I partiti stravolti con la vittoria del “No” Il commento Scritto da Adalgisa Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Non è un gran bello spettacolo. di Mauro Mellini* L’esito del referendum del 4 dicembre scorso, specie se sottoposto ad un’analisi geografica e di fasce d’età del voto, ha travolto non solo Matteo Renzi, le sue velleità di trovare in un plebiscito popolare la legittimazione di un potere anche superiore a quello che si andava attribuendo con la riforma costituzionale, e non solo il Partito Democratico nell’ambito del quale la minoranza ha finito per essere ancor più emarginata perché il suo “No” incerto e tremebondo (a parte Massimo D’Alema che, però, sembra si tiri fuori) è stato doppiato e surclassato dal “No” di massa troppo grande per portare l’etichetta di una simile Sinistra. Ha avuto un effetto analogo per Forza Italia, anch’essa “doppiata” dal torrente del “No” senza reticenze e possibili ipoteche aziendali. Avevamo scritto che Silvio Berlusconi aveva perso l’autobus di una leadership del “No”. Si può dire che quell’autobus lo abbiano perso tutti. Questo significa che i partiti, tutti, non sono stati all’altezza dei ruoli che il Paese poteva attendersi da loro. Se vogliono sopravvivere debbono ricominciare dalle fondamenta. Certamente, però, ad essere totalmente surclassato e stravolto dagli elettori è anzitutto e prima di tutti il Partito Democratico. Ammettere che “ha straperso” è ben poca cosa. Anzitutto perché i numeri sono tali da ridicolizzare ogni tentativo di tenerlo celato. In secondo luogo perché l’analisi del voto, di cui dicevamo poc’anzi, dice chiaramente che non solo ha straperso, ma che è stato strizzato, stravolto, cambiato dal voto popolare. Abbandonato dai giovani, che hanno votato nelle più larghe percentuali per il “No”, è oramai chiaro che non basta mettersi in maniche di camicia per dare un volto di modernità ad una vecchia carcassa. Della quale ha resistito, malamente, solo l’apparato burocratico-clientelare emiliano-toscano. Il Sud, dove la crisi del centrodestra avrebbe dovuto lasciar disponibili più voti che altrove, ha bastonato Renzi. Lo sfondamento a destra alla conquista del ruolo di “Partito della Nazione” non c’è stato pur mancando la Destra. Basterebbero queste poche ed elementari considerazioni per rendersi conto che non è ammettendo di avere “straperso” (essendo impossibile anche per un bugiardo della caratura di Renzi provare a sostenere il contrario) che si “ricominci”, semplicemente “impegnandosi di più”. Nell’ambito del Pd la botta ha colpito un po’ tutti. Non è venuta fuori una parola di autentico ripensamento, non una indicazione anche minoritaria di una politica diversa. Certo non è tale la solita recitazione del “dover fare di più per il Mezzogiorno”, “fare di più per i giovani”: la tiritera che non manca mai nei discorsi più vuoti e bugiardi di Destra e di Sinistra. Renzi cerca di prendere tempo. Così Berlusconi. Ma hanno già dimostrato che non hanno la minima idea di come utilizzarlo. Ognuno sembra che confidi soprattutto nelle carenze e nella paralisi degli altri. Non è un gran bello spettacolo. *www.opinione.it tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com



Calcola un giorno della settimana Giorno Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno Giorno della settimana

Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso