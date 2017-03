Accade l’11 marzo Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Accade l’11 marzo L'11 marzo è il 70º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 295 giorni alla fine dell'anno (296 negli anni bisestili) • 222 – La guardia pretoriana assassina l'imperatore romano Eliogabalo e proclama augusto al suo posto il cugino e figlio adottivo Alessandro Severo, ultimo rappresentante della dinastia dei Severi • 1161 – Assalto al Palazzo Reale di Palermo e liberazione del re Guglielmo I di Sicilia, da due giorni tenuto in ostaggio da un gruppo di congiurati • 1387 – Battaglia di Castagnaro tra Giovanni Ordelaffi, per conto di Verona e Giovanni Acuto, per conto di Padova • 1513 – Elezione di papa Leone X • 1649 – Il movimento della Fronda e il governo Francese firmano la Pace di Rueil • 1702 – Il primo giornale di informazione a pubblicazione regolare in lingua inglese, The Daily Courant, esce per la prima volta • 1818 – Mary Shelley pubblica Frankenstein. • 1824 – Il Dipartimento di guerra statunitense crea il Bureau of Indian Affairs • 1845 – Guerra di Flagstaff: I capi Hone Heke e Kawiti spingono 700 Maori ad ammainare la bandiera britannica e cacciano i coloni dal villaggio di Kororareka a seguito di rotture al Trattato di Waitangi del 1840 • 1861 – Guerra civile Americana: Viene adottata la Costituzione della Confederazione degli Stati Americani • 1864 – La Grande alluvione di Sheffield: Il più grande disastro causato dall'uomo che abbia mai colpito l'Inghilterra uccide più di 250 persone a Sheffield • 1888 – La Grande Bufera del 1888 inizia lungo le coste orientali degli Stati Uniti, bloccando i commerci e uccidendo più di 400 persone. • 1900 – Guerra Boera: Le aperture di pace del leader dei Boeri Paul Kruger vengono respinte dal Primo ministro del Regno Unito Lord Salisbury. • 1917 – Baghdad cade sotto il controllo delle forze Anglo-Indiane comandate dal generale Maude • 1927 – A New York, Samuel Roxy Rothafel apre il Roxy Theatre • 1936 – Il Primo Ministro britannico grazia cinque detenuti irlandesi che promettono di unirsi alla crescente lotta contro la Germania • 1941 – Seconda guerra mondiale: Il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt firma una legge che permette di inviare aiuti militari agli Alleati sotto forma di prestiti • 1942 – Seconda guerra mondiale: Il generale Douglas MacArthur abbandona Corregidor • 1978 – Terroristi palestinesi sull'autostrada Tel Aviv Haifa uccidono 34 israeliani • 1985 – Michail Gorbačëv diventa leader dell'Unione Sovietica • 1990 - La Lituania si dichiara indipendente dall'Unione Sovietica • 1990 - Augusto Pinochet lascia la presidenza del Cile • 1990 - Patricio Aylwin presta giuramento come primo presidente democraticamente eletto del Cile dal 1973. • 1993 – Janet Reno è confermata dal Senato degli Stati Uniti e presta giuramento il giorno successivo diventando il primo Attorney General degli Stati Uniti donna • 1996 – John Howard diventa il venticinquesimo primo ministro dell'Australia. • 2000 – Joris Vercammen è eletto Arcivescovo vetero-cattolico di Utrecht • 2003 – A L'Aia viene fondata la Corte Internazionale di Giustizia • 2004 - Spagna: Una serie di attentati a treni sconvolge Madrid. Il bilancio in termini di vittime è di 191 morti e circa 1.500 feriti • 2011: Un terremoto di magnitudo 9 Richter colpisce Sendai, in Giappone, sviluppando uno tsunami con onde di 10 metri che devastano la costa per diversi chilometri. tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: