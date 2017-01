Canone Rai 2017

Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Quanto e come si paga nel 2017 di Franco Grilli* Per il 2017 il pagamento del canone sarà predisposto con dieci rate da 9 euro mensili con il primo versamento già a partire da gennaio. Novità in arrivo nella bolletta di gennaio per quanto riguarda il canone Rai. Per il 2017 il pagamento della tassa tv sarà predisposto con dieci rate da 9 euro mensili con il primo versamento già a partire da gennaio 2017. Per le utenze già attive la quota da pagare per il 2017 è di 90 euro. Lo "sconto" di 10 euro è stato inserito nella legge di Stabilità per l'anno che si è appena aperto. Il canone verrà addebitato in modo diretto sulla bolletta dell'utenza elettrica. La prima rata si pagherà a gennaio mentre l'ultima ad ottobre. Inoltre se allo stesso codice fiscale appartengono più utenze residenziali, il canone è addebitato una sola volta. Intanto arrivano le cifre sul pagamento del canone Rai per il 2016. Al momento, risultano versati all’erario complessivamente circa 2,05 miliardi di euro per il pagamento del canone Rai. Lo comunica il Mef. Lo scorso dicembre, in audizione in commissione Anagrafe tributaria, parlando della raccolta del canone Rai, la direttrice dell’Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, aveva stimato un incasso al 31 dicembre, raccolto quest’anno per la prima volta in bolletta, di 2 miliardi di euro. La cifra definitiva - spiega il Mef - sarà disponibile solo dopo i riversamenti che saranno effettuati all’erario nel mese di gennaio. *www.ilgiornale.it tutti pazzi per la Civita Vai su