Il Faraone De Luca assume otto consulenti Costume e società - Costume e società Scritto da Cesira Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Compensi record: fino a 300 euro al giorno di Simone Di Meo* Il governatore li ha scelti da solo come gli altri 994: in media ne recluta tre ogni 24 ore. Gli ultimissimi in ordine di tempo sono otto esperti che guadagneranno 300 euro al giorno. Prima di loro ce ne sono stati però altri 994 in 353 giorni di mandato (esclusi i sabati, le domeniche e le festività). In pratica, ogni ventiquattr'ore nella Regione Campania del governatore Vincenzo De Luca vengono assegnate tre consulenze. E la statistica è in costante, quotidiano aggiornamento. A inizio settimana sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale gli ulteriori incarichi. Ma altri già sono in preparazione. Nel dettaglio si tratta di due diversi conferimenti. Un gruppo di lavoro di quattro docenti dovrà valutare il programma di investimenti in materia di ricerca e sviluppo dell'Ente. Ciascun componente incasserà, come detto, 300 euro al giorno per la durata massima di dieci giorni. Un'altra «task force» dovrà invece occuparsi di biotecnologie: stesso numero di membri, stesso compenso per complessive 20 sedute però. Nessun bando pubblico, nessuna valutazione comparativa. I professionisti sono stati prescelti e «premiati» con compensi che vanno dai 3mila ai 6mila euro. «Nessun altro presidente di Regione sta facendo come lui. De Luca ha superato addirittura Bassolino, fermo a poco meno di due incarichi al giorno di media. A fine consiliatura scherza ma non troppo l'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello il presidente del Pd avrà raggiunto qualcosa come 5mila consulenze. La popolazione di un piccolo paese della Campania. Lo chiameremo De Luca-land». Le poltrone distribuite sono varie: dai commissari delle Camere di Commercio a quelli degli Istituti delle case popolari, dai dirigenti ai comitati di rappresentanza, dagli Osservatori ai consiglieri d'amministrazione, alla sanità. Alcuni contratti sono a titolo gratuito, ma la maggior parte rientra a pieno titolo negli ingranaggi di potere della vasta e ricca articolazione della macchina amministrativa regionale. Potere elettorale, soprattutto. «Tra sprechi, staffisti, cartelloni pubblicitari e nomine di ogni tipo aggiunge il responsabile nazionale Fi Politiche per il Sud, Severino Nappi la stagione di De Luca ha già mandato in soffitta il rigore, la credibilità e le buone prassi adottate da noi». Un esempio: «Ultimo Coscioni, il suo delegato indagato, che per magia diventa primario a Salerno, nonostante sia stato rinviato a giudizio per tentata concussione proprio sui manager della sanità». Sulla comunicazione istituzionale lo Sceriffo che si è fatto Faraone punta da sempre. Napoli è ancora tappezzata dai manifesti che inneggiano a immaginifici risultati di governo. Tutti facilmente sconfessabili dalle classifiche nazionali. Nel 2016, De Luca ha impegnato quasi 1,5 milioni di euro. Un anno prima, il suo predecessore Stefano Caldoro appena 40mila. La macchina della propaganda deluchiana costa, e tanto; nonostante l'insofferenza dimostrata in più occasioni contro giornalisti e opinionisti che gli contestano gli eccessi dell'azione amministrativa. A cominciare dagli uffici di diretta collaborazione del presidente. Circa 300mila euro di stipendi all'anno per il Minculpop di Palazzo Santa Lucia: buste paga di 150mila euro per l'addetto stampa e di 145mila per il delegato alla comunicazione web. Un perito elettrotecnico, quest'ultimo, che si occupa delle dichiarazioni sui social dell'ex sindaco di Salerno; e che prima era manager della raccolta pubblicitaria per una piccola emittente locale. *www.ilgiornale.it tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: