bonini, giornalista italiano 1967 - Evan Dando, cantautore statunitense 1967 - Jay Gruden, giocatore football statunitense 1967 - Sam Taylor-Wood, regista britannica 1967 - Abdoulaye Traoré, calciatore ivoriano 1967 - Kubilay Türkyılmaz, calciatore svizzero 1968 - Ray Brown, giocatore football statunitense 1968 - Summer Cummings, attrice statunitense 1968 - Andrea Freccero, fumettista italiano 1968 - Asle Hillestad, calciatore norvegese 1968 - Patsy Kensit, attrice britannica 1968 - Kazimierz Kucharski, calciatore a 5 polacco 1968 - James Lankford, politico statunitense 1968 - Stefano Margutti, pallavolista italiano 1968 - Johan Nijenhuis, regista olandese 1968 - Filippo Sensi, giornalista italiano 1968 - Bobby Wilson, giocatore football statunitense 1968 - Dianne van Rensburg, tennista sudafricana 1969 - Chaz Bono, attore statunitense 1969 - Pierluigi Casiraghi, calciatore italiano 1969 - Herbert Dorfmann, politico italiano 1969 - André Luís Fonseca, cestista brasiliano 1969 - Stina Nordenstam, cantautrice svedese 1969 - Pier Paolo Pizzimbone, politico italiano 1969 - Henrik Rödl, cestista di pallacanestro tedesco 1969 - Annie Yi, attrice taiwanese 1970 - Àlex Crivillé, pilota motociclistico spagnolo 1970 - Ken McDonald, cestista statunitense 1970 - Riccardo Sinigallia, cantautore italiano 1970 - Caroline Vis, tennista olandese 1971 - Scott Christie, pentatleta statunitense 1971 - Steve Horvat, calciatore australiano 1971 - Anders Kjølholm, bassista danese 1971 - Fergal Lawler, batterista irlandese 1971 - Paola Maugeri, giornalista italiana 1971 - Satoshi Motoyama, pilota automobilistico giapponese 1971 - Nick Stabile, attore statunitense 1971 - Jovan Stanković, calciatore serbo 1972 - Buck 65, musicista e rapper canadese 1972 - Yann Bonato, cestista francese 1972 - Sergio Campolo, calciatore italiano 1972 - Ivy Queen, cantante portoricana 1972 - Ted Skjellum, musicista norvegese 1972 - Robert Smith, giocatore football statunitense 1972 - Jos Verstappen, pilota automobilistico olandese 1973 - Thomas Andreasen, calciatore danese 1973 - Massimo Brambilla, calciatore italiano 1973 - Fran Serrejón, calciatore a 5 spagnolo 1973 - Derlis Soto, calciatore paraguaiano 1973 - Len Wiseman, regista statunitense 1974 - ICS Vortex, cantante e polistrumentista norvegese 1974 - Joaquim Alberto Silva, calciatore angolano 1974 - Elpídio Barbosa Conceição, calciatore brasiliano 1974 - Nalbert Bitencourt, pallavolista brasiliano 1974 - Riccardo Canovaro, pallanuotista italiano 1974 - Mladen Krstajić, calciatore serbo 1974 - Bartłomiej Kurowski, schermidore polacco 1974 - Karol Kučera, tennista slovacco 1974 - Ariel Ortega, calciatore argentino 1974 - Pierluigi Pardo, giornalista italiano 1974 - Andreas Stitzl, sciatore tedesco 1974 - Bill Young, rugbista australiano 1975 - Antti Aalto, hockeista finlandese 1975 - Maurizio Baglini, pianista italiano 1975 - Daniela Bello, ballerina italiana 1975 - Arley Betancourth, calciatore colombiano 1975 - Patrick Femerling, cestista tedesco 1975 - Kristi Harrower, cestista australiana 1975 - Todd David Lawhorne, attore statunitense 1975 - Claudio Liverziani, giocatore di baseball italiano 1975 - Stefano Saviozzi, rugbista italiano 1975 - Hawksley Workman, cantautore, musicista canadese 1976 - Kim Jung-eun, attrice sudcoreana 1976 - Robbie Blake, calciatore inglese 1976 - Rodney Elliott, cestista statunitense 1976 - Tommy Jönsson, calciatore svedese 1976 - Sabrina Sabrok, attrice argentina 1977 - Giancarlo Garozzo, politico italiano 1977 - Ana Guevara, atleta messicana 1977 - Laura Jansen, cantante olandese 1977 - Christian Jessen, medico inglese 1977 - Daniel Klewer, calciatore tedesco 1977 - Didem Sarıca, cestista turca 1977 - Gareth Wyatt, gallese 1978 - Denis Dallan, rugbista italiano 1978 - Silvia Emme, artista italiana 1978 - Giovanni Zarrella, cantante italiano 1979 - Neil Best, rugbista britannico 1979 - Salvo Coppa, allenatore di basket italiano 1979 - Ben Fouhy, canoista neozelandese 1979 - Günter Friesenbichler, calciatore austriaco 1979 - Trenton Hassell, cestista statunitense 1979 - Paul Henare, cestista neozelandese 1979 - Geoff Huegill, nuotatore australiano 1979 - Vjačeslav Malafeev, calciatore russo 1979 - André Nascimento, pallavolista brasiliano 1979 - Sarah Stock, wrestler canadese 1980 - Gaia Bolognesi, attrice italiana 1980 - Rohan Bopanna, tennista indiano 1980 - Omar Bravo, calciatore messicano 1980 - Alex Garcia, cestista brasiliano 1980 - Giedrius Gustas, cestista lituano 1980 - Scott Hamilton, rugbista neozelandese 1980 - Colin Healy, calciatore irlandese 1980 - Jeong Da-bin, attrice sudcoreana 1980 - Manuel Ortlechner, calciatore austriaco 1981 - Dominik Behr, schermidore tedesco 1981 - Marie Delattre, canoista francese 1981 - Andrew Drevo, cestista statunitense 1981 - Maurizio Felugo, pallanuotista italiano 1981 - Laura Michelle Kelly, attrice britannica 1981 - Ariza Makukula, calciatore portoghese 1981 - Maike von Bremen, attrice tedesca 1982 - Bouna Coundoul, calciatore senegalese 1982 - Landon Donovan, calciatore statunitense 1982 - Tomáš Janotka, calciatore ceco 1982 - Uma Blasini, modella portoricana 1982 - Elia Rigotto, ciclista italiano 1982 - Rodrigo de Souza Cardoso, calciatore brasiliano 1983 - Samuel Contesti, pattinatore francese 1983 - Jaque Fourie, rugbista sudafricano 1983 - Julija Guščina, atleta russa 1983 - Jessica Heap, attrice statunitense 1983 - Wolfang Mejías, schermidore venezuelano 1983 - Akeem Omolade, calciatore nigeriano 1983 - Carlinhos Paraíba, calciatore brasiliano 1983 - Dante Senger, calciatore argentino 1983 - David Střihavka, calciatore ceco 1984 - Tamir Cohen, calciatore israeliano 1984 - Mahmoud El Ali, calciatore libanese 1984 - Samuel Fuchs, pallavolista brasiliano 1984 - Karen Rocha, cestista brasiliana 1984 - Norbert Hosnyánszky, pallanuotista ungherese 1984 - Ai Iwamura, attrice giapponese 1984 - Spencer Larsen, giocatore football statunitense 1984 - Terence Scerri, calciatore maltese 1984 - Derek Stockalper, cestista statunitense 1984 - Tomás de las Heras, attore argentino 1985 - Rafael Aǧhayev, karateka azero 1985 - Jake Buxton, calciatore inglese 1985 - Gemma Donati, attrice e italiana 1985 - Guillermo Díaz, cestista portoricano 1985 - Scott M. Foster, attore statunitense 1985 - Felicity Galvez, nuotatrice australiana 1985 - Oliver Konsa, calciatore estone 1985 - Leonardo Mainoldi, cestista argentino 1985 - Mathieu Montcourt, tennista francese 1985 - Whitney Port, attore statunitense 1985 - Jonas Troest, calciatore danese 1985 - Hrvoje Čale, calciatore croato 1986 - Alexis Bœuf, sciatore francese 1986 - Bronson Chama, calciatore zambiano 1986 - Tom De Mul, calciatore belga 1986 - Margo Harshman, attrice statunitense 1986 - Srgian Luchin, calciatore rumeno 1986 - Park Min-young, attrice sudcoreana 1986 - Pedro Quiñónez, calciatore ecuadoriano 1986 - Carlos Rentería, calciatore colombiano 1986 - Siim Roops, calciatore estone 1986 - Ryan Wendell, giocatore football statunitense 1986 - Pablo Zeballos, calciatore paraguaiano 1986 - Pavel Časnoŭski, calciatore bielorusso 1986 - Bohdan Šust, calciatore ucraino 1987 - Mustapha Achrifi, calciatore norvegese 1987 - Teddy Bjarnason, calciatore islandese 1987 - Zuzana Brezániová, cestista slovacca 1987 - Aaron Cel, cestista francese 1987 - Cătălin Josan, cantautore moldavo 1987 - Dominic Maroh, calciatore tedesco 1987 - Alexandre Martínez, calciatore andorrano 1987 - Nicolas Maréchal, pallavolista francese 1987 - Jean-Philippe Mendy, calciatore francese 1987 - Tamzin Merchant, attrice inglese 1987 - William Njovu, calciatore zambiano 1987 - Leroy Resodihardjo, calciatore olandese 1988 - Joshua Bowman, attore inglese 1988 - Espen Børufsen, calciatore norvegese 1988 - Kam Chancellor, giocatore football statunitense 1988 - Dóra Horváth, pallavolista ungherese 1988 - Steeven Langil, calciatore francese 1988 - Cody Longo, attore statunitense 1988 - Gal Mekel, cestista israeliano 1988 - Kağan Söylemezgiller, calciatore turco 1989 - Erin Heatherton, attrice statunitense 1989 - Joanna Fiodorow, atleta polacca 1989 - Renato Hyshmeri, calciatore albanese 1989 - Cihan Kaptan, calciatore tedesco 1989 - Felipe Rodríguez, calciatore messicano 1990 - Andrea Bowen, attrice statunitense 1990 - Cosmina Dușa, calciatrice rumena 1990 - Draymond Green, cestista statunitense 1990 - Federico Gilmozzi, hockeista italiano 1990 - Fran Mérida, calciatore spagnolo 1990 - Jack Wetney, calciatore salomonese 1990 - Maximiliano Oliva, calciatore argentino 1990 - Paddy Madden, calciatore irlandese 1990 - Rodrigo Pastorini, calciatore uruguaiano 1990 - Stefania Zanoletti, calciatrice italiana 1990 - Steven Deana, calciatore svizzero 1991 - Ahmed Sobhi, calciatore egiziano 1991 - Alely Hernández, schermitrice messicana 1991 - Aoi Nakamura, attore giapponese 1991 - Carles Planas, calciatore spagnolo 1991 - Emir Bekrić, atleta serbo 1991 - Hui Ruoqi, pallavolista cinese 1991 - Jonathan Dubas, cestista svizzero 1991 - Melvin Ejim, cestista canadese 1991 - Sayed Jaafar Ahmed, calciatore bahreinita 1991 - Stuart O'Keefe, calciatore inglese 1991 - Viktor Lundberg, calciatore svedese 1992 - Andrey Popoviç, calciatore azero 1992 - Anna Lacchini, calciatrice italiana 1992 - Anton Kovalyov, scacchista argentino 1992 - Bernd Leno, calciatore tedesco 1992 - Đorđe Despotović, calciatore serbo 1992 - Erik Lamela, calciatore argentino 1992 - Haruyo Shimamura, pallavolista giapponese 1992 - Jared Sullinger, cestista statunitense 1992 - Walter Acuña, calciatore argentino 1993 - Ahmad Al-Dwairi, cestista giordano 1993 - Alexi Gómez, calciatore peruviano 1993 - Edwin Gómez, calciatore peruviano 1993 - Julen Olaizola, cestista spagnolo 1993 - Lucas Bijker, calciatore brasiliano 1993 - Maxime Dupé, calciatore francese 1993 - Maykel Reyes, calciatore cubano 1993 - Niklas Kieber, calciatore liechtensteinese 1994 - Vidarrell Merencia, calciatore olandese 1994 - Adrián Diz, calciatore cubano 1995 - Diego Casas, calciatore uruguaiano 1995 – Carlos Arreola, calciatore messicano 1996 - Antonio Sanabria, calciatore paraguaiano 1996 - Brenna Dowell, ginnasta statunitense 1996 – Bruno Mascolo, cestista italiano 1996 - Gregorio van der Biezen, calciatore olandese 1996 - Timo Baumgartl, calciatore tedesco 1997 - Beatrice Vio, schermitrice italiana 1998 - Enus Mariani, ginnasta italiana 1998 - Enus Mariani, ginnasta italiana tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. 