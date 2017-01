Un diplomatico (Usa) da allontanare Il commento Scritto da Giselda Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Una gaffe indecente e inutile di Mauro Mellini* Ha fatto scalpore in tutto il mondo la notizia dell’espulsione dagli Usa di trenta diplomatici russi accusati di interferenze nella campagna elettorale di Donald Trump. Fatto clamoroso perché è un’autentica “freccia del Parto” del Presidente Barack Obama “sotto sfratto” nei confronti del successore in attesa di prender possesso della carica. Ma se c’è un diplomatico da cacciare per una questione di dignità nazionale italiana da lui lesa non con una qualsiasi azione tale da interferire nella campagna elettorale, ma con un intervento manifesto, una sorta di ingiunzione da padrone, è John Phillips, ambasciatore Usa a Roma che è intervenuto con una formale dichiarazione in favore del “Sì” al referendum costituzionale. Il Governo, il ministro degli Esteri (un certo Paolo Gentiloni) e il Presidente della Repubblica avrebbero dovuto reagire immediatamente. Sono stati zitti. Forse avevano sollecitato quell’intervento. È possibile. Il “Sì” ha perso clamorosamente. L’intervento si è rivelato una gaffe doppia: indecente ed inutile. Ora probabilmente Trump cambierà i rappresentanti diplomatici. È augurabile che allontani da Roma questo grossolano arrogante. Ma è bene che sappia che, se il Governo italiano non lo aveva trattato come i diplomatici russi, il popolo italiano non lo considera più da mesi persona gradita e che prenderà volentieri atto della sostituzione. L’amicizia per gli Stati Uniti impone che la reazione ad un cafone arrogante, espressione di un’amministrazione non delle migliori, sia aperta e ferma. L’“abbozzare” è da servi, non da amici sinceri. *www.opinione.it tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

