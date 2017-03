Nasce il 6 marzo Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 6 marzo La lista contiene circa 750 persone 1340 - Giovanni di Gand 1405 - Giovanni II di Castiglia 1459 - Jacob Fugger, banchiere tedesco 1475 - Michelangelo Buonarroti, scultore, pittore, architetto italiano 1483 - Francesco Guicciardini, politico italiano 1490 - Fridolin Sicher, organista svizzero 1492 - Juan Luis Vives, filosofo spagnolo 1495 - Luigi Alamanni, politico italiano 1499 - Gjon Buzuku, vescovo cattolico albanese 1546 - Juan Grande Román, religioso spagnolo 1550 - Michelangelo Naccherino, scultore italiano 1585 - Francesco Corner, doge 1587 - Domenico Panaroli, botanico italiano 1591 - Tommaso Tamburino, filosofo italiano 1601 - Willem Hermans, organaro olandese 1613 - Stefano Gradi, scienziato dalmata 1619 - Savinien Cyrano de Bergerac, scrittore francese 1624 - Johann Georg Albini, scrittore tedesco 1633 - Marcello Durazzo, cardinale italiano 1640 - Marcantonio Barbarigo, cardinale italiano 1651 - Christian Friedrich von Kahlbutz 1657 - Augusta d'Assia-Darmstadt, poetessa tedesca 1663 - Jean-Baptiste Matho, musicista francese 1670 - Giovanni Maria Benzon, arcivescovo italiano 1677 - Pietro Micca, militare sabaudo 1682 - Johann Philipp von Hattorf, politico tedesco 1697 - Christopher Maire, teologo britannico 1697 - Stringer Lawrence, militare inglese 1706 - Franz Christoph von Hutten, cardinale tedesco 1714 - Jean-Baptiste Marie Pierre, pittore francese 1716 - Pehr Kalm, scrittore svedese 1718 - Guglielmo Enrico di Nassau-Saarbrücken 1722 - Johann Christian Brand, pittore austriaco 1724 - Henry Laurens, mercante statunitense 1725 - Enrico Benedetto Stuart, cardinale britannico 1733 - Filippo Casoni, cardinale italiano 1736 - Alexis Chalbos, generale francese 1740 - Angelo Paolo Carena, storico italiano 1740 - Giovanni Meli, drammaturgo italiano 1745 - Kazimierz Pułaski, generale polacco 1748 - Domenico Pizzamano, politico italiano 1753 - Francesco Melzi d'Eril, politico italiano 1754 - Pierre Henri Hélène Tondu, politico francese 1755 - Jean-Pierre Claris de Florian, poeta francese 1756 - Antoine-François Delandine, scrittore francese 1757 - Jean-Pierre Louis de Fontanes, politico francese 1760 - Amalia Zefirina di Salm-Kyrburg, nobile tedesca 1761 - Jean Antoine de Latil, cardinale francese 1763 - Jean-Xavier Lefèvre, clarinettista francese 1766 - Maria Fumasoni Biondi, scienziata italiana 1766 - George Spencer-Churchill, politico inglese 1767 - Charles Barbaroux, rivoluzionario francese 1778 - Carl Bernhard von Trinius, botanico tedesco 1779 - Antoine de Jomini, storico svizzero 1779 - María de Borbone-Vallabriga, nobile spagnola 1779 - Mastro Titta 1780 - Ignaz Franz Castelli, poeta austriaco 1781 - Franz Gesterding, storico tedesco 1785 - Karol Kurpiński, compositore polacco 1786 - Charles John Napier, ammiraglio britannico 1787 - Joseph von Fraunhofer, astronomo tedesco 1790 - Jacques Arago, scrittore francese 1790 - Désiré-Raoul Rochette, archeologo francese 1792 - Jean-Jacques Willmar, politico lussemburghese 1801 - Ferdinando Giovanni Ginnari, patriota italiano 1801 - Louis de La Saussaye, storico francese 1802 - Andreï Stackenschneider, architetto russo 1803 - Charles Januarius Acton, cardinale inglese 1803 - Guglielmina di Dörnberg, nobildonna prussiana 1806 - Elizabeth Barrett Browning, poetessa inglese 1809 - Alexandra Levinton Rosset, nobildonna russa 1810 - Vincent Cordouan, pittore francese 1813 - Luigi Ferraris, politico italiano 1821 - Théodose du Moncel, fisico francese 1823 - Carlo di Württemberg, sovrano 1826 - Marietta Alboni, contralto italiano 1826 - Jean-Baptiste Cerlogne, poeta italiano 1827 - Giuseppe Guarino, cardinale italiano 1829 - Heinrich Lichner, compositore tedesco 1830 - Ferdinand Chaigneau, pittore francese 1831 - Giorgio Scherer, pittore italiano 1831 - Philip H. Sheridan, generale statunitense 1834 - George du Maurier, scrittore inglese 1838 - Mary Dickens 1838 - Simon