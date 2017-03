Nasce l'8 marzo Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Nasce l'8 marzo La lista contiene circa 730 persone 1246 - Nikkō, monaco buddhista giapponese 1286 - Giovanni III di Bretagna 1422 - Giacomo Ammannati Piccolomini, cardinale italiano 1459 - Bernardino Corio, storico italiano 1495 - Giovanni di Dio, religioso spagnolo 1495 - Rosso Fiorentino, pittore italiano 1514 - Amago Haruhisa, militare giapponese 1518 - Sidonia di Sassonia 1566 - Giuseppe Biancani, astronomo italiano 1566 - Carlo Gesualdo, compositore italiano 1602 - Martino Longhi il Giovane, architetto italiano 1617 - Tito Livio Burattini, cartografo italiano 1636 - Robert Kerr, politico scozzese 1651 - Jakob Wilhelm Imhoff, storico tedesco 1662 - Augusto di Brunswick-Lüneburg, nobile 1671 - Carlotta di Brunswick-Lüneburg 1698 - Pierre de Rochechouard-Montigny, francese 1700 - Anne Bonny, pirata irlandese 1707 - William Villiers, nobile inglese 1713 - Giancarlo Passeroni, poeta italiano 1714 - Carl Bach, compositore, tedesco 1724 - Ernesto di Sassonia-Coburgo-Saalfeld 1726 - Richard Howe, ammiraglio britannico 1736 - Giovanni di Paola Thugut, politico austriaco 1741 - Paolo Pozzo, architetto italiano 1745 - José y Gortázar, spagnolo 1748 - Guglielmo V di Orange-Nassau 1751 - Giovanni Caccia Piatti, cardinale italiano 1752 - Johann David Schoepff, zoologo tedesco 1753 - Maurice Gillet, militare francese 1761 - Jan Potocki, scrittore polacco 1763 - Maurice Gillet, militare francese 1763 - Jean Trullet, militare francese 1764 - Carlo Andrea Pozzo di Borgo, politico italiano 1767 - Giuseppe Maria Velzi, cardinale italiano 1778 - Jean Arrighi de Casanova, politico francese 1783 - Hannah Van Buren, first lady statunitense 1785 - Tommaso Gasparotti, archivista italiano 1787 - Sven Nilsson, zoologo svedese 1789 - Miguel Barragán, politico messicano 1791 - Kazimierz Brodziński, scrittore polacco 1799 - Simon Cameron, politico statunitense 1804 - Alvan Clark, astronomo e pittore statunitense 1806 - Adelaide Cairoli, patriota italiana 1806 - Antonio Maria Esquivel, pittore spagnolo 1811 - Luigi Bonelli, politico italiano 1811 - Odoardo Fantacchiotti, scultore italiano 1812 - Louis Gurlitt, pittore tedesco 1815 - Jean Alard, violinista francese 1816 - Jean Louis Cabanis, ornitologo tedesco 1818 - Carlo Luzi, politico italiano 1822 - Ignacy Łukasiewicz, chimico polacco 1823 - Domenico Pannaci, patriota italiano 1825 - Jules Barbier, scrittore francese 1827 - Girolamo Fenaroli Avogadro, politico italiano 1830 - João de Deus Ramos, poeta portoghese 1831 - Giovanni Gasparini, patriota italiano 1835 - Achille Rasponi Murat, politico italiano 1839 - Augusto Sindici, poeta italiano 1839 - James Crafts, chimico statunitense 1839 - Josephine Cochrane, inventrice statunitense 1840 - Franco Faccio, musicista italiano 1840 - Eduard von Knorr, ammiraglio tedesco 1842 - Ettore Pedotti, politico italiano 1848 - Luigi Manini, scenografo e architetto italiano 1848 - Nicolò Rezzara, sociologo e politico italiano 1850 - Carl Robert, filologo e archeologo tedesco 1851 - İsmail Gaspıralı, letterato, editore e politico ucraino 1853 - Frank S. Black, politico statunitense 1853 - Angelo De Vico, scultore italiano 1856 - Frederick Hamilton, ammiraglio scozzese 1856 - Giovanni Luzzi, pastore protestante e teologo svizzero 1856 - Tom Roberts, artista e pittore australiano 1858 - 1858 - Giuseppe Frascara, avvocato e politico italiano 1859 - Kenneth Grahame, scrittore britannico 1860 - Karl Max von Lichnowsky, diplomatico tedesco 1863 - Frank Fetter, economista statunitense 1863 - Georgios Christakis-Zografos, politico, giurista greco 1866 - Giuseppe Tusini, medico, docente e politico italiano 1867 - Charles Howard, X conte di Carlisle, militare e politico inglese 1867 - Victor Thibault, arciere francese 1870 - David Duffield, canottiere statunitense 1870 - Ivan Ivanovič