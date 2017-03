Berlusconi apre agli alleati Costume e società - Costume e società Scritto da Giselda Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

"Coalizione unita per vincere" di Fabrizio De Feo* Presto l'incontro con Salvini e Meloni per un accordo forte sul programma: il cardine è la lotta alla povertà. Silvio Berlusconi organizza una festa a sorpresa a Palazzo Grazioli per il compleanno di Mariarosaria Rossi. L'occasione è conviviale e festosa. Sotto la supervisione di Francesca Pascale il presidente di Forza Italia accoglie nella sua residenza romana i parlamentari più vicini alla senatrice ed ex tesoriera del partito come Annagrazia Calabria, Maria Rizzotti, Anna Maria Bernini, Nunzia De Girolamo, Jole Santelli e Giovanni Toti, oltre agli affetti più cari della Rossi. Berlusconi chiama il brindisi, distribuisce il tiramisù e si concede qualche canzone insieme a Mariano Apicella. La politica però, inevitabilmente, finisce per attirare i discorsi dei presenti. E Berlusconi mostra ancora una volta la ferma convinzione di voler giocare la sua partita politica fino in fondo mettendo in campo una coalizione capace di fare il colpo grosso e tornare alla guida del Paese. «Presto incontrerò gli alleati per pianificare le nostre mosse», annuncia il Cavaliere. La chiave della campagna elettorale, spiega, sarà la lotta alla povertà. Il programma dovrà essere chiaro e puntare su quelli che lui chiama i «chiodi», ovvero i punti chiave e gli slogan collegati ai vari punti del programma contenuti nel suo «albero della libertà», da ripetere in ogni occasione utile. «Se riusciamo a rilanciare Forza Italia, a dare spazio alle nuove leve, a presentare un programma credibile coerente con la nostra storia e ad avere una coalizione percepita come unita e credibile possiamo davvero vincere. Ci sono tutte le condizioni», insiste il leader di Forza Italia. Berlusconi non crede alla lista unica, piuttosto a un accordo forte con Lega e Fratelli d'Italia. «Per il bene della coalizione sto evitando anche di rispondere alle battute di Matteo Salvini...», scherza il presidente di Forza Italia. E poi aggiunge: «Giorgia Meloni mi ha chiesto di tarare di più il programma sulle esigenze dei giovani, ha ragione, lo faremo insieme». Berlusconi racconta anche di essere impegnato in incontri con le associazioni di categoria per confrontarsi con loro sul programma e ascoltare le loro richieste ed esigenze. Un lavoro capillare che intende continuare a portare avanti. Politicamente l'intenzione è quella di essere il più possibile inclusivo. Non a caso ieri a Villa Gernetto Berlusconi ha incontrato i Seniores di Forza Italia, mentre nella giornata di oggi parteciperà all'evento organizzato a Milano, in corso Como da Annagrazia Calabria: «Primavera azzurra». Una kermesse in cui sfileranno parlamentari ma anche giovani amministratori locali per parlare di criminalità e immigrazione, ma anche per mettere in campo idee fresche per il partito *www.ilgiornale.it

