Nasce il 10 marzo Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Nasce il 10 marzo La lista contiene circa 750 persone José Luis Escobar Alas, arcivescovo salvadoregno 1230 - Enrico di Castiglia, politico spagnolo 1315 - Ramathibodi I, sovrano siamese 1430 - Oliviero Carafa, condottiero italiano 1452 - Ferdinando II d'Aragona 1470 - Alfonso d'Aragona, arcivescovo spagnolo 1473 - Thomas Howard, politico inglese 1503 - Ferdinando I d'Asburgo 1509 - Lattanzio Ragnoni, politico italiano 1523 - Eleonora Cybo, scrittrice italiana 1527 - Alfonso d'Este, marchese di Montecchio, nobile 1533 - Francesco III Gonzaga 1536 - Thomas Howard, IV duca di Norfolk 1549 - Francesco Solano, religioso spagnolo 1558 - Giovanni Maria Moricino, scrittore italiano 1572 - Tommaso Caracciolo, militare italiano 1575 - Giovanni Facchinetti de Nuce, cardinale italiano 1589 - Vincenzo Calestani, cantante italiano 1593 - Georges de La Tour, pittore francese 1596 - Maria Elisabetta Vasa 1597 - Ercole Gennari, pittore italiano 1615 - Hans Ulrik Gyldenløve 1628 - Marcello Malpighi, fisiologo italiano 1630 - Gilles-François de Gottignies, astronomo belga 1635 - Alberto Mugiasca, vescovo cattolico italiano 1652 - Ambrosio Bembo, viaggiatore italiano 1653 - John Benbow, ammiraglio inglese 1654 - Giuseppe Bartolomeo Chiari, pittore italiano 1656 - Giacomo Serpotta, scultore italiano 1660 - Andrea Riggio, vescovo cattolico italiano 1660 - Colombino Bassi, vescovo cattolico italiano 1682 - Guglielmo VIII d'Assia-Kassel 1690 - Giambattista Rossi, presbitero italiano 1703 - Peter Warren, politico irlandese 1706 - Franz Konrad von Rodt, cardinale tedesco 1709 - Georg Wilhelm Steller, zoologo tedesco 1710 - Francesca Manzoni, poetessa italiana 1712 - Girolamo Maria da Caltanissetta, presbitero italiano 1719 - Pierre de Saint-Médard, economista francese 1737 - Vittorio Maria Costa d'Arignano, cardinale italiano 1747 - Iolo Morganwg, poeta gallese 1748 - John Playfair, filosofo scozzese 1749 - Lorenzo Da Ponte, poeta italiano 1754 - Augusta von Fersen, nobildonna svedese 1759 - William Playfair, statistico scozzese 1760 - Henry Thornton, politico inglese 1760 - Leandro Fernández de Moratín, poeta spagnolo 1760 - Pierre Villiers, scrittore francese 1766 - Jean-Baptiste Broussier, generale francese 1771 - Friedrich Creuzer, archeologo tedesco 1772 - Friedrich Schlegel, filosofo tedesco 1776 - Luisa di Meclemburgo-Strelitz 1777 - Louis Hersent, pittore francese 1777 - Carlo Zucchi, generale italiano 1778 - Francesco Sucini, fantino italiano 1780 - Frances Trollope, scrittrice inglese 1786 - José María Vargas, politico venezuelano 1787 - Francisco Martínez de la Rosa, poeta, spagnolo 1788 - Joseph von Eichendorff, poeta, tedesco 1790 - Nicola Mazza, religioso italiano 1794 - Francesco di Paola di Borbone-Spagna 1796 - Engelbert und Steinfurt, politico prussiano 1798 - Pierre-Frédéric Sarrus, matematico francese 1800 - George Hudson, imprenditore britannico 1803 - Lodovico Pallavicino Mossi, politico italiano 1804 - Ida di Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym 1805 - Joseph Gratry, scrittore francese 1806 - Tito Angelini, scultore italiano 1808 - Napoleone Moriani, tenore italiano 1810 - John McCloskey, cardinale cattolico statunitense 1813 - Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona, nobile italiano 1814 - Julián Sanz del Río, filosofo spagnolo 1817 - Patrick Neeson Lynch, vescovo cattolico statunitense 1819 - Salvatore Castiglia, patriota italiano 1821 - Ferdinando Bartolommei, politico italiano 1821 - Vito Fornari, presbitero e scrittore italiano 1822 - Josiah Latimer Clark, ingegnere britannico 1822 - Bartolomeo Venturini, patriota italiano 1827 - Charles Loyson, scrittore francese 1829 - Giuseppe Apollonio, vescovo italiano 1833 - Pedro Antonio de Alarcón, giornalista spagnolo 1833 - Dimitrie A. Sturdza-Miclăușanu, politico rumeno 1834 - Gabriele Bordonaro, politico italiano 1834 - Giovanni Battista Rota, vescovo italiano 1834 - Luke Dillon, imprenditore britannico 1840 - Ascanio Branca, politico italiano 1840 - Fanny Van de Grift, avventuriera statunitense 1840 - Mario Lucchesi-Palli, diplomatico italiano 1841 - Ina Coolbrith, giornalista statunitense 1841 - Antonio Feruglio, vescovo cattolico italiano 1842 - George Croom Robertson, filosofo scozzese 1843 - Heinrich Lossow, illustratore tedesco 1844 - Carlo Tortorella, patriota italiano 1844 - Marie Spartali Stillman, modella inglese 1844 - Pablo de Sarasate, violinista spagnolo 1845 - Alessandro III di Russia, sovrano 1847 - Edoardo Perroncito, scienziato italiano 1848 - Albert Fraenkel, medico tedesco 1848 - William Thompson, arciere statunitense 1850 - Spencer Gore, tennista britannico 1852 - Richard Anschütz, chimico tedesco 1852 - Léon Moreaux, tiratore francese 1853 - Higaonna Kanryō, karateka giapponese 1854 - Fredrik Aalto, scrittore 1854 - Henry Edward Krehbiel, scrittore statunitense 1854 - Thomas MacKenzie, politico neozelandese 1856 - Ferdinand Seidl, geografo sloveno 1858 - Giuseppe Carelli, pittore italiano 1858 - Kōkichi Mikimoto, imprenditore giapponese 1859 - Enrico Astorri, scultore italiano 1860 - Federico Ciccodicola, ufficiale italiano 1860 - William Barlum Thompson, politico statunitense 1861 - Pauline Johnson, scrittrice canadese 1861 - Clelia Merloni, religiosa italiana 1863 - Sayyaji Rao Gaekwad III 1864 - Jakob Erckrath de Bary, schermidore tedesco 1865 - Giovanni Ettore Mattei, botanico italiano 1865 - Julian Nowak, politico polacco 1865 - Tan Sitong, rivoluzionario e poeta cinese 1866 - José Casares Gil, chimico spagnolo 1866 - Luigi Sapienza, ufficiale italiano 1866 - Mabell Gore, scrittrice inglese 1867 - Hermann Thomsen, militare tedesco 1867 - Serafino Ricci, docente italiano 1870 - Joseph-Marie Henry, alpinista italiano 1870 - Orazio Tedone, fisico italiano 1873 - Jakob Wassermann, scrittore tedesco 1875 - Aleksandr Gol'denvejzer, pianista russo 1876 - Edvard Eriksen, scultore danese 1877 - Pascual Ortiz Rubio, politico messicano 1877 - Émile Sarrade, rugbista francese 1878 - Karel van de Woestijne, scrittore belga 1879 - Ugo Bottacchiari, compositore italiano 1879 - Hans Luther, politico tedesco 1879 - Giuseppe Pontremoli, editore italiano *1880 - Agostino Guerresi, politico italiano 1881 - Jessie Boswell, pittrice inglese 1881 - Ubaldo Degli Uberti, ammiraglio italiano 1882 - Hans Steinhoff, sceneggiatore tedesco 1883 - George Rennie, giocatore di lacrosse canadese 1883 - Maria Barrientos, cantante spagnola 1884 - Muhammad Mian Mansoor Ansari, filosofo indiano 1884 - Stuart Holmes, attore statunitense 1885 - Pierre-Jules Boulanger, progettista francese 1885 - Tamara Platonovna Karsavina, ballerina russa 1886 - Camillo Bertarelli, ciclista italiano 1886 - Eugen Klöpfer, attore tedesco 1887 - Innocenzo dell'Immacolata, presbitero spagnolo 1887 - Nils Andersson, calciatore svedese 1887 - Valter Lidén, calciatore svedese 1888 - Baldwin Cooke, attore statunitense 1888 - Barry Fitzgerald, attore irlandese 1889 - Alessio Issupoff, pittore russo 1891 - Hermann Bosch, calciatore tedesco 1891 - Susanna Pasolini, attrice italiana 1891 - Earl Johnson, atleta statunitense 1892 - Leda Gys, attrice italiana 1892 - Arthur Honegger, compositore svizzero 1892 - Gregory La Cava, regista statunitense 1892 - Eva Turner, soprano britannico 1893 - Georg Wellhöfer, calciatore tedesco 1893 - Gigiotti Zanini, architetto e pittore italiano 1894 - Frode Bjerkholt, calciatore norvegese 1894 - Adolfo Romano, scultore e pittore italiano 1895 - Mathieu Bragard, calciatore belga 1895 - Marziale Cerutti, aviatore italiano 1895 - Giuditta Rissone, attrice italiana 1895 - Filiberto di Savoia-Genova, generale italiano 1895 - Jules Van Hevel, ciclista belga 1896 - Nancy Cunard, scrittrice inglese 1896 - Gaetano Minnucci, architetto italiano 1896 - Coulton Waugh, illustratore statunitense 1897 - Giulio Montelatici, sindacalista italiano 1897 - Brice Parain, filosofo francese 1897 - Vasilij Timofeevič Volskij, generale sovietico 1898 - Dante Bernamonti, politico italiano 1898 - Albert Eschenlohr, calciatore tedesco 1898 - Peer Krom, calciatore olandese 1898 - Wavell Wakefield, politico britannico 1900 - Corrado Parducci, scultore italiano 1900 - Emanuele Guerrieri, politico italiano 1901 - Michel Seuphor, pittore belga 1902 - Balilla Grillotti, partigiano italiano 1902 - Alberto Jacometti, e politico italiano 1903 - Bix Beiderbecke, trombettista statunitense 1903 - Clare Boothe Luce, politica statunitense 1904 - Tomas Gumppenberg, presbitero austriaco 1905 - Richard Haydn, attore inglese 1906 - Luigi Servolini, incisore italiano 1907 - Francisco Orlich Bolmarcich, politico costaricano 1907 - Toni Frissell, fotografa statunitense 1907 - Romain Gijssels, ciclista belga 1908 - Orville Brown, wrestler statunitense 1908 - Kristjan Palusalu, lottatore estone 1909 - André Bonin, schermidore francese 1909 - Edoardo Marino, politico italiano 1910 - Josef Hauser, pallanuotista tedesco 1910 - José Rodríguez, schermidore argentino 1910 - Don Bexley, attore statunitense 1911 - Enrico Tortonese, zoologo italiano 1911 - Olof Lagercrantz, scrittore, svedese 1912 - Luigi Caldarulo, calciatore italiano 1912 - József Pálinkás, calciatore ungherese 1913 - Robert Bernard, calciatore tedesco 1913 - Giuseppe Grigoletto partigiano italiano 1913 - Adam Schaff, filosofo polacco 1913 - Alcide Ivan Violi, calciatore italiano 1913 - Ray Morstadt, cestista statunitense 1914 - Ernst Brugger, politico svizzero 1914 - Eugenio Mura, calciatore italiano 1915 - Harry Bertoia, designer italiano 1915 - Ranald MacDougall, regista statunitense 1916 - Enrico Giachino, partigiano italiano 1916 - Reinhard Wenskus, storico tedesco 1918 - Günther Rall, aviatore tedesco 1918 - Carlo Ludovico d'Asburgo-Lorena, nobile 1918 - Fernando Peyroteo, calciatore portoghese 1919 - Antonio Cosentino, velista italiano 1919 - Emiel Faignaert, ciclista belga 1919 - Gabriel Ferenčík, calciatore slovacco 1919 - Clyde Turner, giocatore di football statunitense 1920 - Julio Bolbochán, scacchista argentino 1920 - Pio Filippani Ronconi, orientalista italiano 1920 - Marcial Maciel Degollado, presbitero messicano 1920 - Boris Vian, scrittore francese 1920 - Stephan Waser, bobbista svizzero 1921 - Dick Murphy, cestista statunitense 1922 - Edoardo Valenti, calciatore italiano 1923 - Bulbs Ehlers, cestista statunitense 1923 - Eugenio Fassino, partigiano italiano 1923 - Dolores Fuller, attrice statunitense 1923 - Val Fitch, fisico statunitense 1923 - Torgeir Torgersen, calciatore norvegese 1924 - Angelo Brignole, ciclista italiano 1924 - Erno Crisa, attore italiano 1924 - Giovanni de Riu, pilota automobilistico italiano 1924 - Branko Kralj, calciatore jugoslavo 1924 - Ruggero Puletti, politico italiano 1925 - Manolis Anagnostakis, poeta greco 1925 - Andy O'Donnell, cestista statunitense 1926 - Jambyn Batmönkh, politico mongolo 1926 - Julio Buchs, regista spagnolo 1926 - Alberto Soggin, accademico italiano 1927 - Quinto Bertoloni, calciatore italiano 1927 - Jupp Derwall, calciatore tedesco 1927 - Giovanni Godoli, astronomo italiano 1927 - Robert W. Kearns, inventore statunitense 1927 - Claude Laydu, attore belga 1927 - Michail Michajlovič Ryžak, nuotatore sovietico 1927 - Paul Wunderlich, artista tedesco 1928 - Aldo D'Alessio, politico italiano 1928 - Sara Montiel, attrice spagnola 1928 - James Earl Ray, criminale statunitense 1929 - Alberto Fontanesi, calciatore italiano 1930 - Vladimir Erokhin, calciatore sovietico 1930 - Mark Workman, cestista statunitense 1931 - Carlo Vittori, atleta italiano 1933 - Patricia Bergquist, zoologa neozelandese 1933 - Tina Centi, attrice italiana 1934 - John Rechy, scrittore statunitense 1935 - Florian Furtwängler, attore tedesco 1936 - Joseph Blatter, dirigente sportivo svizzero 1936 - Johanna Lüttge, atleta tedesca 1936 - Marcello Motto, cestista italiano 1936 - Alfredo Zitarrosa, cantante uruguaiano 1936 - Juan Zubiaurre, calciatore spagnolo 1937 - María Kodama, scrittrice argentina 1937 - Joe Viterelli, attore statunitense 1937 - Paolo Da Ros, giocatore di curling italiano 1938 - Girolamo II, arcivescovo ortodosso greco 1938 - Jean Becker, attore francese 1938 - Micole Mercurio, attrice statunitense 1938 - Ron Mix, giocatore football americano 1938 - Domenico Volpini, politico italiano 1939 - Carlo Furlanis, calciatore italiano 1939 - Irina Press, atleta sovietica 1939 - Paolo Signorelli, calciatore italiano 1939 - Jerry Steele, cestista statunitense 1939 - Charles-Marie Ternes, storico lussemburghese 1940 - LeRoy Ellis, cestista statunitense 1940 - Elżbieta Franke-Cymerman, schermitrice polacca 1940 - Jorge Kissling, pilota motociclistico argentino 1940 - Dante Lafranconi, vescovo cattolico italiano 1940 - Chuck Norris, attore statunitense 1940 - Finn Thorsen, calciatore norvegese 1941 - Leonard Adamov, calciatore sovietico 1941 - Francesco Di Benedetto, allenatore di calcio italiano 1941 - Martin Van Den Bossche, ciclista belga 1942 - Umberto Balsamo, cantautore italiano 1942 - Giuliano Preparata, fisico italiano 1943 - Attilio Benfatto, ciclista italiano 1943 - Rodney Gould, pilota motociclistico inglese 1943 - Stephen Montague, compositore statunitense 1943 - Carlo Proietti, politico italiano 1943 - Bruce Joel Rubin, regista statunitense 1943 - Peter Tremayne, scrittore britannico 1944 - Maria Pia Conte, attrice italiana 1944 - Carlo Longhi, arbitro di calcio italiano 1944 - Willy Van Neste, ciclista belga 1944 - Vincent Vassallo, calciatore maltese 1945 - Katharine Houghton, attrice statunitense 1945 - Giovanna, cantante italiana 1945 - Robert Rico, calciatore francese 1945 - Madhav Rao Scindia, politico indiano 1946 - Luc Brisson, storico canadese 1946 - Renzo Foa, giornalista italiano 1946 - Hiroshi Fushida, pilota automobilistico giapponese 1946 - Claudio Montepagani, calciatore italiano 1946 - Jim Valvano, allenatore di basket statunitense 1947 - Kim Campbell, politica canadese 1947 - Pietro Antonio Di Prima, politico italiano 1947 - Donal Lunny, musicista irlandese 1947 - Andrew Parrott, musicista britannico 1947 - Tom Scholz, chitarrista statunitense 1947 - Gerardo Vera, attore e regista spagnolo 1947 - Zachary Zorn, nuotatore statunitense 1948 - Jean-Pierre Adams, calciatore francese 1948 - Austin Carr, cestista statunitense 1948 - Julio Comesaña, calciatore uruguaiano 1948 - Rubén Glaria, calciatore argentino 1948 - Marzio Honorato, attore italiano 1948 - Philippe Wambergue, pilota automobilistico francese 1949 - Ivo Wortmann, calciatore brasiliano 1949 - Sam Rainsy, politico cambogiano 1949 - Nikolay Smolnikov, calciatore sovietico 1949 - Luciano Zecchini, calciatore italiano 1950 - Claudio Chico, attore italiano 1950 - Gloria Maria Diaz, attrice filippina 1950 - Bernard Giroux, copilota di rally francese 1950 - Pietro Michesi, calciatore italiano 1950 - Norberto Napolitano, chitarrista argentino 1950 - Aloma Wright, attrice statunitense 1951 - Craig Czury, poeta statunitense 1951 - Renata Fonte, politica italiana 1951 - Von Lmo, cantante statunitense 1951 - Alvaro Tacchini, storico italiano 1951 - Robert Yeoman, regista statunitense 1952 - Philip Don, arbitro di calcio inglese 1952 - Joshua Gqozo, militare sudafricano 1952 - Johanna Lindsey, scrittrice statunitense 1952 - Romeo Morri, politico sammarinese 1952 - Jean-Pierre Posca, calciatore francese 1952 - Morgan Tsvangirai, politico zimbabwese 1952 - Giovanni Maria Vian, giornalista italiano 1953 - Debbie Brill, atleta canadese 1953 - Paul Haggis, regista, sceneggiatore canadese 1954 - Maryse Alberti, fotografo francese 1954 - Tina Charles, cantante britannica 1954 - Ricky Marsh, cestista statunitense 1954 - Jos Peltzer, calciatore olandese 1955 - Richard Benson, chitarrista italiano 1955 - Mario Farrugia, calciatore maltese 1955 - Ignazio Marino, politico italiano 1955 - Marianne Rosenberg, cantante tedesca 1955 - Robert Smith, cestista statunitense 1955 - Toshio Suzuki, pilota automobilistico giapponese 1956 - Helmut Lang, stilista austriaco 1956 - Mitchell Lichtenstein, attore statunitense 1956 - Larry Myricks, atleta statunitense 1956 - Henry Smith, calciatore britannico 1957 - Pervenche Berès, politica francese 1957 - Keith Bishop, giocatore football americano 1957 - Mino Cinelu, musicista francese 1957 - Shannon Tweed, attrice, modella e canadese 1957 - Osama bin Laden, terrorista saudita 1958 - Stefano De Benedetti, alpinista italiano 1958 - Primo Giroldini, regista italiano 1958 - Piotr Jabłkowski, schermidore polacco 1958 - Sharon Stone, attrice, modella statunitense 1959 - Stefano Chiacchella, pittore italiano 1959 - Jean-Luc Deganis, cestista francese 1959 - Rita Marcotulli, pianista italiana 1959 - Francesco Ranieri Martinotti, regista italiano 1959 - Tiziano Tagliani, politico italiano 1960 - Paola Bresciano, calciatrice italiana 1960 - Antonio Corgos, atleta spagnolo 1960 - Anthony Colin Fisher, arcivescovo australiano 1960 - Scott Frank, regista statunitense 1960 - Anna Maria Mancuso, politica italiana 1960 - Aécio Neves, politico brasiliano 1960 - Jan Ottosson, fondista svedese 1960 - Carlo Zannetti, cantante italiano 1961 - Giovanni Buzi, scrittore e pittore italiano 1961 - Laurel Clark, astronauta statunitense 1961 - Jesse Sapolu, giocatore football americano 1962 - Giovanni Koetting, calciatore italiano 1962 - Seiko Matsuda, cantante giapponese 1962 - Tim McCormick, cestista statunitense 1962 - Tab Thacker, attore statunitense 1962 - Giorgio Valli, allenatore di basket italiano 1962 - Jean-Paul Vesco, vescovo cattolico francese 1963 - Jeff Ament, bassista statunitense 1963 - Manuela Benelli, pallavolista italiana 1963 - Anna Maria Corazza Bildt, politica italiana 1963 - Gianni Faiola, calciatore a 5 italiano 1963 - Gianluca Guazzaroni, karateka italiano 1963 - Mario Lanzani, scacchista italiano 1963 - Li Ning, ginnasta e cinese 1963 - Luis Pierri, cestista uruguaiano 1963 - Rick Rubin, produttore statunitense 1964 - Edoardo, conte di Wessex 1964 - Karl Alvarez, bassista statunitense 1964 - Édith Bongo, first lady gabonese 1964 - David Bowman, calciatore britannico 1964 - Neneh Cherry, cantante svedese 1964 - Osvaldo Guidi, attore argentino 1964 - Carlo Lepore, basso italiano 1964 - Anton Polster, calciatore austriaco 1964 - Andrea Schober, attrice tedesca 1964 - Shaun Teale, calciatore inglese 1965 - Alex Fiorio, pilota di rally italiano 1965 - Inge Ludvigsen, calciatore norvegese 1965 - Ugo Napolitano, calciatore italiano 1965 - Saeid Rajabi Shirazi, calciatore a 5 iraniano 1965 - Jillian Richardson, atleta canadese 1965 - Marzia Sabella, magistrato italiano 1965 - Pete Williams, cestista statunitense 1965 - Rod Woodson, giocatore football americano 1966 - Edie Brickell, cantautrice statunitense 1966 - Curley Culp, giocatore football americano 1966 - Jurij Hudymenko, calciatore ucraino 1966 - Dave Krusen, batterista statunitense 1966 - Sergio Sironi, comico italiano 1966 - Phil X, cantante canadese 1967 - Pat Durham, cestista statunitense 1967 - Daichi Suzuki, nuotatore giapponese 1968 - William Besse, sciatore svizzero 1968 - Simon Culhane, rugbista neozelandese 1968 - Riki Di Bin, calciatore italiano 1968 - Michele Paramatti, calciatore italiano 1968 - Pavel Srníček, calciatore ceco 1969 - Johnny Araya, bassista statunitense 1969 - Harley Bertholdsen, calciatore faroese 1969 - Paget Brewster, attrice statunitense 1969 - Giandomenico Costi, calciatore italiano 1969 - Milorad Korać, calciatore serbo 1969 - Massimo Polidoro, giornalista italiano 1969 - Hany Ramzy, calciatore egiziano 1969 - Dave Sheridan, attore statunitense 1969 - Magnus Svensson, calciatore svedese 1969 - József Szabó, nuotatore ungherese 1969 - Zoran Žmirić, giornalista croato 1970 - Matt Barlow, cantante statunitense 1970 - Massimo Giannelli, calciatore italiano 1970 - Hélia de Souza, pallavolista brasiliana 1970 - Fabio Rossato, musicista italiano 1970 - Werner Schreyer, attore austriaco 1970 - Michele Serena, calciatore italiano 1970 - Sandra Wasserman, tennista belga 1970 - Michael van der Aa, compositore olandese 1971 - Timbaland, cantautore statunitense 1971 - Doug Ardito, chitarrista statunitense 1971 - Øyvind Berg, sciatore norvegese 1971 - Laura Falabella, cestista argentina 1971 - Ryu Fujisaki, fumettista giapponese 1971 - Jon Hamm, attore statunitense 1971 - Jordi Millera, cestista spagnolo 1972 - Matt Kenseth, pilota automobilistico statunitense 1972 - Michael Lucas, regista russo 1972 - Mat Mladin, pilota motociclistico australiano 1972 - Paraskeví Tsiamíta, atleta greca 1973 - Nick Bostrom, filosofo svedese 1973 - Mauro Casciari, personaggio televisivo italiano 1973 - Georg C. F. Greve, hacker tedesco 1973 - Eva Herzigová, attrice ceca 1973 - John LeCompt, chitarrista statunitense 1973 - Christopher Roy Sutton, calciatore inglese 1973 - Dan Swanö, cantante svedese 1973 - Mauricio Taricco, calciatore argentino 1974 - Jörgen Brink, sciatore nordico svedese 1974 - Cristián de la Fuente, attore cileno 1974 - İbrahim Üzülmez, calciatore turco 1975 - Jamie Arnold, cestista statunitense 1975 - Lyne Bessette, ciclista canadese 1975 - Bulend Biščević, calciatore bosniaco 1975 - Ane Brun, cantautrice norvegese 1975 - Alessandro Dal Canto, calciatore italiano 1975 - Jerry Horton, chitarrista e compositore statunitense 1975 - Georgii Melnikov, calciatore a 5 ucraino 1975 - Heriberto Morales, calciatore messicano 1975 - Francesc Obiols, calciatore andorrano 1975 - Zafer Özgültekin, calciatore turco 1976 - Lorena Forteza, modella e attrice colombiana 1976 - Frantz Granvorka, pallavolista francese 1976 - Elizabeth Hawker, atleta britannica 1976 - Eladio Jiménez, ciclista spagnolo 1976 - Miroslav Kostadinov, cantante bulgaro 1976 - Ricky Moore, cestista statunitense 1976 - Barbara Schett, tennista austriaca 1976 - Lieja Tunks, atleta olandese 1976 - Haifa Wehbe, attrice e cantante libanese 1976 - Davide Xausa, calciatore canadese 1977 - Peter Enckelman, calciatore finlandese 1977 - Frank Kristensen, calciatore danese 1977 - Enrico Kühn, bobbista tedesco 1977 - Shannon Miller, ginnasta statunitense 1977 - Robin Thicke, attore statunitense 1977 - Bree Turner, attrice statunitense 1978 - Camille, cantautrice francese 1978 - Neil Alexander, calciatore scozzese 1978 - Ben Burnley, cantautore statunitense 1978 - Dave Fergerson, cestista statunitense 1978 - Zoltán Kammerer, canoista ungherese 1978 - Peter Richards, rugbista britannico 1979 - Ashley Callus, nuotatore australiano 1979 - Alessio D'Ascenzo, giocatore football italiano 1979 - Edi Gathegi, attore statunitense 1979 - Kirk Haston, cestista statunitense 1979 - Danny Pudi, attore statunitense 1979 - Janus Robberts, atleta sudafricano 1979 - Enrique Vera, calciatore paraguaiano 1980 - Chingy, rapper e attore statunitense 1980 - Per-Gunnar Andersson, pilota di rally svedese 1980 - Florin Cernat, calciatore rumeno 1980 - William Chiroque, calciatore peruviano 1980 - Artëm Kuzjakin, cestista russo 1980 - Josué Mayard, calciatore canadese 1981 - Ángel López, calciatore spagnolo 1981 - Diego Colotto, calciatore argentino 1981 - Matías Cuffa, calciatore argentino 1981 - Samuel Eto'o, calciatore camerunese 1981 - Kokkai Futoshi, lottatore di sumo georgiano 1981 - Nicci Jolly, modella scozzese 1981 - Efthimios Kouloucheris, calciatore greco 1981 - Kristen Maloney, ginnasta statunitense 1981 - Jonathan Marray, tennista britannico 1981 - Steven Reid, calciatore irlandese 1982 - Kwame Brown, cestista statunitense 1982 - Chris Cole, skateboarder statunitense 1982 - Florian Heller, calciatore tedesco 1982 - Andreas Johansson, calciatore svedese 1982 - Shin Koyamada, attore giapponese 1982 - Pablo Lugüercio, calciatore argentino 1982 - Logan Mankins, giocatore di football statunitense 1982 - Maria Sorvillo, calciatrice italiana 1982 - Marco Visentin, pallavolista italiano 1983 - Sonim, cantante giapponese 1983 - Nicolás Amodio, calciatore uruguaiano 1983 - Niki Belucci, disc jockey, ginnasta ungherese 1983 - Elena Bovina, tennista russa 1983 - Matteo Bugli, calciatore sammarinese 1983 - Brando De Sica, attore e regista italiano 1983 - Lashinda Demus, atleta statunitense 1983 - Melanie Fiona, cantautrice canadese 1983 - Rodrigo Galatto, calciatore brasiliano 1983 - Antoine Jordan, cestista statunitense 1983 - Che'Nelle, cantante malese 1983 - César Andrés Mendoza, pallavolista argentino 1983 - Nicolás Olmedo, calciatore argentino 1983 - Jonas Olsson, calciatore svedese 1983 - Park Se-ra, schermitrice sudcoreana 1983 - Francesco Ruopolo, calciatore italiano 1983 - Ellen Saint, attrice pornografica ceca 1983 - Rafe Spall, attore britannico 1983 - Carrie Underwood, attrice statunitense 1983 - Natasha Alam, attrice e modella uzbeka 1984 - Jan Ciharoŭ, calciatore bielorusso 1984 - Marco Coletti, rugbista italiano 1984 - Ben Grubbs, giocatore football americano 1984 - Ambra Migliori, nuotatrice italiana 1984 - Ruan Pienaar, rugbista sudafricano 1984 - Mauro Pinton, cestista italiano 1984 - Davi do Nascimento, calciatore brasiliano 1984 - Olivia Wilde, attrice statunitense 1985 - Giorgia Baldelli, pallavolista italiana 1985 - Corinna Boccacini, snowboarder italiana 1985 - Ricardo Buitrago, calciatore panamense 1985 - Jackie Butler, cestista statunitense 1985 - Cătălin Cîmpeanu, atleta rumeno 1985 - Lassana Diarra, calciatore francese 1985 - Mikko Kokslien, sciatore norvegese 1985 - Theresa Logar, tennista statunitense 1985 - Lolita Lymoura, cestista greca 1985 - Ida Marko-Varga, nuotatrice svedese 1985 - Austin Matelson, wrestler statunitense 1985 - Beau Molenaar, calciatore olandese 1985 - Adrian Reid, calciatore giamaicano 1985 - Alex Sandro da Silva, calciatore brasiliano 1985 - Florian Stahel, calciatore svizzero 1985 - Chris Taft, cestista statunitense 1985 - Morgan Uceny, atleta statunitense 1985 - Alexei Zuásnabar, calciatore cubano 1986 - Samuele Avallone, pallanuotista italiano 1986 - Anthony Losilla, calciatore francese 1986 - Vadim Schneider, attore francese 1986 - Oscar Vera, calciatore messicano 1987 - Liu Shishi, attrice e ballerina cinese 1987 - Valère Amoussou, calciatore beninese 1987 - Martellus Bennett, giocatore di football statunitense 1987 - Christian Blum, atleta tedesco 1987 - Hendrick Bages, attore venezuelano 1987 - Abdallah Deeb, calciatore giordano 1987 - Vavřinec Hradilek, canoista ceco 1987 - Miroje Jovanović, calciatore montenegrino 1987 - Ebba Jungmark, atleta svedese 1987 - Andreas Luthe, calciatore tedesco 1987 - Tuukka Rask, hockeista finlandese 1987 - Emeli Sandé, cantante britannica 1987 - Māris Štrombergs, BMXer lettone 1988 - Akeem Agbetu, calciatore nigeriano 1988 - Mauricio Albornoz, calciatore svedese 1988 - Akimsola Boussari, calciatore togolese 1988 - Yoni Buyens, calciatore belga 1988 - Mohammed Gambo, calciatore nigeriano 1988 - Edgars Gauračs, calciatore lettone 