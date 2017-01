È saltato l’accordo tra M5S e Alde

Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

È quanto apprende La Stampa di Marco Bresolin* Nel comitato esecutivo del gruppo dei liberali, in corso ora al Parlamento di Bruxelles, il leader Guy Verhofstadt ha constatato di non avere il sostegno necessario ad accogliere i grillini all'interno del suo gruppo. Si chiude così prima di nascere la nuova alleanza al Parlamento europeo. che proprio oggi i militanti del M5S avevano deciso di approvare su proposta di Beppe Grillo. Mentre le notizie della rinuncia dell'Alde arrivano da Bruxelles gli esponenti del M5S stanno ancora dichiarando a favore dell'«ingresso» nel gruppo. «Sono giunto alla conclusione che non ci sono abbastanza garanzie per proseguire un percorso comune per riformare l'Europa», ha dichiarato Verhofstadt. «Non c'è un terreno comune sufficiente per procedere con la richiesta del Movimento Cinque Stelle di far parte del gruppo dell'Alde», ha aggiunto Verhofstadt. Beppe Grillo ha subito reagito al rifiuto dell'Alde. «L'establishment ha deciso di fermare l'ingresso del MoVimento 5 Stelle nel terzo gruppo più grande del Parlamento Europeo», si legge in un post pubblicato sul blog di Grillo. «Questa posizione ci avrebbe consentito di rendere molto più efficace la realizzazione del nostro programma. Tutte le forze possibili si sono mosse contro di noi. Abbiamo fatto tremare il sistema come mai prima», aggiunge il post. www.lastampa.it