Skvorcov-Stepanov, politico, storico russo 1871 - Jakob Künzler, missionario, chirurgo e filantropo svizzero 1871 - Fred E. Wright, regista inglese 1872 - Anna Held, attrice e cantante polacca 1872 - Francesco Guglielmino, poeta italiano 1874 - William Holland, atleta statunitense 1875 - Domenico De Dominicis, militare italiano 1875 - Kenkichi Ueda, generale giapponese 1875 - Pasquale Creazzo, poeta italiano 1876 - Franco Alfano, compositore italiano 1876 - Filippo Carli, economista e sociologo italiano 1877 - Aleksandr Evreinov, arcivescovo russo 1877 - Carl Mannich, chimico tedesco 1877 - Wilhelm Biltz, chimico tedesco 1878 - Yuzuru Hiraga, ufficiale e ingegnere navale giapponese 1879 - Otto Hahn, chimico tedesco 1879 - Tielman Roos, politico sudafricano 1880 - Gaetano Fichera, patologo italiano 1881 - Eugenio Morelli, medico italiano 1881 - Fortunato Maria Farina, arcivescovo cattolico italiano 1881 - Giuseppe Fanciulli, pedagogista e scrittore italiano 1881 - Giuseppe Isola, antifascista e politico italiano 1882 - Arthur Havemeyer, golfista statunitense 1882 - Charles de Vendeville, nuotatore e pallanuotista francese 1882 - Dino Urbani, schermidore italiano 1882 - Maurice Burrus, filatelista e politico francese 1883 - Ferruccio Teglio, antifascista italiano 1884 - Archimede Campini, scultore italiano 1884 - Georg Lindemann, militare tedesco 1885 - Juan de Dios Filiberto, compositore argentino 1886 - Carlo Ceriana-Mayneri, generale italiano 1886 - Edward Calvin Kendall, chimico e biochimico statunitense 1886 - John Gort, generale britannico 1887 - Harry Wulze, sceneggiatore, regista e attore statunitense 1887 - Patrick O'Connell, calciatore e allenatore di calcio irlandese 1887 - Una Troubridge, scultrice e traduttrice britannica 1887 - Vincenzo Torraca, giornalista e impresario teatrale italiano 1888 - Abe Stern, produttore cinematografico tedesco 1888 - Gustav Krukenberg, militare tedesco 1889 - Vittorio Locchi, scrittore italiano 1889 - Alessandro Scarioni, calciatore e allenatore di calcio italiano 1890 - Eugeniusz Baziak, arcivescovo cattolico polacco 1890 - Eugeniusz Baziak, arcivescovo cattolico polacco 1890 - George Keogan, allenatore di pallacanestro statunitense 1891 - Albert Séguin, ginnasta francese 1891 - Sam Jaffe, attore statunitense 1892 - Alessandro Cervellati, pittore, scrittore e illustratore italiano 1893 - 'Abd al-Rahman 'Azzam, diplomatico egiziano 1893 - Aldo Gorio, calciatore italiano 1893 - Viktor Deni, disegnatore russo 1894 - Wäinö Aaltonen, scultore e pittore finlandese 1895 - Giotto Giannoni, ceramista, artista e scultore italiano 1895 - Juana de Ibarbourou, poetessa e scrittrice uruguaiana 1895 - Luca Pietromarchi, diplomatico italiano 1896 - Alis Guggenheim, pittrice e scultrice svizzera 1897 - Herbert Otto Gille, generale tedesco 1897 - Josep Pla, scrittore e giornalista spagnolo 1897 - Verner Eklöf, calciatore e combinatista nordico finlandese 1898 - Georges Gimel, pittore francese 1898 - Renata Seripa, attrice italiana 1898 - Sergio Nicolò De Bellis, pittore italiano 1898 - Theophilus Ebenhaezer Dönges, politico sudafricano 1899 - Elmer Keith, inventore e scrittore statunitense 1899 - Eric Robert Russell Linklater, scrittore scozzese 1899 - Giuseppe Bastianini, politico e diplomatico italiano 1899 - Nino Meloni, regista italiano *1900 - Henry Abel Smith, politico inglese 1900 - Howard Hathaway Aiken, matematico statunitense 1900 - Jan van Alphen, chimico olandese 1900 - Rafael Ángel Calderón Guardia, politico costaricano 1901 - Carlo Cevenini, calciatore e allenatore di calcio italiano 1901 - Tommaso Lomonaco, medico italiano 1902 - Hugh Hunt, scenografo statunitense 1902 - Arno Arthur Wachmann, astronomo tedesco 1903 - Gastone Sozzi, politico italiano 1903 - Robert Uhrig, antifascista tedesco 1904 - Aleardo Donati, lottatore italiano 1904 - Francisco Dos Santos, calciatore portoghese 1905 - Alajos Keserű, pallanuotista ungherese 1905 - Aleksandr Rodimcev, generale sovietico 