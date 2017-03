Nasce il 12 marzo Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 12 marzo La lista contiene circa 760 persone Cherubino Caietano, vescovo cattolico italiano Fusanosuke Inariya, fumettista giapponese Giovanni Paramithiotti, dirigente sportivo italiano Teresa Saporiti, soprano italiano 897 - Ngô Quyền, sovrano vietnamita 1096 - Canuto Lavard, danese 1270 - Carlo di Valois, nobile francese 1386 - Ashikaga Yoshimochi, militare giapponese 1464 - Gregorio Amaseo, umanista italiano 1475 - Luca Gaurico, astrologo italiano 1479 - Giuliano de' Medici duca di Nemours 1501 - Pietro Andrea Mattioli, umanista italiano 1514 - Prospero Santacroce, cardinale italiano 1533 - Anna di Egmont, principessa 1542 - Antonio Archilei, cantante italiano 1550 - Giulio Cesare Croce, scrittore italiano 1572 - Valentin Schmalz, teologo tedesco 1573 - Agnese Edvige di Anhalt 1598 - Guillaume Colletet, poeta francese 1599 - Giovanni Berchmans, religioso fiammingo 1607 - Paul Gerhardt, poeta tedesco 1613 - André Le Nôtre, architetto del paesaggio francese 1624 - Damian von der Leyen, arcivescovo tedesco 1626 - John Aubrey, letterato britannico 1647 - Victor-Maurice de Broglie, militare francese 1649 - Giovanni Alberto Badoer, patriarca italiano 1649 - Govert Bidloo, poeta olandese 1654 - Giuseppe Passeri, pittore italiano 1654 - Jan Hoogsaat, pittore olandese 1664 - Maurizio di Sassonia-Zeitz, nobile tedesco 1668 - Giacinto Gimma, critico italiano 1672 - Richard Steele, politico britannico 1683 - Alessandro Gregorio Capponi, nobile italiano 1683 - John Theophilus Desaguliers, scienziato inglese 1685 - George Berkeley, vescovo irlandese 1695 - Adrien Manglard, pittore francese 1698 - Bartolomeo Cordans, compositore italiano 1700 - Filippo Acciaiuoli, cardinale italiano 1710 - Thomas Arne, compositore britannico 1711 - Giovanni Peregrini Albrici, vescovo italiano 1720 - Francesco Gaetani, storico italiano 1728 - Anton Raphael Mengs, storico tedesco 1729 - Giacinto Calderara, compositore italiano 1732 - Joseph Gaertner, botanico tedesco 1735 - François de Saint-Priest, politico francese 1737 - Vasilij Ivanovič Baženov, architetto russo 1737 - Tommaso di Somma, politico italiano 1739 - Josefa y Lillo Barbosa, scrittrice cilena 1741 - Giulio Cesare Gattoni, fisico italiano 1746 - Francesco Carboni, scrittore italiano 1753 - Justus Christian Loder, chirurgo tedesco 1753 - Hugh Fortescue, nobile inglese 1757 - Varvara von Engelhardt, nobildonna russa 1758 - Giuseppe Della Rocca, cardinale italiano 1761 - Varvara von Engelhardt, nobildonna russa 1764 - Charles Philip Yorke, politico britannico 1766 - Francisco y Jovellanos, cardinale spagnolo 1769 - Federico Bacchiocchi, generale italiano 1770 - Camillo Alleva, arcivescovo italiano 1779 - Paolo Caronni, incisore italiano 1779 - Pietro Paolo Mazzicchi, cardinale italiano 1781 - Federica di Baden 1784 - William Buckland, geologo inglese 1784 - Niccolò Chiarini, fantino italiano 1789 - Vincenzo Menchi, vescovo cattolico italiano 1790 - John Frederic Daniell, meteorologo inglese 1791 - Gaetano Besia, architetto italiano 1795 - William Lyon Mackenzie, politico canadese 1800 - Teodoro Lovati, medico italiano 1804 - Georg Ludwig Kobelt, anatomista tedesco 1806 - Giovanni Battista De Lorenzi, organaro italiano 1806 - Jane Pierce, first lady statunitense 1807 - James Abbott, generale inglese 1807 - Albert Mackey, medico statunitense 1810 - Giovanni Vacca, politico italiano 1812 - Giuseppe Palizzi, pittore italiano 1812 - Ignacio Comonfort, politico messicano 1812 - Mauro Morrone, politico italiano 1815 - Louis-Jules Trochu, politico francese 1817 - Andrej Pavlovič Šuvalov, ufficiale russo 1819 - Giustiniano Nicolucci, archeologo italiano 1821 - John Joseph Caldwell Abbott, politico canadese 1821 - Luitpold di Baviera, principe 