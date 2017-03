Nasce il 7 marzo Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 7 marzo La lista comprende circa 750 persone 150 - Annia Aurelia Galeria Lucilla, imperatrice romana 189 – Geta, co-imperatore romano 1212 - - Al-Būsīrī, poeta e grammatico egiziano 1419 - Matilde del Palatinato, nobile tedesca 1437 - Anna di Sassonia, principessa 1481 - Baldassarre Peruzzi, architetto, pittore italiano 1487 - Galeazzo Flavio Capella, politico italiano 1507 - Maddalena di Sassonia 1508 - Humayun, imperatore indiano 1543 - Giovanni Casimiro di Wittelsbach-Simmern 1556 - Guillaume du Vair, scrittore francese 1558 - Giovanni VII di Meclemburgo-Schwerin 1569 - Rodolfo Gonzaga, nobile italiano 1607 - Innico Caracciolo, cardinale cattolico italiano 1639 - Charles Stewart, nobiluomo scozzese 1663 - Tomaso Antonio Vitali, violinista italiano 1669 - Aloys von Harrach, diplomatico austriaco 1670 - Raniero d'Elci, cardinale italiano 1670 - Carlo Tommaso di Lorena, generale austriaco 1671 - Ellis Wynne, scrittore gallese 1675 - Jean-Pierre de Caussade, gesuita francese 1684 - Johan Willem Ripperda, politico fiammingo 1693 - Papa Clemente XIII 1696 - Lajos Batthyány 1704 - Alfonso Sozy Carafa, vescovo cattolico italiano 1714 - Carlo Tommaso di Rochefort, nobile tedesco 1715 - Ewald Christian von Kleist, poeta tedesco 1720 - Giuseppe Rota, letterato italiano 1727 - André Morellet, economista francese 1730 - Louis Le Tonnelier de Breteuil, politico francese 1734 - Mir Nizam Ali Khan Siddiqi Asaf Jah II 1739 - John Howard, XV conte di Suffolk 1740 - Balthazar Georges Sage, chimico francese 1746 - André Michaux, botanico francese 1750 - Luigi Angiolini, scrittore italiano 1752 - Wilhelm Christian Müller, musicista tedesco 1754 - Edward Clive, I conte di Powis, politico inglese 1756 - Giovanni Battista Fanucci, storico italiano 1765 - Joseph Nicéphore Niépce, fotografo francese 1770 - Gabriel Jean Joseph Molitor, generale francese 1780 - Alexandre Deschapelles, scacchista francese 1780 - María Tomasa de Palafox, pittrice spagnola 1782 - Angelo Mai, cardinale italiano 1785 - Alessandro Manzoni, scrittore italiano 1787 - Domenico Bruschi, botanico e avvocato italiano 1787 - Alessandro Manetti, ingegnere e architetto italiano 1788 - Antoine César Becquerel, fisico francese 1788 - Adriano Fieschi, cardinale italiano 1789 - Michel Martin Drolling, pittore francese 1790 - Władysław Ostrowski, militare polacco 1792 - John Herschel, astronomo inglese 1793 - Matthieu Bonafous, botanico francese 1794 - Matteo Antonio Picasso, pittore italiano 1799 - František Ladislav Čelakovský, poeta ceco 1802 - Edwin Landseer, pittore e scultore inglese 1804 - Vasilij Andreevič Dolgorukov, generale russo 1806 - Giovanni Cittadella, politico italiano 1807 - Franz von Pocci, scrittore tedesco 1808 - Johann Caspar Bluntschli, politico svizzero 1809 - Malbim, rabbino ucraino 1810 - Clito Carlucci, medico italiano 1811 - Giuseppe Ferrari, politico italiano 1814 - Tommaso Corsi, politico italiano 1814 - Ferdinando Monroy, politico italiano 1818 - Tomaso Luciani, patriota italiano 1819 - Antonio Araldi, politico italiano 1820 - Emilio Faà di Bruno, militare italiano 1820 - Théophile B de Castro, poeta monegasco 1822 - Victor Massé, compositore francese 1824 - Delfino Codazzi, matematico italiano 1825 - Ferdinand Bauer, politico austriaco 1827 - John Hall Gladstone, chimico inglese 1828 - Edmond Gondinet, scrittore francese 1830 - Camillo Marcolini, politico italiano 1831 - Camille Chabaneau, filologo francese 1831 - Henry Moore, pittore inglese 1834 - Giovanni Ferro Luzzi, politico italiano 1835 - Daniel Giraud Elliot, zoologo statunitense 1836 - Cosimo Fabbri, politico italiano 1837 - Henry Draper, astronomo statunitense 1839 - Ludwig Mond, chimico britannico 1840 - Angelo Romualdi, fantino italiano 1842 - Georg Friedrich Knapp, economista tedesco 1844 - Antony MacDonnell, politico irlandese 1845 - Giuseppe Toniolo, economista italiano 1846 - Giulio Maggi, patriota italiano 1846 - Giuseppe Turco, cantautore italiano 1846 - Karl Verner, linguista danese 1849 - Luther Burbank, botanico statunitense 1849 - Albin Haller, chimico francese 1850 - Tomáš Masaryk, politico cecoslovacco 1850 - Georg Ledebour, politico tedesco 1854 - Carl Hocheder, architetto tedesco 1855 - Robert de Montesquiou, scrittore francese 1856 - Violet Lindsay, artista inglese 1856 - Matilde Serao, giornalista italiana 1857 - Giovanni Bacci, politico italiano 1857 - Arthur Rudolf Hantzsch, chimico tedesco 1857 - Julius Wagner-Jauregg, medico austriaco 1860 - Giannino Antona Traversi, politico italiano 1860 - Jean Baptiste Koehler, zoologo francese 1862 - Josef Strzygowski, storico tedesco 1863 - Giuseppe Ovio, politico italiano 1864 - Guglielmo di Hohenzollern-Sigmaringen 1865 - Sidney Brown, progettista svizzero 1866 - Paul Ernst, scrittore tedesco 1866 - Hans Fruhstorfer, entomologo tedesco 1867 - Vincenzo Librandi, scrittore italiano 1867 - Giovanni Battista Rosa, arcivescovo italiano 1868 - Giovanni Giacometti, pittore svizzero 1868 - James Zealley, calciatore inglese 1869 - Paul Chabas, pittore francese 1870 - Jimmy Barry, pugile statunitense 1870 - Joseph Burtt Davy, botanico inglese 1870 - Luigi Moneta, attore italiano 1872 - Robert Linzeler, gioielliere francese 1872 - Piet Mondrian, pittore olandese 1873 - George K. Hollister, attore statunitense 1873 - Prospère Bruggeman, canottiere belga 1873 - Salvatore Ghinelli, cuoco italiano 1874 - Frederick Goodfellow, atleta britannico 1874 - Luigi Lavitrano, cardinale cattolico italiano 1875 - Albert Ayat, schermidore francese 1875 - Giovanni Morselli, chimico italiano 1875 - Maurice Ravel, pianista francese 1876 - Edgar Evans, esploratore gallese 1876 - Frederick Freake, giocatore di polo inglese 1876 - Frederik Poulsen, archeologo danese 1876 - Friedrich Vierhapper, botanico austriaco 1876 - Laura Orvieto, scrittrice italiana 1876 - Marcello Minale, politico italiano 1877 - Almerico Ribera, enciclopedista italiano 1877 - Gelasio Caetani, politico italiano 1878 - Carlo Frigerio, giornalista svizzero 1878 - Boris Michajlovič Kustodiev, pittore russo 1879 - Gennaro Favai, pittore italiano 1879 - Hugo Ballin, regista statunitense 1879 - Jules De Bisschop, canottiere belga 1881 - Rodolfo Verduzio, ingegnere aeronautico italiano 1883 - Attilio Momigliano, critico letterario italiano 1884 - Frank Buck, attore statunitense 1884 - Italo Foschi, politico italiano 1884 - Tommaso Fiore, politico italiano 1884 - Gaetano Orsolini, scultore italiano 1884 - Alberto Pirovano, agronomo italiano 1885 - Augusto Manzini, pittore italiano 1885 - Ernest Miller, fotografo statunitense 1885 - John Tovey, ammiraglio britannico 1885 - Milton Avery, pittore statunitense 1885 - Stith Thompson, etnologo statunitense 1886 - Alberto Denti di Pirajno, scrittore italiano 1886 - Giuseppe Pièche, agente segreto italiano 1886 - Virginia Pearson, attrice statunitense 1887 - Aldo Moratti, religioso italiano 1887 - Camillo Bruto Bonzi, scrittore, italiano 1887 - Heino Eller, compositore e docente estone 1887 - Philip Brocklehurst, geologo britannico 1888 - Tjarda Stachouwer, politico olandese 1889 - Ivar Lykke, calciatore danese 1890 - Rosario Candela, architetto italiano 1890 - John Stevens, bobbista statunitense 1891 - Josef Halumbirek, scacchista austriaco 1892 - Mario Pasqualillo, cantante italiano 1892 - Cristoforo Pezzini, politico italiano 1892 - James Smith, montatore statunitense 1893 - Luitpold Popp, calciatore tedesco 1894 - Marcel Déat, politico francese 1894 - Gilbert Warrenton, fotografo statunitense 1895 - Juan José Castro, compositore argentino 1895 - Karel Koželuh, calciatore cecoslovacco 1895 - Neco, calciatore brasiliano 1898 - Giuseppe Tommaso Gangale, filosofo italiano 1899 - Alfredo Martinelli, attore e doppiatore italiano 1899 - Charles W. Thornthwaite, climatologo statunitense 1899 - Fëdor Selin, calciatore sovietico 1899 - Werner Hochbaum, regista tedesco 1899 - Willem J. Luyten, astronomo statunitense 1900 - Carel Willink, pittore olandese 1900 - Fritz London, fisico tedesco 1900 - Giuseppe Capogrossi, pittore italiano 1900 - Herbert Blumer, sociologo statunitense 1900 - Siro Montanari, calciatore italiano *1901 - Elisabetta di Lussemburgo, principessa 1902 - Giulio Bolaffi, filatelista italiano 1902 - Heinz Rühmann, attore tedesco 1903 - Georg Kiessling, calciatore tedesco 1903 - Bruno Varalli, calciatore italiano 1904 - Ladislav Ženíšek, calciatore cecoslovacco 1904 - Reinhard Heydrich, militare tedesco 1904 - Bruno Katzianka, calciatore italiano 1906 - Jaroslav Burgr, calciatore cecoslovacco 1906 - Virgilio Dagnino, banchiere italiano 1907 - Placido Cortese, religioso italiano 1907 - Giuseppe Ronca, calciatore italiano 1907 - Pietro Spinato, calciatore italiano 1907 - Juan Spósito, calciatore argentino 1907 - Jean Van Houtte, politico belga 1907 - Jean Zuccarelli, politico francese 1908 - Gianni Cavalieri, attore italiano 1908 - Ruth Eddings, attrice statunitense 1908 - Anna Magnani, attrice italiana 1908 - Andreas Munkert, calciatore tedesco 1909 - André Abegglen, calciatore svizzero 1909 - Gian Paolo Callegari, giornalista italiano 1909 - Giorgio Dardanelli, ingegnere italiano 1909 - Léo Malet, scrittore francese 1909 - Roger Revelle, scienziato statunitense 1909 - Giacomo Calandrone, politico italiano 1911 - Anthony Rumbold, diplomatico inglese 1911 - Luigi Casalino, calciatore italiano 1911 - Bruno Geremia, calciatore italiano 1912 - Francesco Ferrero, calciatore italiano 1912 - Erasmo Franzoni, calciatore italiano 1913 - Harry Andersson, calciatore svedese 1913 - Arialdo Banfi, politico italiano 1913 - Lorenzo Morbelli, calciatore italiano 1914 - Morton DaCosta, attore statunitense 1914 - Alessandro Reggiani, politico italiano 1914 - Tommy Wonder, attore statunitense 1914 - Takeo Yoshikawa, agente segreto giapponese 1915 - Jacques Chaban-Delmas, politico francese 1915 - Humberto Coloccini, calciatore argentino 1916 - Clare Dennis, nuotatrice australiana 1918 - Dario Ambrosini, pilota motociclistico italiano 1918 - Börje Leander, calciatore svedese 1919 - Enrico Gras, regista italiano 1920 - Bo Yang, scrittore cinese 1920 - Ángela María Aieta, attivista argentina 1920 - Reg Lewis, calciatore inglese 1920 - Eddy Paape, fumettista belga 1920 - Willie Watson, calciatore, inglese 1921 - Gianni Di Palma, cantante italiano 1921 - Alberto Predieri, avvocato italiano 1921 - Bob Rensberger, cestista statunitense 1921 - Alfonso Scognamiglio, biologo italiano 1921 - Mario Ventimiglia, calciatore italiano 1921 - William Waddell, calciatore britannico 1922 - Umberto Betti, cardinale italiano 1922 - Francesco Carassa, ingegnere italiano 1922 - Ol'ga ALadyženskaja, matematica sovietica 1922 - Mochtar Lubis, giornalista indonesiano 1922 - Peter Murphy, calciatore inglese 1922 - Andy Phillip, cestista statunitense 1923 - Elio Assirelli, politico italiano 1924 - Kōbō Abe, inventore giapponese 1924 - George Brecht, scrittore statunitense 1924 - Giorgio Donati, generale italiano 1924 - Mina Gregori, storica dell'arte italiana 1924 - Sven Hjertsson, calciatore svedese 1924 - Boris Semënovič Markov, attore russo 1924 - Eduardo Paolozzi, scultore britannico 1925 - Stanley McMeekan, cestista britannico 1925 - Sydney McMeekan, cestista britannico 1925 - Riccardo Paladini, giornalista italiano 1925 - Marino Raicich, politico italiano 1926 - Li Han-hsiang, regista cinese 1926 - Ernst Ocwirk, calciatore austriaco 1926 - Ljubiša Spajić, calciatore jugoslavo 1926 - Luciano Vincenzoni, sceneggiatore italiano 1926 - Gabriele de Paolis, generale italiano 1927 - Oleksandr Alpatov, calciatore sovietico 1927 - Víctor Brown, calciatore boliviano 1927 - Lallo Gori, compositore italiano 1929 - Robert Lemaître, calciatore francese 1930 - Stanley Miller, biochimico statunitense 1930 - Olavi Mannonen, pentatleta finlandese 1930 - Salvatore Mannuzzu, politico italiano 1930 - Luís Trochillo, calciatore brasiliano 1931 - Ženi Božinova, attrice bulgara 1931 - Mady Mesplé, soprano francese 1931 - Sailor Roberts, giocatore di poker statunitense 1931 - Zdeněk Rylich, cestista cecoslovacco 1931 - Walter Taibo, calciatore uruguaiano 1931 - Rinaldo Traini, scrittore italiano 1932 - Lola Beltrán, attrice messicana 1933 - Jackie Blanchflower, calciatore britannico 1933 - Donald Douglas, attore britannico 1933 - Alfredo Margreth, scienziato italiano 1934 - Andrea Barbato, politico italiano 1934 - Pietro Fiorindi, calciatore italiano 1934 - Enrico Riccardi, cantautore italiano 1934 - Pierluigi Ronzon, calciatore italiano 1935 - Giuseppe Anfossi, vescovo cattolico italiano 1935 - Enzo Magnanini, calciatore italiano 1935 - Wanda Romanelli, cantante italiana 1935 - Jean Thibaudeau, scrittore francese 1936 - Loren Acton, astronauta statunitense 1936 - Antonio Mercero, regista spagnolo 1936 - Georges Perec, scrittore francese 1936 - Julio Sandoval, cardinale boliviano 1936 - Heinz Valk, politico estone 1937 - Ennio Calabria, illustratore italiano 1937 - Paolo Galletti, nuotatore e pittore italiano 1937 - Georgi Tringov, scacchista bulgaro 1938 - David Baltimore, biologo statunitense 1938 - Albert Fert, fisico francese 1938 - Aristide Guarneri, calciatore italiano 1938 - Gino Menicucci, arbitro di calcio italiano 1938 - Nicolò Voltan, imprenditore italiano 1939 - Dušan Maravić, calciatore jugoslavo 1939 - Panajot Pano, calciatore albanese 1940 - Rudi Dutschke, sociologo tedesco 1940 - Glauco Gilardoni, calciatore italiano 1940 - Marcello Pirro, artista italiano 1940 - Viktor Savinych, cosmonauta sovietico 1940 - Daniel J. Travanti, attore statunitense 1940 - Renato Zardini, bobbista italiano 1941 - Ralph Bryans, pilota motociclistico nordirlandese 1941 - Peter Schuster, chimico austriaco 1942 - Pete Beathard, giocatore football statunitense 1942 - Michael Eisner, imprenditore statunitense 1942 - John McDowell, filosofo sudafricano 1942 - Luciano Odorisio, attore italiano 1943 - Bob Avakian, politico statunitense 1943 - Carolyn Carlson, danzatrice statunitense 1943 - Marcella Di Folco, politica italiana 1943 - Larry Lee, cantautore statunitense 1943 - Bill MacMillan, hockeista, canadese 1943 - Bent Parodi, giornalista italiano 1943 - Renato Rutigliano, artista attore italiano 1943 - Lester Selvage, cestista statunitense 1943 - Grant Simmons, cestista statunitense 1943 - Luigi Uzzo, attore italiano 1944 - Elton Gallegly, politico statunitense 1944 - Joe Lewis, artista marziale statunitense 1944 - Townes Van Zandt, cantautore statunitense 1945 - John Heard, attore statunitense 1945 - Arthur Lee, cantante statunitense 1945 - Elizabeth Moon, scrittrice statunitense 1945 - Brunetta, cantante italiana 1945 - Sadakazu Tanigaki, politico giapponese 1945 - Reidar Tessem, calciatore norvegese 1946 - Gisella Burinato, attrice italiana 1946 - Michael Chaplin, attore statunitense 1946 - Aleksandr Dolgušin, pallanuotista sovietico 1946 - Tommaso Palladino, attore italiano 1946 - Carlos Reinoso, calciatore cileno 1947 - Wayne Allwine, doppiatore statunitense 1947 - Marit Bech, coreografa italiana 1947 - Virginia Duenkel, nuotatrice statunitense 1947 - Greg Fillmore, cestista statunitense 1947 - Richard Lawson, attore statunitense 1947 - Marilyn Ramenofsky, nuotatrice statunitense 1947 - Andrea Roncato, attore italiano 1947 - Flavio Ronchi, calciatore italiano 1947 - Walter Röhrl, pilota di rally tedesco 1947 - Rubén Suñé, calciatore argentino 1947 - Oliver Taylor, cestista statunitense 1947 - Giuseppe Zenti, vescovo cattolico italiano 1948 - Michel Blanc-Dumont, fumettista francese 1948 - Danilo Caymmi, cantante brasiliano 1948 - Ida D'Ippolito Vitale, politica italiana 1949 - Leopoldo Solórzano, cardinale nicaraguense 1949 - Severo Lombardoni, produttore italiano 1950 - Antonio Baldoni, calciatore italiano 1950 - Franco Harris, giocatore football statunitense 1950 - J.R. Richard, giocatore di baseball statunitense 1951 - Félix Enríquez Alcalá, regista statunitense 1951 - John James, tennista australiano 1951 - Juan Machuca, calciatore cileno 1951 - Nenad Stekić, atleta serbo 1952 - William Boyd, scrittore britannico 1952 - Beppe Leoncini, batterista italiano 1952 - Dominique Mamberti, cardinale francese 1952 - Riccardo Migliori, politico italiano 1952 - Lynn Swann, politico statunitense 1952 - Gianluigi Zuanel, ciclista italiano 1953 - Jim Abromaitis, cestista statunitense 1953 - Luigi Manueli, calciatore italiano 1953 - Ferdinando Minucci, dirigente italiano 1954 - Eva Brunne, vescova luterana svedese 1954 - Mara Carocci, politica italiana 1954 - Jasmina Tešanović, giornalista serba 1954 - Guido Zendron, vescovo cattolico italiano 1955 - Papa Winnie, cantante sanvincentino 1955 - Anupam Kher, attore indiano 1955 - Tommy Kramer, giocatore di football statunitense 1955 - Al-Walid bin Talal, imprenditore saudita 1956 - Brian Baird, politico statunitense 1956 - Mariella Converti, attrice italiana 1956 - Bryan Cranston, attore statunitense 1956 - Giuseppe Ponzoni, cestista italiano 1957 - Maurizio Arrivabene, manager italiano 1957 - Robert Harris, giornalista inglese 1957 - Rodolfo Laganà, attore italiano 1957 - Cosimo Mele, politico italiano 1957 - Mark Richards, surfista australiano 1958 - Alan Hale, astronomo statunitense 1958 - Rik Mayall, attore, scrittore britannico 1958 - Stefano Mayorca, giornalista italiano 1958 - Hélio dos Anjos, calciatore brasiliano 1958 - Angelo Talocci, compositore italiano 1959 - Redouane Drici, calciatore algerino 1959 - Tom Lehman, golfista statunitense 1959 - Donna Murphy, attrice statunitense 1959 - Pirkko Määttä, fondista finlandese 1959 - Nick Searcy, attore statunitense 1959 - Luciano Spalletti, calciatore italiano 1959 - Marisol Touraine, politica francese 1959 - Sam Williams, cestista statunitense 1960 - Andrea Abodi, manager italiano 1960 - Jozef Chovanec, calciatore ceco 1960 - Ivan Lendl, tennista cecoslovacco 1960 - Kazuo Ozaki, calciatore giapponese 1960 - Georgi Todorov, atleta bulgaro 1960 - Doogie White, cantante scozzese 1961 - Tomás Bobadilla, calciatore a 5 paraguaiano 1961 - Ronnie Brunswijk, politico surinamese 1961 - Nicolas Dupont-Aignan, politico francese 1961 - Bruno Limido, calciatore italiano 1961 - Martina Schettina, artista austriaca 1961 - Danny Tenaglia, disc jockey statunitense 1961 - Bice Vanzetta, fondista italiana 1961 - Juan Vargas, politico statunitense 1962 - Taylor Dayne, cantante statunitense 1962 - Daniela Fava, doppiatrice italiana 1962 - Fulvio Saini, calciatore italiano 1962 - Andrea Tagliapietra, scrittore italiano 1963 - Jo Chiarello, cantante italiana 1963 - Luca Fusi, calciatore italiano 1963 - E. L. James, scrittrice britannica 1963 - Maria Lindström, tennista svedese 1963 - Jonas Nilsson, sciatore alpino svedese 1963 - Bruce Prichard 1964 - Giuseppe Accardi, calciatore italiano 1964 - Enio Bonaldi, calciatore italiano 1964 - Bret Easton Ellis, scrittore statunitense 1964 - Denyce Graves, mezzosoprano statunitense 1964 - Vladimir Smirnov, sciatore kazako 1964 - Wanda Sykes, attrice statunitense 1964 - Luís Carlos Tóffoli, calciatore brasiliano 1965 - Flipper Anderson, giocatore football statunitense 1965 - Steve Beuerlein, giocatore football statunitense 1965 - Anna-Lena Fritzon, sciatrice svedese 1965 - Tore Hadler-Olsen, calciatore norvegese 1965 - Sidney Johnson, giocatore football statunitense 1965 - Marco Marinangeli, tastierista italiano 1965 - Massimo Minto, cestista italiano 1966 - Alessandro Bergallo, attore italiano 1966 - Günther Csar, sciatore austriaco 1966 - Tony Daly, rugbista australiano 1966 - Vladimir Dračëv, biatleta russo 1966 - Ludwig Kögl, calciatore tedesco 1966 - Daniel Plaza, atleta spagnolo 1966 - Joy Tanner, attrice statunitense 1967 - Masimba Dinyero, calciatore a 5 zimbabwese 1967 - Zheng Haixia, cestista cinese 1967 - Ruthie Henshall, attrice inglese 1967 - David Shankle, chitarrista statunitense 1967 - Carvie Upshaw, cestista statunitense 1967 - Ai Yazawa, fumettista giapponese 1968 - Jason Altmire, politico statunitense 1968 - Diego Galeri, batterista italiano 1968 - Krystyna Liberda, biatleta polacca 1968 - Sarah Ladipo Manyika, scrittrice nigeriana 1968 - Danielle Perpoli, atleta italiana 1968 - Ed Warby, batterista olandese 1969 - Warrel Dane, cantante statunitense 1969 - Valentin Kononen, atleta finlandese 1969 - Takanori Kōno, sciatore giapponese 1969 - Massimo Lotti, calciatore italiano 1969 - Hideki Noda, pilota automobilistico giapponese 1969 - Valeria Rossi, cantautrice italiana 1970 - Ståle Andersen, giocatore norvegese 1970 - Litterial Green, cestista statunitense 1970 - Petra Mede, danzatrice svedese 1970 - Mohammad Mehranpour, calciatore a 5 iraniano 1970 - Alex O'Brien, tennista statunitense 1970 - Giovanni Scafoglio, giornalista italiano 1970 - Elio Signorelli, calciatore italiano 1970 - Rachel Weisz, attrice britannica 1971 - Tal Banin, calciatore israeliano 1971 - Valentina Bendicenti, giornalista italiana 1971 - Anders Eide, fondista norvegese 1971 - Edvard Lasota, calciatore ceco 1971 - Angelos Misos, calciatore cipriota 1971 - Francesca Rettondini, attrice italiana 1971 - Peter Sarsgaard, attore statunitense 1971 - Matthew Vaughn, regista inglese 1971 - Aleksej Zelenskij, slittinista russo 1972 - Tylene Buck, modella, wrestler statunitense 1972 - Nate Campbell, pugile statunitense 1972 - Steve Colley, pilota motociclistico britannico 1972 - Vladislav Gavriliuc, calciatore moldavo 1972 - Xavier Giannoli, regista francese 1972 - Alessandro Greco, attore italiano 1972 - Samuel Romano, cantautore italiano 1973 - Fabiano Ballarin, calciatore italiano 1973 - Faysal Ben Ahmed, calciatore tunisino 1973 - Jay Duplass, attore statunitense 1973 - César Farías, allenatore di calcio venezuelano 1973 - Jennifer Hammon, attrice statunitense 1973 - Sébastien Izambard, cantante francese 1973 - Tomasz Kłos, calciatore polacco 1973 - Viktorija Leleka, cestista ucraina 1973 - Ray Parlour, calciatore inglese 1973 - Phillip Shearer, calciatore britannico 1973 - Eiji Takemoto, doppiatore giapponese 1974 - Larry Bagby, attore statunitense 1974 - Leonardo Baracani, arbitro di calcio italiano 1974 - Michele Didoni, atleta italiano 1974 - Jenna Fischer, attrice statunitense 1974 - Lea Karen Gramsdorff, attrice italiana 1974 - James Hogan, chitarrista statunitense 1974 - Jiri Homola, calciatore ceco 1974 - Krizz Kaliko, cantante statunitense 1974 - Lucio Maurino, karateka italiano 1974 - Tobias Menzies, attore britannico 1974 - Facundo Sava, calciatore argentino 1974 - Angelo Temellini, pallanuotista italiano 1974 - Paco Vázquez, cestista spagnolo 1975 - Space Cowboy, musicista francese 1975 - Ljubomira Bačeva, tennista bulgara 1975 - Maurizio Carnino, pattinatore italiano 1975 - Pamela Rota, showgirl e modella italiana 1975 - Aleksandr Streltsov, bobbista svizzero 1975 - T. J. Thyne, attore statunitense 1975 - Danielle Viglione, cestista statunitense 1976 - Greg Jacks, musicista francese 1976 - Ruggero Rossi De Mio, hockeista italiano 1977 - José de Araújo Nunes, calciatore portoghese 1977 - Dante Boninfante, pallavolista italiano 1977 - Luca Capuano, attore italiano 1977 - Gianluca Grava, calciatore italiano 1977 - Ronan O'Gara, rugbista irlandese 1977 - Ramona Roth, fondista tedesca 1977 - Brent Weeks, scrittore statunitense 1977 - Mitja Zastrow, nuotatore olandese 1978 - Katie Gold, attrice pornografica statunitense 1978 - Alice Pedrazzi, cestista e giornalista italiana 1978 - Saša Stanišić, scrittore bosniaco 1978 - Azis, cantante bulgaro 1978 - Cristina Ugolini, calciatrice italiana 1979 - Rodrigo Braña, calciatore argentino 1979 - Eleonora Di Miele, attrice italiana 1979 - Nilton Fernandes, calciatore capoverdiano 1979 - Danilo Gerlo, calciatore argentino 1979 - Andy Griffin, calciatore britannico 1979 - Amanda Somerville, mezzosoprano statunitense 1980 - Fabiana de Oliveira, pallavolista brasiliana 1980 - Felipe Andreoli, bassista brasiliano 1980 - Murat Boz, cantante turco 1980 - Will Chalker, supermodello inglese 1980 - Olli-Pekka Karjalainen, atleta finlandese 1980 - Herbert Ballerina, attore italiano 1980 - Guillaume Moullec, calciatore francese 1980 - Patrick Mutombo, cestista del Congo 1980 - Laura Prepon, attrice e regista statunitense 1980 - Dimităr Rangelov, calciatore bulgaro 1980 - Dīmītrīs Tsaldarīs, cestista greco 1980 - Hideo Ōshima, calciatore giapponese 1981 - Kanga Akalé, calciatore ivoriano 1981 - Alexandre Blain, ciclista francese 1981 - Cristiano Camillucci, calciatore italiano 1981 - Colin Nish, calciatore scozzese 1981 - Súni Olsen, calciatore faroese 1981 - Selim Teber, calciatore tedesco 1981 - Stefano Zampogna, cestista italiano 1982 - Francesco Del Grosso, regista italiano 1982 - Tomás Guzmán, calciatore paraguaiano 1982 - Marc Planus, calciatore francese 1982 - Juan Silva, schermidore venezuelano 1983 - Manucho, calciatore angolano 1983 - Cedric Bozeman, cestista statunitense 1983 - Dean Hammond, calciatore inglese 1983 - Erwin Nguéma, calciatore gabonese 1983 - Maximiliano Richeze, ciclista argentino 1983 - Kgomotso Sefolosha, cestista svizzero 1984 - Marciano Bruma, calciatore olandese 1984 - Steve Burtt, cestista statunitense 1984 - Mathieu Flamini, calciatore francese 1984 - Brandon T. Jackson, attore statunitense 1984 - Miyuki Kanbe, attrice giapponese 1984 - Lei Sheng, schermidore cinese 1984 - Alex Somers, musicista statunitense 1984 - Jesús Sánchez, calciatore messicano 1984 - Ben Templesmith, disegnatore australiano 1984 - Dani Woodward, attrice pornografica statunitense 1984 - Douglas da Silva, calciatore brasiliano 1985 - Alessandro Bisolti, ciclista italiano 1985 - Maciej Bodnar, ciclista polacco 1985 - Mohamed Fofana, calciatore maliano 1985 - Lee Sung-jin, arciera sudcoreano 1985 - Andrei Mazurkevitš, calciatore estone 1985 - Douglas Creighton, cestista statunitense 1985 - Sidney Spencer, cestista statunitense 1985 - Kamil Zayatte, calciatore guineano 1986 - James Deen, attore pornografico statunitense 1986 - Tywain McKee, cestista statunitense 1986 - Ivana Miloš, pallavolista croata 1986 - Jeremy Pargo, cestista statunitense 1986 - Nick Pitera, cantautore statunitense 1986 - Elshod Rasulov, pugile uzbeko 1986 - Álex Somoza, calciatore andorrano 1986 - Markus Steinhöfer, calciatore tedesco 1986 - Rodrigo Suárez Peña, calciatore spagnolo 1986 - Natko Zrnčić-Dim, sciatore croato 1987 - Andrea Ambrosi, hockeista italiano 1987 - Hatem Ben Arfa, calciatore francese 1987 - Joel Carreno, giocatore di baseball dominicano 1987 - Denis Galimzjanov, ciclista russo 1987 - Saimir Kastrati, calciatore albanese 1987 - Miloš Krstić, calciatore serbo 1987 - Sylta Fee Wegmann, attrice tedesca 1988 - MoTrip, rapper tedesco 1988 - Rochdi Achenteh, calciatore olandese 1988 - Emir Bajrami, calciatore svedese 1988 - Moisés Lima Magalhães, calciatore brasiliano 1988 - DeMarcus Love, giocatore football statunitense 1988 - Daniele Marghitola, hockeista svizzero 1988 - Valerio Mazzola, cestista italiano 1988 - Sonja Newcombe, pallavolista statunitense 1988 - Héctor Rodas, calciatore spagnolo 1988 - Alessio Ward, doppiatore italiano 1989 - Gerald Anderson, attore filippino 1989 - Silvia Battisti, modella italiana 1989 - Hurricane Chris, rapper statunitense 1989 - Diana Gómez, attrice spagnola 1989 - Cristian Lobato, calciatore spagnolo 1989 - José Martínez García, calciatore spagnolo 1989 - Kento Nagayama, attore giapponese 1989 - Markus Steuerwald, pallavolista tedesco 1989 - André Carvalhas, calciatore portoghese 1990 - Abigail e Brittany Hensel, statunitense 1990 - Charlotte Gilmartin, pattinatrice britannica 1990 - Danielle Scott, sciatrice australiana 1990 - Drew Nowak, giocatore football statunitense 1990 - Facundo Sánchez, calciatore argentino 1990 - Jeff Withey, cestista statunitense 1990 - Jeong Dong-Ho, calciatore sudcoreano 1990 - Omri Ben Harush, calciatore israeliano 1990 - Ryō Okui, calciatore giapponese 1990 - Tay Jardine, cantante statunitense 1990 - Terrico White, cestista statunitense 1990 - Tornike Tarkhnishvili, calciatore georgiano 1991 - Alexander Ruud Tveter, calciatore norvegese 1991 - Anthony Mfa Mezui, calciatore gabonese 1991 - Ian Clark, cestista statunitense 1991 - Michele Rigione, calciatore italiano 1991 - Quenten Martinus, calciatore olandese 1991 - Raphaela Folie, pallavolista italiana 1991 - Shaquelle Evans, giocatore football statunitense 1991 - Yefferson Moreira, calciatore uruguaiano 1992 - Bel Powley, attrice britannica 1992 - David Parry, giocatore football statunitense 1992 - Justin Kelly, attore canadese 1992 - Yulema Corres, calciatrice spagnola 1992 - Yun Il-Lok, calciatore sudcoreano 1992 - Zacharie Boucher, calciatore francese 1993 - André Biyogo Poko, calciatore gabonese 1993 - Denisa Allertová, tennista ceca 1993 - Diego Chávez, calciatore peruviano 1993 - Gilberto Moraes Júnior, calciatore brasiliano 1993 - Jackson Irvine, calciatore australiano 1993 - Óscar Ignacio Hernández, calciatore cileno 1993 - Raivo Varažinskis, calciatore lettone 1993 - Shawn Parker, calciatore tedesco 1993 - Vinícius Freitas, calciatore brasiliano 1994 - Abderrahmane Meziane, calciatore algerino 1994 - An-Sophie Mestach, tennista belga 1994 - Chase Kalisz, nuotatore statunitense 1994 - Devon Windsor, supermodella statunitense 1994 - Edinho Júnior, calciatore portoghese 1994 - Filip Đorđević, calciatore serbo 1994 - Igor Lichnovsky, calciatore cileno 1994 - Jake Layman, cestista statunitense 1994 - Jordan Pickford, calciatore inglese 1994 - Oswaldo Salgado, calciatore colombiano 1994 - Ratu Nakalevu, calciatore figiano 1994 - Stanislav Klobása, calciatore ceco 1995 - Alberto Grassi, calciatore italiano 1995 - Fūma Kikuchi, cantante e attore giapponese 1995 - Gabriele Rossetti, tiratore italiano 1995 - Haley Lu Richardson, attrice statunitense 1995 - Pharoh Cooper, giocatore football statunitense 1995 - Tomás Martínez, calciatore argentino 1996 - Andrej Modić, calciatore bosniaco 1996 - Bart Nieuwkoop, calciatore olandese 1996 - Carl Hopprich, calciatore seychellese 1996 - Cierra Runge, nuotatrice statunitense 1996 - Liam Donnelly, calciatore nordirlandese 1996 - Manel Navarro, cantante spagnolo 1996 - Marc García Antonell, cestista spagnolo 1997 - Tyler Bate, wrestler inglese 1997 - Patricia Mangan, sciatrice statunitense 2009 - Umberto di Savoia-Aosta, principe italiano 