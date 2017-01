Fca Investe un miliardo negli Usa

Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Trump: "Grazie Fiat Chrysler" di Teodoro Chiarelli* Il presidente eletto commenta l'investimento di Fca per le fabbriche del Midwest. Marchionne: "Atto dovuto al Paese" «Finalmente è successo. Fiat Chrysler ha appena annunciato di voler investire un miliardo di dollari in Michigan e Ohio, con un incremento di 2.000 posti di lavoro. Grazie Fiat», lo ha scritto su Twitter il presidente eletto Donald Trump, commentando l'annuncio dell'investimento di Fca per la ristrutturazione di due stabilimenti nel Midwest americano. L'ad di Fca, Sergio Marchionne, parlando da Detroit, dove sarà inaugurato il Salone dell'Auto, ha confermato l'impegno: «Era un atto dovuto al Paese». Marchionne ha aggiunto: «Da quello che capisco, e capisco poco» un'unione fra General Motors e Fca «dovrebbe piacere al presidente eletto», in ogni caso «non ho avuto contatti diretti con lui, l'ho conosciuto in passato» Il commento di Trump arriva dopo l'annuncio di Fca sugli impianti americani, e lo stesso presidente eletto sottolinea come ciò avvenga a pochi giorni dalle sue critiche ai costruttori americani che importano negli Usa le vetture costruite in Messico. *www.lastampa.it