1821 - Napoleon Sarony, fotografo canadese 1822 - Egor Egorovič Staal, diplomatico russo 1824 - Gustav Robert Kirchhoff, fisico tedesco 1826 - Sophie Crüwell, soprano tedesco 1828 - Benjamin Smith, navigatore britannico 1828 - Gaspare Campari, imprenditore italiano 1829 - Ernst Leberecht Wagner, patologo tedesco 1829 - Marco De Gregorio, pittore italiano 1829 - Norman Robert Pogson, astronomo inglese 1830 - Paul Brunel, militare francese 1831 - Joseph Gérard, missionario francese 1831 - Clement Studebaker, imprenditore statunitense 1832 - Charles Boycott, imprenditore inglese 1832 - Charles Friedel, chimico francese 1832 - Vittorio Salmini, poeta italiano 1832 - Walter Grimshaw, scacchista britannico 1834 - Hilary Abner Herbert, politico statunitense 1835 - Gregorio Aguirre y García, cardinale spagnolo 1835 - Simon Newcomb, astronomo statunitense 1836 - Adrien Prévault, militare francese 1836 - Isabella Beeton, giornalista e scrittrice inglese 1837 - Alexandre Guilmant, organista francese 1837 - Giuseppe Basso della Rovere, militare italiano 1837 - Raffaello Caverni, scrittore italiano 1838 - William Henry Perkin, chimico inglese 1840 - Paolo Carlo Origo, vescovo italiano 1841 - Angelo Bacchetta, pittore italiano 1841 - Evaristo de Chirico, ingegnere italiano 1842 - Francisco Domingo Marqués, pittore spagnolo 1843 - Gabriel Tarde, criminologo francese 1845 - William Douglas-Hamilton, nobile scozzese 1845 - Blanche Whiffen, attrice inglese 1847 - Lipót Schulhof, astronomo ungherese 1851 - James Lang, calciatore scozzese 1851 - Lamont Young, urbanista italiano 1852 - Richard Altmann, anatomista tedesco 1853 - Eduardo Scarpetta, commediografo italiano 1853 - Giovanni Broggi, scultore italiano 1854 - Dante Del Papa, tenore italiano 1854 - Johan Turi, scrittore norvegese 1856 - Aleksandr Myšlaevskij, militare russo 1856 - Stepa Stepanović, politico serbo 1857 - William V. Ranous, attore statunitense *1859 - Ernesto Cesàro, matematico italiano 1860 - Achille Alberti, artista italiano 1860 - Vittorio de Barbieri, scacchista italiano 1862 - Alfredo Peri Morosini, vescovo svizzero 1863 - Gabriele D'Annunzio, scrittore, poeta italiano 1863 - Eugenio De Rossi, agente segreto italiano 1863 - Vladimir Ivanovič Vernadskij, mineralogista russo 1864 - Henri Lichtenberger, accademico francese 1865 - Edoardo Garbin, tenore italiano 1867 - Raul Brandão, giornalista portoghese 1867 - Charles Brown, giocatore di roque statunitense 1867 - Vehbi Dibra, teologo e politico albanese 1868 - Victor Whitechurch, scrittore inglese 1870 - Giuseppe Cava, poeta e scrittore italiano 1876 - Josef Franke, architetto tedesco 1876 - Elbert Lee Trinkle, politico statunitense 1877 - Wilhelm Frick, politico tedesco 1878 - Gemma Galgani, mistica italiana 1878 - Said Nursi, teologo turco 1879 - Alfred Abel, attore e regista tedesco 1879 - Charles Delestraint, generale francese 1879 - Corrie Gardner, atleta australiano 1879 - Aleksandăr Stambolijski, politico bulgaro 1879 - Viktor Tausk, psicoanalista slovacco 1880 - Nikolaos Georgantas, atleta greco 1880 - Henric Horn af Åminne, cavaliere svedese 1880 - House Peters, attore inglese 1881 - Gunnar Nordström, fisico finlandese 1881 - Väinö Tanner, politico finlandese 1882 - Erwin G. Baker, pilota automobilistico, statunitense 1883 - Max Braun, tiratore di fune statunitense 1883 - Ester Mazzoleni, soprano italiano 1884 - Gustav Friedrich Hartlaub, storico tedesco 1884 - Nikolaj Petrovič Ottokar, storico russo 1885 - Alfonso Camillo De Romanis, vescovo italiano 1885 - Curio Barbasetti di Prun, generale italiano 1886 - John Eke, atleta svedese 1886 - Geoffrey Hodson, scrittore britannico 1888 - Hall Johnson, attore statunitense 1888 - Hans Knappertsbusch, musicista tedesco 1888 - Alfredo Petrucci, storico italiano 1888 - Erich Rothacker, filosofo tedesco 1890 - Idris I di Libia 1890 - Vaclav Fomič Nižinskij, ballerino russo 1891 - Eden Fumagalli, imprenditore italiano 1891 - Wilhelm Reinhard, aviatore tedesco 1892 - Dante Carnesecchi, anarchico italiano 1892 - George White, produttore statunitense 1892 - Felix Bressart, attore tedesco 1893 - Wilhelmina Asbeek-Brusse, partigiana olandese 1893 - Jean Brochard, attore francese 1895 - Helmut Brinkmann, militare tedesco 1895 - Edgar Diddle, cestista statunitense 1895 - William C. Lee, generale statunitense 1896 - Jesse Fuller, musicista statunitense 1897 - Primo Savani, politico italiano 1898 - Tian Han, poeta cinese 1898 - Achille Saitta, giornalista italiano 1899 - Anton Mario Lanza, scacchista italiano 1900 - Giovanni Cerri, poeta italiano 1900 - Gustavo Rojas Pinilla, politico colombiano 1901 - Giovanni Brezzi, calciatore italiano 1901 - Francesco Grandjacquet, attore italiano 1902 - Cesare Breveglieri, pittore e poeta italiano 1902 - Ivan Pryvalov, calciatore sovietico 1903 - Americo Del Ventura, violinista italiano 1903 - Mario Ferrero, calciatore italiano 1904 - Luciano Trolli, nuotatore italiano 1905 - Tommy Graham, calciatore inglese 1905 - Allan Roberts, musicista statunitense 1905 - Takashi Shimura, attore giapponese 1905 - Mario dell'Arco, architetto italiano 1906 - Rusty Saunders, cestista statunitense 1907 - Canalli, calciatore brasiliano 1907 - Ricardo Faccio, calciatore uruguaiano 1907 - Marcello Mihalich, calciatore italiano 1908 - Gianfranco Cimmino, matematico italiano 1908 - Vittorio Cramer, attore italiano 1908 - Kurt Stöpel, ciclista tedesco 1909 - Alexandre Varille, egittologo francese 1910 - Antonio Bernacchi, calciatore italiano 1910 - Tony Galento, pugile statunitense 1910 - László Lékai, cardinale cattolico ungherese 1910 - Masayoshi Ohira, politico giapponese 1911 - Gustavo Díaz Ordaz, politico messicano 1911 - Pietro Maset, militare e partigiano italiano 1912 - Bill S. Ballinger, scrittore statunitense 1912 - Aklilu Habte-Wold, politico etiope 1912 - Joel Mason, cestista statunitense 1912 - Antal Szalay, calciatore ungherese 1913 - Teobaldo Depetrini, calciatore italiano 1913 - Agathe von Trapp, cantante austriaca 1914 - Benedetto Calati, monaco italiano 1914 - Frank Soo, calciatore inglese 1915 - Alberto Burri, artista italiano 1915 - Red Byron, pilota automobilistico statunitense 1915 - Teresio Traversa, calciatore italiano 1917 - Giovanni Benedetti, vescovo italiano 1917 - Leonard Chess, produttore statunitense 1917 - Millard Kaufman, scrittore statunitense 1917 - Otakar Nožíř, calciatore cecoslovacco 1918 - Martino Aichner, imprenditore italiano 1918 - Mario Feliciani, attore italiano 1918 - Willy Fitz, calciatore austriaco 1918 - Elaine de Kooning, artista statunitense 1919 - Franco Minissi, architetto italiano 1920 - Serafino Biagioni, ciclista italiano 1920 - Françoise d'Eaubonne 1920 - Walter Omiccioli, aviatore italiano 1921 - Gianni Agnelli, politico italiano 1921 - Dino Bruseschi, imprenditore italiano 1921 - Joe Fagan, calciatore inglese 1921 - Gordon MacRae, attore statunitense 1922 - Giuseppe Eberle, calciatore italiano 1922 - Leopoldo Gamberini, musicista italiano 1922 - Liborio Guccione, scrittore italiano 1922 - Jack Kerouac, scrittore e poeta statunitense 1923 - Hjalmar Andersen, pattinatore norvegese 1923 - Ugo Attardi, scrittore italiano 1923 - Kleggie Hermsen, cestista statunitense 1923 - Mae Young, wrestler statunitense 1923 - Walter M. Schirra, astronauta statunitense 1923 - Vladek Sheybal, attore polacco 1924 - Valerio Bacigalupo, calciatore italiano 1924 - Emilio Buttarelli, calciatore italiano 1925 - Martín Acosta y Lara, cestista uruguaiano 1925 - Louison Bobet, ciclista francese 1925 - Georges Delerue, compositore francese 1925 - Leo Esaki, fisico giapponese 1925 - Harry Harrison, scrittore statunitense 1926 - Kengiro Azuma, scultore giapponese 1926 - John Clellon Holmes, poeta statunitense 1926 - Dino Raugi, politico italiano 1926 - Giuseppe Righetti, politico italiano 1926 - Les Shannon, calciatore inglese 1926 - Barbara Jo Walker, modella statunitense 1927 - Raúl Ricardo Alfonsín, politico argentino 1927 - André Green, psicanalista francese 1927 - Aleksandr Tarasov, pentatleta sovietico 1928 - Chiquito, attore filippino 1928 - Edward Albee, scrittore statunitense 1928 - Sy Barry, fumettista statunitense 1928 - Gerhard Harpers, calciatore tedesco 1928 - Guido Monzino, alpinista italiano 1928 - Aldemaro Romero, pianista venezuelano 1929 - Grazia Migneco, attrice italiana 1929 - Francisco Pulgar Vidal, compositore peruviano 1930 - Angelo Becciu, politico italiano 1930 - Carlo Buongiorno, ingegnere italiano 1930 - Costante Degan, politico italiano 1930 - Ann Emery, attrice, cantante inglese 1930 - Serge Marquand, attore francese 1930 - Scoey Mitchell, attore statunitense 1931 - Raffaele Delfino, politico italiano 1931 - Herbert D. Kelleher, manager statunitense 1931 - Giuliana Lanata, traduttrice italiana 1931 - Désiré Ligon, cestista belga 1931 - Rino Marcelli, attore teatrale italiano 1931 - Billie Thomas, attore statunitense 1932 - Don Drummond, trombonista giamaicano 1932 - Bob Houbregs, cestista canadese 1932 - Carlo Piccioni, calciatore italiano 1932 - Andrew Young, politico statunitense 1933 - Augusto Blotto, poeta italiano 1933 - Barbara Feldon, attrice statunitense 1933 - Jesús Gil, politico spagnolo 1933 - Niède Guidon, archeologa brasiliana 1934 - Francisco J. Ayala, biologo statunitense 1934 - Loriano Macchiavelli, scrittore italiano 1935 - Jacques Benveniste, immunologo francese 1935 - Maurice King, cestista statunitense 1935 - Boris Nikitič Markarov, pallanuotista sovietico 1935 - Valentyna Ševčenko, politico ucraina 1936 - Pietro Barcellona, politico italiano 1936 - Eddie Sutton, allenatore di basket statunitense 1937 - Carlo Bonomi, attore italiano 1937 - Zoltán Horváth, schermidore ungherese 1937 - Rosario Parmegiani, pallanuotista italiano 1937 - John Richter, cestista statunitense 1937 - Ingrid Sander, schermitrice venezuelana 1938 - Patricia Carli, cantante italiana 1938 - Piera Degli Esposti, attrice italiana 1938 - Giuseppe Galtarossa, calciatore italiano 1938 - Mario Giobbe, giornalista italiano 1938 - Corrado Pellanera, cestista italiano 1938 - Liana Trouche, attrice italiana 1939 - Rino Gioielli, attore italiano 1939 - Veriano Luchetti, tenore italiano 1939 - Giuseppe Orlandoni, vescovo italiano 1940 - Al Jarreau, cantante statunitense 1941 - Claudio Correnti, calciatore italiano 1941 - Claude Quittet, calciatore francese 1941 - Josip Skoblar, calciatore croato 1942 - José Luiz Del Roio, politico italiano 1942 - Ángel Serrano, cestista spagnolo 1943 - Stanislav Galić, militare serbo 1943 - Johnny Jones, cestista statunitense 1943 - Ratko Mladić, militare serbo 1943 - Graziella Polesinanti, attrice italiana 1943 - Jim Rodgers, allenatore di basket statunitense 1944 - Catherine Binet, regista francese 1944 - André Desvages, ciclista francese 1944 - Julio Larraz, artista cubano 1944 - Erwin Mueller, cestista statunitense 1945 - Jim Sharman, regista australiano 1945 - Sammy Gravano, criminale statunitense 1945 - Timo Kautonen, calciatore finlandese 1945 - Abdullah Namat, calciatore malese 1945 - Leif G. W. Persson, criminologo e scrittore svedese 1946 - Dean Cundey, fotografo statunitense 1946 - Ernesto Grassani, fumettista italiano 1946 - Ludo Martens, politico belga 1946 - Liza Minnelli, attrice statunitense 1946 - Bruno Pellegrino, politico italiano 1946 - Frank Welker, doppiatore statunitense 1947 - Aleksandr Bološev, cestista sovietico 1947 - Dante Mircoli, calciatore italiano 1947 - Carmine Nardone, politico italiano 1947 - Mitt Romney, politico statunitense 1948 - William M. Anderson, montatore britannico 1948 - Sandra Brown, scrittrice statunitense 1948 - Kent Conrad, politico statunitense 1948 - Emy Eco, attrice e doppiatrice