Laura Boldrini: "Temo più scissione tra gente e politica"

"La scissione più pericolosa è quella dei partiti dai cittadini" di Luca Romano* "La scissione più pericolosa è quella dei partiti dai cittadini". Lo ha sottolineato la presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha parlato a margine del congresso di Sinistra Italiana delle divisioni che attraversano i partiti. "La sinistra - ha dichiarato Boldrini - dovrebbe avere nel suo dna la lotta all'ineguaglianza e quindi se non si ritrova su questo non capisco su cosa si possa ritrovare. Mi auguro che i bisogni delle persone diventino la priorità dell'agenda politica. Se non lo si fa, credo sia la politica ad allontanarsi dai cittadini e non viceversa". "La scissione che a me fa più paura - ha continuato la presidente della Camera - è l'allontanamento dalle persone, mi auguro che i partiti, le forze politiche, capiscano la necessità di riavvicinarsi alle persone che non vanno più a votare o che votano per protesta. Queste persone hanno bisogno di qualcosa in cui credere. Mi auguro che le forze progressiste riescano a riconquistare la fiducia di chi si è sentito tradito" "Io ho partecipato a un dibattito sulla buona politica a Milano -ha concluso Boldrini parlando di Campo progressista e dell'attività di Giuliano Pisapia - e oggi sono qui da Sinistra italiana, penso sia doveroso da parte mia fare il possibile per facilitare il dialogo delle tante anime della sinistra. E' positivo che ci sia un dibattito, l'importante è che poi si arrivi a una sintesi, che al dunque le forze progressiste sappiano unirsi, mettendo da parte i protagonismi contro la precarietà che mette a repentaglio milioni di giovani. Ci vuole generosità, se manca questo che resta della politica? Uno sterile esercizio di potere".