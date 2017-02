Il Pd litiga, Gentiloni trema

Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail È’ guerra su conti e riforme di Roberto Scafuri* Sul tavolo manovra e referendum Cgil sul Jobs Act La sinistra avvisa il premier: «Non ti fidare di Renzi». Quando il famoso Colosso crollò rovinosamente su case e cittadini, racconta Platone nel Filebo, gli abitanti di Rodi insorsero contro l'idea del loro sovrano di ricostruirlo, coniando una massima imperitura. Così la riporta l'oratore Iperide: «Non muovere un male che sta tranquillo» («mè kineìn kakòn eu keìmenon»). L'iscrizione, tradotta in italiano o anche in greco antico, ben più suggestivo, farebbe la sua figura sul portone di Palazzo Chigi. Se con Renzi sarebbe stato un giusto invito alla prudenza, con il premier Gentiloni è diventato qualcosa di più: un appello alla sopravvivenza. Del governo, della legislatura, forse persino di un sistema economico vacillante e assediato. Il crollo del Pd, inevitabile conseguenza di quello del suo Colosso, non manca di scaricare molte delle sue energie negative sulla tenuta governativa. «Gentiloni deve avere paura di Renzi e del suo atteggiamento ambiguo, non di Speranza - diceva ieri quest'ultimo al Sky Tg24, parlando di sé in terza persona - Speranza non farà mancare il suo sostegno a Gentiloni». Quasi un avvertimento, da indiano a indiano. Reso intellegibile nelle argomentazioni, nella combattività preannunciata da Mdp nel «provare a spostare un asse di questo governo sulle questioni sociali: dalla grande questione del lavoro alla scuola, alle questioni ambientali». Di rimbalzo, da Rainews, il leader della Fiom, Landini, forniva un quadro chiaro della dinamica in atto. «Renzi ha perso il referendum e si è dimesso: ha capito che la maggioranza del Paese non era d'accordo con le politiche che faceva». La questione quindi è cambiare strada, perché «se Gentiloni prosegue la politica dell'esecutivo Renzi il rischio è che vadano a sbattere in due». Gli snodi centrali, per Landini, del mutamento di direzione sta nelle modifiche del Jobs Act, della legge Fornero sulle pensioni, nella chiusura favorevole del contratto per i dipendenti pubblici. Va da sé che già il solo tema della cancellazione dei voucher e di parte del Jobs Act minerebbe fortemente la stabilità di un governo clonato su quello precedente. Ministri dovranno smentire se stessi. A questo, per soprammercato, si possono aggiungere il decreto sicurezza, quello sull'immigrazione (e persino lo spauracchio dello ius soli agitato strumentalmente da Orfini). *www.ilgiornale.it tutti pazzi per la Civita Vai su