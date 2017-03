Accade il 7 marzo Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 7 marzo Il 7 marzo è il 66º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 299 giorni alla fine dell'anno, (300 negli anni bisestili) • 1798 – L'esercito francese entra a Roma: nasce la Repubblica Romana • 1799 – Napoleone conquista Jaffa in Palestina; dopo una notte tormentata dai dubbi si sente costretto, per garantire la ritirata dei propri uomini, a procedere all'uccisione di oltre 2.000 prigionieri musulmani. • 1821 – L'esercito napoletano, guidato da Guglielmo Pepe, viene sconfitto dall'esercito austriaco, guidato dal generale Frimont, ad Antrodoco, nella prima battaglia del Risorgimento • 1850 – Il senatore statunitense Daniel Webster tiene il "discorso del sette marzo" nel quale appoggia il Compromesso del 1850 allo scopo di prevenire una possibile guerra civile • 1862 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Pea Ridge – le truppe unioniste del generale Samuel Curtis sconfiggono i confederati del generale Earl Van Dorn a Pea Ridge nell'Arkansas nord-occidentale • 1876 – Alexander Graham Bell ottiene il brevetto per l'invenzione cui dà il nome di telefono (brevetto numero 174.464) • 1909 – Italia: si svolgono le Elezioni politiche generali per la 23ª legislatura • 1911 – Rivoluzione in Messico • 1912 – Roald Amundsen annuncia la scoperta del Polo Sud • 1918 – Prima guerra mondiale: la Finlandia forma un'alleanza con la Germania • 1922 – Eugenio Tosi diventa Arcivescovo di Milano • 1933 – Nasce il gioco da tavolo più diffuso al mondo: Il Monopoli • 1936 – In violazione del Patto di Locarno e del Trattato di Versailles, La Germania rioccupa la Renania • 1945 – Seconda guerra mondiale: truppe americane prendono il ponte sul Reno a Remagen, in Germania e iniziano ad attraversarlo • 1947 – Il Kuomintang e il Partito Comunista Cinese riprendono la guerra civile • 1950 – Guerra Fredda: l'Unione Sovietica emana una dichiarazione che nega che Klaus Fuchs sia stato una spia sovietica • 1951 – Guerra di Corea: Operazione Ripper – In Corea, truppe statunitensi del generale Matthew Ridgeway iniziano un assalto contro le forze della Repubblica Popolare Cinese • 1965 - Entra in vigore, in Italia, la istruzione ecumenica Sacrosanctum Concilium, che autorizza l'uso della lingua italiana in diverse parti della messa. • 1965 - A Selma (Alabama), la milizia di stato e i locali tutori dell'ordine disperdono con la forza un gruppo di 600 dimostranti per i diritti civili. L'episodio venne trasmesso per televisione e soprannominato Bloody Sunday • 1968 – Guerra del Vietnam: inizia la prima battaglia di Saigon • 1973 – Viene scoperta la Cometa Kohoutek • 1984 – Gli Stati Uniti attaccano San Juan del Sur in Nicaragua • 1988 – La Colombia diventa un membro della Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie • 1989 – Il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese dichiara la legge marziale a Lhasa, in Tibet • 1994 – La Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce (nella causa Campbell vs. Acuff-Rose Music) che le parodie di un'opera originale sono generalmente coperte dalla dottrina del fair use • 1996 – Viene formato il primo parlamento palestinese democraticamente eletto • 2002 – Apertura delle IX Paralimpiadi Invernali a Salt Lake City, USA • 2004 – In Portogallo, esattamente 47 anni dopo l'inizio delle trasmissioni televisive ufficiali, viene decretata la fusione tra la RDP e il gestore della televisione portoghese dando vita alla Rádio e Televisão de Portugal (RTP) • 2013 - In Corea del Nord il leader nordcoreano Kim Jong-un minaccia di bombardare con armi nucleari la Corea del Sud e gli Stati Uniti.