1906 - Francisco Cepeda, ciclista su strada spagnolo 1906 - Louis Peglion, ciclista su strada francese 1906 - Aleksandr Arturovič Rou, regista sovietico 1907 - Rolf Jacobsen, poeta norvegese 1907 - Konstantinos Karamanlis, politico greco 1907 - Selvaggio Morelli, calciatore italiano 1907 - Gino Soldà, alpinista, partigiano e imprenditore italiano 1908 - Mario Marchesani, generale italiano 1909 - László Rajk, politico ungherese 1910 - Carl-Axel Acking, architetto e designer svedese 1910 - Wanda Tettoni, attrice e doppiatrice italiana 1910 - Claire Trevor, attrice statunitense 1912 - Gaspare Babini, ciclista su strada italiano 1912 - Vladimir Bakarić, politico jugoslavo 1912 - Gino Buzzanca, attore cinematografico italiano 1912 - Alfredo Gregori, militare italiano 1913 - Mouloud Feraoun, scrittore algerino 1913 - Tripoli Torrini, fantino italiano 1914 - Jacob B. Bakema, architetto olandese 1914 - Afonsinho, calciatore brasiliano 1914 - Hazdayi Penso, cestista turco 1914 - Jakov Borisovič Zel'dovič, astronomo e fisico sovietico 1915 - Francisco Campos Salamanca, calciatore e allenatore spagnolo 1915 - Massimo Severo Giannini, giurista e politico italiano 1915 - Tapio Rautavaara, cantante, atleta e attore finlandese 1916 - Jeanette Campbell, nuotatrice argentina 1916 - Yvon Petra, tennista francese 1916 - Leonid Rumjancev, calciatore sovietico 1917 - Leslie Fiedler, critico letterario e scrittore statunitense 1917 - Ernst von Glasersfeld, filosofo tedesco 1918 - Jacques Baratier, regista e sceneggiatore francese 1918 - Jone Salinas, attrice italiana 1920 - Carlo Caroli, pittore italiano 1920 - Eva Dahlbeck, attrice e scrittrice svedese 1920 - Vito Antonio Sirago, accademico italiano 1920 - Gianni Zullo, attore e cantante italiano 1921 - Denys de La Patellière, regista e sceneggiatore francese 1922 - Ralph Baer, inventore e ingegnere tedesco 1922 - Cyd Charisse, attrice e ballerina statunitense 1922 - Heinar Kipphardt, drammaturgo tedesco 1922 - Shigeru Mizuki, fumettista giapponese 1922 - Benedikt Posch, giornalista e editore austriaco 1923 - Booth Colman, attore statunitense 1923 - Atilio Cremaschi, calciatore cileno 1923 - Giovanna Di Vita, attrice italiana 1923 - Walter Jens, scrittore tedesco 1923 - Oreste del Buono, scrittore, giornalista e traduttore italiano 1924 - Billy Blanco, cantante, musicista e compositore brasiliano 1924 - Anthony Caro, scultore britannico 1924 - Evar Maran, attore italiano 1924 - Sean McClory, attore irlandese 1925 - Gianni Baget Bozzo, presbitero, politico e giornalista italiano 1925 - Efim Petrovič Geller, scacchista ucraino 1925 - Antonio de Ligne, principe belga 1925 - Abderrahmane Youssoufi, politico marocchino 1926 - Salahuddin di Selangor, sovrano malese 1926 - Giovan Battista Fabbri, calciatore e allenatore di calcio italiano 1926 - Franco Faggi, canottiere italiano 1926 - Mario Hopenhaym, arbitro di pallacanestro uruguaiano 1926 - Francisco Rabal, attore spagnolo 1926 - Mendy Rudolph, arbitro di pallacanestro statunitense 1926 - Giovanni Valcavi, giurista, dirigente d'azienda italiano 1926 - Bob Wilson, cestista statunitense 1927 - Ivan Gobry, storico e storico della filosofia francese 1927 - Stanisław Kania, politico polacco 1928 - Valentino Giambelli, imprenditore, calciatore italiano 1928 - Bill Lomas, pilota motociclistico britannico 1928 - Alina Moradei, attrice e doppiatrice italiana 1929 - Hebe Camargo, attrice e cantante brasiliana 1929 - Daryl Duke, regista e montatore canadese 1929 - Valerio Pilon, pittore, scultore e incisore italiano 1929 - Nicodemo Scarfo, criminale statunitense 1930 - Pëtr Bolotnikov, atleta sovietico 1930 - Francesco Cuccarese, arcivescovo cattolico italiano 1930 - Fausto Gardini, tennista italiano 1930 - Douglas Hurd, politico e scrittore britannico 1930 - Braulio Musso, calciatore cileno 1930 - Jurij Rytcheu, scrittore russo 1930 - Ernst Tugendhat, filosofo tedesco 1931 - Willy Aronsen, calciatore norvegese 1931 - Ibrahim Biogradlić, calciatore