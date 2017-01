Trump? Viene dritto dall'antica Roma

Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Il successo di Donald Trump fra gli americani malcontenti di Francesco Alberoni* Non appena ho visto delinearsi il successo di Donald Trump fra gli americani malcontenti, mi è venuto in mente Tiberio Gracco. Dopo la distruzione di Cartagine, Roma era uno sterminato impero in cui i senatori, i generali ed i mercanti erano diventati ricchissimi, mentre i cittadini erano impoveriti e senza lavoro. Per aiutarli i Gracchi fecero approvare le leggi agrarie, ma furono ferocemente combattuti dai ricchi e alla fine uccisi. Oggi negli Usa è avvenuto qualcosa di analogo. Grazie alla mondializzazione, lo sviluppo dei Paesi emergenti ha messo fuori mercato molte imprese locali americane e ha creato disoccupazione, ha generato un impoverimento della classe media, mentre, contemporaneamente, coloro che manovrano il mercato, come le multinazionali, hanno fatto guadagni favolosi. Molta gente si è sentita trattata ingiustamente e rimpiange l'epoca in cui l'americano medio era orgoglioso del suo stato e del suo reddito. Ne è nata una insofferenza crescente verso la classe politica che ha trovato un leader nel Trump che gli ha promesso la vecchia dignità e il vecchio benessere. Dopo le riforme dei Gracchi l'Impero romano ha continuato ad espandersi creando più ricchi e più schiavi finché il disagio non e sfociato nel Cristianesimo. Oggi continuerà la globalizzazione, alcuni diventeranno sempre più ricchi e potenti mentre interi popoli vanno in rovina. Verranno messi in discussione in modo radicale metodi e principi economico-politici che seguiamo da quasi un secolo. Questa rivolta già ora ribolle nel web, dove miliardi di esseri umani immaginano nuove utopie e alternative di vita. *www.ilgiornale.it