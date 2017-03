Nasce l'11 marzo Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce l'11 marzo La lista comprende circa 700 persone 1162 - Teodorico I di Meissen 1436 - Pino III Ordelaffi 1461 - Diego Hurtado de Mendoza, nobile spagnolo 1485 - Bernardo Clesio, cardinale austriaco 1523 - Henry Brandon, I conte di Lincoln 1530 - Giovanni Guglielmo di Sassonia-Weimar 1544 - Torquato Tasso, scrittore italiano 1549 - Hendrik Laurenszoon Spiegel, umanista olandese 1613 - Francesco Caetani, politico italiano 1614 - Giovanni Maria Conti della Camera, pittore italiano 1656 - Maria Elisabetta d'Assia-Darmstadt 1673 - Xavier Ehrenbert Fridelli, gesuita austriaco 1679 - Leopold Anton von Firmian, arcivescovo austriaco 1682 - Carlo di Württemberg-Bernstadt, generale prussiano 1683 - Giovanni Veneziano, compositore italiano 1685 - Jean-Pierre Niceron, scrittore francese 1693 - Pompeo Compagnoni, vescovo italiano 1726 - Louise d'Épinay, scrittrice francese 1727 - André Planché, artista francese 1729 - Sophie Marie von Voß, nobildonna tedesca 1730 - Otto Friedrich Müller, naturalista danese 1730 - Dar'ja Nikolaevna Saltykova, serial killer russa 1734 - Nikolaj Vasil'evič Repnin, politico russo 1746 - Paolina Secco Suardo, poetessa italiana 1754 - Juan Meléndez Valdés, poeta spagnolo 1755 - Caterina Cavalieri, soprano austriaco 1756 - Giuseppe Maria Spina, cardinale cattolico italiano 1757 - James Saumarez, ammiraglio britannico 1767 - Enrichetta Carlotta di Württemberg 1770 - William Huskisson, politico britannico 1777 - Francis Seymour-Conway, politico inglese 1779 - Filippo d'Assia-Homburg 1779 - Imperatrice Yoshikō, imperatrice giapponese 1782 - Natale Abbadia, compositore italiano 1785 - John McLean, politico statunitense 1785 - Eleonora Prochaska 1787 - Ivan Aleksandrovič Nabokov, generale russo 1790 - Ignaz von Rudhart, politico tedesco 1806 - Louis Boulanger, illustratore francese 1806 - Carlo Pellion di Persano, politico italiano 1808 - Agustín Morales, politico boliviano 1809 - Alessandro Carlotti, politico italiano 1809 - Giovanni Tonoli, organaro italiano 1810 - Pietro Torrigiani, politico italiano 1811 - Urbain Le Verrier, astronomo francese 1812 - James Speed, politico statunitense 1812 - William Vincent Wallace, musicista irlandese 1813 - Francesco Lamperti, scrittore italiano 1813 - James Anderson, pittore e fotografo inglese 1814 - Ludovico da Casoria, religioso italiano 1818 - Antonio Bazzini, violinista italiano 1818 - Henri Sainte-Claire Deville, chimico francese 1820 - Walter Mantell, politico neozelandese 1821 - Churchill Babington, botanico britannico 1821 - Enrico Fardella, politico italiano 1822 - Gennara di Braganza, principessa portoghese 1822 - Joseph Bertrand, matematico francese 1822 - Marius Petipa, ballerino francese 1825 - Enrico Castellano, politico italiano 1827 - Dudley FitzGerald-de Ros, generale inglese 1827 - Girolamo Rolandi, politico italiano 1834 - Enrico Albanese, patriota italiano 1835 - Filippo Teti, politico italiano 1836 - Samuel Duvall, arciere statunitense 1836 - Wilhelmine von Hillern, attrice tedesca 1838 - Shigenobu Okuma, politico giapponese 1839 - Franz von Meran, nobile austriaco 1841 - Benedetto Menni, presbitero italiano 1842 - Amos Bernini, politico italiano 1843 - Paolo IV Esterházy, politico ungherese 1843 - Harald Høffding, filosofo danese 1846 - Max Fränkel, storico tedesco 1847 - Sidney Sonnino, politico italiano 1853 - Francesco Tedesco, politico italiano 1854 - Federico Weil, banchiere italiano 1856 - Georges Petit, gallerista francese 1863 - Enrico San Martino Valperga, politico italiano 1865 - Ferry Sikla, attore tedesco 1866 - Cornelia Antolini, scrittrice italiana 1866 - Donato Bachi, politico italiano 1867 - Charles Sorum, ginnasta statunitense 1870 - Louis Bachelier, statistico francese 1870 - Herbert Sumney, golfista statunitense 1872 - Siegfried Flesch, schermidore austriaco 1873 - David Horsley, produttore inglese 1873 - Vincenzo Ianfolla, politico italiano 1874 - Charles Gilmore, paleontologo statunitense 1874 - Ellen Giles, giornalista statunitense 1875 - Narciso Alonso Cortés, saggista spagnolo 1876 - Georges Marçais, orientalista francese 1876 - Michele Pane, poeta italiano 1877 - Frederick Stapleton, nuotatore britannico 1877 - Maurice Halbwachs, filosofo francese 1877 - Oskar Ursinus, pioniere dell'aviazione tedesco 1879 - Antal Dovcsák, politico ungherese 1879 - Adolfo Ravà, giurista italiano 1882 - Joseph Marx, compositore austriaco 1883 - Charles Bilot, calciatore francese 1883 - Paul Levi, politico tedesco 1884 - Mario Falco, giurista e accademico 1885 - Malcolm Campbell, pilota automobilistico britannico 1885 - Maurice Delannoy, scultore francese 1886 - Edward Rydz-Śmigły, politico polacco 1886 - Luigi Salvatorelli, giornalista italiano 1887 - Al Ernest Garcia, attore statunitense 1887 - Raoul Walsh, attore statunitense 1888 - Hermann Garrn, calciatore tedesco 1889 - Charles Bennett, attore neozelandese 1889 - Earl Metcalfe, attore statunitense 1889 - Paul Jaray, designer austriaco 1890 - Vannevar Bush, scienziato statunitense 1891 - Basil Williams, pattinatore britannico 1891 - Igino Balducci, scrittore italiano 1891 - Mario Berlinguer, politico italiano 1891 - Michael Polanyi, filosofo ungherese 1891 - Vilhelm Andersson, pallanuotista svedese 1892 - Guglielmo Fornagiari, aviatore italiano 1892 - Marina Petrovna Romanova, russa 1893 - Charles Delporte, schermidore belga 1893 - Leopold Szondi, psichiatra ungherese 1894 - Emil Thuy, aviatore tedesco 1894 - Otto Grotewohl, politico tedesco 1894 - René Bauwens, pallanuotista belga 1895 - Bruno Bonazzelli, ingegnere italiano 1895 - Liliana Castagnola, attrice italiana 1896 - Alfredo Barbacci, architetto italiano 1896 - Caesar von Hofacker, ufficiale tedesco 1896 - Maria Bertolani, pittrice italiana 1897 - Henry Cowell, pianista statunitense 1897 - Giampiero Murer, calciatore italiano 1898 - Dorothy Gish, attrice statunitense 1898 - Giuseppe Pasquali, militare italiano 1898 - Leonardo Cominotto, pittore italiano 1898 - Miff Mole, trombonista statunitense 1899 - Carlo Tamberlani, attore italiano 1899 - Federico IX di Danimarca 1899 - Giacomo Magioncalda, calciatore italiano 1900 - Alfredo Dinale, ciclista italiano 1900 - Antonio Arrillaga, calciatore spagnolo 1901 - Al LeConey, atleta statunitense 1901 - Pietro Zardini, attore italiano *1902 - Paulo Innocenti, calciatore brasiliano 1903 - Ronald Syme, storico neozelandese 1903 - Robert T'Sas, schermidore belga 1903 - Carlo Varese, pittore italiano 1903 - Lawrence Welk, musicista statunitense 1904 - Giuseppe Andaloro, brigante italiano 1904 - Hilde Bruch, psichiatra statunitense 1904 - Corrado Gariglio, calciatore italiano 1904 - Albrecht von Hagen, giurista tedesco 1904 - Giulio Cesare Uccellini, educatore italiano 1905 - Francisco Marques, calciatore portoghese 1906 - Zino Davidoff, imprenditore svizzero 1906 - Luigi Poggi, velista italiano 1906 - Giacomo Tomasini, calciatore italiano 1907 - Heinz Brandt, ufficiale e cavaliere tedesco 1907 - Helmuth Graf von Moltke, giurista tedesco 1907 - Félicien Vervaecke, ciclista belga 1908 - Umberto Bardelli, ufficiale italiano 1908 - Willi Kund, calciatore tedesco 1908 - Alfredo Mezio, giornalista italiano 1909 - Lauri Lehtinen, calciatore finlandese 1910 - Konstantin Kokkinaki, aviatore sovietico 1910 - Giacinta Marto 1910 - Nisa, paroliere e disegnatore italiano 1910 - Manuel Soares dos Reis, calciatore portoghese 1911 - Ida Simons, scrittrice olandese 1911 - Paolo Filiasi Carcano, filosofo italiano 1911 - Cherubino Staldi, scacchista italiano 1911 - Alba de Céspedes, scrittrice italiana 1912 - Loris Annibaldi, medico e militare italiano 1912 - Andrea Ghetti, presbitero italiano 1912 - Wálter Guevara Arze, politico boliviano 1912 - Paul Janes, calciatore tedesco 1912 - Xavier Montsalvatge, compositore spagnolo 1914 - Bernard Antoinette, calciatore francese 1914 - William Lloyd Webber, organista britannico 1914 - Álvaro del Portillo, vescovo spagnolo 1904 - Élisabeth Boselli, aviatrice francese 1915 - Gaetano Afeltra, giornalista italiano 1915 - Karl Krolow, poeta tedesco 1915 - Joseph Licklider, informatico statunitense 1916 - Giuseppe Tonello, calciatore italiano 1916 - Harold Wilson, politico britannico 1917 - Piero Tempesti, astronomo italiano 1918 - Fermo Ognibene, partigiano italiano 1919 - Mercer Ellington, trombettista statunitense 1920 - Nicolaas Bloembergen, fisico olandese 1920 - Kenneth Dover, filologo britannico 1920 - Sacha Pitoëff, attore francese 1921 - Roberto Croci, calciatore italiano 1921 - Astor Piazzolla, musicista argentino 1922 - Abdul Razak Hussein, politico malese 1922 - Giuseppe Baldini, calciatore italiano 1922 - Cornelius Castoriadis, filosofo francese 1923 - Agatha Barbara, politica maltese 1923 - Louise Brough, tennista statunitense 1923 - Giovanna Cau, avvocatessa italiana 1923 - Horst Fügner, pilota motociclistico tedesco 1923 - Paul Müller, attore svizzero 1923 - Fedor Kuz'mic Suskov, architetto russo 1923 - Alice von Hildebrand, teologa belga 1924 - Franco Basaglia, neurologo italiano 1924 - Tim Flock, pilota automobilistico statunitense 1924 - Jackie Milburn, calciatore britannico 1924 - Orlando Polmonari, ginnasta italiano 1924 - Flavio Pontello, imprenditore italiano 1924 - Jozef Tomko, cardinale slovacco 1925 - Romano Broggini, storico svizzero 1925 - Margaret Dayhoff, fisica statunitense 1925 - Peter Hunt, regista britannico 1925 - Joachim Näther, architetto tedesco 1925 - İlhan Selçuk, giornalista turco 1926 - Ralph Abernathy, attivista statunitense 1926 - Tito Amodei, critico italiano 1926 - Thomas E. Starzl, medico statunitense 1926 - Elios Vaccari, calciatore italiano 1926 - Dennis Wilshaw, calciatore inglese 1927 - Mario Baroni, ciclista italiano 1927 - Vince Boryla, cestista, statunitense 1927 - Enzo Mazzi, presbitero italiano 1927 - Joan Segarra, calciatore spagnolo 1927 - Luca Sportelli, attore italiano 1928 - Valerie French, attrice inglese 1928 - June Maston, atleta australiana 1928 - Albert Salmi, attore statunitense 1928 - Frederick Stafford, attore austriaco 1929 - Al'bert Azarjan, ginnasta sovietico 1929 - George Bălan, filosofo, rumeno 1929 - Timothy Carey, attore statunitense 1929 - Mick Clavan, calciatore olandese 1929 - Pier Giacomo De Nicolò, arcivescovo italiano 1929 - Pino Ferrara, attore italiano 1929 - Leonardo Melandri, politico