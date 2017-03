Quella "dolce" intervista a Romeo

Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Sfottò per Travaglio sui social La «dolce intervista» (copyright il giornalista Mattia Feltri su Twitter) è sotto gli occhi di tutti. Perché Alfredo Romeo, neoarrestato dell'inchiesta Consip, la tiene lì, a mo' di medaglia, sul suo sito internet. E perché a firmarla, e soprattutto a scriverla con toni da agnellino che ben poco si addicono alla sua fama d'inquisitore (M5S esclusi) è il direttore del «Fatto Quotidiano» Marco Travaglio (nella foto). Ed eccola, appunto, la «dolce intervista», come l'ha definita Mattia Feltri postandola «per completezza di informazione» e risalente al 16 maggio del 2015. Romeo, all'epoca, era appena stato assolto dalla Cassazione dopo due condanne in primo e secondo grado, e dopo 79 giorni di carcere, a Poggioreale. Scordatevi il Travaglio incalzante. Qui il direttore del «Fatto» fa domande pacate, lascia ampio spazio di replica all'interlocutore. E l'avvocato Romeo fresco di riabilitazione parla di responsabilità civile dei magistrati. «Il vero problema non è quello della responsabilità civile dei magistrati, ma quello della loro competenza e della loro onestà intellettuale», dice Romeo. Che non manca di bacchettare Travaglio, ricordandogli che chi sbaglia paga, magistrati inclusi. Non manca anche una sviolinata a Renzi, un placet alla sua svolta garantista: «Renzi fa bene ad andare per la sua strada, che è quella dell'esercizio del potere esecutivo». Un Travaglio irriconoscibile. Bersaglio di sfottò ieri sui social dopo che Mattia Feltri ha rinfrescato la memoria dei follower.