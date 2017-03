Alfano: "Il 18 marzo finisce Ncd"

Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

E-mail Adesso c'è una data: 18 marzo 2017 di Luca Romano* Adesso c'è una data: il 18 marzo sarà posta la parola fine all'esperienza politica di Ncd. Ad annunciarlo è lo stesso Angelino Alfano che afferma al Tg1: "Dal 18 marzo noi diremo che l'esperienza del Nuovo centrodestra si conclude con degli ottimi risultati, ma che adesso dobbiamo unirci con altri per riuscire a centrare l'obiettivo di dare finalmente una casa comune ai moderati liberali popolari italiani". Il ministro degli Esteri ha poi dato alcune risposte a chi gli chiedeva notizie sulla durata del governo: "Io mi auguro che duri, del resto sta facendo bene e poi noi chiediamo al Partito Democratico di non scaricare sull'Italia il peso delle contraddizioni e delle liti interne al Congresso del Partito Democratico stesso". Poi il leader di Ncd ha parlato del futuro del centrodestra: "Noi vogliamo dare una casa ai moderati italiani. Chi sono i moderati italiani? Milioni e milioni di italiani che non vogliono allearsi con Salvini e non vogliono neanche, perchè non sono di sinistra, allearsi con il Partito Democratico. Loro vogliono uscire dall'Europa, noi vogliamo cambiare l'Europa, difendendo le grandi conquiste di questi decenni a cominciare dalla pace e dalla sicurezza". *www.ilgiornale.it