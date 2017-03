Accade il 12 marzo Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Accade il 12 marzo Il 12 marzo è il 71º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 294 giorni alla fine dell'anno (295 negli anni bisestili) • 515 a.C. – Viene completata la costruzione del tempio di Gerusalemme • 1088 – Elezione di papa Urbano II • 1171 – Tutti i veneziani in tutto l'impero bizantino vengono arrestati e i loro beni confiscati: inizio della guerra tra Venezia e Bisanzio (1171-1175) • 1610 – Prima pubblicazione del trattato di astronomia Sidereus Nuncius, scritto da Galileo Galilei • 1909 - Viene ucciso a Palermo per mano di mafia l'investigatore italo-americano Giuseppe "Joe" Petrosino • 1913 – Canberra diviene la capitale dell'Australia • 1930 – Mahatma Gandhi guida la marcia del sale verso il mare di 300 km, nonostante l'opposizione britannica, per protestare contro il monopolio britannico sul sale • 1938 – Anschluss: truppe tedesche occupano l'Austria. L'annessione viene dichiarata il giorno successivo. Segue il plebiscito del 10 aprile. • 1940 – Guerra d'inverno: la Finlandia firma un duro trattato di pace con l'Unione sovietica, cedendo quasi tutta la Carelia finlandese. Le truppe finlandesi e la popolazione restante vengono immediatamente evacuate • 1947 – Viene proclamata la dottrina Truman, intesa ad aiutare a bloccare la diffusione del comunismo • 1967 – Suharto prende il posto di Sukarno come presidente dell'Indonesia • 1968 – Mauritius ottiene l'indipendenza • 1977 – A Torino Prima Linea uccide il brigadiere Giuseppe Ciotta A Bologna i carabinieri fanno irruzione negli studi di Radio Alice e la fanno chiudere • 1992 – A Mondello un commando di cosa nostra uccide Salvo Lima mentre a bordo di una Opel Vectra si recava all'Hotel Palace per organizzare la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 maggio • 1999 – Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca diventano membri della NATO • 2003 – Zoran Djindjic, primo ministro serbo, viene assassinato a Belgrado • 2013 - Città del Vaticano, ore 16.30 nella Cappella Sistina inizio del conclave per la nomina del nuovo vescovo di Roma pontefice, successore di Benedetto XVI tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: