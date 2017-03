Nasce il 9 marzo Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 9 marzo La lista contiene circa 700 persone 1190 - Pedro González, religioso spagnolo 1212 - Ugo IV di Borgogna 1285 - Go-Nijo, imperatore giapponese 1291 - Cangrande I della Scala, condottiero italiano 1454 - Amerigo Vespucci, navigatore italiano 1502 - Margherita Antoniazzi, religiosa italiana 1554 - Ascanio Persio, grecista italiano 1561 - Venceslao d'Asburgo 1564 - David Fabricius, astronomo olandese 1568 - Luigi Gonzaga, gesuita italiano 1589 - Baltasar Moscoso y Sandoval, cardinale spagnolo 1627 - Thomas Howard, V duca di Norfolk, nobile inglese 1629 - Alessio Michajlovič, sovrano 1629 - Sebastiano Valfrè, presbitero italiano 1644 - Cristina Federica di Württemberg 1661 - Curzio Origo, cardinale italiano 1662 - Franz Anton von Sporck, letterato boemo 1663 - Sofia Augusta di Anhalt-Zerbst 1673 - Bartolomeo Pucci, vescovo cattolico italiano 1694 - Giovanni Stefano Carbonelli, compositore italiano 1697 - Friederike Caroline Neuber, attrice tedesca 1705 - Tommaso Temanza, scrittore italiano 1713 - Pëtr Borisovič Šeremetev, nobile russo 1721 - Carolina del Palatinato-Birkenfeld, nobile tedesca 1723 - Teresa Eletta Rivetti, mistica italiana 1733 - Lev Aleksandrovič Naryškin, nobile russo 1734 - Francisco Bayeu, pittore spagnolo 1737 - Josef Mysliveček, compositore ceco 1749 - Honoré Riqueti de Mirabeau, scrittore francese 1750 - Johann Friedrich August Tischbein, pittore tedesco 1751 - Sébastien Gérardin, botanico francese 1753 - Jean-Baptiste Kléber, generale francese 1756 - Luisa di Sassonia-Gotha-Altenburg, nobile tedesca 1758 - Franz Joseph Gall, medico tedesco 1759 - Charles-Louis Huguet de Sémonville, politico francese 1762 - Luigi Canonica, urbanista svizzero 1762 - Marija Alekseevna Senjavina, nobildonna russa 1763 - William Cobbett, politico britannico 1768 - Enrico di Nassau-Saarbrücken, principe tedesco 1769 - Luigi Sacco, medico italiano 1773 - Isaac Hull, ammiraglio statunitense 1774 - Louis Say, imprenditore francese 1776 - Giuseppe d'Asburgo-Lorena, austriaco 1791 - Nicolas Levasseur, basso francese 1794 - Emmanuel Bailly, giornalista francese 1800 - Alexandre Glais-Bizoin, politico francese 1809 - Ferdinand Heine, naturalista tedesco 1809 - Bettino Ricasoli, politico italiano 1811 - Jeanne Émilie de Villeneuve, religiosa francese 1813 - Timofej Nikolaevič Granovskij, storico russo 1814 - Taras Hryhorovyč Ševčenko, scrittore ucraino 1817 - Biagio Brasini, imprenditore italiano 1817 - Francisco del Rosario Sánchez, politico dominicano 1817 - Giuseppe Milesi Pironi Ferretti, cardinale italiano 1818 - Ferdinand Joachimsthal, matematico tedesco 1821 - Adelaide di Schaumburg-Lippe 1824 - Pellegrino Tonini, archeologo italiano 1825 - Marija Michajlovna Romanova, nobile russa 1829 - Leon Gouin, archeologo francese 1829 - Edward Orton, geologo statunitense 1830 - Manuel y de Le Vielleuze, politico spagnolo 1832 - Angelo Baldassarri, patriota italiano 1836 - Daniel Peter, artigiano svizzero 1838 - Ludwig Gumplowicz, sociologo polacco 1840 - Henri Cazalis, poeta e medico francese 1845 - Charles James Lyall, funzionario britannico 1845 - Vincenzo Grossi, presbitero italiano 1845 - Wilhelm Friedrich Philipp Pfeffer, botanico tedesco 1847 - Giacinto Guglielmi, politico italiano 1847 - Martin-Pierre Marsick, violinista belga 1849 - Friedrich Erlenmeyer, psichiatra tedesco 1849 - Harry Wyndham Jefferson, velista britannico 1849 - Ignazio Testasecca, politico italiano 1850 - Alexandre Luigini, compositore francese 1853 - Mario Michielli, compositore italiano 1853 - Nicholas Spit, vescovo vetero-cattolico olandese 1855 - Warren Earp, statunitense 1856 - Edward Goodrich Acheson, chimico statunitense 1856 - Jules-Albert De Dion, politico francese 1859 - Peter Altenberg, scrittore austriaco 1859 - Jakob Hamburger, fisiologo danese 1860 - Giacomo Sartori, musicista italiano 1861 - Giuseppe Casciaro, pittore italiano 1862 - Eduard Lebiedzki, pittore austriaco 1863 - Giuseppe Casciaro, pittore italiano 1866 - Robert Engels, illustratore tedesco 1868 - Edgardo Cassani, clarinettista italiano 1869 - Angiolo Cabrini, politico e giornalista italiano 1869 - Luigi Mozzani, liutaio, chitarrista italiano 1869 - Leslie T. Peacocke, attore statunitense 1869 - Paul Maurice Pallary, zoologo francese 1871 - Granville Redmond, attore statunitense 1874 - Mansueto Pometta, politico svizzero 1875 - Juan de Dios Martínez, politico ecuadoriano 1877 - Emil Abderhalden, biochimico svizzero 1877 - Stuart Stickney, golfista statunitense 1879 - Carlo Tresca, giornalista italiano 1880 - Terry McGovern, pugile statunitense 1881 - Ernest Bevin, politico britannico 1882 - Lucien Marius Gustave Cayol, ammiraglio francese 1882 - Tito Marrone, poeta e commediografo italiano 1883 - Walter Norman Haworth, chimico britannico 1883 - Umberto Saba, scrittore italiano 1884 - Giacomo Cireni, circense italiano 1884 - Ralph Morgan, dirigente sportivo statunitense 1886 - Kenneth Edwards, golfista statunitense 1886 - Werner Kempf, generale tedesco 1887 - Henri Bédarida, storico francese 1887 - Henri Moigneu, calciatore francese 1888 - Aleksej Vladimirovič Stančinskij, pianista russo 1888 - Francesco Costa, calciatore italiano 1888 - Giustiniano Bellavitis, militare e calciatore italiano 1888 - Haniel Long, poeta e scrittore statunitense 1888 - Virgilio Ferrari, politico italiano 1889 - André Favory, pittore e illustratore francese 1889 - Grigorij Jakovlevič Levenfiš, scacchista sovietico 1890 - Juris Rēdlihs, arbitro di calcio lettone 1890 - Paolo Toffanin, avvocato italiano 1890 - Vjačeslav Michajlovič Molotov, politico sovietico 1891 - Kurt Latte, filologo tedesco 1891 - José Paciano Laurel y García, politico filippina 1892 - David Garnett, scrittore britannico 1892 - Frank Puglia, attore italiano 1892 - Georges Pelletier-Doisy, aviatore francese 1892 - Gustav Holm, calciatore norvegese 1892 - Josef Weinheber, poeta austriaco 1892 - Vita Sackville-West, scrittrice inglese 1892 - Walter Miller, attore statunitense 1893 - Roberto Fronte, calciatore italiano 1894 - Aage Brix, calciatore statunitense 1894 - Giovanni Inghilleri, baritono italiano 1894 - Giovanni Panza, pittore italiano 1895 - Ruggero Romano, politico italiano 1895 - William C. Chase, generale statunitense 1896 - Charles Krüger, calciatore lussemburghese 1896 - Umberto Tommasini, anarchico italiano 1897 - Ottorino Marcolini, presbitero italiano 1898 - Antonio Costa, presbitero italiano 1899 - Jules Dewaquez, calciatore francese 1899 - Giuseppe Antonio Ferretto, cardinale italiano 1900 - Aimone di Savoia-Aosta, ammiraglio italiano 1900 - Arnaldo Bartoli, pittore italiano 1900 - Ermenegildo Negri, calciatore italiano 1900 - Marisa Mori, pittrice italiana 1901 - Joachim Hämmerling, biologo danese 1901 - Maryse Hilsz, aviatrice francese 1902 - Carlo Zamporlini, calciatore italiano 1902 - Elio Migliorini, geografo italiano 1902 - Luis Barragán, architetto messicano 1902 - Will Geer, attore televisivo statunitense 1903 - Albert G. Meyer, cardinale statunitense 1903 - Mirko Bonačić, calciatore jugoslavo 1903 - Ville Mattila, fondista finlandese 1904 - Amato Gastaldi, calciatore italiano 1904 - Arnold Hugh Martin Jones, storico britannico 1904 - Gerald Abraham, musicologo inglese 1904 - Silvio Pietroboni, calciatore italiano 1905 - Elio Steiner, attore italiano 1905 - Félix Labisse, pittore francese 1905 - Héctor Lucchetti, schermidore argentino 1905 - Rex Warner, scrittore inglese 1906 - Dušan Marković, calciatore jugoslavo 1906 - Plácido Galindo, calciatore peruviano 1906 - Vincenzo D'Angelo, scrittore italiano 1907 - Baldur von Schirach, politico tedesco 1907 - Guido Duo, calciatore italiano 1907 - Juan Carlos Ceriani Gravier 1908 - Alexandru Frim, bobbista rumeno 1908 - Francesco Camusso, ciclista italiano 1908 - Israel Krupp, calciatore norvegese 1908 - Leonardo Sinisgalli, critico italiano 1908 - Paul Magès, progettista francese 1908 - Sep Ruf, architetto tedesco 1909 - Agostino Bertolotto, calciatore italiano 1909 - Camillo Erba, ciclista italiano 1909 - Franco Magnani, generale italiano 1909 - Rodolphe Hiden, calciatore austriaco 1910 - Pierino Luraghi, calciatore italiano 1910 - Samuel Barber, compositore statunitense 1910 - Sylvan Simon, regista statunitense 1910 - William C. Gault, scrittore statunitense 1911 - John Lounsbery, regista statunitense 1911 - Clara Rockmore, musicista lituana *1912 - Vittorio Felisati, pittore italiano 1913 - Attilio Bulgheri, calciatore italiano 1914 - Aldo Casalinuovo, politico e avvocato italiano 1914 - Alfredo Chighine, pittore e scultore italiano 1914 - Arnaldo Tagliatti, pugile italiano 1915 - Mario Brandimarte, calciatore italiano 1915 - Angelo Bredo, calciatore italiano 1915 - Felice Leonardo, vescovo cattolico italiano 1915 - Sergej Solov'ëv, calciatore sovietico 1916 - Puey Ungpakorn, economista thailandese 1917 - Dante Fascell, politico statunitense 1917 - Algirdas Julien Greimas, linguista lituano 1918 - Vance Colvig Jr., attore, compositore statunitense 1918 - Cristoforo Moscioni Negri, scrittore italiano 1918 - George Lincoln Rockwell, politico statunitense 1918 - Mickey Spillane, fumettista statunitense 1919 - Carlo Grillo, scrittore, poeta e matematico italiano 1919 - Ralph Miller, allenatore di pallacanestro statunitense 1920 - Piet Biesiadecki, bobbista statunitense 1920 - Dario Ciccone, calciatore italiano 1920 - Francesco Locatelli, ciclista italiano 1920 - Franjo Mihalić, atleta jugoslavo 1922 - Aldo Cucinelli, politico italiano 1922 - Giorgio Paglia, patriota italiano 1923 - Fielder Cook, regista statunitense 1923 - André Courrèges, stilista francese 1923 - Benito Jacovitti, fumettista italiano 1923 - Walter Kohn, fisico austriaco 1923 - Augusto Magli, calciatore italiano 1923 - Efrem Milanese, calciatore italiano 1923 - Nicola Zaccaria, basso greco 1924 - Tom King, cestista statunitense 1924 - Gian Battista Opisso, calciatore italiano 1924 - Ben Schadler, cestista statunitense 1924 - Giuseppe Vari, regista italiano 1925 - Jack Smight, regista statunitense 1926 - Nicola Lapenta, politico e avvocato italiano 1927 - Jaime de Armiñán, regista e sceneggiatore spagnolo 1928 - Jacqueline Biny, cestista francese 1928 - Gerald Bull, ingegnere canadese 1928 - Tatsumi Hijikata, coreografo giapponese 1929 - Lucien Morisse, produttore discografico francese 1929 - Zillur Rahman, politico bengalese 1929 - Dario Seratoni, calciatore italiano 1930 - Ornette Coleman, sassofonista statunitense 1930 - Taina Elg, ballerina e attrice finlandese 1930 - Stephen Fumio Hamao, cardinale giapponese 1930 - Thomas Schippers, musicista statunitense 1930 - Antonio Zani, calciatore italiano 1931 - Roy Eugene Davis, saggista statunitense 1931 - Rogelio Domínguez, calciatore argentino 1931 - León Febres Cordero, politico ecuadoriano 1931 - Osvaldo Hurtado Larrea, politico ecuadoriano 1932 - Mario Cocco, calciatore italiano 1932 - Ermanno Righetto, calciatore italiano 1932 - Aristeidīs Roumpanīs, cestista e atleta greco 1932 - Keely Smith, attrice e cantante statunitense 1933 - Gabriel Mas, ciclista spagnolo 1933 - Ennio Pintacuda, gesuita, sociologo e scrittore italiano 1933 - Lloyd Price, cantante statunitense 1934 - Jurij Gagarin, cosmonauta e aviatore sovietico 1934 - Milan Muškatirović, pallanuotista jugoslavo 1934 - Mario Sarcinelli, economista italiano 1935 - John Dacyshyn, cestista canadese 1935 - Andrew Viterbi, ingegnere e imprenditore italiano 1936 - Lídia Dömölky-Sákovics, schermitrice ungherese 1936 - Mickey Gilley, cantante e musicista statunitense 1937 - Azio Corghi, compositore italiano 1937 - Brian Redman, pilota di Formula 1 britannico 1937 - Diana De Feo, giornalista e politica italiana 1938 - Joseph Carrara, ciclista francese 1938 - Franco Gianesello, calciatore italiano 1938 - Martin Harwit, astronomo statunitense 1938 - Leonhard Nagenrauft, slittinista tedesco 1938 - Ryszard Parulski, schermidore polacco 1938 - Lill-Babs, cantante svedese 1938 - Giuseppe Tonucci, ciclista italiano 1939 - Jean-Pierre Chevènement, politico francese 1939 - Ida Galli, attrice italiana 1939 - Adriana Giuffrè, attrice italiana 1939 - Rolando Mosca Moschini, generale italiano 1939 - Alexis Ponnet, arbitro di calcio belga 1939 - Dario Robbiani, politico svizzero 1939 - Elena Zaniboni, arpista italiana 1940 - Raúl Juliá, attore portoricano 1940 - Władysław Nikiciuk, atleta polacco 1940 - Salvatore Novembre, italiano 1940 - Dénes Pócsik, pallanuotista ungherese 1940 - Orazio Rancati, calciatore italiano 1940 - Umberto Ratti, calciatore italiano 1940 - Giuliano Zosi, compositore e poeta italiano 1941 - Tsutomu Shibayama, regista giapponese 1941 - Hans Stimmann, architetto e urbanista tedesco 1942 - John Cale, compositore gallese 1942 - Ștefan Haukler, schermidore rumeno 1943 - Francesco Bruni, storico italiano 1943 - Bobby Fischer, scacchista statunitense 1943 - Gianpaolo Incerti, calciatore italiano 1943 - Jef Raskin, programmatore statunitense 1943 - Emanuele Sanna, politico italiano 1943 - Wolfgang Scheidel, slittinista tedesco orientale 1943 - Trish Van Devere, attrice statunitense 1944 - Gianluigi Calderone, regista italiano 1944 - Paola Quattrini, attrice italiana 1944 - Michael Strempel, calciatore tedesco orientale 1945 - Robert Calvert, cantante e poeta sudafricano 1945 - Flavio Caroli, storico italiano 1945 - Claudio Chieffo, cantautore italiano 1945 - Daniel Danieli, calciatore israeliano 1945 - Carlo Di Cristofaro, calciatore italiano 1945 - Katja Ebstein, cantante tedesca 1945 - Don Horn, giocatore football statunitense 1945 - Dennis Rader, serial killer statunitense 1945 - Antonio Restivo, fisico italiano 1945 - Ron Widby, giocatore football statunitense 1946 - Bernd Hölzenbein, calciatore tedesco 1946 - Warren Skaaren, produttore statunitense 1946 - Fulvio Sodano, prefetto italiano 1946 - Augusto Zucchi, attore italiano 1947 - Keri Hulme, scrittrice neozelandese 1947 - Žarko Korać, politico e psicologo serbo 1947 - Roberto Marconcini, calciatore italiano 1947 - Emiliano Mondonico, calciatore italiano 1948 - Emma Bonino, politica italiana 1948 - László Lovász, matematico ungherese 1948 - Luigi Martella, vescovo cattolico italiano 1948 - Jeffrey Osborne, cantante statunitense 1948 - Joe Thomas, cestista statunitense 1949 - Ernesto Fernández, schermidore messicano 1949 - Michel Roger, funzionario francese 1950 - Tore Antonsen, calciatore norvegese 1950 - Christian Damiano, calciatore francese 1950 - Oscar Lesca, calciatore italiano 1950 - Danny Sullivan, pilota automobilistico statunitense 1951 - Ronnie Robinson, cestista statunitense 1951 - Helen Zille, politica sudafricana 1952 - Bill Beaumont, rugbista britannico 1952 - William Kirby Cullen, attore statunitense 1952 - Pietro Maria Fragnelli, vescovo cattolico italiano 1952 - Amir Peretz, politico e sindacalista israeliano 1952 - Ruggero Po, giornalista italiano 1952 - Ul'jana Semënova, cestista sovietica 1953 - Iles Braghetto, politico italiano 1953 - Siro D'Alessandro, calciatore italiano 1953 - Sandra Lonardo, politica italiana 1953 - Anna Maria Serafini, politica italiana 1954 - Kamel Chebli, calciatore tunisino 1954 - Carlos Ghosn, imprenditore brasiliano 1954 - Marian Gold, cantante tedesco 1954 - Chiara Rapaccini, designer italiana 1954 - Bobby Sands, politico nordirlandese 1954 - Jim Stewart, calciatore scozzese 1954 - Jock Taylor, pilota motociclistico britannico 1954 - Kevin Wade, sceneggiatore statunitense 1955 - Aleksandras Antipovas, atleta sovietico 1955 - Mario Cordova, attore italiano 1955 - Teo Fabi, pilota automobilistico italiano 1955 - Ornella Muti, attrice italiana 1955 - Franco Uncini, pilota motociclistico italiano 1955 - Jeff Wilkins, cestista statunitense 1956 - Arturo Brizio Carter, arbitro di calcio messicano 1956 - Sergej Larin, tenore russo 1956 - Christian Levavasseur, ciclista francese 1956 - György Nébald, schermidore ungherese 1956 - Keith Simpson, giocatore football statunitense 1956 - Juan Torales, calciatore paraguaiano 1957 - Roberto Accornero, attore italiano 1957 - Bruce Heard, autore di giochi francese 1957 - Mark Mancina, musicista statunitense 1957 - Mona Sahlin, politica svedese 1958 - Jean-Claude Bagot, ciclista francese 1958 - Jack Kenny, attore statunitense 1958 - Hans Stacey, pilota di rally olandese 1959 - Tom Amandes, attore statunitense 1959 - Monika Bader, sciatrice tedesca 1959 - Angelo Conca, calciatore italiano 1959 - Giovanni Grazioli, atleta italiano 1959 - Jeff Lamp, cestista statunitense 1959 - Vermelhinho, calciatore portoghese 1959 - Michele Rinaldi, pilota motociclistico italiano 1959 - Nikita Koloff, wrestler statunitense 1959 - Shelley Thompson, attrice canadese 1959 - Perry Turnbull, hockeista canadese 1959 - Giovanni di Lorenzo, giornalista italiano 1959 - Jarle Ødegaard, calciatore norvegese 1960 - Finn Carter, attrice statunitense 1960 - Elsa Cayat, psicanalista e scrittrice francese 1960 - Linda Fiorentino, attrice statunitense 1960 - Mike Leach, tennista statunitense 1960 - Onofrio Loseto, calciatore italiano 1960 - Želimir Obradović, cestista jugoslavo 1960 - Thierry Vigneron, atleta francese 1961 - John Friedberg, schermidore statunitense 1961 - Robert Rechsteiner, wrestler statunitense 1961 - Lino Straulino, musicista italiano 1961 - Darrell Walker, cestista statunitense 1962 - Ivo De Palma, doppiatore italiano 1962 - Jan Furtok, calciatore polacco 1962 - Pétur Guðmundsson, atleta islandese 1962 - Emilio Iovio, hockeista canadese 1962 - Melissa Prophet, attrice statunitense 1962 - Manfred Schullian, politico italiano 1963 - Maurizio Stecca, pugile italiano 1963 - Jean-Marc Vallée, regista canadese 1964 - Francisco Antequera, ciclista spagnolo 1964 - Juliette Binoche, attrice francese 1964 - Paul Caligiuri, calciatore statunitense 1964 - Alberto Elli, ciclista italiano 1964 - Herbert Fandel, arbitro di calcio tedesco 1964 - Lemone Lampley, cestista statunitense 1964 - Valérie Lemercier, attrice e cantante francese 1964 - Ciro Muro, calciatore italiano 1964 - Keith Smith, cestista statunitense 1964 - Pierguido Vanalli, politico italiano 1965 - Brian Bosworth, attore statunitense 1965 - Gerald Brom, illustratore statunitense 1965 - Vito Fossella, politico statunitense 1965 - Agnese Maffeis, atleta italiana 1965 - Antonio Saca, politico salvadoregno 1966 - Alyona Azernaya, pittrice russa 1966 - Paolo Casciaro, hockeista italiano 1966 - Óscar Celada, calciatore spagnolo 1966 - Giorgio Furlan, ciclista italiano 1966 - Fabrizio Gatti, giornalista italiano 1966 - Mario Governa, cestista italiano 1966 - Velizar Iliev, pentatleta bulgaro 1966 - Marco Pascolo, calciatore svizzero 1966 - Blaise Piffaretti, calciatore svizzero 1966 - Maurizio Romano, attore italiano 1966 - Pascal Vahirua, calciatore francese 1967 - Georges Adams, cestista francese 1967 - Eric Flaim, pattinatore statunitense 1968 - Beniamino Bonomi, canoista italiano 1968 - Youri Djorkaeff, calciatore francese 1968 - Johnny Kelly, batterista statunitense 1968 - Jorge Larrionda, arbitro di calcio uruguaiano 1968 - Pat Miletich, artista marziale misto statunitense 1968 - Monica Vanali, giornalista italiana 1969 - Mahmoud Abdul-Rauf, cestista statunitense 1969 - Carlos Bernegger, calciatore svizzero 1969 - Martin Frýdek, calciatore ceco 1969 - Glenn Holm, calciatore norvegese 1969 - Vladimír Kinder, calciatore slovacco 1969 - Roy Lassiter, calciatore statunitense 1969 - Andrej Panavić, calciatore jugoslavo 1969 - Adam Siegel, chitarrista statunitense 1969 - Predrag Spasić, calciatore serbo 1969 - La India, cantante portoricana 1970 - Davide Bolognesi, calciatore italiano 1970 - Jean Jeandat, pilota motociclistico francese 1970 - Martin Johnson, rugbista britannico 1970 - Shannon Leto, attore statunitense 1970 - Miroslav Sovič, calciatore slovacco 1970 - Vadim Tkatshuk, pentatleta ucraino 1971 - Giuseppe Baronchelli, calciatore italiano 1971 - Diego Torres, cantante argentino 1971 - Judit Gal, scrittrice ungherese 1971 - Juanmi García, calciatore spagnolo 1971 - Jovita Jutelytė, cestista lituana 1971 - Emmanuel Lewis, attore statunitense 1972 - AZ, rapper statunitense 1972 - Clifford Etienne, pugile statunitense 1972 - Henrik Fig, calciatore danese 1972 - Chris Heaven, cantante italiano 1972 - Jean Louisa Kelly, attrice statunitense 1972 - Gordon McCauley, ciclista neozelandese 1972 - Kerr Smith, attore statunitense 1972 - Eugenio Soto, cestista portoricano 1972 - Zsolt Varga, pallanuotista ungherese 1973 - Rona Hartner, attrice e musicista rumena 1973 - Gianluca Pini, politico italiano 1973 - David Prinosil, tennista tedesco 1973 - Matteo Salvini, politico italiano 1973 - Fabio Sguazzero, hockeista italiano 1973 - Luis Vera, calciatore venezuelano 1974 - Jang Dae-Il, calciatore sudcoreano 1974 - Daniele Beltrammi, calciatore italiano 1974 - Jurij Bilonoh, atleta ucraino 1974 - Álvaro Calustro, calciatore boliviano 1974 - Fabrizio Caracciolo, calciatore italiano 1974 - Santiago Denia, calciatore spagnolo 1974 - Esala Masi, calciatore figiano 1974 - Ismael Serrano, cantautore spagnolo 1974 - Marco Velo, ciclista italiano 1975 - Jonathan Coleman, hockeista statunitense 1975 - Adonal Foyle, cestista sanvincentino 1975 - Marcel Glăvan, canoista rumeno 1975 - Roy Makaay, calciatore olandese 1975 - Mauro Marani, calciatore sammarinese 1975 - Lisa Miskovsky, cantante e musicista svedese 1975 - Chaske Spencer, attore statunitense 1975 - Juan Sebastián Verón, calciatore argentino 1976 - Mauricio Aros, calciatore cileno 1976 - Stefano Brusa, attore italiano 1976 - Andrea Carpano, hockeista italiano 1976 - Yamila Díaz, modella argentina 1976 - Anier García, atleta cubano 1976 - Francisco Mancebo, ciclista e spagnolo 1976 - Wojciech Skupień, sciatore polacco 1976 - Pål Strand, calciatore norvegese 1976 - Noriaki Sugiyama, doppiatore giapponese 1977 - Sofronis Avgousti, calciatore cipriota 1977 - Elena Buruchina, fondista russa 1977 - Vincent Defrasne, biatleta francese 1977 - Irina Iordachescu, soprano rumeno 1978 - Leanda Cave, triatleta britannica 1978 - Amanda Fortier, fondista canadese 1978 - Lucas Neill, calciatore australiano 1978 - Katherine Parkinson, attrice britannica 1978 - Chris Phillips, hockeista canadese 1978 - Gionatha Spinesi, calciatore italiano 1979 - Eric Chenowith, cestista statunitense 1979 - Slávka Frniaková, cestista slovacca 1979 - Oscar Isaac, attore guatemalteco 1979 - Ivan Lazzarini, pilota motociclistico italiano 1979 - Jordan Pundik, cantante statunitense 1979 - Melina Pérez, wrestler statunitense 1980 - Matt Barnes, cestista statunitense 1980 - Volker Bruch, attore tedesco 1980 - Anna Clyne, compositrice inglese 1980 - Gideon Gathimba, atleta keniota 1980 - Matthew Gray Gubler, attore statunitense 1980 - Sof'ja Evgen'evna Konuch, pallanuotista russa 1980 - Damián Macaluso, calciatore uruguaiano 1980 - Phil Martin, cestista canadese 1980 - Mlungisi Gumbi, calciatore sudafricano 1980 - Hélder Rosário, calciatore portoghese 1981 - Nikky Blond, pornostar ungherese 1981 - Antonio Bryant, giocatore football statunitense 1981 - Chad Gilbert, cantante statunitense 1981 - Esteban Herrera, calciatore argentino 1981 - Markus Jonsson, calciatore svedese 1981 - Igor Medved, saltatore con gli sci sloveno 1981 - Li Na, schermitrice cinese 1981 - Goran Rubil, calciatore croato 1981 - Müjde Yüksel, cestista turca 1981 - Željko Zagorac, cestista sloveno 1982 - Jean-Françoisiga, pallavolista francese 1982 - Luca Guastini, attore italiano 1982 - Tobias Hysén, calciatore svedese 1982 - Ian Lake, calciatore nevisiano 1982 - Mirjana Lučić-Baroni, tennista croata 1982 - Peter Marshall, nuotatore statunitense 1982 - Carla Pandolfi, attrice argentina 1982 - Emi Yamamoto, calciatrice giapponese 1982 - Érika Cristina de Souza, cestista brasiliana 1983 - Leonardo Santiago, calciatore brasiliano 1983 - Dája Bedáňová, tennista ceca 1983 - Bobby Campo, attore statunitense 1983 - Luke Charteris, rugbista a 15 britannico 1983 - Clint Dempsey, calciatore statunitense 1983 - Roberto Ferrari, ciclista italiano 1983 - Mykola Iščenko, calciatore ucraino 1983 - Aaron Johnson, cestista statunitense 1983 - Łukasz Juszkiewicz, calciatore polacco 1983 - Johan Kjølstad, fondista norvegese 1983 - Nwamiko Madden, attore canadese 1983 - Ioannis Masmanidis, calciatore tedesco 1983 - Maite Perroni, attrice e messicana 1983 - Wayne Simien, cestista statunitense 1983 - Antonino, cantante italiano 1983 - Dmitrij Telegin, pentatleta russo 1983 - John Teller, sciatore freestyle statunitense 1983 - Douglas de Jesus, calciatore brasiliano 1983 - Marko Šuler, calciatore sloveno 1984 - Larissa Costa, modella brasiliana 1984 - Brian Cusworth, cestista statunitense 1984 - Hans Denissen, calciatore olandese 1984 - Marija Duskrjadčenko, pallavolista russa 1984 - Kamel Ghilas, calciatore algerino 1984 - Joseph Gilgun, attore inglese 1984 - Guillaume Gillet, calciatore belga 1984 - Priscilla Ahn, cantautrice statunitense 1984 - Abdoulay Konko, calciatore francese 1984 - Robert Kromm, pallavolista tedesco 1984 - Gustavo de Araújo, calciatore brasiliano 1984 - Julia Mancuso, sciatrice alpina statunitense 1984 - Gilmar Silva Santos, calciatore brasiliano 1984 - Kenta Tokushige, calciatore giapponese 1985 - Wink Adams, cestista statunitense 1985 - Zach Andrews, cestista statunitense 1985 - Alex Baumann, bobbista svizzero 1985 - Makan Hislop, calciatore trinidadiano 1985 - Rigers Hoxha, calciatore albanese 1985 - Pastor Maldonado, pilota automobilistico venezuelano 1985 - Natal'ja Andreevna Pogonina, scacchista russa 1985 - Gergely Rudolf, calciatore ungherese 1985 - Wretch 32, rapper britannico 1985 - Georgie Welcome, calciatore honduregno 1985 - Zhang Yawen, giocatrice di badminton cinese 1986 - Manuel Fernández Muñiz, calciatore spagnolo 1986 - Bryan Bickell, hockeista canadese 1986 - Damien Brunner, hockeista svizzero 1986 - Dyson Falzon, calciatore maltese 1986 - Jana Jordan, attrice pornografica statunitense 1986 - Brittany Snow, attrice statunitense 1986 - Lin Yu Chun, cantante taiwanese 1986 - Svetlana Školina, atleta russa 1987 - Bow Wow, rapper e attore statunitense 1987 - Pikku G, rapper finlandese 1987 - Jeffrey Altheer, calciatore olandese 1987 - Luca Bormolini, biatleta italiano 1987 - Luigi Bruins, calciatore olandese 1987 - Marta Milani, atleta italiana 1987 - Pirmin Schwegler, calciatore svizzero 1988 - Elena Furiase, attrice spagnola 1988 - Çavid Hüseynov, calciatore azero 1988 - Martin Juhár, calciatore slovacco 1988 - Hirotaka Kon, pallavolista giapponese 1988 - Fabio Onidi, pilota automobilistico italiano 1988 - Tajuan Porter, cestista statunitense 1988 - Diego Rigonato Rodrigues, calciatore brasiliano 1989 - Taeyeon, cantante e attrice sudcoreana 1989 - Patrick Hausding, tuffatore tedesco 1989 - Anco Jansen, calciatore olandese 1989 - Luca Martinelli, rugbista a 15 italiano 1989 - Keith McGill, giocatore football statunitense 1989 - Giannis Papadopoulos, calciatore greco 1989 - Alberto Pelagotti, calciatore italiano 1989 - Hong Un Jong, ginnasta nordcoreana 1990 - Aras Özbiliz, calciatore armeno 1990 - Bilel Ifa, calciatore tunisino 1990 - Bjarte Haugsdal, calciatore norvegese 1990 - Daley Blind, calciatore olandese 1990 - Felix Burmeister, calciatore tedesco 1990 - Giuseppe Cristiano, attore italiano 1990 - Lukáš Hejda, calciatore ceco 1990 - Lukáš Třešňák, calciatore ceco 1990 - Mateusz Prus, calciatore polacco 1990 - Milos Ganz, hockeista su ghiaccio italiano 1990 - Nicolas Höfler, calciatore tedesco 1990 - Tatsuki Machida, pattinatore giapponese 1990 - YG, rapper statunitense 1991 - Anna Innerhuber, calciatrice austriaca 1991 - Boštjan Kline, sciatore alpino sloveno 1991 - Deren Ibrahim, calciatore 1991 - Edwin Gyimah, calciatore ghanese 1991 - Marco Fuser, rugbista a 15 italiano 1991 - Matthew Briggs, calciatore inglese 1991 - Mihail Paseciniuc, calciatore moldavo 1991 - Nicolai Larsen, calciatore danese 1991 - Samuele Minervino, thaiboxer italiano 1991 - Trae Golden, cestista statunitense 1992 - Daniele Secci, atleta italiano 1992 - Emile Paul Tendeng, calciatore senegalese 1992 - Jamierra Faulkner, cestista statunitense 1992 - João dos Santos Galvão, calciatore brasiliano 1992 - Kim Jong-Pil, calciatore sudcoreano 1992 - María Eugenia Suárez, attrice argentina 1992 - Oke Akpoveta, calciatore nigeriano 1992 - Soukaphone Vongchiengkham, calciatore laotiano 1992 - Strahinja Rašović, pallanuotista serbo 1992 - Victor Ulloa, calciatore statunitense 1993 - Alessio Zdrilich, rugbista italiano 1993 - Ali Fayez, calciatore iracheno 1993 - Daniel Catenacci, hockeista canadese 1993 - Éider Arévalo, atleta colombiano 1993 - Gino van Kessel, calciatore olandese 1993 - Larnell Cole, calciatore inglese 1993 - Nikola Aksentijević, calciatore serbo 1993 - Stefano Sturaro, calciatore italiano 1993 - Zakaria Labyad, calciatore olandese 1994 - Domagoj Pavičić, calciatore croato 1994 - Jhon Cley, calciatore brasiliano 1994 - Jordan Amavi, calciatore francese 1994 - Markus Reiterberger, pilota motociclistico tedesco 1994 - Okay Yokuşlu, calciatore turco 1994 - Rasheed Sulaimon, cestista statunitense 1994 - Réka Aschenbrenner, calciatrice ungherese 1995 - Ángel Correa, calciatore argentino 1995 - Cierra Ramirez, attrice statunitense 1995 - Deni Milošević, calciatore belga 1996 - Giulia Brazzarola, calciatrice italiana 1996 - Giorgio Minisini, nuotatore italiano 1999 - Marta Zenoni, atleta italiana 