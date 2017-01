Piazza Affari positiva con balzo Fiat Chrysler Economia e lavoro Scritto da Nilde Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Wall Street vicina al record di Chiara Di Cristofaro e Andrea Fontana* Il balzo di Fiat Chrysler Automobiles, grazie alle promozioni arrivate da Evencore e Goldman Sachs, e la corsa senza sosta di Banco Bpm(+29% circa dall'esordio del 2 gennaio e un altro 4% del capitale scambiato) consentono al FTSE MIB, supportato anche dal comparto lusso, di consolidare con un contenuto rialzo (+0,23%) i guadagni maturati nei giorni precedenti completando con un +2,4% complessivo la prima settimana del 2017. Nonostante il conforto arrivato dagli indici della Commissione Europea sulla fiducia dei consumatori e del mondo degli affari, le Borse continentali sono rimaste ancorate alla parità guardando soprattutto Oltreoceano dove il rapporto mensile sull'occupazione americana ha mostrato un numero di posti creati inferiori alle attese ma salari in ascesa. Un quadro giudicato positivamente dalla presidente della Fed di Cleveland Loretta. Mester che sembra conferma l'aspettativa di tre aumenti dei tassi di interesse Usa nel corso dell'anno. Il progressivo allungo di Wall Street è stato sufficiente per accompagnare gli indici europei in territorio positivo con acquisti su auto e finanziari. Sul Ftse Mib Fca protagonista assoluta (+7%) ai massimi da agosto 2015 seguita dal suo primo azionista Exor (+3,4%). Nuovo balzo di Salvatore Ferragamo(+2,5%) tra i preferiti del 2017 per Exane Bnp Paribas che la vede anche potenziale preda di operazioni di aggregazione. In guadagno del 2,7% Banco Bpm mentre sono prevalsi i realizzi su Bper (-1,3%) e Ubi (-0,8%) attese la prossima settimana al rebus dell'acquisto delle quattro banche ponte (Banca Etruria, Cassa Marche, CariChieti e CariFerrara). Giù Saipem (-1,8%) e StMicroelectronics (-1,8%). Fca ai massimi da agosto 2015, sfiora i 10 euro a Piazza Affari Ma la protagonista assoluta del Ftse Mib è stata Fiat Chrysler. A mettere il turbo al titolo del gruppo guidato da Sergio Marchionne sono le promozioni di Evercore e di Goldman Sachs. Nel primo caso, gli analisti consigliano di "comprare" il titolo e non più di venderlo. Nel secondo caso, il titolo Fca (che è in rialzo a Wall Street da sei sedute su nove) è stato aggiunto alla «Conviction List» ossia all'elenco di azioni che vanno comprate secondo Goldman Sachs, il cui prezzo obiettivo a 12 mesi sale a 16,5 euro o a 17,5 dollari da, rispettivamente, 9,9 euro e 10,6 dollari. «Nonostante la forte performance recente del titolo (+28% nel mese scorso), il mercato sembra restare scettico sulle prospettive degli utili di Fca», scrive GS dando tre possibili motivi di un tale scetticismo: preoccupazioni che il mercato Usa abbia raggiunto un picco ciclico, il leverage finanziario di Fca e il fatto che l'azienda non sia al passo con i rivali dal punto di vista tecnologico. Eppure, sottolineano gli analisti di Goldman Sachs, «il mercato sottostima significativamente la capacità di Fca di migliorare il mix dei prezzi Nafta spostando la produzione dal mercato di massa delle auto verso quello di veicoli più redditizi». Secondo GS il gruppo nato dalla fusione tra l'ex Lingotto e l'ex Chrysler passerà ì da un debito netto di 4,7 miliardi di euro nell'esercizio 2016 a un cash di 3,2 miliardi di euro nel 2018. Wall Street in allungo, Dow Jones a un passo da 20mila punti Wall Street stra ritrovando forza con il Nasdaq e l'S&P 500 che hanno raggiunto nuovi massimi intraday. Già ieri l'indice tecnologico aveva chiuso una seduta a livelli senza precedenti. Anche il Dow Jones Industrial Average ritrova forza tornando ad avvicinarsi alla soglia psicologica dei 20.000 punti, sfiorata il 20 dicembre scorso (in quel giorno mancavano solo 12 punti) ma mai raggiunta. Sono i titoli tecnologici a fare da traino (+0,9%). Il tutto si verifica mentre gli investitori continuano a digerire il rapporto sull'occupazione americana a dicembre. *(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