Winawer, scacchista polacco 1839 - Olegario Víctor Andrade, politico argentino 1841 - Alfred Cornu, fisico francese 1843 - Giuseppe Aurelio Costanzo, poeta italiano 1847 - Federico Andreotti, pittore italiano 1847 - Cesare Arzelà, matematico italiano 1849 - Ernest Greenhalgh, calciatore inglese 1849 - Georg Luger, inventore austriaco 1850 - Adolf Martens, inventore tedesco 1850 - Angelo Achini, pittore italiano 1850 - David Supino, politico italiano 1850 - Victoria Benedictsson, scrittrice svedese 1853 - John Tunstall, allevatore inglese 1854 - Luigi Concetti, pediatra italiano 1854 - Nikolaj Vladimirovič Russkij, generale russo 1856 - Horace Barnet, calciatore inglese 1857 - Antonio Lagorio, medico statunitense 1858 - Jiří Polívka, slavista ceco 1858 - Samuel Untermyer, avvocato statunitense 1859 - Louis Marie-Auguste Boutan, biologo francese 1859 - Vittorio Italico Zupelli, politico italiano 1860 - Frederick Jackson, esploratore britannico 1860 - Ronald Munro-Ferguson, politico britannico 1862 - Alfred Douglas-Hamilton, nobile scozzese 1862 - Camillo Montalcini, funzionario italiano 1862 - Enrico Boggio Lera, fisico italiano 1863 - Robert Bürkler, vescovo cattolico svizzero 1863 - Théophile Laforge, violista francese 1865 - Duan Qirui, politico cinese 1866 - Ettore Bortolotti, matematico italiano 1866 - Hans Christiansen, pittore tedesco 1866 - Jules Adrien Blanchet, bibliotecario francese 1869 - Robert Crawshaw, nuotatore inglese 1869 - Luigi Montemartini, politico italiano 1870 - Oscar Straus, compositore austriaco 1871 - Afonso Costa, politico portoghese 1872 - Agnes Morton, tennista britannica 1872 - Antonio Carranti, politico italiano 1872 - İbrahim ağa Usubov, generale azero 1872 - Johan Bojer, scrittore norvegese 1875 - Fernando Agnoletti, giornalista italiano 1876 - Archimede Santi, pittore italiano 1876 - Hermann Struck, pittore tedesco 1879 - Paul Matthes, calciatore tedesco 1880 - Angelo Meloni, fantino italiano 1880 - Jameson Adams, esploratore britannico 1880 - Mercedes Prat, religiosa spagnola 1881 - Gregorio Martínez Sierra, scrittore spagnolo 1882 - Charles Moss, ciclista britannico 1882 - John January, calciatore statunitense 1884 - Molla Mallory, tennista norvegese 1885 - Francesco Spirito, medico italiano 1885 - Paul Géraldy, poeta francese 1885 - Ring Lardner, scrittore statunitense 1886 - Henry Handy, nuotatore statunitense 1886 - Nella Walker, attrice statunitense 1886 - Ottavio Fuscaldo, inventore italiano 1886 - Saburō Kurusu, diplomatico giapponese *1887 - Jean Choux, regista francese 1889 - Ferrante Vincenzo Gonzaga, militare italiano 1889 - Giuseppe Vilardi, imprenditore e politico italiano 1889 – Nazzareno Allegra, calciatore e allenatore di calcio italiano 1890 - Albrecht von Bernstorff, politico tedesco 1890 - Ödön von Tersztyánszky, schermidore ungherese 1891 - Angelo Besozzi, dirigente sportivo e calciatore italiano 1891 - Lidia Quaranta, attrice italiana 1892 - Amedeo Agostini, matematico italiano 1892 - Antonio Payer, calciatore italiano 1892 - Pietro Sacchi, calciatore italiano 1893 - Furry Lewis, cantante e chitarrista statunitense 1893 - Alberto Marcovecchio, calciatore argentino 1893 - Hans Schöchlin, canottiere svizzero 1893 - Adriano Monti, aviatore e generale italiano 1894 - Marcos Croce, calciatore argentino 1894 - Gennaro De Matteis, militare e ingegnere italiano 1894 - Elia Antonio Liut, aviatore italiano 1894 - Marcos Croce, calciatore argentino 1894 - Luigi Gianturco, avvocato e politico italiano 1895 - Eugenio De Liguoro, attore e regista italiano 1896 - Norodom Suramarit, re cambogiano 1896 - August Werner, calciatore tedesco 1896 - Carlos Ísola, calciatore argentino 1897 - Joseph Berchtold 1897 - Hans Hausamann, fotografo e giornalista svizzero 1897 - Reginald Frederick Lawrence, aracnologo sudafricano 1897 - Knudåge Riisager, compositore danese 1897 - Rose Smith, montatrice e attrice statunitense 1898 - María Antonia Bandrés y Elósegui, religiosa spagnola 1898 - Carmine De Martino, politico e imprenditore italiano 1898 - Maria de Matteis, costumista