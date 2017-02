Legge elettorale, dalla Consulta le motivazioni della decisione Costume e società - Costume e società Scritto da Sabrina Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Garantire maggioranze omogenee di Giovanni Gagliardi* "Nell'Italicum il ballottaggio avrebbe falsato rappresentatività ed eguaglianza del voto" E' stata appena depositata la sentenza con cui la Corte costituzionale spiega perché, il 25 gennaio scorso sancì la parziale illegittimità dell'Italicum. I punti bocciati dalla Consulta riguardavano, in particolare, il ballottaggio e la libertà di opzione per i capilista eletti in più collegi. Si tratta delle sentenza n. 35/2017, relativa alla legge n.52/2015, lunga 100 pagine è firmata dal presidente della Corte, Paolo Grossi, e dal giudice relatore Nicolò Zanon. I punti delle motivazioni. La soglia di sbarramento introdotta con l'Italicum "non è irragionevolmente elevata" e "non determina di per sé, una sproporzionata distorsione della rappresentatività dell'organo elettivo", scrivono i giudici. La Corte evidenzia che "non può essere la compresenza di premio e soglia, nelle specifiche forme ed entità concretamente previste dalla legge elettorale, a giustificare una pronuncia di illegittimità del premio: ben vero che qualsiasi soglia di sbarramento comporta un'artificiale alterazione della rappresentatività di un organo elettivo, che in astratto potrebbe aggravare la distorsione pure indotta dal premio". La legge elettorale deve garantire maggioranze omogenee tra Camera e Senato. La Corte Costituzionale "non può esimersi dal sottolineare che l'esito del referendum ex art. 138 Cost. del 4 dicembre 2016 ha confermato un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive", è la premessa. In tale contesto, prosegue la Consulta, la Costituzione, "se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee". "Le modalità di attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio determinano una lesione" perché per come è congegnato l'Italicum "il premio attribuito al secondo turno resta un premio di maggioranza e non diventa un premio di governabilità". Per questo tale premio deve essere vincolato all'esigenza costituzionale "di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto". Lo scrive la Corte Costituzionale nelle motivazioni sull'Italicum. La Consulta spiega che con l'Italicum "una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito al primo turno un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno. Le disposizioni censurate riproducono così, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato nella sentenza N.1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente". Per la Corte costituzionale "ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa". In questo caso, però, la Corte ravvisa una "lesione" della Costituzione per le "concrete modalità dell'attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio" laddove "prefigura stringenti condizioni che rendono inevitabile la conquista della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi da parte della lista vincente". "L'assenza nella disposizione censurata di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell'indicazione personale dell'eletto da parte dell'elettore", scrive la Consulta nella parte della sentenza sull'Italicum dichiarando illegittima l'opzione del collegio da parte dello stesso candidato che abbia una pluricandidatura. La Corte ha individuato come criterio da applicare quello del sorteggio, "che restituisce, com'è indispensabile, una normativa elettorale di risulta anche per questa parte immediatamente applicabile all'esito della pronuncia". "Ma appartiene con evidenza alla responsabilità del legislatore sostituire tale criterio con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori", avverte la Corte. La legge elettorale che deriva dall'Italicum dopo la sentenza della Consulta che cancella il ballottaggio "è idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento" della Camera. "Infatti - si legge nelle motivazioni - qualora all'esito del primo turno, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi espressi, s'intende che resta fermo il riparto dei seggi tra le liste che hanno superato le soglie di sbarramento". E' legittimo il sistema dei capilista bloccati previsto dall'Italicum, in quanto l'elettore ha comunque la possibilità di scegliere i candidati nell'ambito di liste brevi ed esprimendo fino a due preferenze. "Mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori, appartiene al legislatore - spiegano i giudici della Consulta - discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l'indicazione delle modalità attraverso le quali prevedere che gli elettori esprimano il proprio sostegno ai candidati". "Alla luce di tali premesse", le norme contenute nell'Italicum "non determinano una lesione della libertà del voto dell'elettore, presidiata dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione. Il sistema elettorale previsto" dalla legge all'esame della Corte "si discosta da quello previgente (Il Porcellum, ndr) per tre aspetti essenziali: le liste sono presentate in cento collegi plurinominali di dimensioni ridotte, e sono dunque formate da un numero assai inferiore di candidati; l'unico candidato bloccato è il capolista, il cui nome compare sulla scheda elettorale (ciò che valorizza la sua preventiva conoscibilità da parte degli elettori); l'elettore può, infine, esprimere sino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capilista". *www.repubblica.it 