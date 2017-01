Calenda: "Alitalia è stata gestita male" Il commento Scritto da Sabrina Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

"Non è giusto che paghino i lavoratori" di Chiara Sarra* Il ministro dello Sviluppo economico: "Non è giusto che paghino i lavoratori". E su Mediaset: "Da Vivendi operazione opaca" Alitalia è "stata gestita oggettivamente male". Parole forti che pesano ancora di più se a pronunciarle è il ministro dello Sviluppo economico. "È inaccettabile che una situazione non buona venga riversata sui lavoratori", ha detto Carlo Calenda a Radio Anch'io su Rai Radio Uno, "Non è giusto, lo abbiamo detto con la massima chiarezza". Il ministro ha poi spiegato che che il governo ha chiesto all'azienda il piano industriale per avere un quadro più chiaro della vicenda: "Non esiste che si parli di esuberi prima del piano industriale", ha aggiunto. Calenda è inoltre tornato sulla vicenda Mediaset e sul tentativo di scalata da parte di Vivendi che già aveva stigmatizzato in passato. Un'operazone "opaca" in quanto il gruppo francese "non ha dichiarato perché comprava azioni". "Se voleva il controllo, allora doveva fare l'Opa, se non voleva il controllo allora puntava solo a paralizzare l'azienda con la quale era in causa", ha detto il ministro, rimandando il caso alla Consob, ma spiegando che la posizione del governo è chiara: "Benvenuti gli investimenti esteri, ma l'Italia non è un posto per scorrerie". Per quanto riguarda il caos voucher, il ministro apre al dialogo, ma chiede che non ci sia una "battaglia ideologica". "Il lavoro è il primo grande problema sentito dagli italiani e va affrontato in modo pragmatico", dice Calenda, "Il governo ha il dovere di verificare una riforma e di correggerla se ci sono storture, essere disponibile a discuterne, quello che non vorrei però che tutto diventi una battaglia ideologica, un grande scontro. Se i voucher hanno dato luogo ad abusi il governo ha tutta la disponibilità di sedersi e ridiscuterne bisogna discuterne, ma non bisogna farla diventare una battaglia staccata dal contenuto reale". *www.ilgiornale.it

