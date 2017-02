Pd, le primarie saranno il 30 aprile Costume e società - Costume e società Scritto da Sabrina Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

La data decisa dalla commissione per il congresso. La nomina del segretario sarà poi il 7 maggio. D'Alema: «Con Orlando si può riaprire il dialogo» Mattero Renzi e il ministro Andrea Orlando, uno dei suoi sfidanti al congresso Pd Le primarie del Pd si svolgeranno il 30 aprile dalle 8 alle 20; il nuovo segretario sarà poi ufficialmente nominato dalla direzione nazionale il 7 maggio. Lo ha deciso la commissione-congresso del Nazareno, varata lunedì all'indomani della burrascosa assemblea nazionale che aveva sancito di fatto l'avvio del processo di scissione da parte dei bersaniani e del presidente della Toscana, Enrico Rossi. La data della consultazione popolare è stata individuata dopo una lunga trattativa tra le componenti del partito. È stata una mediazione tra la richiesta dei renziani di fare in fretta e la richiesta delle minoranze interne di avere più tempo per presentare le proprie proposte politiche alla base. Alla fine è stata tuttavia approvata all'unanimità, così come l'intero regolamento congressuale. La convocazione delle primarie il 30 aprile, ha sottolineato Piero Fassino, chiude definitivamente il discorso sul voto anticipato a giugno: «Non deve più essere messo in discussione il sostegno dell'intero partito al governo Gentiloni». Orlando, il ministro che sfida Renzi Vive in periferia, non ama i salotti e tifa Fiorentina Le modalità di svolgimento ricalcheranno quelle precedenti: potranno votare tutti coloro che si dichiareranno elettori del Pd e che verseranno un contributo di 2 euro. Alle votazioni dei circoli - che rappresentano la prima fase delle primarie che si conclude con la convenzione nazionale - potranno invece partecipare solo coloro che risulteranno iscritti alla data del 28 febbraio. La direzione nazionale convocata al termine dei lavori della commissione ha poi approvato la proposta di regolamento con 104 voti favorevoli, tre contrari e due astenuti. «Ringrazio tutti i componenti della commissione, abbiamo ricevuto un mandato da compiere in tempi molto stretti - ha precisato il vicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini intervenendo all'inizio della direzione -. Il regolamento è stato approvato all'unanimità dalla commissione e questo è un fatto importante». Francesco Boccia, che sostiene Michele Emiliano, intervenendo al Nazareno aveva però protestato per la scelta di fissare al 28 febbraio la data per le iscrizioni al partito, chiedendo che in virtù delle novità emerse i termini del tesseramento fossero leggermente allungati. Ma la proposta è caduta nel vuoto. Intanto arriva la dichiarazione di Massimo D'Alema che accoglie con favore la notizia della candidatura di Andrea Orlando, formalizzata giovedì, spiegando che con lui segretario «si potrebbe riaprire il dialogo». «Ad Orlando - ha aggiunto l'ex premier - rimprovero comunque di aver condiviso scelte sbagliate con Renzi, ma si muove con l'intento di ricomporre il centrosinistra ed è la cosa più importante». Intervenendo ad un convegno sulla famiglia nella Sala Buzzati del Corriere della Sera, lo stesso Orlando ha precisato di volersi candidare «per creare un Pd dal quale nessuno senta l'esigenza di andarsene». «Io non voglio essere il candidato della sinistra o di chi se n'è andato - ha sottolineato il ministro -, ma quello che unisce le diverse anime». Orlando, che ha detto di considerare giusta la data del 30 aprile per le primarie («Se fossero state a maggio saremmo arrivati troppo a ridosso delle elezioni amministrative»), ha poi fatto sapere che non sarà, in caso di vittoria, anche presidente del Consiglio, malgrado proprio lo statuto preveda che il segretario sia anche il candidato ufficiale del partito per Palazzo Chigi: «Io premier? Questa è l'unica cosa che non voglio fare, sono contro il cumulo delle cariche». *www.corriere.it