1988 - Rostyn Griffiths, calciatore australiano 1988 - Justin Hurtt, cestista statunitense 1988 - Omar Kossoko, calciatore francese 1988 - Frederik Krabbe, calciatore danese 1988 - Kévin Olimpa, calciatore francese 1988 - Quincy Pondexter, cestista statunitense 1988 - Ivan Rakitić, calciatore svizzero 1988 - Ablaye Seck, calciatore senegalese 1988 - Lóránd Szatmári, calciatore ungherese 1988 - Joona Toivio, calciatore finlandese 1988 - Clarissa dos Santos, cestista brasiliana 1988 - Hana Čutura, pallavolista croata 1989 - Park Jong-Woo, calciatore sudcoreano 1989 - Etrit Berisha, calciatore albanese 1989 - Michael Dunlop, pilota motociclistico britannico 1989 - Murilo Ferreira, calciatore a 5 brasiliano 1989 - Maxime Gonalons, calciatore francese 1989 - Stefanie Heinzmann, cantante svizzera 1989 - Claudio Isabella, hockeista svizzero 1989 - Iván Piris, calciatore paraguaiano 1989 - Nathan Júnior, calciatore brasiliano 1989 - Chingiz Yesenamanov, calciatore a 5 kazako 1989 - Damián Ísmodes, calciatore peruviano 1990 - Adelchi Virgili, tennista italiano 1990 - Alameda Ta'amu, giocatore di football statunitense 1990 - Calle Lindh, sciatore svedese 1990 - Greg Childs, giocatore football americano 1990 - Inna Deriglazova, schermitrice russa 1990 - Luke Rowe, ciclista britannico 1990 - Mike Adams, giocatore football americano 1990 - Ryan Nassib, giocatore football americano 1990 - Stefanie Vögele, tennista svizzera 1991 - Artak Alek'sanyan, calciatore armeno 1991 - Christoffer Haugen, calciatore norvegese 1991 - Jung So-ra, modella sudcoreana 1991 - Marco Bizot, calciatore olandese 1991 - Mauro Díaz, calciatore argentino 1991 - Sara Mollaioli, attrice italiana 1992 - Andrew Mobberly, calciatore samoano 1992 - Cecilia Camellini, nuotatrice italiana 1992 - Emily Osment, attrice statunitense 1992 - Fei Li, schermitrice cinese 1992 - Jacinto Cabral, calciatore brasiliano 1992 - Neeskens Kebano, calciatore del Congo 1992 - Pablo Espinosa, attore spagnolo 1992 - Pablo Rosales, calciatore argentino 1992 - Pylyp Budkivs'kyj, calciatore ucraino 1992 - Roberta Filippozzi, calciatrice italiana 1992 - Ruben Gabrielsen, calciatore norvegese 1992 - Ty Sambrailo, giocatore football americano 1993 - Alassane Pléa, calciatore francese 1993 - Alfred Duncan, calciatore ghanese 1993 - Erika Ponzio, calciatrice italiana 1993 - Jack Butland, calciatore britannico 1993 - Luiz de Almeida Pinto, calciatore brasiliano 1993 - Maicon de Silva Moreira, calciatore brasiliano 1993 - Moctar Cissé, calciatore maliano 1993 - Raman Chibsah, calciatore ghanese 1993 - Viktor Butenko, atleta russo 1994 - Antonio Milić, calciatore croato 1994 - Christian Nørgaard, calciatore danese 1994 - Davide Cesana, cestista italiano 1994 - Ezequiel Ham, calciatore argentino 1994 - JoJo Offerman, attrice statunitense 1994 - Kiara Fontanesi, pilota motociclistica italiana 1994 - Lukáš Vraštil, calciatore ceco 1994 - Maurides, calciatore brasiliano 1994 - Mohammed Boqshan, calciatore yemenita 1994 - Nikita Parris, calciatrice inglese 1994 - Romane Miradoli, sciatrice francese 1994 - Serder Serderov, calciatore russo 1994 - Viðar Ari Jónsson, calciatore islandese 1995 - Eleonora Furlan, pallavolista italiana 1995 - Ji-Seok Jung, pallavolista sudcoreano 1995 - Kolinio Sivoki, calciatore figiano 1995 - Zach LaVine, cestista statunitense 1996 - Annalisa Favole, calciatrice italiana 1996 - Jo Jung-eun, attrice sudcoreana 1996 - Josip Posavec, calciatore croato 1997 - Ana Carrasco, pilota motociclistica spagnola 1997 - Belinda Bencic, tennista svizzera 1997 - Dominique Grund, attrice statunitense 1997 - Nahikari García, calciatrice spagnola 1997 - Ousman Manneh, calciatore gambiano 1997 - Uriah Shelton, attore statunitense 2000 - Norah Flatley, ginnasta statunitense tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: