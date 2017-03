Salvini a Napoli, caos e scontri Costume e società - Costume e società Scritto da Sabrina Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

"Scandaloso che il sindaco decida chi può venire a Napoli" "De Magistris insulta, lo porto in tribunale". Intanto sono migliaia i cittadini partenopei scesi in piazza per protestare contro la visita del leader della Lega Nord. "E' scandaloso che un ex magistrato sfortunatamente sindaco, spero ancora per poco, si permetta di decidere chi può e chi non può venire a Napoli". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al suo arrivo al Palacongressi di Napoli per il contestatissimo comizio. E per i commenti degli ultimi giorni annuncia che De Magistris "verrà portato in qualche tribunale dove, magari, qualche magistrato più equilibrato di lui deciderà se può insultare o no". Intanto sono circa tremila i cittadini partenopei scesi in piazza per protestare contro la visita del leader della Lega Nord. E' partito da piazza Sannazaro il corteo organizzato dalla rete di movimenti napoletani "Mai con Salvini". I manifestanti, armati di bandiere e striscioni, hanno intonato cori contro le politiche "razziste e xenofobe" del numero uno del Carroccio. In strada tanti studenti e migranti e perfino una ruspa su cui gli attivisti hanno apposto un simbolico foglio di via "che vogliamo consegnare a Salvini". I sostenitori di Salvini: "Crede nel Sud" - dall'altra parte della "barricata" ci sono i sostenitori di Salvini, giunti al Palacongressi della Mostra d'Oltremare di Napoli anche dalla Calabria, dalla Puglia e dalla Basilicata. Muniti di pass nominativi, per evitare infiltrazioni dei centri sociali, in tanti spiegano perché sostengono la Lega che, in passato, al Sud ha rivolto non poche critiche. "Siamo contenti di esserci perché crediamo in Salvini", ha detto Domenico Furgiuele, coordinatore regionale di Noi con Salvini in Calabria. "Renzi e gli altri hanno tradito il Sud, mentre Salvini ha capito che senza il Sud l'Italia non può ripartire e noi siamo con lui". E, a chi gli chiede delle protesta che i napoletani hanno riservato a Salvini, i leghisti del Sud rispondono: "Siamo convinti che non tutti i napoletani la pensano così. Chi protesta è ancora legato alle vecchie logiche, quelle dei centri sociali e dello sfacelo".

