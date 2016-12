Ora Gentiloni difende la Boschi

Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail "Risorsa utile, l'ho voluta io" di Ivan Francese* Il premier difende la scelta di nominare la Boschi come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Credo che possa fare bene questo lavoro". Paolo Gentiloni spiega i motivi che lo hanno portato a proporre la nomina di Maria Elena Boschi alla poltrona di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel nuovo esecutivo subentrato al governo Renzi dopo il referendum del 4 dicembre. "La Boschi è una risorsa molto utile e di grande qualità e, che ci si creda o no, sono io che le ho chiesto di fare questo lavoro e credo possa farlo bene - ha spiegato oggi il premier nella consueta conferenza stampa di fine anno - Le ho chiesto io di restare. La proposta di riforma era un proposta del governo o non di questo o quel ministro, anche se certamente nelle sue funzioni di ministro dei Rapporti con il Parlamento Boschi ha avuto un ruolo più spiccato." Il riferimento, evidentissimo, è alle polemiche seguite alla nomina della Boschi a un posto di primissimo piano come quello di sottosegretario a Palazzo Chigi. Una nomina che a molti è parsa uno schiaffo alla volontà di diciannove milioni di elettori che nella consultazione referendaria hanno deciso di bocciare sonoramente la riforma che portava il suo nome. Una nomina che - come anche quella di Luca Lotti al ministero dello Sport - è il segno più chiaro della perdurante influenza di Matteo Renzi anche sul nuovo governo. Checché ne possa dire Gentiloni. Che, tra parentesi, è anch'egli un renziano di ferro. *www.ilgiornale.it tutti pazzi per la Civita Vai su