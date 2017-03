Confesercenti: "Se aumenta l'Iva 300 euro in meno a famiglia" Economia e lavoro Scritto da Nilde Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Un ulteriore innalzamento delle aliquote peserà sul Pil di Lucio Di Marzo* Se dovesse crescere ancora l'Iva, i primi ad andarci di mezzo sarebbero i cittadini italiani. "Perderemmo 8,2 miliardi di consumi". La manovra del governo inciderebbe pesantemente sul Pil e poi sulla spesa delle famiglie. È Confesercenti a lanciare l'allarme, spiegando che "perderemmo a regime 8,2 miliardi di consumi: si tratta di circa 305 euro di spesa in meno a famiglia. Sul prodotto interno lordo, invece, l'impatto negativo ammonterebbe a -5 miliardi di euro". Dati che arrivano da una ricerca condotta da Ref per conto dell'associazione e che si muovono dall'ipotesi di un aumento di 3 punti all'aliquota agevolata al 10%, che passerebbe quindi al 13%, e di 1 punto sull'aliquota super-agevolata, che salirebbe dal 4 all'5%, il valore minimo che la Commissione Europea raccomanda ai paesi dell'Unione. Si stima un effetto negativo in termini di Pil del -0,3% a regime. Il calo è legato in larga parte all'impatto della misura su inflazione e consumi. L'effetto atteso sui prezzi, infatti, è di un aumento dello 0,7%. Da cui una contrazione della spesa, visto che le aliquote interessano servizi e generi di largo consumo, da beni alimentari di prima necessità (come carne, pesce uova e latte) ai servizi di ristorazione e turistici e medicinali per uso umano e veterinario. L'aumento dell'Iva penalizzerebbe, i consumatori italiani anche nel confronto europeo, spiega Confesercenti: dal punto di vista dell'imposizione sui consumi l'Italia si colloca tra le prime posizioni nel panorama internazionale, seconda solo alla Svezia, paese noto per l'elevata pressione fiscale come il resto dei paesi scandinavi. Sommando la tassazione dei consumi nelle forme vigenti oggi, si ottiene per l'Italia un valore dell'11.7 per cento del Pil, in salita dal 10,3 registrato nel 2008. E che si confronta con l'11 per cento della Francia, fino al ben più modesto 9,5 per cento osservato in Spagna. "L'aumento dell'Iva danneggerà i consumi e la crescita, per questo riteniamo che sia da evitare assolutamente", commenta Massimo Vivoli, Presidente di Confesercenti. "La pressione fiscale sui consumi in Italia è già molto alta, e la ripresa iniziata nel 2015 si è già indebolita lo scorso anno. Alzare ancora il livello di imposizione porterà inevitabilmente ad un'accelerazione dell'inflazione, con conseguente perdita del potere d'acquisto delle famiglie e un'ulteriore riduzione dei consumi. L'effetto negativo sulla crescita potrebbe portare anche ad un gettito fiscale aggiuntivo minore delle attese, oltre alla chiusura di un numero oscillante tra le 5 e le 10mila imprese del commercio e del turismo. L'ipotesi è di utilizzare queste risorse per soddisfare la richiesta di correzione dei conti da parte della Ue e per tagliare una parte di cuneo fiscale, con particolare riguardo per i giovani. Certo non possiamo criticare misure per l'occupazione giovanile, senz'altro necessarie per il nostro Paese. Ma dopo un decennio di aumenti delle tasse sarebbe più serio, opportuno ed efficace reperire le risorse che servono dalla lotta all'evasione e dalla revisione della spesa pubblica. Anche se la spending review, parola d'ordine di tutte le forze politiche appena un paio d'anni fa, ultimamente sembra essere scomparsa dall'agenda. Mentre andrebbe ripresa, verificando cosa sia stato effettivamente tagliato fino ad ora, al netto del risparmio sulla previdenza". *www.ilgiornale.it tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