jugoslavo 1931 - Battista Corbani, calciatore italiano 1931 - John McPhee, scrittore statunitense 1931 - Neil Postman, sociologo statunitense 1932 - Giuseppe Avellone, politico italiano 1932 - Dino Crocco, batterista, fisarmonicista italiano 1932 - Rodolfo Quezada Toruño, cardinale cattolico guatemalteco 1933 - Luca Ronconi, attore e regista teatrale italiano 1933 - Evelyn Ay Sempier, modella statunitense 1934 - Berardino Libonati, avvocato e dirigente d'azienda italiano 1934 - John McLeod, compositore britannico 1934 - Francesc Rodríguez, calciatore e allenatore spagnolo 1934 - Martí Vergés, calciatore spagnolo 1935 - George Coleman, sassofonista statunitense 1935 - Akira Kitaguchi, calciatore giapponese 1936 - Waltraut Ebert, schermitrice austriaca 1936 - Zygmunt Koralewski, vescovo vetero-cattolico polacco 1936 - Gabor Szabo, chitarrista ungherese 1937 - Richard Fariña, scrittore e cantautore statunitense 1937 - Juvénal Habyarimana, politico ruandese 1937 - Vittorio Nevano, regista italiano 1938 - Hans Fogh, velista danese 1938 - Milan Galić, calciatore jugoslavo 1938 - Juris Kalniņš, cestista sovietico 1938 - Bruno Pizzul, giornalista e calciatore italiano 1938 - Giorgio Puia, calciatore e allenatore di calcio italiano 1938 - Claudio Saporetti, assiriologo italiano 1938 - Lewis Teague, regista statunitense 1939 - Aleksander Meksi, politico albanese 1939 - Lidija Skoblikova, pattinatrice sovietica 1939 - Paride Tumburus, calciatore e allenatore di calcio italiano 1940 - Susan Clark, attrice canadese 1940 - Theo Laseroms, calciatore e allenatore di calcio olandese 1940 - Manfred Manglitz, calciatore tedesco 1940 - Barry Smith, pilota motociclistico australiano 1940 - Edy Vessel, attrice italiana 1940 - Richard Williamson, vescovo britannico 1941 - Franco D'Andrea, pianista italiano 1941 - Bobby Joe Edmonds, cestista statunitense 1941 - Betty Faria, attrice brasiliana 1941 - Alan Lowenthal, politico statunitense 1941 - Andrej Aleksandrovič Mironov, attore sovietico 1941 - Wilfrid Fox Napier, cardinale cattolico sudafricano 1941 - Renzo Rinaldi, attore italiano 1941 - Fausto Gabriel Trávez Trávez, arcivescovo cattolico ecuadoriano 1942 - Ann Packer, atleta britannica 1943 - Cesare Campa, politico italiano 1943 - Valerio Massimo Manfredi, scrittore italiano 1943 - Tracy Pratt, hockeista su ghiaccio statunitense 1943 - Lynn Redgrave, attrice inglese 1944 - Carole Bayer Sager, paroliera e cantautrice statunitense 1944 - Pepe Romero, chitarrista spagnolo 1944 - Waldemar Łysiak, scrittore, storico dell'arte polacco 1945 - David Ascalon, artista e scultore israeliano 1945 - Anselm Kiefer, pittore e scultore tedesco 1946 - Suzana Ardeleanu, schermitrice rumena 1946 - Stephanie Defina, tennista statunitense 1946 - Randy Meisner, musicista statunitense 1946 - Michel de Rostolan, politico e giornalista francese 1946 - Alba Sasso, politica italiana 1947 - Jesús Goyzueta, calciatore peruviano 1947 - Michael Hart, informatico, scrittore e attivista statunitense 1947 - Santiago Lazcano, ciclista su strada spagnolo 1947 - Ann O'Donnell, schermitrice statunitense 1947 - Sally Oldfield, musicista e cantante britannica 1947 - Peter Persidis, calciatore e allenatore di calcio austriaco 1947 - Florentino Pérez, imprenditore spagnolo 1948 - Mel Galley, chitarrista inglese 1948 - Peggy March, cantante e attrice statunitense 1948 - Mimmo Maugeri, attore e doppiatore italiano 1948 - Jonathan Sacks, rabbino britannico 1948 - Charles Vernon, trombonista e insegnante statunitense 1948 - Anatolij Volkov, tennista sovietico 1948 - Teófilo Cubillas, calciatore peruviano 1948 - Karel Lismont, atleta belga 1948 - Hugo Sotil, calciatore peruviano 1948 - Antonello Venditti, cantautore italiano 1950 - Giorgio Crescentini, politico e calciatore sammarinese 1950 - Flavio Fusi, giornalista italiano 1950 - Gianfranco Sammarco, politico italiano 1951 - Patrizia Caporossi, docente italiana 1951 - Francesco Ciampoli, calciatore italiano 1951 - Alfredo Mazzotta, scultore italiano 1952 - George Allen, politico statunitense 1952 - Renato Bartolini, compositore, cantante italiano 1952 - Girolamo Ciulla, artista e scultore italiano 1952 - Vito Petruzzelli, calciatore italiano 1952 - Ivone Pinton, pilota automobilistico italiano 1952 - Pius Segmüller, ufficiale svizzero 1952 - Volodymyr Volodymyrovyč Vasjutin, cosmonauta sovietico 1953 - Fabio Raffaelli, giornalista, scrittore e editore italiano 1953 - Bio, calciatore brasiliano 1954 - Fabrizio Barca, economista e politico italiano 1954 - Giuliano Belluzzi, calciatore italiano 1954 - Bob Brozman, chitarrista e musicista statunitense 1954 - Marie-Thérèse Nadig, allenatrice di sci svizzera 1954 - David Wilkie, nuotatore britannico 1955 - Marta Dassù, saggista e politica italiana 1955 - Anna Maria De Luca, attrice e regista italiana 1955 - Jimmy George, pallavolista indiano 1955 - João Batista da Silva, calciatore brasiliano 1956 - Juan Bujedo, calciatore argentino 1956 - Laurie Cunningham, calciatore inglese 1956 - John Kapelos, attore canadese 1957 - Clive Burr, batterista britannico 1957 - Nicola Angelo Fetto, judoka e allenatore di judo italiano 1957 - Marco Galli, pallanuotista italiano 1957 - Mitsuko Horie, cantante e doppiatrice giapponese 1957 - Zé Sérgio, calciatore brasiliano 1957 - Cynthia Rothrock, attrice e artista marziale statunitense 1957 - Axel Weber, economista tedesco 1958 - Mauro Gallegati, economista italiano 1958 - Antonio García Navajas, calciatore spagnolo 1958 - Andreas Maurer, tennista tedesco 1958 - Shuichi Shigeno, fumettista giapponese 1958 - Gary Numan, cantante e musicista britannico 1959 - Massimo Carraro, imprenditore e politico italiano 1959 - Khoussein Ismailov, schermidore sovietico 1959 - Châabane Merzekane, calciatore algerino 1959 - Laura Miano, atleta italiana 1959 - Aidan Quinn, attore statunitense 1959 - Jurij Želudkov, calciatore e allenatore di calcio russo 1960 - Jeffrey Eugenides, scrittore statunitense 1960 - Franco Fasciana, calciatore e allenatore venezuelano 1960 - Max Metzker, nuotatore australiano 1960 - Lexy Ortega, scacchista cubano 1960 - Carlo Parisi, allenatore di pallavolo italiano 1960 - Buck Williams, cestista e allenatore statunitense 1961 - Davide Cerati, fotografo italiano 1961 - Tatsuya Egawa, fumettista giapponese 1961 - Maja Haderlap, drammaturga e scrittrice austriaca 1961 - Peter Larsson, calciatore e allenatore di calcio svedese 1961 - Camryn Manheim, attrice statunitense 1961 - Salvatore Pesce, calciatore italiano 1961 - Kohir Rasulzoda, politico tagiko 1962 - Július Bielik, calciatore cecoslovacco 1962 - Shaun Gayle, giocatore di football americano statunitense 1962 - Leon Robinson, attore e cantante statunitense 1962 - Pen-Ek Ratanaruang, regista e sceneggiatore thailandese 1962 - Kim Ung-yong, coreano 1962 - Cecilia Yip, attrice cinese 1962 - Mitsunori Yoshida, calciatore giapponese 1963 - Elena Baturina, politica russa 1963 - Juan Funes, calciatore argentino 1963 - Jan Halvor Halvorsen, calciatore e allenatore norvegese 1963 - Lorelei King, attrice statunitense 1963 - Giacomo Maiolini, imprenditore italiano 1963 - Kyoji Nanba, pilota motociclistico giapponese 1963 - Salvatore Nicosia, atleta italiano 1963 - Baba Sissoko, musicista maliano 1963 - Robert Stanton, attore statunitense 1963 - Júlio César da Silva, calciatore brasiliano 1964 - Bob Bergen, doppiatore statunitense 1964 - Oleg Kalašnikov, giocatore di calcio a 5 russo 1964 - Bogdan Lalić, scacchista croato 1964 - Fabrizio Mastini, calciatore italiano 1964 - Stanislav Moravec, calciatore slovacco 1964 - Yasuharu Sorimachi, calciatore e allenatore giapponese 1965 - Raffaela Bellot, politica italiana 1965 - Ferenc Csipes, canoista ungherese 1965 - Geir Einang, biatleta norvegese 1965 - Juan Hernández, calciatore messicano 1965 - Hiroyuki Kikuchi, pilota motociclistico giapponese 1965 - Pedro Lenz, scrittore svizzero 1965 - Fátima Lopes, stilista e imprenditrice portoghese 1965 - Karin Mensah, cantante capoverdiana 1965 - Laura Montermini, biologa italiana 1965 - Bernhard Reininger, attore austriaco 1965 - Carles Sans, pallanuotista spagnolo 1965 - Caio Júnior, calciatore e allenatore di calcio brasiliano 1965 - Kenny Smith, cestista statunitense 1966 - Laurent Bezault, ciclista su strada francese 1966 - Joe Foglietta, hockeista su ghiaccio canadese 1966 - Ulf Karlsen, calciatore norvegese 1966 - Neophytos Larkou, calciatore cipriota 1966 - Danilo Marcelino, tennista brasiliano 1966 - Asylbek Momunov, calciatore kirghiso 1966 - Jos Sweron, giocatore di calcio a 5 belga 1967 - Ľubomír Faktor, calciatore slovacco 1967 - Biagio Grasso, dirigente sportivo e calciatore italiano 1967 - John Harkes, calciatore statunitense 1967 - Heinz Peter Platter, sciatore alpino italiano 1968 - Michael Bartels, pilota automobilistico tedesco 1968 - Rob Dukes, cantante statunitense 1968 - Antonio Gerardi, conduttore radiofonico e attore italiano 1968 - Nicola Mandalà, criminale italiano 1968 - Iryna Merkušina, biatleta ucraina 1968 - Shawn Mullins, cantautore statunitense 1968 - Xavier Pascual Fuertes, allenatore di pallamano spagnolo 1968 - Rui Filipe, calciatore portoghese 1968 - Clare Wood, tennista britannica 1969 - Martina Accola, sciatrice alpina svizzera 1969 - Michael Bergin, modello e attore statunitense 1969 - Claudio Castrogiovanni, attore italiano 1969 - Jens Peter Nünemann, attore tedesco 1969 - Juan de Dios Ramírez Perales, calciatore messicano 1969 - Giuseppe Vassallo, giocatore e allenatore di calcio a 5 italiano 1970 - Harry Decheiver, calciatore olandese 1970 - Jason Elam, giocatore di football statunitense 1970 - Ahmed Maharzi, calciatore e allenatore francese 1970 - Andrea Parker, attrice e ballerina statunitense 1970 - Ed Podivinsky, sciatore alpino canadese 1971 - Wílmer López, calciatore costaricano 1971 - Nobuyuki Ohsaki, pilota motociclistico giapponese 1972 - Ekaterina Bachvalova, atleta russa 1972 - Daniele Berretta, calciatore e allenatore italiano 1972 - Werner Franz, sciatore alpino austriaco 1972 - Giōrgos Geōrgiadīs, calciatore e allenatore di calcio greco 1972 - Constantin Gâlcă, calciatore rumeno 1972 - Kalinikos Kreanga, tennistavolista greco 1972 - Devon Michaels, attrice pornografica statunitense 1972 - Mariarosaria Rossi, politica italiana 1972 - Jakob Sveistrup, cantante danese 1972 - Emanuele Venturelli, calciatore e allenatore di calcio italiano 1973 - Tiziana Alagia, atleta italiana 1973 - Tony Campos, bassista e cantante statunitense 1973 - Boris Kodjoe, attore austriaco 1973 - Anneke van Giersbergen, cantante olandese 1974 - Carlos Baute, cantante e attore venezuelano 1974 - Federico Ginato, politico italiano 1974 - Sebastián Lelio, regista, sceneggiatore cileno 1974 - Leandro Lázzaro, calciatore argentino 1974 - Christiane Paul, attrice tedesca 1974 - Cheryl Salisbury, calciatrice australiana 1974 - Daniele Viotti, politico e attivista italiano 1975 - Octavio Bartolucci, rugbista a 15 e politico argentino 1975 - Mauro Briano, calciatore italiano 1975 - Sultan Ibragimov, pugile russo 1975 - Claudia Salvarani, atleta italiana 1975 - Giorgia Surina, attrice, conduttrice televisiva italiana 1975 - Markus Weissenberger, calciatore austriaco 1976 - Annika Billstam, orientista svedese 1976 - Gaz Coombes, cantante e musicista inglese 1976 - Rita La Rosa, cestista italiana 1976 - Aurora Lussana, giornalista e conduttrice televisiva italiana 1976 - Freddie Prinze Jr., attore statunitense 1976 - Hines Ward, giocatore di football americano sudcoreano 1976 - Daniel Xhafaj, calciatore albanese 1976 - Sergej Ćetković, cantante montenegrino 1977 - Davide Bianchetti, giocatore di squash italiano 1977 - Piotr Borowski, attore polacco 1977 - Estelle Desanges, attrice pornografica francese 1977 - Tyrone Evans, wrestler statunitense 1977 - Piotr Gruszka, pallavolista polacco 1977 - John de Jong, calciatore olandese 1977 - Christian Kalvenes, calciatore norvegese 1977 - Levent Osman, calciatore australiano 1977 - Reagan Pasternak, attrice e cantante canadese 1977 - Marlon Sandro, artista marziale misto brasiliano 1977 - James Van Der Beek, attore statunitense 1977 - Geoffrey Vauclair, hockeista su ghiaccio svizzero 1977 - Fernando Vicente, tennista spagnolo 1977 - Johann Vogel, calciatore svizzero 1977 - Fjodor Xhafa, calciatore albanese 1978 - Mariusz Jop, calciatore polacco 1978 - Outi Kettunen, biatleta finlandese 1978 - Gordon Ross, scozzese 1978 - Johanna Sjöberg, nuotatrice svedese 1978 - Nick Zano, attore statunitense 1979 - Apathy, rapper statunitense 1979 - Tom Chaplin, cantante inglese 1979 - Jessica Jaymes, attrice pornografica statunitense 1979 - Heidi Parviainen, cantante finlandese 1979 - Nuno Miguel Pereira Sousa, calciatore portoghese 1979 - Geoff Rickly, cantante statunitense 1980 - Fabián Canobbio, calciatore uruguaiano 1980 - Aaron Escolopio, batterista statunitense 1980 - Mohamadou Idrissou, calciatore camerunese 1980 - Iván Miranda, tennista peruviano 1980 - Aleksej Savikov, pentatleta russo 1980 - Andrey Sidelnikov, calciatore kazako 1980 - Lucie Vondráčková, cantante, attrice ceca 1981 - Nawaf Al-Humaidan, calciatore kuwaitiano 1981 - Oélilton Araújo dos Santos, calciatore brasiliano 1981 - Michael Beauchamp, calciatore australiano 1981 - Timo Boll, tennistavolista tedesco 1981 - Vladimír Bálek, calciatore ceco 1981 - Adam Jones, rugbista a 15 britannico 1981 - David Kreiner, combinatista nordico austriaco 1981 - Steven C. Miller, regista e sceneggiatore statunitense 1981 - Pirjo Muranen, fondista finlandese 1981 - Joost Posthuma, ciclista su strada olandese 1981 - Babis Stefanidis, calciatore svedese 1981 - Simon Webster, rugbista a 15 scozzese 1981 - Justin Wright, animatore, disegnatore statunitense 1982 - Giulia Albini, pallavolista e fisioterapista italiana 1982 - Stéphane Biakolo, calciatore camerunese 1982 - Giacomo Bologna, calciatore sammarinese 1982 - Endika Bordas, calciatore spagnolo 1982 - Roland Clara, fondista italiano 1982 - Koen Daerden, calciatore belga 1982 - Marjorie Estiano, attrice e cantante brasiliana 1982 - Brett Evans, calciatore sudafricano 1982 - Cheyne Fowler, calciatore sudafricano 1982 - Dylan Gandy, giocatore di football statunitense 1982 - David Lee, pallavolista statunitense 1982 - Thalia Munro, pallanuotista statunitense 1982 - Chananporn Rosjan, modella thailandese 1982 - Benjamin Steffen, schermidore svizzero 1982 - Tabea Steffen, schermitrice svizzera 1982 - Angelo Tchen, calciatore francese 1982 - Kat Von D, personaggio televisivo e modella messicana 1983 - Alexandre Silva Cleyton, calciatore brasiliano 1983 - Nadzeja Drozd, cestista bielorussa 1983 - Nino Machaidze, soprano georgiano 1983 - Claudia Mariani, calciatrice italiana 1983 - André Clarindo dos Santos, calciatore brasiliano 1984 - Dragoș Agache, nuotatore rumeno 1984 - Fernanda Andrade, attrice e modella brasiliana 1984 - Rafik Djebbour, calciatore algerino 1984 - György Garics, calciatore ungherese 1984 - Ivana Janečková, fondista ceca 1984 - Rio Mavuba, calciatore francese 1984 - Nora-Jane Noone, attrice irlandese 1984 - Alessandro Potenza, calciatore italiano 1984 - Annemarie Părău, cestista rumena 1984 - Fausto Raciti, politico italiano 1984 - Víctor Sada, cestista spagnolo - 1984 - Helen Jenkins, triatleta inglese 1984 - Saša Vujačić, cestista sloveno 1985 - Gago Drago, kickboxer olandese 1985 - Carolina Erba, schermitrice italiana 1985 - Federica Fornabaio, pianista, compositrice italiana 1985 - Daniele Mattioli, hockeista su ghiaccio svizzero 1985 - Haris Medunjanin, calciatore bosniaco 1985 - Ewa Sonnet, modella e cantante polacca 1985 - Justyna Żurowska, cestista polacca 1986 - Marija Borodakova, pallavolista russa 1986 - Şamil Cinaz, calciatore turco 1986 - Aurélien Collin, calciatore francese 1986 - Ayanda Gcaba, calciatore sudafricano 1986 - Lena Goeßling, calciatrice tedesca 1986 - Steffen Hagen, calciatore norvegese 1986 - Aleksandr Kïslïcın, calciatore kazako 1986 - James Mays, cestista statunitense 1986 - Leandro Chimango, giocatore di calcio a 5 brasiliano 1986 - Thomas Morstead, giocatore di football statunitense 1986 - Luca Nizzetto, calciatore italiano 1986 - Lassad Nouioui, calciatore francese 1986 - Anté Rozić, calciatore croato 1986 - Raúl Speroni, calciatore argentino 1987 - Bianca Atzei, cantante italiana 1987 - Gregory Carigiet, slittinista svizzero 1987 - Devon Graye, attore statunitense 1987 - Miloš Vemić, pallavolista serbo 1988 - Diego Biseswar, calciatore olandese 1988 - Keston Bledman, atleta trinidadiano 1988 - Juan Carlos García, calciatore honduregno 1988 - Fanny Horn, biatleta norvegese 1988 - Jahmir Hyka, calciatore albanese 1988 - Miloš Lačný, calciatore slovacco 1988 - Benny Blanco, cantante, rapper statunitense 1988 - Michele Nonne, pallavolista italiano 1989 - Marloes Horst, modella olandese 1989 - Robbie Hummel, cestista statunitense 1989 - Ander Iturraspe, calciatore spagnolo 1989 - Franck Lafitte, pallavolista francese 1989 - Laura Letrari, nuotatrice italiana 1989 - Radosav Petrović, calciatore serbo 1989 - Jan Vošahlík, calciatore ceco 1989 - Daniel Williams, calciatore tedesco 1990 - Asier Illarramendi, calciatore spagnolo 1990 - Božidar Avramov, cestista bulgaro 1990 - Bruno Collaço, calciatore brasiliano 1990 - Dever Orgill, calciatore giamaicano 1990 - Dwayne Gratz, giocatore di football statunitense 1990 - Furtuna Velaj, calciatrice albanese 1990 - Kevin Zeitler, giocatore di football americano statunitense 1990 - Kristinia DeBarge, cantautrice statunitense 1990 - Liu Jing, nuotatrice cinese 1990 - Ming Xi, modella cinese 1990 - Petra Kvitová, tennista ceca 1990 - Pietro Terracciano, calciatore italiano 1990 - Rémy Cabella, calciatore francese 1990 - Sanders Commings, giocatore di football statunitense 1990 - Thierno Niang, cestista senegalese 1991 - Alan Pulido, calciatore messicano 1991 - Anna Kajalina, pallavolista estone 1991 - Devon Werkheiser, attore e cantante statunitense 1991 - Finnur Orri Margeirsson, calciatore islandese 1991 - Jozabed Sánchez Ruiz, calciatore spagnolo 1991 - Krzysztof Miętus, saltatore con gli sci polacco 1991 - Luca Fontecchio, cestista italiano 1991 - Manuel Sutter, calciatore austriaco 1991 - Michael Simões Domingues, calciatore portoghese 1991 - Miriam Bryant, cantautrice svedese 1991 - Róbert Mak, calciatore slovacco 1991 - Rodrigo Rey, calciatore argentino 1991- Axel Sjöberg, calciatore svedese 1992 - Aleksandr Foliforov, ciclista su strada russo 1992 - Cedric Mabwati, calciatore del Congo 1992 - Charlie Ray, attrice statunitense 1992 - Gilbert Gomez, giocatore di baseball dominicano 1992 - Şöhrat Söýünow, calciatore turkmeno 1992 - Vardan Poġosyan, calciatore armeno 1993 - Aaron Lynch, giocatore di football americano statunitense 1993 - Alessia Trost, atleta italiana 1993 - Antonella Di Monte, attrice italiana 1993 - Avery Williamson, giocatore di football americano statunitense 1993 - David Pommer, sciatore austriaco 1993 - José Caro, calciatore spagnolo 1993 - Kevin Duré, calciatore norvegese 1994 - Aleksander Zniszczoł, sciatore polacco 1994 - Chris Philipps, calciatore lussemburghese 1994 - Duncan Watmore, calciatore inglese 1994 - Dylan Tombides, calciatore australiano 1994 - Martin Kobylański, calciatore tedesco 1994 - Michael Frazier, cestista statunitense 1994 - Moriah Jefferson, cestista statunitense 1994 - Roberta Bruni, atleta italiana 1995 - Murilo Otávio Mendes, calciatore brasiliano 1995 - Florian Kamberi, calciatore svizzero 1995 - Isaiah Whitehead, cestista statunitense 1995 - Keita Baldé Diao, calciatore senegalese 1995 - Luca Brecel, giocatore di snooker belga 1995 - Lucas Bareiro, calciatore argentino 1995 - Marko Gudurić, cestista serbo 1995 - Salvatore Forte, cestista italiano 1996 - Isaac Mbenza, calciatore francese 1997 - Tijana Bošković, pallavolista serba 1998 - Molly Sterling, cantautrice irlandese tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: