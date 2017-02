L'ultimo scandalo della Rai Costume e società - Costume e società Scritto da Cesira Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Milena Gabanelli assunta in segreto di Giancarlo Mazzuca* L'ex volto di Report vicedirettore dell'area digitale a 150mila euro l'anno. Persino il Cda era all'oscuro. Come membro del Consiglio d'amministrazione della Rai cado spesso dalle nuvole e, sovente, mi chiedo che ci sto ancora a fare considerando pure che non percepisco un euro per l'incarico. Per colpa di una riforma voluta dall'ex premier Renzi, che si è poi pentito amaramente, il direttore generale Antonio Campo Dall'Orto, avendone la facoltà, negli ultimi tempi ha spesso comunicato importanti decisioni al cda a cose già fatte. Ma quello accaduto in questi giorni, con la notizia dell'assunzione di Milena Gabanelli che, come vicedirettore, dovrebbe andare ad occuparsi della piattaforma dedicata all'informazione digitale, è abbastanza clamoroso. E anche Michele Anzaldi, deputato di stretta osservanza renziana e membro influente della Vigilanza Rai, parla adesso di «arroganza sconvolgente». Secondo il parlamentare, neppure il presidente Monica Maggioni sarebbe stata informata preventivamente dello sbarco informatico di Milena. Secondo i sussurri di viale Mazzini, dopo l'abbandono della giornalista bolognese, ai piani alti si diceva che sarebbe rimasta nei paraggi, ma alzi la mano chi avrebbe scommesso qualcosa sul nuovo incarico. Intendiamoci, il Consiglio d'amministrazione è normalmente chiamato a decidere solo sulle nomine dei direttori e quindi Campo Dall'Orto ha l'alibi pronto: non ero tenuto a informare nessuno preventivamente anche perché la Gabanelli è «solo» vicedirettore e non si sa ancora, strana prassi, chi occuperà il posto di «numero uno». Ma, fino a prova contraria, Milena non è una giornalista qualsiasi: è un calibro da novanta che, solo poche settimane fa, aveva lasciato la conduzione di Report. Senza contare che, sulle tante assunzioni esterne alla Rai, già da tempo ha messo gli occhi l'Antitrust di Raffaele Cantone. Come non pensare all'effetto-bomba della notizia e, in qualche modo, prevenirlo? Personalmente ho grande stima della Gabanelli che ho sempre considerato un'ottima collega ma, proprio perché l'apprezzo avrei voluto discutere sulla sua collocazione. Non so quanto Milena sia anche una grandissima esperta d'informatica, ma sono convinto che, magari, sarebbe stata molto meglio piazzarla in quello che è il suo pane quotidiano: il giornalismo d'inchiesta. Da ultimo: quanto guadagnerà nel nuovo incarico? Per ora la cifra la sa, ovviamente, solo il dg e pochissimi altri, ma, secondo «radio-fante», il suo stipendio annuale dovrebbe aggirarsi attorno a 150 mila euro, forse meno di quanto costava a Report. Su una cosa siamo, però, sicuri: il suo cachet non potrà, comunque superare i 240 mila euro che è il tetto annuale fissato, da poco, per i dirigenti Rai. Ma è tutto relativo, considerando i chiari di luna che si prospettano per il bilancio 2017 del cavallo morente di Viale Mazzini. *www.ilgiornale.it tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: