Accade il 6 marzo

Il 6 marzo è il 65º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 300 giorni alla fine dell'anno, (301 negli anni bisestili) • 1447 – Niccolò V diventa papa • 1479 – Trattato di Alcáçovas – Il Portogallo cede alla Castiglia le Isole Canarie in cambio delle sue pretese sull'Africa Occidentale • 1521 – Ferdinando Magellano scopre l'isola di Guam • 1645 – Battaglia di Jankov. Nell'ambito della guerra dei trent'anni - fase francese, l'esercito svedese del Gen. Lennart Torstenson sconfigge quello del Sacro Romano Impero Germanico. I due comandanti imperiali, uno viene catturato e l'altro muore in battaglia. Lo stesso Imperatore Ferdinando III è costretto a fuggire da Vienna per rifugiarsi a Graz. • 1792 – Re Carlo IV di Spagna cede Orano (Algeria) all'Impero Ottomano • 1820 – Il Compromesso del Missouri viene firmato in legge dal presidente statunitense James Monroe. Il compromesso permette al Missouri di entrare nell'Unione come stato schiavista, ma rende il resto della parte settentrionale del territorio della Louisiana Purchase libero dalla schiavitù • 1836 – Rivoluzione texana: Il generale Santana dell'Esercito Messicano, alla testa di 3.000 uomini, dopo un assedio di 13 giorni a Fort Alamo, sconfigge i 189 volontari texani a difesa del forte, uccidendoli tutti • 1853 – La Traviata di Giuseppe Verdi debutta al Teatro La Fenice di Venezia ed è un "fiascone, e peggio hanno riso" come scrisse lo stesso Verdi. L'opera avrà in seguito successo ovunque. • 1869 – Dmitri Mendeleev presenta la prima tavola periodica alla Società Chimica Russa • 1899 – La Bayer registra l'aspirina come marchio commerciale • 1901 – A Brema un assassino tenta di uccidere Guglielmo II di Germania • 1902 – Viene fondato il Real Madrid, la squadra calcistica che ha vinto più Coppe dei Campioni • 1918 – la nave Cyclops della marina degli Stati Uniti scompare nel triangolo delle Bermude • 1938 – New Hampshire, USA: Johanne Kolstad arriva a 72 metri nel salto con gli sci, nuovo primato mondiale femminile, che resterà imbattuto per 35 anni • 1940 – Guerra d'inverno: Finlandia e Unione Sovietica firmano un armistizio • 1945 – In Romania si forma il primo governo dopo la seconda guerra mondiale • 1946 – Guerra del Vietnam: Ho Chi Minh firma un accordo con la Francia che riconosce il Vietnam come stato autonomo nella Federazione Indocinese e nell'Unione Francese • 1951 – Inizia il processo a Ethel e Julius Rosenberg • 1953 – Georgij Malenkov succede a Josif Stalin come Premier e Primo Segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica • 1957 - Le colonie britanniche della Costa d'Oro e del Togoland diventano la Repubblica indipendente del Ghana. • 1957 - Israele ritira le sue truppe dalla penisola del Sinai • 1964 – Costantino II diventa re di Grecia • 1970 – Il sospetto omicida Charles Manson pubblica un album intitolato Lies per finanziare la sua difesa • 1975 -In Italia la maggiore età viene abbassata da 21 a 18 anni • 1975 - Accordo di Algeri: Iran e Iraq annunciano una soluzione della loro disputa sui confini • 1978 – Joseph Paul Franklin spara a Larry Flynt, editore della rivista pornografica Hustler, che rimane paralizzato dalla vita in giù • 1983 – La United States Football League inizia il suo primo anno di competizioni • 1984 – Inizia lo sciopero dell'industria britannica del carbone che durerà per dodici mesi • 1987 - Il traghetto Herald of Free Enterprise si capovolge poco fuori dal porto di Zeebrugge. L'incidente costa la vita a 193 persone. • 1992 - Il Virus Michelangelo inizia ad infettare i computer • 1992 - Viene istituito il nuovo comune di Fiumicino • 1997 – La Testa di donna di Pablo Picasso, viene rubata da una galleria di Londra, e recuperata una settimana dopo • 2005 – Rubate alcune opere del pittore Edvard Munch appartenenti ad una collezione privata dell'albergo Refsnes Gods, a sud di Oslo, Norvegia. Le opere consistono in due litografie, un acquerello (Vestito blu), un autoritratto ed il ritratto del commediografo August Strindberg. Le opere verranno ritrovate il giorno seguente. • 2014 – L'orbiter Cassini della Missione spaziale Cassini-Huygens effettua il centesimo fly-by di Titano, il più grande satellite naturale di Saturno.