italiano 1930 - Tommy Casey, calciatore nordirlandese 1930 - Alevtina Kolčina, fondista sovietica 1930 - Troy Ruttman, pilota automobilistico statunitense 1931 - Gerhard J. Bellinger, storico tedesco 1931 - Marisa Del Frate, attrice italiana 1931 - Rupert Murdoch, editore australiano 1932 - Leroy Jenkins, violinista, statunitense 1932 - Nigel Lawson, politico britannico 1932 - Leandro Manfrini, giornalista svizzero 1933 - Sandra Milo, attrice italiana 1933 - Gianroberto Scarcia, orientalista italiano 1934 - Gipo Farassino, politico italiano 1934 - Jean Leering, docente olandese 1934 - Ingrid Lotz, atleta tedesca 1935 - Oscar Aguilera, calciatore paraguaiano 1935 - Antonio Jasso, calciatore messicano 1935 - Ernst Lindner, calciatore tedesco 1936 - Omar Corbatta, calciatore argentino 1936 - Marino Fontana, ciclista italiano 1936 - Hallis Frampton, attore statunitense 1936 - Shellie McMillon, cestista statunitense 1936 - Eddie Mizzi, calciatore maltese 1936 - Antonin Scalia, magistrato statunitense 1936 - Harald zur Hausen, medico tedesco 1937 - Jovan Divjak, scrittore jugoslavo 1937 - Gennadij Gusarov, calciatore sovietico 1937 - Laura Lilli, giornalista italiana 1937 - Gabriele Panizzi, politico italiano 1937 - Milan Vukčević, scacchista jugoslavo 1937 - Aleksandra Zabelina, schermitrice sovietica 1938 - Margherita Boniver, politica italiana 1938 - Pier Ugo Calzolari, ingegnere italiano 1938 - Jackie Moreland, cestista statunitense 1939 - Flaco Jiménez, fisarmonicista statunitense 1939 - Orlando Beltran Quevedo, cardinale filippino 1939 - Jacques Santi, attore francese 1939 - Suki Schorer, scrittrice statunitense 1940 - Gilda Jannaccone, atleta italiana 1940 - Giulia Lorenzoni, schermitrice italiana 1941 - Gilbert Perrucconi, calciatore italiano 1941 - Cochi Ponzoni, attore italiano 1942 - Marcus Borg, scrittore statunitense 1942 - Joe Brainard, scrittore statunitense 1942 - Carla Rocchi, politica italiana 1942 - Willi Weber, imprenditore tedesco 1943 - Nevio De Zordo, bobbista italiano 1943 - Rolf Groven, pittore norvegese 1943 - Terry Kunze, cestista statunitense 1943 - Emiliano Mascetti, calciatore italiano 1943 - Arturo Merzario, pilota automobilistico italiano 1944 - Giuseppe Maschi, calciatore italiano 1945 - José Martínez Sánchez, calciatore spagnolo 1945 - Tricia O'Neil, attrice statunitense 1946 - Ovie Carter, fotografo statunitense 1946 - Hristo Projkov, vescovo cattolico bulgaro 1946 - Mark Metcalf, attore statunitense 1946 - Firmin Onissah, cestista francese 1946 - Carlo Ossola, filologo italiano 1947 - Eugenio De Signoribus, poeta italiano 1947 - Tristan Murail, compositore francese 1947 - David Stewart, calciatore scozzese 1948 - Vito Callioni, calciatore italiano 1948 - Franz Lambert, compositore tedesco 1948 - Jim McMillian, cestista statunitense 1948 - Shahram Shabpareh, attore iraniano 1948 - Fredo Valla, regista italiano 1949 - Roger Jouve, calciatore francese 1950 - Irène Guidotti, cestista francese 1950 - Abderrezak Harb, calciatore algerino 1950 - Katia e Marielle Labèque, pianista francese 1950 - Bobby McFerrin, cantante statunitense 1950 - Ottavio Rosati, regista italiano 1950 - Jerry Zucker, regista statunitense 1951 - Iraj Danaeifard, calciatore iraniano 1951 - Steve David, calciatore trinidadiano 1951 - Dominique Sanda, attrice francese 1952 - Douglas Adams, scrittore, umorista britannico 1952 - Pier Paolo Bianchi, pilota motociclistico italiano 1952 - Pasquale Cascella, giornalista e politico italiano 1952 - Walter Cinciripini, arbitro di calcio italiano 1952 - Fausto De Stefani, alpinista italiano 1952 - Rod Derline, cestista statunitense 1952 - Claes Malmberg, calciatore svedese 1952 - Ricardo Martinelli, politico panamense 1952 - Susan Richardson, attrice statunitense 1953 - Carole André, attrice francese 1953 - László Bölöni, calciatore l rumeno 1953 - Derek Daly, pilota automobilistico irlandese 1953 - Jimmy Iovine, imprenditore statunitense 1953 - Jürgen Kurths, matematico tedesco 1953 - Federico Luci, italiano 1953 - Carlo Pileri, scrittore italiano 1953 - Filipe Soares Franco, politico portoghese 1954 - David Newman, compositore statunitense 1954 - Gale Norton, politica statunitense 1955 - Tom Barker, cestista statunitense 1955 - Leslie Cliff, nuotatrice canadese 1955 - Nina Hagen, attrice tedesca 1955 - Giuseppe Martinelli, ciclista italiano 1955 - Ernst Winkler, sciatore austriaco 1956 - Willie Banks, atleta statunitense 1956 - Curtis Brown, astronauta statunitense 1956 - Vladimiro Conti, doppiatore italiano 1956 - Daniel Francovig, calciatore uruguaiano 1956 - Ivo Iaconi, calciatore italiano 1956 - Gregorio Manzano, allenatore di calcio spagnolo 1956 - Rob Paulsen, doppiatore statunitense 1957 - Elena Achmylovskaja, scacchista statunitense 1957 - Michel Dessureault, schermidore canadese 1957 - Marco Marcolin, politico italiano 1957 - Víctor Rangel, calciatore messicano 1957 - Qasem Soleimani, militare iraniano 1957 - Nancy Átiez, cestista cubana 1958 - Johnny Jameson, calciatore nordirlandese 1958 - Anissa Jones, attrice statunitense 1958 - Eddie Lawson, pilota motociclistico statunitense 1958 - John O'Neill, calciatore nordirlandese 1959 - Serhij Baškyrov, calciatore ucraino 1959 - Maria Epple, sciatrice tedesca 1959 - Nina Hartley, regista statunitense 1959 - Manuel Negrete, calciatore messicano 1959 - Dejan Stojanović, scrittore serbo 1960 - Maurizio Colombo, fumettista italiano 1960 - Simon Curtis, regista inglese 1960 - Christophe Gans, regista francese 1960 - Jun'ichi Satō, regista giapponese 1960 - Warwick Taylor, rugbista neozelandese 1960 - Ferruccio Tozzi, rugbista italiano 1961 - Franck Biancheri, politico francese 1961 - Sergio Domini, calciatore italiano 1961 - Elias Koteas, attore canadese 1961 - Laura Sadis, politica svizzera 1961 - Lucio Serrani, atleta italiano 1961 - Alberto Terrile, fotografo italiano 1962 - Mary Gauthier, cantautrice statunitense 1962 - Maria da Silva, cestista brasiliana 1962 - Matt Mead, politico statunitense 1962 - Giampiero Rigosi, scrittore italiano 1962 - Lorenzo Robustelli, giornalista italiano 1962 - Ulrich Schreck, schermidore tedesco 1962 - Tom Sewell, cestista statunitense 1962 - Barbara Alyn Woods, attrice statunitense 1963 - Stefano Alleva, regista italiano 1963 - Bruno Astorre, politico italiano 1963 - Li Chunjiang, cestista cinese 1963 - Luca Della Scala, calciatore italiano 1963 - Hugo Armando González, calciatore cileno 1963 - Alex Kingston, attrice inglese 1963 - David LaChapelle, regista statunitense 1963 - Mark Morrison, canadese 1963 - Marcos Pontes, astronauta brasiliano 1963 - Marc Tarabella, politico belga 1963 - Rodolfo Tin, calciatore a 5 argentino 1963 - Veronika Vitzthum, sciatrice alpina austriaca 1964 - Joel Benjamin, scacchista statunitense 1964 - Peter Berg, attore statunitense 1964 - Libba Bray, scrittrice statunitense 1964 - Emma Chambers, attrice britannica 1964 - Raimo Helminen, hockeista finlandese 1964 - Isao Nishi, artista marziale giapponese 1964 - Vinnie Paul, batterista statunitense 1964 - Shane Richie, attore britannico 1965 - Nigel Adkins, e calciatore inglese 1965 - Jarvis Basnight, cestista statunitense 1965 - Vittorio Cosma, pianista italiano 1965 - Caroline Delemer, pentatleta francese 1965 - Catherine Fulop, attrice, modella venezuelana 1965 - Frank Haith, allenatore di basket statunitense 1965 - Johnny Holland, allenatore football statunitense 1965 - Jesse Jackson, Jr. politico statunitense 1965 - Eric Jelen, tennista tedesco 1965 - Wallace Langham, attore statunitense 1966 - Greg Butler, cestista statunitense 1966 - Stéphane Demol, calciatore belga 1966 - Joe Hachem, giocatore di poker libanese 1966 - Franco Orsi, politico italiano 1966 - Halvor Persson, sciatore norvegese 1966 - Ralph Tamm, giocatore football statunitense 1966 - Lothar Vogel, pastore protestante tedesco 1966 - Julio Zamora, calciatore argentino 1966 - Īlias Zouros, allenatore di basket greco 1967 - Morio Asaka, regista giapponese 1967 - John Barrowman, attore scozzese 1967 - Cynthia Klitbo, attrice messicana 1967 - Uli Kusch, batterista tedesco 1967 - Zsofia Lazăr-Szabo, schermitrice rumena 1967 - Ole Einar Martinsen, calciatore norvegese 1967 - Kevin Schuler, rugbista neozelandese 1967 - Massimo Susic, calciatore italiano 1968 - Pep Cargol, cestista spagnolo 1968 - Salvador Gómez, pallanuotista spagnolo 1968 - Lisa Loeb, attrice statunitense 1968 - Massimo Sertori, politico italiano 1968 - Paul Turner, bassista inglese 1969 - Soraya, cantautrice statunitense 1969 - Diego Caverzan, calciatore italiano 1969 - Pete Droge, cantautore statunitense 1969 - Terrence Howard, attore statunitense 1969 - Dragan Vukoja, calciatore croato 1970 - Michele Ivaldi, velista italiano 1970 - Thomas Stauch, musicista tedesco 1971 - Kokos Elia, calciatore cipriota 1971 - Luigi Gresta, allenatore di basket italiano 1971 - Johnny Knoxville, attore statunitense 1971 - Gianluca Morozzi, scrittore italiano 1971 - Steffen Wesemann, ciclista svizzero 1971 - Roberto Zibetti, attore italiano 1972 - Benjamin Diamond, cantante francese 1972 - Karine Fauconnier, velista francese 1972 - Carmen Iovine, attrice italiana 1972 - Kazune Kawahara, fumettista giapponese 1972 - Paolo Ponzo, calciatore italiano 1972 - Eugenia Romanelli, giornalista italiana 1973 - Thomas Christiansen, calciatore danese 1973 - Martin Hiden, calciatore austriaco 1973 - Iain McKinney, cestista britannico 1973 - Vedin Musić, calciatore bosniaco 1973 - Volodymyr Musolitin, calciatore ucraino 1973 - Tomasz Rząsa, calciatore polacco 1973 - Massimiliano Salini, politico italiano 1973 - Ronny Støbakk, calciatore norvegese 1973 - Damián Álvarez Arcos, calciatore messicano 1974 - A-do, cantante singaporiano 1974 - Bobby Abreu, giocatore di baseball venezuelano 1974 - Gino Borsoi, pilota motociclistico italiano 1975 - David Cañada, ciclista spagnolo 1975 - Giovanni Ciacci, costumista italiano 1975 - Elena Fabbri, cestista italiana 1975 - Damiano Faggiano, cestista italiano 1975 - Cedric Henderson, cestista statunitense 1975 - David Pingree, pilota motociclistico statunitense 1975 - Buvajsar Sajtiev, lottatore russo 1975 - Shawn Springs, giocatore football statunitense 1976 - Nicola Canonico, attore italiano 1976 - Javier Casquero, calciatore spagnolo 1976 - Enrico Degano, ciclista italiano 1976 - Mariana Díaz Oliva, tennista argentina 1976 - Diego Fajardo, cestista spagnolo 1976 - Thomas Gravesen, calciatore danese 1976 - Amanda Hopmans, tennista olandese 1976 - Arnas Kazlauskas, cestista lituano 1976 - Jalil Lespert, attore francese 1976 - Jordan Petkov, calciatore bulgaro 1977 - Park Jin-Seop, calciatore sudcoreano 1977 - Sim Jae-Won, calciatore sudcoreano 1977 - Becky Hammon, cestista statunitense 1977 - Marco Kreuzpaintner, regista tedesco 1977 - Kirby Law, hockeista canadese 1977 - Eudy Simelane, calciatrice sudafricana 1978 - Tao Wei, calciatore cinese 1978 - Didier Drogba, calciatore ivoriano 1978 - Craig Fairbaugh, chitarrista statunitense 1978 - Albert Luque, calciatore spagnolo 1978 - Alberto Reccolani, calciatore italiano 1978 - Ousmane Sanou, calciatore burkinabè 1978 - Riccardo Spairani, pallavolista italiano 1979 - Fred Jones, cestista statunitense 1979 - Benji Madden, musicista statunitense 1979 - Joel Madden, cantante statunitense 1979 - José Mera, calciatore colombiano 1979 - Georgi Peev, calciatore bulgaro 1979 - Arturo Sanhueza, calciatore cileno 1979 - Mirko Savini, calciatore italiano 1980 - Eric Kwekeu, calciatore camerunese 1980 - Shawn Mather, hockeista canadese 1980 - Simone Montanari, calciatore italiano 1980 - Paul Scharner, calciatore austriaco 1981 - David Anders, attore statunitense 1981 - Dino Fumaretto, musicista italiano 1981 - Felik's Hakobyan, calciatore armeno 1981 - Russel Lissack, chitarrista britannico 1981 - LeToya Luckett, attrice statunitense 1981 - Oliver Maric, calciatore svizzero 1981 - Vidar Martinsen, calciatore norvegese 1981 - Giampiero Pinzi, calciatore italiano 1981 - Roderick Riley, cestista statunitense 1981 - Matthias Schweighöfer, attore tedesco 1981 - Paul Wall, rapper statunitense 1981 - Michał Łasko, pallavolista polacco 1981 - Nikola Šafarić, calciatore croato 1982 - Thora Birch, attrice statunitense 1982 - Cosimo Caliandro, atleta italiano 1982 - Marcus Campbell, cestista statunitense 1982 - Marquis Cooper, giocatore football statunitense 1982 - Lindsey McKeon, attrice statunitense 1982 - Thomas Soltau, cestista danese 1982 - Ruslans Sorokins, pallavolista lettone 1982 - Adriana Zubiate, modella peruviana 1983 - Lucy DeVito, attrice statunitense 1983 - Żaneta Glanc, atleta polacca 1983 - Kamil Kuzera, calciatore polacco 1983 - Brad Oleson, cestista statunitense 1983 - Luca Tomasig, calciatore italiano 1984 - Cliff Clinkscales, cestista statunitense 1984 - Alex Gregory, canottiere britannico 1984 - Marc-André Grondin, attore canadese 1984 - Tom James, canottiere britannico 1984 - Astrid Meloni, attrice italiana 1984 - Gabriele Perico, calciatore italiano 1984 - Justin Spring, ginnasta statunitense 1984 - Anna Tsuchiya, attrice giapponese 1984 - Lauren Wenger, pallanuotista statunitense 1984 - Paweł Zawistowski, calciatore polacco 1985 - Chen Tao, calciatore cinese 1985 - Tommaso Fantoni, cestista italiano 1985 - Ryan Harris, giocatore football statunitense 1985 - Ivo Ivanov, calciatore bulgaro 1985 - Franco Lalli, calciatore canadese 1985 - Stelios Malezas, calciatore greco 1985 - Ajantha Mendis, crickettista singalese 1985 - Nicole Minetti, politica italiana 1985 - Sheridan Morais, pilota motociclistico sudafricano 1985 - Megan Moulton-Levy, tennista statunitense 1985 - Greg Olsen, giocatore football statunitense 1985 - Kai Reus, ciclista olandese 1985 - Hakuhō Shō, lottatore di sumo mongolo 1985 - Dudu Paraíba, calciatore brasiliano 1985 - Nikolai Topor-Stanley, calciatore australiano 1985 - Daniel Evuy, calciatore equatoguineano 1985 - Josh Wilson, giocatore football statunitense 1986 - Wang Xiaolong, calciatore cinese 1986 - Dario Cologna, fondista svizzero 1986 - Jeremy Hefner, giocatore di baseball statunitense 1986 - Tomáš Košický, calciatore slovacco 1986 - Claudio Pani, calciatore italiano 1986 - Arizona Reid, cestista statunitense 1986 - Dora Varga, schermitrice ungherese 1987 - Cortez, calciatore brasiliano 1987 - Chinemelu Elonu, cestista nigeriano 1987 - Ariel Filloy, cestista argentino 1987 - Tanel Kangert, ciclista estone 1987 - Morten Hæstad, calciatore norvegese 1987 - Andreas Kuffner, canottiere tedesco 1987 - Ngonidzashe Makusha, atleta zimbabwese 1987 - Stefano Pirazzi, ciclista italiano 1987 - Monica Roșu, ginnasta rumena 1987 - Danilinho, calciatore brasiliano 1987 - Essam Yassin, calciatore iracheno 1988 - Fábio Coentrão, calciatore portoghese 1988 - Ante Delaš, cestista croato 1988 - Alexandr Fier, scacchista brasiliano 1988 - Thomas Klaussen, calciatore a 5 norvegese 1988 - Pál Lázár, calciatore ungherese 1988 - Mike Mohamed, giocatore football statunitense 1988 - Halgurd Mulla Mohammed, calciatore iracheno 1988 - Magdalena Pajala, fondista svedese 1988 - Steve Pinau, calciatore francese 1988 - Sebastián Ribas, calciatore uruguaiano 1988 - Omar Samhan, cestista statunitense 1989 - Zaven Andriasian, scacchista armeno 1989 - Malcolm Delaney, cestista statunitense 1989 - Orlando Johnson, cestista statunitense 1989 - Mate Maleš, calciatore croato 1989 - Anton Yelchin, attore statunitense 1990 - Ayumi Morita, tennista giapponese 1990 - Edwige Gwend, judoka italiana 1990 - Jim Härtull, sciatore finlandese 1990 - Khatry Ould Khourou, calciatore mauritano 1990 - Phillip Phillips, cantautore statunitense 1990 - Reiley McClendon, attore statunitense 1990 - Rodney Smith, giocatore football statunitense 1990 - Stefan Silva, calciatore svedese 1990 - Viðar Örn Kjartansson, calciatore islandese 1991 - Alessandro Florenzi, calciatore italiano 1991 - Chance Casey, giocatore football statunitense 1991 - Dmitrij Koršakov, cestista russo 1991 - Jack Rodwell, calciatore inglese 1991 - Kamohelo Mokotjo, calciatore sudafricano 1991 - Leroy Labylle, calciatore belga 1991 - Livia Souza, artista marziale brasiliana 1991 - Luiz Soares, calciatore brasiliano 1991 - Olivia Schough, calciatrice svedese 1991 - Poonam Pandey, attrice indiana 1991 - Prince Segbefia, calciatore togolese 1991 - Sébastien Feller, scacchista francese 1992 - Carlos Bonino, calciatore uruguaiano 1992 - Christian Myklebust, calciatore norvegese 1992 - Florian Trinks, calciatore tedesco 1992 - Jussandro, calciatore brasiliano 1992 - Manuel Senni, ciclista italiano 1992 - Matheus Carvalho, calciatore brasiliano 1993 - Baek A-yeon, cantautrice sudcoreana 1993 - Jodie Comer, attrice statunitense 1993 - Anthony Davis, cestista statunitense 1993 - Michele Stevan, hockeista italiano 1993 - Simon Hedlund, calciatore svedese 1993 - Alexander Hill, canottiere australiano 1994 - Agnaldo, calciatore brasiliano 1994 - Andrew Robertson, calciatore scozzese 1994 - Candace Crawford, sciatrice canadese 1994 - Carlos Mané, calciatore portoghese 1994 - Franziska Preuß, biatleta tedesca 1994 - Handré Pollard, rugbista sudafricano 1994 - Kennedy Leigh, attrice pornografica statunitense 1994 - Martin Jurtom, cestista estone 1994 - Matthias Strohmaier, calciatore tedesco 1994 - Tiesj Benoot, ciclista belga 1996 - Kalle Berglund, atleta svedese 1996 - Matthew Ridenton, calciatore neozelandese 1997 - Guillermo Campra, attore spagnolo 1997 - Lina Qostal, tennista marocchina 1997 - Matreya Fedor, attrice canadese 