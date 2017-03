Accade il 9 marzo Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 9 marzo Il 9 marzo è il 68º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 297 giorni alla fine dell'anno (298 negli anni bisestili) • 1161 – Tancredi di Lecce e Simone di Taranto espugnano il Palazzo Reale di Palermo ed imprigionano il re Guglielmo I di Sicilia e la sua famiglia • 1510 – A Motta di Livenza appare al contadino Giovanni Cigana la Vergine Maria • 1562 – A Napoli sono banditi i baci in pubblico. Per i contravventori è prevista la pena di morte • 1796 – Napoleone Bonaparte sposa Giuseppina di Beauharnais; due giorni dopo parte per la sua campagna d'Italia • 1814 – Austria, Gran Bretagna, Russia e Prussia stringono il Trattato di Chaumont, impegnandosi a combattere fino alla totale disfatta di Napoleone, stabilendo una coalizione ventennale antifrancese • 1841 – La Corte Suprema degli Stati Uniti sentenzia nel caso Amistad_(nave), liberando gli africani che presero il controllo della nave dove erano stati ridotti in schiavitù illegalmente • 1842 – Trionfo al Teatro alla Scala di Milano per la prima del Nabucco di Giuseppe Verdi • 1847 – Guerra messicano-statunitense: Le forze degli Stati Uniti guidate dal generale Winfield Scott invadono il Messico nei pressi di Veracruz • 1902 – Viene fondata la squadra del Vicenza Calcio • 1908 – Nasce l'Inter Football Club Internazionale Milano, fondata da 44 soci dissidenti del Milan • 1916 – Pancho Villa guida 1.500 messicani contro la città di Columbus, nel Nuovo Messico, facendo 17 vittime • 1931 – Ernst Ruska, Premio Nobel per la fisica nel 1986, sperimenta il primo microscopio elettronico • 1945 – Seconda guerra mondiale: Bombardamento di Tokyo - I B-29 statunitensi attaccano Tokyo con delle bombe incendiarie • 1953- A Mosca vengono svolti i funerali di Stalin • 1955 – Presentata per la prima volta al pubblico, a Ginevra, quella che diventerà una delle icone del boom economico italiano del dopoguerra, la Fiat 600 • 1959 – Debutta la bambola Barbie • 1964 – La prima Ford Mustang esce dalla catena di montaggio della Ford • 1967 – Svetlana Alliluyeva, figlia di Josif Stalin, chiede asilo agli Stati Uniti • 1975 – Inizia la costruzione dell'oleodotto dell'Alaska • 1976 – In Val di Fiemme la cabina della funivia del Cermis con 43 persone a bordo cade, a causa della rottura della fune, in località Maso Teta – 42 morti (vedi anche 3 febbraio 1998) • 1977 – un gruppo di musulmani hanafiti assalta tre edifici a Washington • 1979 – La mafia assassina Michele Reina, segretario provinciale di Palermo della Democrazia Cristiana • 1986 – Sommozzatori della marina militare statunitense ritrovano il compartimento dell'equipaggio dello Space Shuttle Challenger, fondamentalmente intatto ma pesantemente danneggiato. I corpi di tutti e sette gli astronauti sono ancora al suo interno • 1989 – Bancarotta della Eastern Airlines • 1991 – Si tengono massicce dimostrazioni contro Slobodan Milošević a Belgrado. Due persone rimangono uccise e i carri armati controllano le strade • 2008 – Viene lanciato da Kourou nella Guiana Francese il primo veicolo automatizzato di rifornimento/trasferimento (Automated Transfer Vehicle) dell'ESA verso la Stazione Spaziale Internazionale denominato ATV-001 Jules Verne