italiana 1898 - Jimmy Conzelman, giocatore e allenatore di football statunitense 1899 - Jay C. Flippen, attore statunitense 1899 - Gunther Langes, giornalista e scrittore italiano 1900 - Ugo Ceria, calciatore italiano 1900 - Gina Cigna, soprano italiano 1900 - Ludwig Donath, attore austriaco 1900 - Avraham Shlonsky, poeta israeliano 1900 - Lefty Grove, giocatore di baseball statunitense 1901 - Mark Semënovič Donskoj, regista sovietico 1903 - Imperatrice Kōjun 1903 - Elizabeth Becker-Pinkston, tuffatrice statunitense 1903 - Enzo Bertoli, calciatore italiano 1904 - José Antonio Aguirre, politico spagnolo 1904 - Carlo Morandi, storico e scrittore italiano 1905 - Friederich Franzl, calciatore austriaco 1905 - Bob Wills, musicista e cantante statunitense 1906 - Lou Costello, attore e comico statunitense 1906 - Luis Duggan, giocatore di polo argentino 1907 - Stefano Bottari, critico d'arte italiano 1909 - Stanisław Jerzy Lec, scrittore, poeta e aforista polacco 1909 - Bill Schindler, pilota automobilistico statunitense 1909 - Shōhei Ōoka, scrittore giapponese 1910 - Giancarlo Brusati, schermidore italiano 1911 - Tullio Scanferlini, calciatore italiano 1912 - Pietro Sponziello, avvocato e politico italiano 1913 - Aleksandr Ivanovič Pokryškin, militare e aviatore sovietico 1914 - Domenico Cernecca, linguista e giornalista italiano 1914 - Herbert Panse, calciatore tedesco 1914 - Werner Pötschke, militare tedesco 1915 - Renato Brogelli, drammaturgo italiano 1915 - Per Vilhelm Brüel, fisico e imprenditore danese 1915 - Thomas B. Dewey, scrittore statunitense 1915 - Joseph Kasa-Vubu, politico del Congo 1915 - Hans-Ulrich von Oertzen, ufficiale tedesco 1916 - Hermann Axen, politico tedesco orientale 1916 - Virginia Gregg, attrice statunitense 1916 - Rochelle Hudson, attrice statunitense 1917 - Samael Aun Weor, esoterista colombiano 1917 - Donald Davidson, filosofo statunitense 1917 - Will Eisner, fumettista statunitense 1917 - Oswald Karch, pilota automobilistico tedesco 1917 - Irv Torgoff, cestista statunitense 1918 - Giuseppe Castellini, calciatore italiano 1918 - María Mercader, attrice spagnola 1919 - Renato Antolini, calciatore italiano 1920 - Sebastiano Barbagallo, pedagogista italiano 1920 - Lewis Gilbert, regista inglese 1920 - Celina Seghi, sciatrice alpina italiana 1921 - Romolo Alzani, calciatore e allenatore italiano 1921 - Piero Carini, pilota automobilistico italiano 1921 - Werner Düttmann, architetto, pittore tedesco 1921 - Isaak Jaglom, matematico sovietico 1921 - Alberto Rosselli, architetto, designer e docente italiano 1921 - Julius Rudel, direttore d'orchestra statunitense 1922 - Jean Martin, attore e attore teatrale francese 1923 - Erhard Karkoschka, compositore tedesco 1923 - Herman Leonard, fotografo statunitense 1923 - Wes Montgomery, chitarrista e compositore statunitense 1924 - Costante Bonazza, calciatore italiano 1924 - Sarah Caldwell, direttrice d'orchestra statunitense 1924 - Fernando Casuzzi, calciatore italiano 1924 - Ottmar Walter, calciatore tedesco 1925 - Don Boven, cestista e allenatore statunitense 1925 - Richard Kreß, calciatore tedesco 1925 - Franz Thaler, pacifista e artigiano italiano 1926 - Ann Curtis, nuotatrice statunitense 1926 - André Fontaine, pittore e giornalista canadese 1926 - Alan Greenspan, economista statunitense 1926 - Elwood Hillis, politico statunitense 1926 - Kim Jae-gyu, militare e agente segreto sudcoreano 1926 - Giovanni Pettinati, ciclista su strada italiano 1926 - H. C. Robbins Landon, musicologo e critico musicale statunitense 1926 - Andrzej Wajda, regista, regista teatrale e sceneggiatore polacco 1927 - LeRoy Gordon Cooper, astronauta statunitense 1927 - Gabriel García Márquez, scrittore colombiano 1927 - Agostino Lombardo, linguista e critico letterario italiano 1927 - Samuel Schoenbaum, saggista e biografo statunitense 1927 - Norman Treigle, basso statunitense 1928 - Robert Clouse, regista e sceneggiatore statunitense 1928 - Georg Eder, arcivescovo cattolico austriaco 1928 - Alberto Pizzigoni, musicista italiano 1928 - Mario Sestito, avvocato e politico italiano 1929 - Nicolas Bouvier, scrittore e fotografo svizzero 1929 - Hilary Evans, giornalista e saggista britannico 1929 - Tom Foley, politico statunitense 1929 - Fazil' Abdulovič Iskander, scrittore russo 1930 - Amos Cardarelli, calciatore e allenatore di calcio italiano 1930 - Jean Laroyenne, schermidore francese 1930 - Lorin Maazel, direttore d'orchestra e violinista statunitense 1930 - Stafford Poole, presbitero e storico statunitense 1931 - Carlo Galli, dirigente sportivo e calciatore italiano 1931 - Carla Lonzi, scrittrice e critica d'arte italiana 1931 - Gene Miller, hockeista su ghiaccio canadese 1931 - Hal Needham, regista, stuntman e attore statunitense 1931 - Jimmy Stewart, pilota automobilistico britannico 1931 - Ed Whitlock, atleta canadese 1932 - Bronisław Geremek, politico, storico e saggista polacco 1932 - Lester Lane, cestista e allenatore statunitense 1933 - Américo Lopes, calciatore portoghese 1933 - István Ilku, calciatore e allenatore ungherese 1933 - Willy Schäfer, attore televisivo tedesco 1934 - Maurice Buffière, cestista e allenatore francese 1934 - Hristo Cvetkov, cestista bulgaro 1934 - Marie-France Garaud, politica francese 1934 - Pete Goegan, hockeista su ghiaccio canadese 1934 - Michail Studeneckij, cestista sovietico 1935 - Ron Delany, atleta irlandese 1935 - Lisa Gaye, attrice statunitense 1935 - Derek Kevan, calciatore inglese 1935 - João Morais, calciatore portoghese 1935 - Shaila Rubin, casting director statunitense 1935 - Joseph Stulac, cestista canadese 1936 - Eros Fassetta, calciatore italiano 1936 - Choummaly Sayasone, politico laotiano 1937 - Ben Keith, musicista statunitense 1937 - Romano Penna, presbitero e biblista italiano 1937 - Valentina Vladimirovna Tereškova, cosmonauta sovietica 1938 - Guidone, cantante e attore italiano 1938 - Hans Candrian, bobbista svizzero 1938 - Francesco Coccopalmerio, cardinale cattolico italiano 1938 - Armando Ginesi, critico d'arte italiano 1938 - Nikolaj Manošin, calciatore sovietico 1938 - Giovanni Sciamarelli, grecista italiano 1939 - Kit Bond, politico statunitense 1939 - Margherita di Borbone-Spagna 1939 - Adam Osborne, editore e informatico inglese 1939 - Sergio Pompanin, bobbista italiano 1939 - Piet de Vries, calciatore olandese 1940 - Giovanni Giudici, vescovo cattolico italiano 1940 - Philippe Lacoue-Labarthe, filosofo francese 1940 - Joanna Miles, attrice statunitense 1941 - Peter Brötzmann, musicista tedesco 1941 - Gabriel De Michèle, calciatore francese 1941 - Kálmán Ihász, calciatore ungherese 1941 - Palle Mikkelborg, trombettista, compositore danese 1941 - Marilyn Strathern, antropologa britannica 1942 - Michele Carlotto, rugbista a 15 e dirigente sportivo italiano 1942 - Lynda Petty, attrice e doppiatrice statunitense 1942 - Flora Purim, cantante brasiliana 1942 - Jerry Rhome, giocatore di football americano statunitense 1942 - Mauro Rostagno, sociologo e giornalista italiano 1943 - Mario Cotelli, allenatore di sci alpino italiano 1944 - Franco Caracciolo, attore cinematografico italiano 1944 - Richard Corliss, giornalista statunitense 1944 - Peter Dietrich, calciatore tedesco 1944 - Kari Liimo, cestista finlandese 1944 - Kiri Te Kanawa, soprano neozelandese 1944 - Mary Wilson, cantante statunitense 1945 - Giorgio Israel, storico della scienza italiano 1945 - Fidel Uriarte, calciatore spagnolo 1945 - Alessandro Vitali, calciatore italiano 1946 - Patrick Baudry, aviatore e astronauta francese 1946 - David Gilmour, cantautore, compositore britannico 1946 - Martin Kove, attore statunitense 1946 - Richard Rutowski, attore e sceneggiatore statunitense 1946 - Peter Utzschneider, bobbista tedesco 1947 - Ray Baartz, calciatore e allenatore australiano 1947 - Kiki Dee, cantante britannica 1947 - Dick Fosbury, atleta statunitense 1947 - Carlo Gualdi, militare italiano 1947 - Mwamba Kazadi, calciatore del Congo 1947 - Jean-Claude Osman, calciatore francese 1947 - Rob Reiner, regista, attore statunitense 1948 - Massimo Belli, attore e regista italiano 1948 - Dieter Schidor, attore tedesco 1948 - Stephen Schwartz, compositore e librettista statunitense 1949 - Shaukat Aziz, politico pakistano 1949 - Martin Buchan, calciatore scozzese 1949 - Gianfranco De Angelis, cantante e attore italiano 1949 - Richard Elfman, regista, scrittore e attore statunitense 1949 - Josef Stering, calciatore austriaco 1950 - Anna Alegiani, attrice teatrale italiana 1950 - Vieri Ceriani, economista e funzionario italiano 1950 - José María Igartua, calciatore spagnolo 1950 - Arthur Roche, arcivescovo cattolico inglese 1950 - Hirotaka Suzuoki, doppiatore giapponese 1950 - Walter Vesti, sciatore alpino svizzero 1951 - Mike Boryla, giocatore di football statunitense 1951 - Gerrie Knetemann, ciclista olandese 1951 - Saverio Lodato, giornalista e saggista italiano 1951 - Giovanni Quadri, calciatore italiano 1952 - Ileana Pagani, accademica e storiografa italiana 1952 - Kathryn Evans, attrice, cantante e ballerina 1953 - Phil Alvin, musicista e cantante statunitense 1953 - Brad Hoffman, cestista statunitense 1953 - Natália do Vale, attrice e scrittrice brasiliana 1954 - Ibrahim Al-Kadi, ingegnere saudita 1954 - Nikica Cukrov, calciatore jugoslavo 1954 - Joey DeMaio, bassista statunitense 1954 - Harald Schumacher, calciatore tedesco 1955 - Antonella Appiano, giornalista e conduttrice televisiva italiana 1955 - Wendy Boglioli, nuotatrice statunitense 1955 - Larry Cedar, attore statunitense 1955 - Cyprien Ntaryamira, politico burundese 1955 - James Saito, attore statunitense 1955 - Alberta Watson, attrice canadese 1955 - Brigitte Wujak, atleta tedesca 1956 - Stig Fredriksson, calciatore svedese 1956 - Beppe Mecconi, pittore, scrittore e regista teatrale italiano 1956 - Jorge Nisco, regista argentino 1956 - Jan Norback, tennista svedese 1956 - Juan Paradell Solé, organista spagnolo 1956 - Franco Pistoni, musicista, regista e attore italiano 1956 - Vladimir Valerianovič Pribylovskij, giornalista e storico russo 1957 - Giuseppe Compagnone, politico italiano 1957 - Eddie Deezen, attore statunitense 1957 - Roland Liboton, ciclocrossista belga 1957 - Juan Domingo Roldán, pugile argentino 1957 - Peter Röhle, pallanuotista tedesco 1957 - Gilles Tschudi, attore svizzero 1958 - Vittorio Agnoletto, politico, medico e attivista italiano 1958 - Bruno Bulić, ciclista su strada jugoslavo 1958 - Bruno Leali, ciclista su strada e dirigente sportivo italiano 1958 - Marcello Meroi, politico italiano 1958 - Cass Pennant, scrittore inglese 1959 - Tom Arnold, attore statunitense 1959 - Francisco José Carrasco, calciatore e allenatore spagnolo 1959 - Hugo Perotti, calciatore argentino 1959 - Nizar Rayyan, guerrigliero palestinese 1959 - Faryion Wardrip, serial killer statunitense 1960 - Antonietta De Lillo, regista, fotografa e giornalista italiana 1960 - Sleepy Floyd, cestista statunitense 1960 - Alena Kašová, cestista cecoslovacca 1960 - Mike Munchak, giocatore e allenatore di football statunitense 1960 - Luiz Carlos Pereira, calciatore brasiliano 1960 - Héctor Tuja, calciatore uruguaiano 1960 - Aleksandr Černin, scacchista ucraino 1961 - Didier Bouvet, sciatore alpino francese 1961 - Paschalis Christoforou, calciatore cipriota 1961 - Giuseppe Giorgi, criminale italiano 1961 - Alan Risher, giocatore di football americano statunitense 1962 - Jan Bartram, calciatore danese 1962 - José Batista, calciatore e allenatore di calcio uruguaiano 1962 - Bengt Baron, nuotatore svedese 1962 - Andreas Felder, saltatore con gli sci austriaco 1962 - Erika Hess, sciatrice alpina svizzera 1962 - Henning Lynge Jakobsen, canoista danese 1962 - Michael Konsel, calciatore austriaco 1962 - Tiziana Messina, calciatrice italiana 1962 - Vincenzo Mirra, calciatore e allenatore italiano 1962 - Pasi Rasimus, calciatore finlandese 1963 - Marvin Arnesen, calciatore norvegese 1963 - Piero Carletto, canottiere italiano 1963 - Bob Egerton, rugbista e allenatore di rugby australiano 1963 - Don Walchuk, giocatore di curling canadese 1964 - Paul Bostaph, batterista statunitense 1964 - Madonna Wayne Gacy, tastierista statunitense 1964 - Niklas Henning, sciatore alpino svedese 1964 - Sandro Rosell, imprenditore spagnolo 1964 - Giuseppe Stama, cestista italiano 1964 - Pietro Vanessi, disegnatore e illustratore italiano 1965 - Allan Bateman, rugbista britannico 1965 - Tom Chase, attore pornografico statunitense 1965 - John Kerr, Jr., calciatore e allenatore canadese 1965 - Daniela Palumbo, giornalista e scrittrice italiana 1966 - Maurice Ashley, scacchista statunitense 1966 - Silvia Chiesa, violoncellista italiana 1966 - Michelle Edwards, cestista, allenatrice statunitense 1966 - Myriam Fecchi, conduttrice radiofonica e televisiva italiana 1966 - Mikael Gustafsson, politico svedese 1966 - Rick Pasqualone, doppiatore, attore statunitense 1967 - Mauro Biani, fumettista e blogger italiano 1967 - Julio Bocca, danzatore argentino 1967 - Connie Britton, attrice statunitense 1967 - Jakob Friis-Hansen, calciatore e allenatore danese 1967 - Dietmar Haaf, atleta tedesco 1967 - Shuler Hensley, attore statunitense 1967 - Robert Hooker, calciatore, allenatore australiano 1967 - Peer Jöchel, bobbista tedesco 1967 - Negele Knight, cestista statunitense 1967 - José Lucas Mena, giocatore e allenatore di calcio a 5 spagnolo 1967 - Ceyhun Yıldızoğlu, allenatore di pallacanestro turco 1968 - Moira Kelly, attrice statunitense 1968 - Igor' Kolyvanov, calciatore e allenatore di calcio sovietico 1968 - Oktay Mahmuti, allenatore di pallacanestro macedone 1968 - Carla McGhee, cestista, allenatrice statunitense 1968 - Michael Romeo, chitarrista statunitense 1968 - Masanori Sanada, calciatore giapponese 1969 - Antonio Cermeño, pugile venezuelano 1969 - Fabio Francini, calciatore sammarinese 1969 - Nikolaj Koppel, giornalista e conduttore televisivo danese 1969 - Daniel Fernando López, calciatore cileno 1969 - Amy Pietz, attrice statunitense 1969 - Nicholas Rogers, attore e modello australiano 1969 - Milenko Topić, cestista serbo 1970 - Stefano Battistelli, nuotatore italiano 1970 - Betty Boo, cantante britannica 1970 - Chris Broderick, chitarrista statunitense 1970 - Laura Cosenza, doppiatrice e attrice italiana 1970 - Bob Zilla, bassista statunitense 1970 - Michel Marfaing, rugbista, allenatore francese 1970 - Robbie Tobeck, giocatore di football statunitense 1970 - Simona Vinci, scrittrice italiana 1971 - Gianluca Atzori, calciatore e allenatore italiano 1971 - Servais Knaven, ciclista s olandese 1971 - Darrick Martin, cestista statunitense 1971 - Sean Morley, wrestler canadese 1972 - Yoav Bruck, nuotatore israeliano 1972 - Gioacchino Cascone, canottiere italiano 1972 - Abdelkrim El Hadrioui, calciatore marocchino 1972 - Catanha, calciatore brasiliano 1972 - Shaquille O'Neal, cestista, attore e rapper statunitense 1972 - Jaret Reddick, cantante e chitarrista statunitense 1972 - Peter Sendel, biatleta tedesco 1972 - Marianne Thieme, politica olandese 1973 - Ryūtarō Arimura, cantante, modello giapponese 1973 - Radim Běleš, atleta paralimpico ceco 1973 - Michael Finley, cestista e statunitense 1973 - Bjarki Gunnlaugsson, calciatore islandese 1973 - Peter Lindgren, chitarrista svedese 1973 - Florin Lupeică, schermidore romeno 1973 - Greg Ostertag, cestista statunitense 1974 - Zana, attrice pornografica statunitense 1974 - Beanie Sigel, rapper e attore statunitense 1974 - Pierdomenico Baccalario, scrittore italiano 1974 - Ricardo González Fonseca, calciatore costaricano 1974 - Evgeni Ivanov, pallavolista bulgaro 1974 - Mamadou Koné, calciatore burkinabè 1974 - Lionel Mallier, rugbista a 15 francese 1974 - Kate Paye, cestista statunitense 1974 - Yanou, produttore discografico e disc jockey tedesco 1974 - Gary Rowett, calciatore e allenatore inglese 1974 - Brad Schumacher, pallanuotista statunitense 1974 - Alexis Suárez Martín, calciatore spagnolo 1974 - Miika Tenkula, chitarrista e cantante finlandese 1975 - Mario Cuenca, calciatore argentino 1975 - Morten Fevang, calciatore norvegese 1975 - Vasileia Gkouzinī, cestista greca 1975 - Minouche Smit, nuotatrice olandese 1975 - Scott Smith, calciatore neozelandese 1975 - Jiří Vávra, calciatore ceco 1975 - Janne Väätäinen, saltatore con gli sci finlandese 1976 - Ken Anderson, wrestler statunitense 1976 - Cédric Barbosa, calciatore francese 1976 - Antoine Dénériaz, sciatore alpino francese 1976 - Manuela Malerba, pallavolista italiana 1976 - Nicola Molteni, politico italiano 1976 - Stjepan Tomas, calciatore croato 1977 - Leari, musicista svedese 1977 - Leao Butrón, calciatore peruviano 1977 - John Celestand, cestista statunitense 1977 - Francisco Javier Fernández, atleta spagnolo 1977 - Giōrgos Karagkounīs, calciatore e allenatore greco 1977 - Shabani Nonda, calciatore burundese 1977 - Bubba Sparxxx, musicista statunitense 1978 - Lara Cox, attrice australiana 1978 - Paola Croce, pallavolista italiana 1978 - Derrick Davenport, cestista statunitense 1978 - Thomas Godoj, cantante tedesco 1978 - Teruaki Kurobe, calciatore giapponese 1978 - Salvatore Perugini, rugbista a 15 italiano 1978 - Sage Rosenfels, giocatore di football statunitense 1979 - Claude Davis, calciatore giamaicano 1979 - Thomas Dossevi, calciatore togolese 1979 - David Fliehr, wrestler statunitense 1979 - Andre Gurode, giocatore di football americano statunitense 1979 - Rufus Hound, conduttore televisivo e comico britannico 1979 - Tim Howard, calciatore statunitense 1979 - Arnaud Maire, calciatore francese 1979 - Garry Monk, calciatore e allenatore di calcio inglese 1980 - Patrik Anttonen, calciatore svedese 1980 - Emílson Sánchez Cribari, calciatore brasiliano 1980 - Shaun Evans, attore inglese 1980 - Ľuboš Hajdúch, calciatore slovacco 1980 - Katie Herzig, cantautrice e musicista statunitense 1980 - Yaroslav Kozin, pentatleta ucraino 1980 - Georgij Balakšin, pugile russo 1980 - Davit Shengelia, scacchista georgiano 1980 - Rodrigo Taddei, calciatore brasiliano 1981 - Tim Brown, calciatore neozelandese 1981 - Gorka Iraizoz, calciatore spagnolo 1981 - Zlatan Muslimović, calciatore bosniaco 1981 - Ellen Muth, attrice statunitense 1981 - Alejandro Palacios, calciatore messicano 1981 - Marco Antonio Palacios, calciatore messicano 1981 - Riwandi Wahit, calciatore bruneiano 1982 - Jimmy Cowan, rugbista a 15 neozelandese 1982 - Tyler Gillett, regista e scenografo statunitense 1982 - Boubacar Jiddou, calciatore mauritano 1982 - Sylvain Sudrie, triatleta francese 1983 - Tommaso Berni, calciatore italiano 1983 - Mathias Chago, calciatore camerunese 1983 - Jared Homan, cestista statunitense 1983 - Michael Huff, giocatore di football statunitense 1983 - Giulia Quintavalle, judoka italiana 1983 - Mario Scheiber, sciatore alpino austriaco 1983 - Christin Steuer, tuffatrice tedesca 1983 - Andranik Teymourian, calciatore iraniano 1984 - Juan Alberto Andreu, calciatore spagnolo 1984 - Jentina, cantante e rapper britannica 1984 - Justin Cicatello, giocatore di baseball statunitense 1984 - Nicolas Frey, calciatore francese 1984 - Ty Harden, calciatore statunitense 1984 - Anthony Johnson, artista marziale misto statunitense 1984 - Vincent Keyizi, calciatore ugandese 1984 - Tomasz Marczyński, ciclista su strada polacco 1984 - Erik Mjelde, calciatore norvegese 1984 - Alex Pederzoli, calciatore italiano 1984 - Daniël de Ridder, calciatore olandese 1984 - Christopher Spring, bobbista australiano 1984 - Paulo António da Silva Ribeiro, calciatore portoghese 1985 - Caroline Ciavaldini, arrampicatrice francese 1985 - Mikael Dahlberg, calciatore svedese 1985 - Olav Dalen, calciatore norvegese 1985 - Hernán Jansen, schermidore venezuelano 1985 - Domen Lorbek, cestista sloveno 1985 - Godfrey Khotso Mokoena, atleta sudafricano 1985 - Jean Márquez, calciatore guatemalteco 1985 - Ján Novák, calciatore slovacco 1985 - Pedro Miguel Silva Rocha, calciatore portoghese 1985 - Linus Thörnblad, atleta svedese 1985 - Bakaye Traoré, calciatore maliano 1986 - Paul Aguilar, calciatore messicano 1986 - Jake Arrieta, giocatore di baseball statunitense 1986 - Evan Bush, calciatore statunitense 1986 - Federica Dieni, politica italiana 1986 - Dominic Inglot, tennista britannico 1986 - Tim Janssen, calciatore olandese 1986 - Stephen King, calciatore statunitense 1986 - Eli Marienthal, attore e doppiatore statunitense 1986 - Naser Masood, calciatore emiratino 1986 - Charlie Mulgrew, calciatore scozzese 1986 - Matteo Piccinni, calciatore italiano 1986 - Lucas Saatkamp, pallavolista brasiliano 1986 - Jonathan Vila, calciatore spagnolo 1986 - Avdija Vršajević, calciatore bosniaco 1987 - Kevin-Prince Boateng, calciatore tedesco 1987 - Hannah England, atleta britannica 1987 - José Manuel Flores, calciatore spagnolo 1987 - Marko Jakšić, calciatore serbo 1987 - Lukáš Pazdera, calciatore ceco 1987 - Hannah Taylor-Gordon, attrice britannica 1987 - Birte Thimm, cestista tedesca 1988 - Agnes, cantante svedese 1988 - Borja Ekiza, calciatore spagnolo 1988 - Marina Eraković, tennista neozelandese 1988 - Simon Mignolet, calciatore belga 1988 - Máté Pátkai, calciatore ungherese 1988 - Lee Seung-Hoon, pattinatore sudcoreano 1988 - Marcel Stutter, calciatore tedesco 1989 - Jiang Zhipeng, calciatore cinese 1989 - Lee Seung-Yeoul, calciatore sudcoreano 1989 - Alena Alekseeva, nuotatrice russa 1989 - Maylson, calciatore brasiliano 1989 - Dwight Buycks, cestista statunitense 1989 - Gianni Donati, hockeista su ghiaccio svizzero 1989 - Marina Gandini, pistard italiana 1989 - Césaire Gandzé, calciatore congolese 1989 - Matías Mirabaje, calciatore uruguaiano 1989 - Carl Ona-Embo, cestista francese 1989 - Agnieszka Radwańska, tennista polacca 1989 - Nélson Oliveira, ciclista portoghese 1989 - Philipp Wollscheid, calciatore tedesco 1989 - Jonathas, calciatore brasiliano 1990 - Alfred N'Diaye, calciatore francese 1990 - Amadeu Sobrinho, calciatore a 5 brasiliano 1990 - Clara Lago, attrice spagnola 1990 - Derek Drouin, atleta canadese 1990 - Eric Wellwood, hockeista canadese 1990 - Esti Ginzburg, attrice israeliana 1990 - Kevin Murphy, cestista statunitense 1990 - Nicklas Højlund, calciatore danese 1990 - Patricia Rodríguez, modella spagnola 1990 - Roman Valeš, calciatore ceco 1990 - Ryan Bennett, calciatore britannico 1990 - Solomon Asante, calciatore burkinabè 1990 - Tomáš Wágner, calciatore ceco 1991 - Ádám Gyurcsó, calciatore ungherese 1991 - Aleksandar Dragović, calciatore austriaco 1991 - Elisa Queirolo, pallanuotista italiana 1991 - Huang Wenyi, canottiera cinese 1991 - John Jenkins, cestista statunitense 1991 - Marc-Antoine Gagnon, sciatore canadese 1991 - Nicole Fox, modella statunitense 1991 - Rodrigo Moreno Machado, calciatore brasiliano 1991 - Tharold Simon, giocatore football statunitense 1991 - Tyler, The Creator, rapper statunitense 1992 - Eugenio Rossi, atleta sammarinese 1992 - Irnes Škorić, calciatore a 5 sloveno 1992 - Luis Vila, calciatore argentino 1992 - Pietro Iemmello, calciatore italiano 1992 - Vincenzo Camilleri, calciatore italiano 1992- Momoko Tsugunaga, cantante giapponese 1993 - Brad McKay, calciatore scozzese 1993 - Elise Eberle, attrice statunitense 1993 - Jonas Svensson, calciatore norvegese 1993 - Nick Vannett, giocatore football statunitense 1993 - Ning Zetao, nuotatore cinese 1993 - Tomislav Barišić, calciatore bosniaco 1994 - Jordan Cousins, calciatore inglese 1994 - Marcus Smart, cestista statunitense 1994 - Marlene Schmotz, sciatrice tedesca 1994 - Martina Ambrosi, calciatrice italiana 1994 - Nathan Redmond, calciatore inglese 1994 - Wesley Hoedt, calciatore olandese 1994 - Yassin Ayoub, calciatore olandese 1995 - Aminu Umar, calciatore nigeriano 1995 - Annelies Törös, modella belga 1995 - Georgi Kitanov, calciatore bulgaro 1995 - Maldin Ymeraj, calciatore albanese 1995 - Mikita Korzun, calciatore bielorusso 1995 - Rosie Day, attrice britannica 1996 - Dusney Espinosa, calciatore cubano 1996 - Euthymios Koulourīs, calciatore greco 1996 - Hanna Krasnoshlyk, tuffatrice ucraina 1996 - Timo Werner, calciatore tedesco 1997 - Felix Komolong, calciatore papuano 1997 - Franco Troyansky, calciatore argentino 1997 - Lucas Panayi, calciatore seychellese 1998 - Patricia Varvari, attrice italiana 1999 - Abdul Hakim Sani Brown, atleta giapponese 2000 - Jacob Bertrand, attore e doppiatore statunitense 2000 - Maddalena Porcarelli, calciatrice italiana 2001 - Aryana Engineer, attrice canadese tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. 