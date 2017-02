Amatrice, porta aiuti ai terremotati in camion:

Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Multa da 4mila euro Il mezzo ha percorso la strada che collega Amatrice con la Salaria e sulla quale vige un divieto di transito per gli automezzi pesanti La sua generosità per i terremotati di Amatrice non è stata premiata. Anzi, gli è arrivata una multa di 4mila euro per aver transitato, con il suo camion carico di aiuti, di cibo e beni di prima necessità, sulla strada che collega la Salaria al piccolo centro devastato dal sisma. Sulla via, infatti, è in vigore il limite di 35 quintali. Gli abitati, delusi, subito hanno dato il via a una colletta per aiutare l'autista. "Mi dispiace - racconta Giuseppe al Corriere della Sera -. Mi dispiace soprattutto per questa gente che ha bisogno di tante cose. Portavamo cibo per loro, cibo per gli animali, cose utili. Non era un auto-articolato era un semplice camion. Tornerò. Ma con la mia macchina".