italiana 1948 - Jennifer Hosten, modella grenadina 1948 - Mark Moseley, giocatore football statunitense 1948 - Mark Moseley, doppiatore statunitense 1948 - James Taylor, cantautore statunitense 1949 - Jurij Sergeevič Balašov, scacchista russo 1949 - Glenn Chandler, scrittore scozzese 1949 - Rob Cohen, regista statunitense 1949 - Paolo Lagazzi, scrittore italiano 1949 - Lorenzo Macrì, attore italiano 1949 - Sergio Romanò, doppiatore italiano 1949 - Carlo Seychell, calciatore maltese 1950 - Joyce Beatty, politica statunitense 1950 - Javier Clemente, calciatore spagnolo 1950 - Pia Giancaro, attrice italiana 1950 - Traudl Treichl, sciatrice tedesca 1950 - Ramón da Silva Ramos, calciatore brasiliano 1951 - Rhonda Byrne, scrittrice australiana 1951 - Pietro D'Amico, magistrato italiano 1952 - Julius Carry, attore statunitense 1952 - André Comte-Sponville, filosofo francese 1952 - Fabio Da Col, bobbista italiano 1952 - Nadka Golčeva, cestista bulgara 1952 - Yasuhiko Okudera, calciatore giapponese 1952 - Diego Umaña, calciatore colombiano 1953 - John Andersen, calciatore danese 1953 - Jim Delaney, tennista statunitense 1953 - Néjib Ghommidh, calciatore tunisino 1953 - Carl Hiaasen, giornalista statunitense 1953 - Ron Jeremy, attore pornografico statunitense 1953 - Ryan Paris, cantante italiano 1953 - Fulvio Wetzl, regista italiano 1954 - Michel Bitbol, filosofo francese 1954 - Jacky Calatayud, attore francese 1954 - Anish Kapoor, scultore britannico 1954 - Rolf Sohlman, attore svedese 1955 - Giuseppe Morganti, politico sammarinese 1956 - Ove Aunli, fondista norvegese 1956 - Stanisław Bobak, sciatore polacco 1956 - Malika Domrane, cantante algerina 1956 - Steve Harris, bassista inglese 1956 - László Kiss, calciatore ungherese 1956 - Ilana Kloss, tennista sudafricana 1956 - Fritz Koch, sciatore austriaco 1956 - Nadia Lippi, attrice brasiliana 1956 - Lesley Manville, attrice britannica 1956 - Edoardo Pecar, illusionista italiano 1956 - Vincenzo Romano, calciatore italiano 1956 - Gianna Spagnuolo, cantante e musicista italiana 1956 - Guy Speranza, cantante statunitense 1956 - Pim Verbeek, calciatore olandese 1957 - Leslie Allen, tennista statunitense 1957 - Patrick Battiston, calciatore francese 1957 - Giuseppe Donatelli, calciatore italiano 1957 - Kei Fujiwara, attrice giapponese 1957 - Ricky Gallon, cestista statunitense 1957 - Marlon Jackson, cantante statunitense 1957 - Andrej Lopatov, cestista sovietico 1957 - Patricia Mickan, cestista australiana 1957 - Jan Vingaard, calciatore a 5 danese 1957 - Rickey Williams, cestista statunitense 1958 - Phil Anderson, ciclista australiano 1958 - Dileita Mohamed Dileita, politico gibutiano 1958 - Maurizio Giovannelli, calciatore italiano 1958 - Adolfo Parmaliana, politico italiano 1958 - Paweł Samecki, ec politico polacco 1958 - Kathrin Schmidt, scrittrice tedesca 1958 - Jinny Steffan, attrice italiana 1959 - Giulio Albanese, giornalista italiano 1959 - Dennis Alexio, kickboxer statunitense 1959 - Luenell Campbell, attrice statunitense 1959 - Massimiliano David, archeologo statunitense 1959 - Milorad Dodik, politico bosniaco 1959 - Fabio Fabene, vescovo cattolico italiano 1959 - Alessandro Forlani, politico italiano 1959 - Giuseppe Spagnoli, pianista italiano 1959 - Michael Walter, slittinista tedesco orientale 1959 - Van Winitsky, tennista statunitense 1960 - Jason Beghe, attore statunitense 1960 - Guido Bistazzoni, calciatore italiano 1960 - Minoru Niihara, cantante giapponese 1960 - Courtney B. Vance, attore statunitense 1960 - Javier Velásquez, politico peruviano 1961 - Mimosa Martini, giornalista italiana 1961 - Michael Mortensen, tennista danese 1961 - Hans Karl Peterlini, giornalista italiano 1961 - Titus Welliver, attore statunitense 1962 - Marcello Bartalini, ciclista italiano 1962 - Julia Campbell, attrice statunitense 1962 - Riccardo Caneva, cestista italiano 1962 - Carlo Della Valle, cestista italiano 1962 - Andreas Köpke, calciatore tedesco 1962 - Graham Nolan, fumettista statunitense 1962 - Aliaksandr Patašou, atleta sovietico 1962 - Chris Sanders, regista statunitense 1962 - Zoran Čutura, cestista croato 1963 - John Andretti, pilota automobilistico statunitense 1963 - Emanuele Barison, fumettista italiano 1963 - Joaquim Cruz, atleta brasiliano 1963 - Ian Holloway, calciatore inglese 1963 - Randall Kenan, scrittore statunitense 1963 - Rinaldo Piras, scultore italiano 1963 - Greg Ion, calciatore canadese 1964 - Alessandro Boni, cestista italiano 1964 - Dieter Eckstein, calciatore tedesco 1964 - Francesca Leone, pittrice italiana 1964 - Nello Guidotti, cestista italiano 1965 - Rolands Bulders, calciatore lettone 1965 - Madaski, cantante italiano 1965 - Nello Cusin, calciatore italiano 1965 - Fran Harris, cestista statunitense 1965 - Jamie Amendolia, calciatore a 5 australiano 1965 - Vince Nastoski, calciatore a 5 australiano 1965 - Ivari Padar, politico estone 1965 - Roswitha Schreiner, attrice tedesca 1965 - Molly Van Nostrand, tennista statunitense 1965 - Mirta Wons, attrice argentina 1966 - Chris Jacke, giocatore football statunitense 1966 - Sulejman Kerimov, imprenditore politico russo 1966 - Grant Long, cestista statunitense 1966 - Luis Milla, calciatore spagnolo 1967 - Jorge Dely Valdés, calciatore panamense 1967 - Julio César Dely Valdés, calciatore panamense 1967 - Aldo Firicano, calciatore italiano 1967 - Massimiliano Frezzato, fumettista italiano 1967 - Rick Worthy, attore statunitense 1968 - Tammy Duckworth, politica statunitense 1968 - Aaron Eckhart, attore statunitense 1968 - Ólafur Gottskálksson, calciatore islandese 1968 - Merton Hanks, giocatore football statunitense 1969 - Graham Coxon, cantautore inglese 1969 - Giuseppe Fiorello, attore italiano 1969 - Liang Jun, schermitrice cinese 1969 - Akemi Okamura, doppiatrice giapponese 1969 - Aleksandr Šmarko, calciatore russo 1970 - Marine Delterme, attrice francese 1970 - Dave Eggers, scrittore statunitense 1970 - Tobias Kaufmann, hockeista italiano 1970 - Roy Khan, cantante norvegese 1970 - Giorgio Vasta, scrittore italiano 1970 - Rex Walters, cestista statunitense 1970 - Troy Winbush, attore statunitense 1971 - Raúl Mondesí, politico dominicano 1971 - Isaiah Rider, cestista statunitense 1971 - Yūsuke Santamaria, attore giapponese 1971 - Dragutin Topić, atleta serbo 1972 - Abdel-Hamid Bassiouny, calciatore egiziano 1972 - Alberto López de Munain, ciclista spagnolo 1972 - James Maritato, wrestler statunitense 1972 - Eva Němcová, cestista ceca 1972 - Doron Sheffer, cestista israeliano 1973 - Ardian Behari, calciatore albanese 1973 - Márcio Faria de Azevedo, cestista brasiliano 1973 - Santi Pulvirenti, musicista italiano 1973 - Javier Saavedra, calciatore messicano 1973 - Igor Zaniolo, calciatore italiano 1974 - Walid Badir, calciatore israeliano 1974 - Monika Brosovszky, cestista rumena 1974 - Chris Carr, cestista statunitense 1974 - Marjan Gerasimovski, calciatore macedone 1974 - Bennett Mnguni, calciatore sudafricano 1974 - Nacho Rodilla, cestista spagnolo 1975 - Victoria Cabello, attrice italiana 1975 - Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, politico islandese 1975 - Martin Hansson, sciatore alpino svedese 1975 - Edgaras Jankauskas, calciatore lituano 1975 - Egidijus Juška, calciatore lituano 1975 - Marc Menard, modello e attore canadese 1975 - Sara Ventura, attrice italiana 1975 - Attila Zubor, nuotatore ungherese 1976 - María Adánez, attrice spagnola 1976 - Garth Anderson, calciatore britannico 1976 - Ben Ellwood, tennista australiano 1976 - Gabriella Greison, giornalista italiana 1976 - Joanne King, triatleta australiana 1976 - Aida Mohamed, schermitrice ungherese 1976 - Zhao Wei, attrice cinese 1977 - Adlim Benítez, schermitrice cubana 1977 - Michelle Burgher, atleta giamaicana 1977 - Kyle Casciaro, calciatore 1977 - Ramiro Corrales, calciatore statunitense 1977 - Amdy Faye, calciatore senegalese 1977 - Ben Kenney, musicista statunitense 1977 - Rita König, schermitrice tedesca 1977 - Gerard López, calciatore spagnolo 1977 - Antonio Mateu Lahoz, arbitro di calcio spagnolo 1977 - Sergej Vadimovič Sokolov, calciatore russo 1978 - Marco Ferreira, calciatore portoghese 1978 - Ricardo Katza, calciatore sudafricano 1978 - Carien Kleibeuker, pattinatrice olandese 1978 - Claudio Sanchez, cantante statunitense 1978 - Germán Sciutto, cestista argentino 1978 - Paolo Stella, attore italiano 1978 - Arina Tanemura, fumettista giapponese 1978 - Cristina Teuscher, nuotatrice statunitense 1978 - Mandaryna, cantante polacca 1979 - Charlie Bell, cestista statunitense 1979 - Rhys Coiro, attore statunitense 1979 - Armand Deumi, calciatore camerunese 1979 - Pete Doherty, cantante inglese 1979 - Mercedes Funes, attrice argentina 1979 - Nidia Guenard, wrestler portoricana 1979 - Seth Johnson, calciatore inglese 1979 - Enrico Kern, calciatore tedesco 1979 - Ben Sandford, skeletonista neozelandese 1979 - Staf Scheirlinckx, ciclista belga 1979 - Edwin Villafuerte, calciatore ecuadoriano 1979 - Tim Wieskötter, canoista tedesco 1979 - Liu Xuan, ginnasta cinese 1980 - Francesco Abrignani, fumettista italiano 1980 - Angelica Blandon, attrice colombiana 1980 - Samantha Castillo, attrice venezuelana 1980 - Carlos César dos Santos, calciatore brasiliano 1980 - Cristian Fiél, calciatore spagnolo 1980 - Ermin Jazvin, cestista bosniaco 1980 - Kevin Lyde, cestista statunitense 1980 - Hannah Mancini, cantante statunitense 1980 - Andrej Žekov, pallavolista bulgaro 1981 - Julio Aldama, calciatore cubano 1981 - Jamie Carey, cestista statunitense 1981 - Kenta Kobayashi, wrestler giapponese 1981 - Maurizio Lauro, calciatore italiano 1981 - J.P. Losman, giocatore football statunitense 1981 - Thomas Mobley, cestista statunitense 1981 - Katarina Srebotnik, tennista slovena 1981 - Michał Stasiak, calciatore polacco 1981 - Peter Waterfield, tuffatore inglese 1982 - Malú, cantante spagnola 1982 - Erald Deliallisi, calciatore albanese 1982 - Manuel Iori, calciatore italiano 1982 - Lucas Pantelis, calciatore australiano 1982 - Daisaku Sakai, pilota motociclistico giapponese 1982 - Hisato Sato, calciatore giapponese 1982 - Yuto Sato, calciatore giapponese 1982 - Erick Stevens, wrestler statunitense 1983 - Fatah Gharbi, calciatore tunisino 1983 - Bojan Jordanov, pallavolista bulgaro 1984 - Jaimie Alexander, attrice statunitense 1984 - Patrizia Caccamo, calciatrice italiana 1984 - Shreya Ghoshal, cantante indiana 1984 - Davide Marra, pallavolista italiano 1984 - Rafan Sidibé, calciatore maliano 1984 - Crystal Smith, cestista statunitense 1985 - Stromae, cantautore belga 1985 - Macarena Aguilar, pallamanista spagnola 1985 - Aleksandr Bucharov, calciatore russo 1985 - Ed Clancy, ciclista britannico 1985 - Fabrizio Franzoni, rugbista italiano 1985 - Andri Júlíusson, calciatore islandese 1985 - Andrea Montovoli, attore italiano 1985 - İpek Soroğlu, pallavolista turca 1985 - Tonino Sorrentino, calciatore italiano 1985 - Bradley Wright-Phillips, calciatore inglese 1986 - Martynas Andriuškevičius, cestista lituano 1986 - Campbell Best, calciatore cookese 1986 - Julien Bestron, cestista francese 1986 - Oleh Dopilka, calciatore ucraino 1986 - Amparo López Jiménez, calciatrice spagnola 1986 - František Rajtoral, calciatore ceco 1987 - Manuele Boaro, ciclista italiano 1987 - Johannes Dürr, fondista austriaco 1987 - Camilla Gallo, attrice italiana 1987 - Baptiste Geiler, pallavolista francese 1987 - Jessica Hardy, nuotatrice statunitense 1987 - Maxwell Holt, pallavolista statunitense 1987 - Max Kouguere, cestista del Congo 1987 - Petter Lindstad, calciatore norvegese 1987 - Joseph Nane, calciatore camerunese 1987 - Teymur Rəcəbov, scacchista azero 1987 - Chris Seitz, calciatore statunitense 1987 - Pablo Velázquez, calciatore paraguaiano 1987 - Rico Vonck, giocatore di freccette olandese 1988 - Sebastian Brendel, canoista tedesco 1988 - Eoin Doyle, calciatore irlandese 1988 - Alessandro Gherardi, calciatore italiano 1988 - Margarita Ilieva, cestista bulgara 1988 - Elly Jackson, cantante inglese 1988 - Kim Ji-yeon, schermitrice sudcoreana 1988 - Genséric Kusunga, calciatore svizzero 1988 - Patrycja Maliszewska, pattinatrice polacca 1988 - Toby Markham, pilota motociclistico britannico 1988 - Kostas Mitroglou, calciatore greco 1988 - Laura Neboli, calciatrice italiana 1988 - Juan Pattillo, cestista statunitense 1988 - Emiljano Vila, calciatore albanese 1989 - Carlota Baró, attrice spagnola 1989 - Tyler Clary, nuotatore statunitense 1989 - Richard Eckersley, calciatore inglese 1989 - Nathan Haas, ciclista australiano 1989 - Chen Jianghua, cestista cinese 1989 - Siim Luts, calciatore estone 1989 - Kim André Madsen, calciatore norvegese 1989 - Boubacar Talatou, calciatore nigerino 1989 - Vytautas Černiauskas, calciatore lituano 1990 - Alice Longo, fondista italiana 1990 - Dawid Kubacki, sciatore polacco 1990 - Dont'a Hightower, giocatore football statunitense 1990 - El Mehdi Karnas, calciatore marocchino 1990 - Houcine Zidoune, calciatore marocchino 1990 - Ilija Nestorovski, calciatore macedone 1990 - Josh Kaddu, giocatore football statunitense 1990 - Kai-Fabian Schulz, calciatore tedesco 1990 - Marvin Jones, giocatore football statunitense 1990 - Mikko Sumusalo, calciatore finlandese 1990 - Renzo Cairus, pallavolista uruguaiano 1990 - Ruggero Trevisan, rugbista italiano 1991 - Alofa Alofa, rugbista neozelandese 1991 - Felix Kroos, calciatore tedesco 1991 - Jevhen Pavlov, calciatore ucraino 1991 - Leandro Fernández, calciatore argentino 1991 - Luis Fariña, calciatore argentino 1991 - Neftali Teja, calciatore messicano 1991 - Sarolta Kovács, pentatleta ungherese 1992 - Crislan de Souza, calciatore brasiliano 1992 - Daniele Baselli, calciatore italiano 1992 - Daniils Ulimbaševs, calciatore lettone 1992 - Dennys Quiñónez, calciatore ecuadoriano 1992 - Gabriela Cursaru, cestista rumena 1992 - Jiří Skalák, calciatore ceco 1992 - Jordan Ferri, calciatore francese 1992 - Juan Cazares, calciatore ecuadoriano 1992 - Matías Rosso, calciatore argentino 1992 - Ondřej Petrák, calciatore ceco 1992 - Willian Arão, calciatore brasiliano 1993 - Abdullahi Shehu, calciatore nigeriano 1993 - Anton Šramčanka, calciatore bielorusso 1993 - Matías Rosso, calciatore argentino 1993 - Mattia Stefanelli, calciatore sammarinese 1993 - Nikolai Alho, calciatore finlandese 1993 - Rodrigo Arciero, calciatore argentino 1993 - Rodrigo Arciero, calciatore argentino 1994 - Andrea Amato, cestista italiano 1994 - Boris Dallo, cestista francese 1994 - Christina Grimmie, cantante statunitense 1994 - Dani Hatakka, calciatore finlandese 1994 - Dominik Wydra, calciatore austriaco 1994 - Guilherme Biteco, calciatore brasiliano 1994 - Jerami Grant, cestista statunitense 1994 - Katie Archibald, ciclista britannica 1994 - Maximiliano González, calciatore argentino 1994 - Andrea Chiarabini, tuffatore italiano 1995 - Facundo Monteseirín, calciatore argentino 1995 - Francesca Pattaro, ciclista italiana 1995 - Juan Cruz Kaprof, calciatore argentino 1995 - Myo Ko Tun, calciatore birmano 1996 - Dabney dos Santos, calciatore olandese 1996 - Elisabeth Willibald, sciatrice tedesca 1996 - Erika Lauriola, calciatrice italiana 1996 - Federico Mussini, cestista italiano 1996 - Karim Hafez, calciatore egiziano 1996 - Robert Murić, calciatore croato 1996 - Sehrou Guirassy, calciatore francese 1997 - Amjad Attwan, calciatore iracheno 1997 - Fiona Ferro, tennista francese 1997 - Ramiro Macagno, calciatore argentino 1997 - Allan Saint-Maximin, calciatore francese 1998 - Giulio Maggiore, calciatore italiano 1998 - Gloria Marinelli, calciatrice italiana 2003 - Malina Weissman, attrice statunitense 